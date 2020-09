(দ্বিতীয় পর্বের পর)

যেদিন এ সংবাদ আসিল সেদিন সকল আলো যেন আমার চক্ষে নিবিয়া গেল। কিন্তু পূর্বতন হইতেই জানিতাম, সফলতা, বিফলতারই উল্টা পিঠ। এ কথাটা আবার নূতন করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিলাম। বারো বৎসর পর শাপই বর হইল। সেই বারো বৎসরের কথা সংক্ষেপে বলিব।

কলটি সম্পূর্ণ নূতন করিয়া গড়িলাম। অতি সূক্ষ্ম তার দিয়া একান্ত লঘু ওজনের কলম প্রস্তুত করিলাম। সে কলমটিও মরকত নির্মিত জুয়েলের ওপর স্থাপিত হইল, যেন পাতার একটু টানেই লেখনী সহজে ঘুরিতে পারে।

এতদিন পর বৃক্ষপত্রের স্পন্দনের সহিত লেখনী স্পন্দিত হইতে লাগিল। তাহার পর লিখিবার কাগজের ঘর্ষণের বিরুদ্ধে কলম আর উঠিতে পারিল না। কাগজ ছাড়িয়া মসৃণ কাচের ওপর প্রদীপের কৃষ্ণ কাজল লেপিলাম। কৃষ্ণ লিপিপটে শুভ্র লেখা হইল। ইহাতে ঘর্ষণের বাধাও অনেকটা কমিয়া গেল; কিন্তু তাহা সত্তে¡ও গাছের পাতা সেই সামান্য ঘর্ষণের বাধা ঠেলিয়া কলম চালাইতে পারিল না।

ইহার পর অসম্ভবকে সম্ভব করিতে আরও ৫/৬ বৎসর লাগিল। তাহা আমার ‘সমতাল’ যন্ত্রের উদ্ভাবন দ্বারা সম্ভব হইয়াছে।'

এই সমতাল যন্ত্রটি আবার কী? জানার কৌতূহলে পাতার পর পাতা উলটে চললো শামস। মনে মনে প্রফেসরের কিশোর বয়সের রুচির তারিফ করল। এই বই সেই বয়সে পড়লে সেও নির্ঘাৎ ক্রিমিনোলজিস্ট না হয়ে বোটানিস্ট হতো!

একসময় প্রশ্নটির জবাবও পেয়ে গেল সে—'যদি দুই বেহালার তার একই সুরে বাঁধা যায় তাহা হইলে একটি তার বাজাইলে অন্য তারটি সমতালে ঝংকার দিয়া থাকে। তরুলিপি-যন্ত্রে লেখনী লৌহ তার নির্মিত এবং এই তারটি বাহিরের অন্য তারের সহিত এক সুরে বাঁধা।

মনে কর, দুইটি তারই প্রতি সেকেণ্ডে একশত বার কম্পিত হয়। বাহিরের তার বাজাইলে লেখনীও একশত বার স্পন্দিত হইবে এবং ফলকে একশত বিন্দু অঙ্কিত হইবে। এইরূপে ফলকের সহিত ক্রমাগত ঘর্ষণের বাধা দূরীকৃত হয়।'

কয়েক পৃষ্ঠা আসার পর শামসের চোখ আটকে গেল আরেকটি লেখা দেখে, 'সে যাহা হউক, মানস সিদ্ধির পক্ষে দুইটি প্রতিবন্ধক—প্রথমত: গাছকে নিজের সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে সম্মত করানো, দ্বিতীয়তঃ গাছ ও কলের সাহায্যে তাদের সেই সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা। শিশুকে দিয়া আজ্ঞাপালন অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু গাছের হইতে উত্তর আদায় করা অতি কঠিন সমস্যা।

প্রথম প্রথম এই চেষ্টা অসম্ভব বলিয়াই মনে হইত। তবে বহু বৎসরের ঘনিষ্ঠতা নিবন্ধন তাহাদের প্রকৃতি অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছি। এই উপলক্ষ্যে আজ সহৃদয় সভ্যসমাজের নিকট স্বীকার করিতেছি, নিরীহ গাছপালার নিকট হইতে বলপূর্বক সাক্ষ্য আদায় করিবার জন্য তাহাদের প্রতি অনেক নিষ্ঠুর আচরণ করিয়াছি।

এই জন্য বিচিত্র প্রকারের চিমটি উদ্ভাবন করিয়াছি—সোজাসুজি অথবা ঘূর্ণায়মান। সূঁচ দিয়া বিদ্ধ করিয়াছি এবং এসিড দিয়া পোড়াইয়াছি। সে সব কথা অধিক বলিব না। তবে আজ জানি যে এই প্রকার জবরদস্তি দ্বারা যে সাক্ষ্য আদায় করা যায়, তাহার কোনো মূল্য নাই, ন্যায়পরায়ণ বিচারক এই সাক্ষ্যকে কৃত্রিম বলিয়া সন্দেহ করিতে পারেন।'

এতটুকু পড়ার পর শামস দেখল মার্কিং আর নেই। কিন্তু বইটি পড়ার পর তার প্রখর বিশ্লেষণী শক্তি বলে উঠল, জগদীশের তো এখানে এসে থেমে যাওয়ার কথা নয়! যিনি ক্রেস্কোগ্রাফের মতো অভিনব যন্ত্র বানানোর কথা মাথায় আনতে পারেন তার তো আরো একধাপ এগিয়ে চিন্তা করার কথা!

নিশ্চয় ক্রেস্কোগ্রাফের চেয়েও বড় আবিষ্কারের ফর্মুলা তিনি জানতেন। কিন্তু যেহেতু জগৎবাসী জানে না তারমানে তিনি গোপন করেছেন। গোপন করার কারণটাও অনুমান করতে পারল সে।

তার সন্দেহ হলো, তবে কি ড. মামুন খন্দকার জগদীশের কোনো গোপন বইয়ের হদিস জানতেন? সেক্ষেত্রে নিবেদিতা এমন কিছু তাকে কখনো বলেনি। তারমানে মেয়েটা একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তার সামনে গোপন করেছে! অথবা বলতে ভুলে গিয়ে থাকতেও পারে।

'নিবেদিতাকে আবার জেরা করতে হবে!' মনে মনে ভাবল শামস।

সাত

'মিস নিবেদিতা, একটা কথা সত্যি করে বলুন তো, আপনার বাবার সংগ্রহে কি বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুর এমন কোনো গুপ্ত বই আছে যার কথা পৃথিবীর কেউ জানে না?' বেশ আত্মবিশ্বাস নিয়ে জিজ্ঞেস করল শামস।

বিস্ময়ে মুখটা হাঁ হয়ে গেল নিবেদিতার। তোতলাতে তোতলাতে বলল, 'না মানে না তো! কেন বলুন তো!'

'দেখুন মিস নিবেদিতা, বিষয়টা যদি আপনার জানা না থাকে তাহলে আমার কোনো বক্তব্য নেই, কিন্তু যদি জেনেও গোপন করেন তাহলে বলতে চাই, তদন্তকারীকে বিশ্বাস না করলে আপনার কেসের তদন্ত আমি করতে পারব না!'

'সরি ভাইয়া! আমাকে ভুল বুঝবেন না প্লিজ! বিষয়টা অতি গোপনীয়। তবু যদি জানতাম যে এটা তদন্তের কাজে লাগবে তাহলে নিজে থেকেই বলতাম। যাই হোক; এখন বলছি, হ্যাঁ আছে! কিন্তু ভেবে সত্যি অবাক লাগছে যে আপনি কীভাবে জানলেন?'

'সেসব পরেও বলা যাবে। তার আগে বইটা আমাকে একটু দেখতে দিন।'

'আচ্ছা।' বলে নিবেদিতা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর ফিরে এলো ফিতেবাঁধা পাঁচটা রেকর্ড ফাইল নিয়ে।

শামসের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'বই নয় ভাইয়া, এই ফাইলগুলোই ছিল বাবার গুপ্ত সম্পদ!'

'ওকে! আমাকে এগুলো একটু পড়তে হবে। বাসায় নিয়ে যেতে পারি?' শামস দৃঢ়তা দেখানোর চেষ্টা করলেও ফাইলগুলো নেওয়ার সময় তার হাত সামান্য কেঁপে উঠল।

ফাইলগুলো শামসের হাতে দিয়ে নিবেদিতা বলল, 'খুব সাবধানে রাখবেন ভাইয়া প্লিজ!'

'নিশ্চিন্ত থাকুন!' সংক্ষেপে জবাব দিল শামস।

***

পরদিন নিবেদিতাকে ফোন করে সুমন শামস জিজ্ঞেস করল, 'আপনার বাবার মৃত্যুর সময় টেবিলে যে টবসহ ক্যাকটাস গাছ দেখেছিলেন তা কতদিন আগে তিনি শয়নকক্ষে নিয়ে গিয়েছিলেন?'

'আমি সেরাতেই প্রথম খেয়াল করেছি। তার আগে-পরে আর দেখিনি।'

'মিনু খালাকে জিজ্ঞেস করুন তো তিনি দেখেছেন কিনা।'

'আচ্ছা।' বলে ফোন রেখে দিল নিবেদিতা।

কিছুক্ষণ পর ফোন করে জানাল, মিনু খালাও দেখেনি।

'হুম আপনাকে ধন্যবাদ।'

***

পরদিন। বন্ধুবর রিয়াজ মাহমুদের নম্বরে ফোন লাগাল সুমন শামস।

ওপাশ থেকে কলটা রিসিভ হতেই শামস বলল, 'বন্ধু, তোকে অসংখ্য ধন্যবাদ!'

'কেন দোস্ত? আমি কী করলাম আবার?'

'আমি কেসটা সল্ভ করে ফেলেছি! আমার পোর্টফোলিওতে যোগ হলো আরেকটি সাকসেস স্টোরি!'

'রিয়েলি? কংগ্রাচুলেশন্স দোস্ত! ক্যামনে কী! খুলে বলতো সব!' রিয়াজের কণ্ঠে কিশোরসুলভ বিস্ময় ও উচ্ছ্বাস।

'আস্তে! ধৈর্য ধর! একে একে সব বলছি!

আট

নিবেদিতাদের ড্রয়িং রুমে বসে আছে সুমন শামস ও শাহেদ। ট্রেতে করে চা নাস্তা নিয়ে ঘরে ঢুকল নিবেদিতা। খুব সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে।

শামসকে উদ্দেশ্য করে লাজুক হেসে বলল, 'সরি ভাইয়া, বেশি দেরি করে ফেললাম! আসলে মিনু খালা তার গ্রামের বাড়ি গেছে, তাই সব কাজ নিজেকেই করা লাগছে তো!'

'আরে! মনে করার কী আছে? তিনি না থাকার অসিলায় আমরা পিওর আপনার হাতের রান্না খেতে পারলাম!'

তার কথায় হেসে উঠল শাহেদ ও নিবেদিতা। নাস্তা টেবিলে রেখে নিবেদিতা তাদের মুখোমুখি সোফায় বসল।

খেতে খেতে নিবেদিতার দিকে ফাইলটা বাড়িয়ে দিয়ে শামস বলল, 'আপনার সিক্রেট ফাইলস! যত্ন করে রাখবেন। অবশ্য এই ফাইলগুলো যত্ন করে রাখার চাইতে আগুনে জ্বালিয়ে দিতে পারলেই পৃথিবী বেশি নিরাপদ হতো!'

'মানে!?' মুখের ভেতর পায়েশের নাড়াচাড়া থেমে গেল নিবেদিতার।

থমথমে হয়ে উঠেছে পরিবেশ ! শাহেদও বেশ অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে তার কাজিনের দিকে।

শান্তকণ্ঠে সুমন শামস বলল, 'হ্যাঁ। কারণ, এই নথিগুলো এতই বিপজ্জনক যে স্বয়ং জগদীশ চন্দ্র বসু সারাজীবন এগুলোর খবর সবার কাছ থেকে গোপন করে রেখেছিলেন।'

কথা বলে উঠল শাহেদ, 'যদি তাই হয় তাহলে তুমি এই নথিগুলোর কথা জেনেছিলে কী করে ভাইয়া?'

'ভালো প্রশ্ন করেছিস। তুই কি জানতি যে জগদীশ চন্দ্র বসুকে “Nine Unknown Men” সংঘের একজন সদস্য হিসেবে সন্দেহ করা হয়?'

'নাইন আননৌন মেনটা আবার কী?' জানতে চাইল শাহেদ জামান।

'প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে সম্রাট অশোকের তৈরি একটি গুপ্ত সংঘ। এই সংঘের নয় জন সদস্য ছিল যাদের কাজ ছিল নয়টি গুপ্ত জ্ঞানকে এই নয় জনের মধ্যে লুকিয়ে রাখা। কারণ, এই জ্ঞানগুলোর অপব্যবহার হলে পৃথিবী ধ্বংসের মুখে পড়ে যাবে। এই জ্ঞানগুলোর আবার শাখাজ্ঞান আছে যেগুলো সময়ের ব্যবধানে এখন পর্যন্ত অনেক ডেভেলপড হয়ে গিয়ে থাকতে পারে।

নাইন আননৌন মেনের কাজ হচ্ছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম নয় জন নতুন সদস্য নির্বাচন করে এই জ্ঞানগুলোকে চিরকাল গোপন রাখা। ধারণা করা হয় বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু তার সময়কালীন এই সংঘের একজন সদস্য ছিলেন।

এই নয়টি জ্ঞানের মধ্যে একটি হলো যোগাযোগ বিদ্যা। আমার ধারণা, স্যার জগদীশের গবেষণাদৃষ্টে আমার মনে হয় তার কাজ ছিল যোগাযোগবিদ্যার রহস্যময় জ্ঞান গোপন রাখা।'

'জগদীশের জন্য ধারণাটা কি একটু উঁচু হয়ে গেল না?' হালকা স্বরে বলল শাহেদ।

সরাসরি তার চোখের দিকে তাকিয়ে জবাব দিল সুমন শামস, 'জগদীশ চন্দ্র বসু সম্পর্কে কতটুকু জানিস?'

এবার থতমত খেয়ে গেল শাহেদ, 'ইয়ে তিনি কিছু ইম্পর্টেন্ট আবিষ্কার করেছিলেন অবশ্য!'

'যেমন?' সকৌতুকে জানতে চাইল শামস।

'তিনি প্রথম প্রমাণ করেছিলেন যে উদ্ভিদের প্রাণ আছে!'

হা হা করে অট্টহাসি হেসে ফেলল সুমন শামস। বলল, 'তোর কমেন্টের গ্রাভিটি দেখেই আন্দাজ করেছিলাম যে তুই এমন বেকুবমার্কা জবাবই দিবি!'

চোখে যেন পোকা পড়েছে এমনভাবে চোখের পাতা পিটপিট করল শাহেদ। সুমন শামস জানে, নিবেদিতার সামনে শাহেদকে হেনস্তা করার জন্য বাড়ি গিয়ে শাহেদের ডলা খেতে হবে। সে শাহেদের চেয়ে তিন বছরের বড় হলেও দুজনের মধ্যে বন্ধুর মতো সম্পর্ক। নিবেদিতা ঠোঁট টিপ হেসে হেসে দুইভাইয়ের মধ্যে সম্পর্কের মিষ্টতা উপভোগ করছে।

শামসের পায়ের ওপর পা তোলা দেখেই শাহেদ বুঝল, এবার একটা নাতিদীর্ঘ লেকচার দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে সে।

তা-ই হলো। সুমন শামস বলা শুরু করল, 'ছোটবেলায় সাধারণ জ্ঞানের বইয়ে একটা প্রশ্ন পড়ে এসেছিস—উদ্ভিদের যে প্রাণ আছে একথা প্রথম কে আবিষ্কার করেন? উত্তর ছিল—জগদীশ চন্দ্র বসু। কিন্তু তাই কি?

উদ্ভিদের যে জীবন আছে এটা আদিকাল থেকেই মানুষ জানত। উদ্ভিদবিদ্যার জনক বিজ্ঞানী থিওফ্রাস্টাস, উদ্ভিদকোষের আবিষ্কারক বিজ্ঞানী রবার্ট হুক, আধুনিক শ্রেণিবিন্যাসবিদ্যার জনক ক্যারোলাস লিনিয়াস- ইনারা সবাই জগদীশের জন্মের আগেই মৃত্যুবরণ করেন। ইনারা সবাই জানতেন যে, উদ্ভিদের জীবন আছে!'

'তাহলে জগদীশের অবদানটা কোথায়?' প্রশ্ন রাখল শাহেদ জামান।

'জগদীশের অবদান হলো তিনি প্রথম উদ্‌ঘাটন করেছিলেন যে উদ্ভিদ উদ্দীপনায় সাড়া প্রদান করে। উদ্ভিদকে চিমটি কাটলে তার ব্যথা লাগে, গান শোনালে তার ভালো লাগে এসব আবিষ্কার করেছিলেন জগদীশ।'

'ওয়াও, গ্রেট!' বলে উঠল নিবেদিতা।

'গ্রেট না মিস নিবেদিতা, বলুন গ্রেটেস্ট! তুই কি জানিস শাহেদ, তিনি বেতারের সহ-আবিষ্কারক? IEEE তাকে “One of the fathers of radio science” হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে? তার স্মরণে চাঁদের একটি ক্র্যাটারের নামকরণ করা হয়েছে ‘বোস ক্র্যাটার’?

বিশ্বের ইতিহাসে যতজন পলিম্যাথের আগমন ঘটেছে তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন প্রথম শ্রেণীর বিস্ময়জাগানিয়া পলিম্যাথ—একটা লোকই একাধারে পদার্থবিজ্ঞানী, উদ্ভিদবিজ্ঞানী, প্রত্নতত্ত্ববিদ, সাহিত্যিক। বায়োফিজিক্সের জনক তিনি। বাংলা সায়েন্স ফিকশনের জনকও তিনি—‘পলাতক তুফান’ নামে প্রথম বাংলা সায়েন্স ফিকশন তারই লেখা।

তাকে একবার টাইম ম্যাগাজিন নিউটন, গ্যালিলিও এর সাথে তুলনা করে। তিনি যখন ক্রেস্কোগ্রাফ আবিষ্কার করেন তখন বিশ্বের বাঘা বাঘা বিজ্ঞানীরা বিস্ময়ে চোখ ছানাবড়া করে ফেলেছিল। কেউ কোনোদিন কল্পনাই করেনি যে এমন জিনিস আবিষ্কার করা সম্ভব।'

কথাগুলো বলে শাহেদের দিকে তাকাল শামস। বেচারা সব শুনে লজ্জায় কুঁকড়ে গেছে।

অগত্যা মিনমিন করে সে বলল, 'আমার ভুল হয়ে গেছে! আমি আসলে এতবড় একজন বাঙালি বিজ্ঞানীকে চিনতে পারিনি।'

শামস সহাস্যে বলল, 'ওকে, ইট ডাজন্ট ম্যাটার।'

'কিন্তু আমার বাবার মৃত্যুর সাথে বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুর কী সম্পর্ক?' বলল নিবেদিতা।

'যদি বলি আপনার বাবা এই সময়ের নাইন আননৌন মেন সংঘের একজন সদস্য তাহলে কি খুব ভুল বলা হবে মিস নিবেদিতা খন্দকার?' সরাসরি নিবেদিতার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল সুমন শামস।

কথাটি শুনে কেঁপে উঠল নিবেদিতার শরীর। নিরুত্তর হয়ে নিচের দিকে চেয়ে রইল।

'সরি মিস নিবেদিতা!' আবার বলা শুরু করল সুমন শামস, 'আমি জানি এই তথ্য খুব গোপনীয়, এটি গোপন করার জন্য আমি আপনাকে দুষছি না। প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে নাইন আননৌন মেন তাদের পরিচয় গোপন রেখে আসছে। কাজেই আপনি আপনার বাবার পরিচয় না দিয়ে কোনো অন্যায় করেননি। অতএব এখানে আপনার লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই।'

এবার যেন একটু সপ্রতিভ হলো নিবেদিতা। তার ঠোঁটে ফুটে উঠল একচিলতে হাসি। বলল, 'ধন্যবাদ, আমার সিচুয়েশনটা বুঝতে পারার জন্য। আপনি যখন জগদীশ ফাইলসগুলো পড়তে চাইলেন তখনই আমি বুঝে গেছি যে এবার ধরা পড়ে গেলাম!

আসলে কোনো কিছুর বিনিময়েই অন্যকে এই ফাইলগুলো দেখানো আমাদের নিয়মের মধ্যে পড়ে না। কিন্তু আমি আমার বাবার ভালোবাসার কাছে পরাজিত হয়েছি। বাবার খুনিকে ধরতে আমি গোপনতম নথিগুলোও আপনার সামনে তুলে দিয়েছি!'

'আর আপনার বাবা পরাজিত হয়েছেন বিজ্ঞানের ভালোবাসার কাছে। তিনি গোপন জ্ঞানকে বাস্তবে রূপ দিতে গিয়ে প্রাণটাই খোয়ালেন। নাইন আননৌন মেনের একজন সদস্য হিসেবে তিনি কাজটা অনৈতিক করেছিলেন কিন্তু একজন কৌতূহলী বিজ্ঞানী হিসেবে তার আবিষ্কারটা স্বাভাবিক।'

'আপনি কোন আবিষ্কারের কথা বলছেন ভাইয়া?' জানতে চাইল নিবেদিতা।

'যে আবিষ্কারের জন্য আপনার বাবাকে প্রাণ দিতে হয়েছে। সেটার কথা বলার আগে আমি আপনাকে অভয় দিতে চাই এই বলে যে আমরা এখনই ভুলে গেলাম ফাইলগুলোর কথা। আমরা আপনাকে কথা দিচ্ছি, এই গোপনীয়তা আমরা সারাজীবন ধরে রক্ষা করব। এবার কাজের কথায় আসি।

আপনি হয়ত ভাবছেন, এই ফাইলগুলো পড়ে আমি আপনার বাবার গোপন গবেষণা সম্পর্কে জেনে গেছি, আসলে এই ফাইলগুলো এত দুর্বোধ্য ভাষায় লেখা যে, আমি পড়তেই পারিনি।'

'তাহলে কীভাবে জানলেন যে বাবা নাইন আননৌন মেনের সদস্য?' বিস্ময় হতবাক হয়ে জানতে চাইল নিবেদিতা খন্দকার।

'আমি আন্দাজে ঢিল ছুঁড়েছি। কারণ, আমার মনে হয়েছিল, এই ফাইলগুলো আর যাই হোক নাইন আননৌন মেনদের কারো হাত থেকে বেহাত হওয়ার কথা নয়। যে জ্ঞান প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে গোপন রয়েছে, সেই জ্ঞান এত সহজে বেহাত হয়ে আপনার বাবার হাতে এসে পড়বে না, পড়লেও এই দুর্বোধ্য ভাষা আমার মতোই তার জন্য বোঝা অসম্ভব হওয়ার কথা।

আর যদি তিনি বুঝতেও পারেন তবুও কি অপাত্রে এই জ্ঞান পড়লে সংঘটির সদস্যরা তাকে বাঁচিয়ে রাখবে মনে হয়? কাজেই একটা রাস্তাই খোলা রইল, আপনার বাবা নিজেই নাইন আননৌন মেন সংঘের একজন।'

'আপনার কি কখনো এমন মনে হয়নি যে বাবার হাতে কোনোভাবে জ্ঞানটা পড়ে গেছে আর নাইন আননৌন মেন সংঘের সদস্যরা এতদিনে তা জানতে পেরে তাকে খুন করেছে?'

'না, আমার এমন মনে না হওয়ার কারণ আমি আপনার বাবার খুনিকে বের করে ফেলেছি!'

ঘরের মধ্যে যেন বোম ফাটাল সুমন। চমকে উঠল শাহেদ ও নিবেদিতা।

'কখন করলে তুমি?' বিস্ময়ে শাহেদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো কথাটা।

'আই অ্যাম সরি ফর দ্যাট যে আমি তোকেও জানাইনি শাহেদ। অগ্রীম না জানানোর পেছনে একটা ভালো কারণ আছে। মিস নিবেদিতা, আপনার বাবা যতই ভুলোমনা হোন তিনি যেহেতু একটা কিছুর ভয়ে কোমরে চাকু গুঁজে চলাফেরা করতেন কাজেই সেই রাতে ভেতর থেকে দরজা এঁটে দিতে ভুলেননি।

কিন্তু দিনের বেলায় তো মানুষ দরজা এঁটে ঘরের মধ্যে বসে থাকে না। দিনের বেলায় খোলা দরজা দিয়ে আততায়ী সুড়ুৎ করে ভেতরে ঢুকে পড়ে এবং খাটের নিচে বসে থেকে রাত নামার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। খুনির হাতে ছিল একটি মাটিভরা খালি টব।'

'তারপর?' দম নেওয়ার জন্য সুমন শামস থামতেই শাহেদ ও নিবেদিতা একসাথে বলে ওঠে।

'তারপর রাত নামলে আপনার বাবা ঘরে ঢুকে ভেতর থেকে দরজা এঁটে দেন! মানে মনের অজান্তে তিনি খুনির সাথে একই রুমে বন্দি হয়ে পড়েন। একপর্যায়ে রাত গভীর হলে তিনি যখন নিজেকে নিরাপদ ভেবে ঘুমিয়ে পড়েন তখনই খাটেরর তলা থেকে বের হয়ে আসে খুনি।'

মুখে হাত চাপা দিয়ে অস্ফূট শব্দে নিবেদিতা বলে ওঠে, 'মাগো!' বেদনায় তার চেহারাটা বিবর্ণ হয়ে উঠেছে।

'হ্যাঁ, খুনি টেবিলের ওপর টবটা রেখে আপনার বাবার কোমর থেকে ছুরিটা বের করে তার পেটে সেঁধিয়ে দেয়।'

কথাটি শুনে নাক-মুখ কুঁচকে চোখ বন্ধ করে ফেলে নিবেদিতা।

তাকে কিছুক্ষণ সময় দিয়ে আবার বলে ওঠে সুমন শামস, 'কিন্তু আপনি বাবার চিৎকার শুনে টের পেয়ে যান দেখে খুনি ঘরের ভেতর থেকে পালাতে পারেনি। পরে আপনারা দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে ফোন করার জন্য আবার বেরিয়ে গেলে সেই সুযোগে সে পালিয়ে যায়।'

'তাহলে আমরা যখন ঘরে ঢুকি তখন খুনি কোথায় আশ্রয় নিয়েছিল? আমরা তো খাটের তলা, ফ্রিজ, আলমারি ও ঘরের কোণায় দেখেছি। '

'খুনি আপনার চোখের সামনেই ছিল, টেবিলের ওপর রাখা টবের মধ্যে!'

'কী!' একযোগে চিৎকার করে উঠল শাহেদ ও নিবেদিতা।

'হ্যাঁ মিস নিবেদিতা। আপনি হজম করতে পারবেন না ভেবেই এই ভূমিকাটুকু করলাম। ঐ ক্যাকটাস গাছটাই আপনার বাবার খুনি! ক্যাকটাস গাছটা একটা ফাঁকা টব জোগাড় করে তা মাটি দিয়ে ভরাট করে আপনার বাবার রুমে গিয়ে আশ্রয় নেয়। গভীর রাতে সে আপনার বাবাকে খুন করে।

আপনার বাবা চিৎকার করার জন্য মুখ হাঁ করতেই ক্যাকটাস গাছটি তার একটা হাত মানে ডাল আরকি তার মুখে ভেতর ঢুকিয়ে দেয়! ফলে কাঁটার আচড়ে তার জিভ, ঠোঁট চিরে যায় এবং কাঁটার খোঁচা থেকে গাল, তালু, জিভ ইত্যাদি বাঁচাতেই তিনি এত প্রকান্ড হাঁ করেন।

তারপর আপনাকে দরজা ধাক্কাতে দেখে ক্যাকটাস গাছটি নিজেই সেই টবের মধ্যে ঢুকে পড়ে। আপনি ঘরে ঢুকে গাছটিকে টবের মধ্যে দেখে কিছুই সন্দেহ করেননি। কিন্তু যখনই ঘর থেকে বেরিয়ে যান সাথে সাথে গাছটা টব থেকে লাফ দিয়ে হাতে করে টবটা নিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যায়।'

'ভাইয়া আপনি কি পাগল হয়েছেন?' মুখ ফস্কে বলে ফেলল নিবেদিতা।

'ঠিক এই আশঙ্কাতেই আপনার বাবা আপনাকে তার ভয় পাওয়ার কারণ বলেননি। তিনি চাননি তার আদরের কন্যা, পৃথিবীতে তার বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বনটি তাকে পাগল ঠাওরে পাগলাগারদে নিক। এতে তাকে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন তো করতে হতোই, উপরন্তু তার শাস্তি তিনি অ্যাভয়েড করতে পারতেন না।'

'শাস্তি?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা ছুঁড়ে দিল নিবেদিতা।

'আমাদের দৃষ্টিতে শাস্তি নয়, কিন্তু ক্যাকটাস গাছটির দৃষ্টিতে শাস্তি। গাছটি তার মাতৃহত্যার প্রতিশোধ নিয়েছে। আপনি যখন বলেছিলেন যে আপনার বাবা আপনাকে জানিয়েছে, তাকে কে হুমকি দিয়েছে শুনলে আপনি তাকে পাগল ভাববেন, তখনই সন্দেহ করেছিলাম যে আপনার বাবার খুনি এমন ব্যতিক্রমী কেউ হবে যার কথা সভ্য সমাজের সামনে বলতেও লজ্জা লাগবে। এখন দেখছি সে কথাই সত্য, আদালতে গিয়ে যদি বলেন, মহামান্য আদালত এই ক্যাকটাস গাছটি আমার বাবাকে খুন করেছে তো পুরো আদালত হেসে গড়াগড়ি দেবে!

সেদিন আপনি আমাকে বললেন যে, আপনার বাবা একটি স্যাগুয়ারো ক্যাকটাস কেটে ফেলে তার একটি খণ্ড সেখানে রোপন করেছিলেন। খুব সম্ভবত গাছটি কাটার সময়ই সে আপনার বাবাকে হুমকি দিয়ে বসেছিল।

মৃত্যুর পূর্বে মা গাছটি তার কাণ্ডকে অসিয়ত করে যায় যেন সে মাতৃহত্যার প্রতিশোধ নেয়। পরে কান্ড থেকে শিকড় গজায় এবং সেটি একটি চারা গাছে পরিণত হয়। এরপর একদিন বাগানে চারা গাছটি আপনার বাবাকে খুন করার হুমকি দিয়ে বসে!'

(চলবে)

(পড়ুন চতুর্থ তথা শেষ পর্ব)