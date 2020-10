১

মৃদু কর্কশ একটা শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল আমার। চোখ খুলতেই বুকটা ধরাস করে উঠলো। মাথার উপর পরিচিত ছাদটা নাই। মনে হচ্ছে যেন বিশাল এক হলরুমে আছি।

শহরতলির এক আকাশছোঁয়া ঘিঞ্জি অ্যাপার্টমেন্টের ১২৩ তালায় থাকি আমি, ঘরের ভেতর দাঁড়ালে সিলিং বলা যায় মাথা ছুঁইছুঁই থাকে সব সময়। নিজের ঘরে নেই, সেটা বুঝতে পেরে আমি এবার সাবধানে চার পাশে চোখ বুলালাম ...আসলেই বিশাল এক হলরুমে আছি,অনেক দূর পর্যন্ত সারিসারি সাদা বিছানা। দেখে মনে হয় কোনো ধরণের স্বাস্থ্যকেন্দ্র এটা।

শরীরে ঘুম জড়িত কোনো ক্লান্তি নেই। তারপরও ধীরে ধীরে উঠে বসলাম। আমার চারপাশের কোনো বিছানাতেই কেউ নাই। মনে হচ্ছে এই বিশাল ঘরটিতে আমি একা …

গতকাল রাতের কথা মনে করতে চেষ্টা করলাম। রাত ২টায় ষুবাকে তার বাসায় নামিয়ে দিয়ে হেঁটে হেঁটে বাসায় ফিরেছিলাম। ফিরেই ঘুম। উত্তেজক পানীয় গুলোর কার্য ক্ষমতা পেরিয়ে গেলে ভয়ানক ক্লান্তি লাগে। ঘরে যে ঢুকেছিলাম সেটা স্পষ্ট মনে আছে। এই জায়গায় আসলাম কীভাবে, কিছুতেই বুঝতে পারলাম না।

আমার বিছানার পাশেই ছোটো একটা ফাইবার গ্লাসের টেবিল। তার উপরে কিছু ক্রিস্টাল রাখা। সেটার ডান পাশে ছোট মনিটর একটা, অন্ধকার। নিচে ছোটো একটা কন্ট্রোল মডিউল।

কাল রাতে আমার গায়ে কাল একটা টিশার্ট আর জিন্স ছিল। এখন দেখি অত্যন্ত দামি কাপড়ের গাউন। বেশ কোমল। পোশাক কিভাবে বদলালো সেটা ভেবেও সামান্য বিচলিত হলাম।

আমি বিছানা থেকে নেমে দাঁড়ালাম। মাথাটা হালকা চক্কর দিয়ে উঠলো। কোনমতে সামলালাম।

ঠিক তখনই আমার পেছনে একটা দরজা খুলে গেল। মধ্যবয়স্ক দুইজন লোক আর একটি চতুর্থ প্রজন্মের কিউ-১২ রোবট প্রবেশ করল। দূর থেকে কিউ-১২কে দেখেই চিনে ফেলে চমকালাম। অত্যন্ত উন্নত রোবট। এদের প্রসেসরে নিউরাল নেটওয়ার্ক আছে। আগে কখনও সামনা সামনি দেখিনি যদিও- ব্যক্তিগত আগ্রহ থেকে ঘাঁটাঘাঁটি করতাম একসময় এসব নিয়ে খুব।

অপেক্ষাকৃত লম্বা লোকটি আমার কাছে এসে হাত বাড়িয়ে বললেন,"আরান রাফিস,আমি ক্লিহান,কিহানুস ক্লিহান।'' তাঁর মুখে মৃদু হাসি।

আমি বাড়ানো হাতটা দেখতে পাচ্ছিলাম না। মহামতি ক্লিহান আমার সামনে দাঁড়িয়ে? পৃথিবীর বেশির ভাগ মানুষের মত আমিও উনার নামই শুনেছি শুধু তাঁকে দেখেনি। উনি কখনও মিডিয়াতে আসেন না, যাবতীয় ডাটাবেস থেকে তাঁর সব ছবি অপসারণ করা হয়েছে। যাতে উনার পরিচয় শত্রুদের কাছে গোপন থাকে।

একবিংশ শতাব্দির শেষের দিকে এসে মানুষের অব্যাহত কৌতুহল তাদের এক ভয়াবহ সংকটের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। অনেক আগে সরকারী পৃষ্ঠ-পোষকতায় “প্রজেক্ট অতিমানবী” নামক একটা অতি গোপন প্রজেক্টে জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং করে ক্লোনিং এর মাধ্যমে প্রচন্ড ক্ষমতা সম্পন্ন কয়েকজন অতিমানবী তৈরী করা হয়েছিল, কিন্তু অজ্ঞাত কারণে সেই প্রজেক্টের হেড কোয়ার্টার সহ সব কিছু ধ্বংস হয়ে যায়। প্রচলিত আছে- অতিমানবীদের একজনই ঐ কাজটি করে। সরকার আর কখনও সে পথে হাঁটেনি।

কিন্তু একটি ক্রিমিনাল সিন্ডিকেট আবার এ প্রজেক্ট হাতে নেয়। তারা এবার সকল মানবিক বোধ অপসারণ করে চতুর ও হিংস্র টাইপের একটা অতিক্ষমতাশীল মানব প্রজাতি তৈরী করার চেষ্টা করে ও প্রায় সফল হয়। সেই প্রজেক্টে তৈরী হওয়া পঞ্চাশটি অতিমানব একপর্যায়ে সংঘটিত হয়ে পালিয়ে যায়। তারা পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিজেদের একটা টেরিটরি তৈরী করে এবং নিজেরাই নিজেদের ক্লোন করতে থাকে। ধারণা করা হয়,ক্রাইম সিন্ডিকেটের সাথে তাদের এখনও যোগাযোগ আছে, একে অন্যের স্বার্থে মাঝে মাঝে কাজ করে। তবে তারা স্বাধীন। এই অতিমানবেরা নিজেদের প্রজাতির নাম "হোমো সুপ্রিম" সংক্ষেপে "হোপ্রিম” দিয়েছে।

এদিকে সারা পৃথিবীতে ফেডারেশন তাদের শাসন কায়েম করে,ফলে রাষ্ট্র ব্যাপারটা উঠে যায়। পৃথিবীতে এখন দুটো পক্ষ,মানুষ আর হোপ্রিম। হোপ্রিমদের একক ভাবে ক্ষমতা অনেক হলেও তারা মানুষের সাথে সরাসরি সংঘাতে যেতে পারছে না কারণ তাদের লোকবল অনেক কম। ১৫বিলিয়ন মানুষের সাথে কয়েক হাজার হোপ্রিম এখন হয়তো পারবে না, কিন্তু তারা স্বয়ংসম্পূর্ণ হচ্ছে। তাদের মূল হেড কোয়ার্টার এর অবস্থান এখনও অজ্ঞাত। ফেডারেশন সরকার তার সমস্ত রিসোর্স কাজে লাগিয়েও হোপ্রিমদের আস্তানা খুঁজে পাচ্ছেনা- ব্যাপারটা আসলে আতংকের-, হোপ্রিমদের সামর্থ্যের পরিচয়ও দেয়।

হোপ্রিম কেন্দ্রীয় কমান্ড ইতিমধ্যে সাধারণ মানুষের বেশে তাদের ক্লোন বানিয়ে সারা পৃথিবীতে তাদের স্লিপার এজেন্ট হিসেবে পাঠিয়েছে। প্রায়ই মূল্যবান ফর্মূলা, নথিপত্র তারা চুরি করে। হোপ্রিমদের বিরুদ্ধে ফেডারেশন কর্তৃপক্ষের লডাইয়ে সর্বচ্চ ক্ষমতা এই কিহানুস ক্লিহানের হাতে। তিনি কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান একাডেমিরও সদস্য। তিনি নিঃসন্দেহে হোপ্রিমদের হিট লিস্টে সবার উপরে আছেন। স্বভাবতই তাকে সবার চোখের আড়াল করে রাখা হয়।

আমার সংবিত ফিরতেই সামনে বাড়ানো হাতটা ধরে ঝাঁকালাম, মুখের ভাষা হারিয়ে ফেলেছি। কয়েক মুহূর্ত পর বলতে পারলাম, "আপনার সাথে দেখা করতে পারাটা অত্যন্ত সম্মানের। কিন্তু এখানে কি হচ্ছে কিছু বুঝতে পারছিনা ..."

ক্লিহান হেসে বললেন, "ঘটনা খুব সহজ,আমরা তোমাকে তোমার এপার্টমেন্ট থেকে তুলে নিয়ে এসেছি। এটা কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান একাডেমী।''

"কিন্তু কেন?"

ক্লিহান আমার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে বললেন,"ষুবা"

আমার মাথাটা চক্কর দিয়ে ঊঠলো, আমি হা করে তাকিয়ে থাকলাম তাঁর দিকে।

তিনি বলতে লাগলেন, "তুমি আমাদের ডিপওয়াচ লিস্টে প্রথম থেকেই ছিলে, ছিল তোমার প্রেমিকা ষুবাও। তোমাদের আমরা কখনও ঘাঁটিনি। তুমি যে অনেক মেধাবী ও প্রতিভাবান, এটা আমরা অনেক আগে থেকেই জানি। তোমার মত ৫ জন অতি মেধাবী একবার শ্যালক্স গ্রুন নামের এক ভয়াবহ পিশাচের হাত থেকে পৃথিবী বাঁচিয়েছিলো। সেই ৫ জনের মত তুমিও কখনো তোমার মেধা ব্যাবহার করোনি, খুব সাদামাটা থেকেছো। কিন্তু তোমার প্রেমিকা ষুবার বেশ কিছু ব্যাপারে আমাদের হিসেব মিলছিল না। সে সকল জায়গায় তথ্য দিয়েছে,সে উত্তর ইউরোপ থেকে এসেছে, কিন্তু আমরা চেক করে দেখছি,তার সকল কাগজ আসলে ভুয়া,যদিও এত নিখুঁত ভাবে বানানো যে, সাধারণ প্রযুক্তিতে ধরা যেতনা। আমাদের সন্দেহ আরো শক্ত হয় যখন দেখলাম, সে তার মেধা খরচ করে বিভিন্ন প্রতিরক্ষা সংস্থার প্রাশাসনিক পদে যোগদান করছে,যেখানে ইচ্ছা করলেই সে বিজ্ঞানী হিসেবে যোগ দিতে পারতো। বিভিন্ন সময়ে ওই সংস্থাগুলো হতে বেশ কিছু ডকুমেন্ট খোয়া যায়। কিন্তু তাতে ষুবার হাত আছে প্রমাণ ছিলো না। গত পরশু ইনফ্রা রেড ক্যামেরায় ষুবা কে দেখা গেছে, তার একসেস ব্যবহার করে তার বর্তমান কর্মস্থল মধ্য আরব পেনিনসুলা প্রতিরক্ষা ইউনিটের ডাটাবেইজ থেকে কিছু হার্ডকপি ডকুমেন্ট সরাতে...''

"আপনিকি বলতে চাচ্ছেন,ষুবা একজন হোপ্রিম?" আমার গলার কাছে কি যেন আটকে আছে।

"জানি তোমার খারাপ লাগছে খুব,কিন্তু এটাই সত্যি রাফিস,সে একজন হোপ্রিম চর"...

"কিন্তু কিভাবে আপনারা নিশ্চিত হলেন? আমি তাঁকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, “এমনও তো হতে পারে সে কোন প্রাইভেট পার্টির এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে!”

"আমরা সম্প্রতি তার DNA স্যাম্পল সংগ্রহ করেছি। সে কোথাও কোন কিছু ফেলে যেত না। তার বাসার নিরাপত্তা প্রটোকল ৪র্থ ধাপের। চিন্তা করতে পারো? যাই হোক, তিন দিন আগে সৌভাগ্যক্রমে তার একটা চুল তোমার ঘরে আমরা পাই। সেটা আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি ... তার ক্রোমজম ৪৭টা, রাফিস!! "

ক্লিহানের এই কথাটা আমার বুকটা ভেঙ্গে দিল। আমি মাথা নিচু করে বসে ধাক্কাটা হজম করতে চাইলাম। পারলামনা। আমার চোখ ফেটে গাল বেয়ে নেমে এলো দু’ফোঁটা উত্তপ্ত পানির ফোঁটা।

কিছুক্ষণপর নিজেকে সামলিয়ে আমি অস্বাভবিক শীতল গলায় বল্লাম,''আমি কিভাবে সাহায্য করতে পারি বলুন।"

ক্লিহান একটু অবাক হলেন মনে হল, এত সহজে মেনে নিলাম ব্যাপারটা দেখে। তিনি শ্রাগ করে পিছনে ফিরে অপর লোকটি এবং কিউ-১২ রোবোটের দিকে তাকিয়ে বললেন ,"ম্যাক্স আর কিষুন তোমাকে সব কিছু ব্রিফ করবে। আমাদের পুরো প্ল্যানটা প্রস্তুত করাই আছে, দরকার শুধু তোমার একটু সহযোগিতা।“

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কিউ-১২ রোবটের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললাম, “আমার কিছু কৌতূহল আছে তোমাদের ব্যাপারে”

রোবটটার মুখে প্রায় নিখুঁত একটা অমায়িক হাসি ফুটে উঠলো। ন্যনোটেকের উৎকর্ষতা কোন লেভেলে গিয়েছে ভেবে অবাকই হলাম।

ষুবার ব্যাপারটা আপাতত ভোঁতা ভোঁতা লাগছে- কিছু অনুভব করতে পারছি না। ইমোশনাল ধাক্কাটা হয়তো পরে এসে লাগবে!

২

আমার ঠিক সমনে চেয়ারে হাত পা বাঁধা অবস্থায় ষুবা বসে আছে। নমনীয় সিলঝিনিয়ামের তন্তু দ্বারা তৈরী ব্যন্ড দিয়ে বাঁধা হয়েছে তাকে, প্রকান্ড গরিলাও ছিঁড়তে পারবে না এটা। যদিও ষুবা কোনো চেষ্টাও করছে না বাঁধন খোলার। সে মাথা নিচু করে বসে আছে।

আমি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি ষুবার দিকে। কি মায়াময় একটা মুখ। কি গভীর নীল দুটি চোখ। সে কিনা একজন হোপ্রিমের তৈরী ক্লোন? আমি এত দিন একটা ক্লোনের সাথে মন দেয়া নেয়া করলাম! এত মেধা আমার, নিমিষেই আমি বিশাল বিশাল চতুর্থ মাত্রার গাণিতিক সমীকরণ সমাধাণ করতে পারি অথচ ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারলাম না যার সাথে বাকি জীবন কাটানোর পরিকল্পনা করছিলাম সে আসলে মানুষই না! আমার প্রতি তার ভালোবাসা, টান নিয়ে অবশ্য কোন সন্দেহ করার অবকাশ সে কখনও রাখেনি... নিশ্চয়ই পুরোটাই ছিল অভিনয়,কারণ হোপ্রিমরা ভালবাসতে জানে না, তাদের ভিতরে কোন কোমল, মানবিক গুণাবলীই নাই!

"এটা তোমার ভুল ধারণা,রাফি!” হঠাৎ ষুবা বলে উঠল আমি চমকে উঠলাম।

"কি ভুল ষুবা?" আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম।

"আমার ভিতরে সকল মানবিক অনুভুতি আছে, রাফি। হতে পারি আমি ক্লোন, ল্যাবরেটরিতে সিলিন্ডারের ভেতর কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বড়ো হওয়া শরীর আমার, হয়তো আমিই আমাদের ব্যাচের প্রথম ক্লোন যে কোনো মানুষের সাথে কোনো ইমোশনাল সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছি, কঠিন প্রটোকলে থেকেও, কিন্তু আমি আসলেই তোমাকে ভালবাসি, রাফি। জানি আমাকে তুমি আর কখনই বিশ্বাস করবে না, কিন্তু তোমার সাথে জড়িয়ে যাওয়ার আমার আর কোন স্বার্থ ছিল না, এটা তুমি বুঝো নিশ্চয়ই।"

আমি বুঝলাম মাথা থেকে সেলুলয়েডের টুপিটা খোলার পর সে আমার মনের কথা বুঝতে পারছে। হোপ্রিম ক্লোনরা স্বল্প রেঞ্জে মানুষের মস্তিষ্কের ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ পড়তে পারে। সে নিশ্চয়ই জানে যে আমি তকে কতটা ভালবাসি। আমি জানি আসলেই আমার সাথে ঘনিষ্ঠ হবার পিছনে তার আর কোন স্বার্থ নেই, আমি খুব সাদামাটা একজন, বাইরের দুনিয়ায়। আমি কখনই আমার মেধা কাজে লাগিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোথাও যাইনি। হোপ্রিমদের কোন স্বার্থ থাকার কথা না আমার কাছে। আমি সরকারের কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে নেই।

কিন্তু মাথার ভেতর একজন চিৎকার করে বলছে সব মিথ্যা,এ কুহুকিনী। এর কোন কথা বিশ্বাস করোনা। ষুবার দিকে তাকিয়ে দেখলাম সে মাথা নিচু করে বসে আছে। নিরাপত্তা বাহিনী সহ ক্লিহানের পৌঁছুতে এখনও ১০ মিনিটের মত বাকি। ষুবা আমাদের অনুমিত সময়ের বেশ আগেই চলে আসায় হাতে বেশ কিছুটা সময় পেয়েছি তার সাথে একান্তে কথা বলার জন্য।

হোপ্রিমদের তৈরী ক্লোনদের অন্যান্য বিষাক্ত কেমিকেলে দুর্বলতা না থাকলেও একমাত্র রিলিবিক্সিন গোত্রের যৌগ গুলোর উপস্থিতিতে তারা অচল হয়ে পড়ে, এর আগে ধরা পড়া ক্লোনদের উপর গবেষণা করে এই তথ্য পাওয়া গেছে। যদিও মানুষের উপর এটার কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। আমার অ্যাপার্টমেন্টের একটা নির্দিষ্ট অংশে বাতাসে খুব উচ্চমাত্রায় রিলিবিক্সিন এর বাষ্প মিশিয়ে রাখা হয়েছিলো। ষুবাকে একটা জরুরি কথার বলবো বলে বাসায় ডাকি। সে আমাকে জানায়নি সে কাছেই আছে। হুট করে চলে এলো। যাইহোক, তাকে ঘরের সেই বিশেষ অংশে নিয়ে যেতেই সে অজ্ঞান হয়ে ঢলে পড়ে। তারপর তাকে বেঁধে ফেলি চেয়ারে। সে ঘুণাক্ষরেও কিছুই টের পায়নি।

ষুবা মাথা তুলে আমার চোখের দিকে তাকালো। দেখলাম চোখদুটো পানিতে চিক চিক করছে। আমার বুকের ভেতর হঠাৎ কি জানি ঘটে গেল। আমি ছুটে গিয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললাম,"হোও তুমি ক্লোন, হোক তোমার ৪৭টা ক্রোমজম,আমি তোমাকে ভালবাসি,ষুবা।" ষুবা ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। আমি তার চোখের পানি মুছে তার ঠোঁটে আলতো করে চুমু খেলাম।

"মাফ করে দিও আমাকে রাফি। তুমি ভুল মানুষ কে ভালবেসেছিলে। আমি মানুষই তো না তোমার চোখে!'' কান্না থামাতে কষ্ট হচ্ছে তার।

আমি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি আরো ৭ মিনিট আছে। আমি দ্রুত গতিতে তার বাঁধন খুলতে খুলতে বললাম, "আচ্ছা,তোমার নিজস্ব কোন সেফ হাউজ আছে? যেখানে আমাদের কেউ খুঁজে পাবে না?না ফেডারেশন না হোপ্রিম কাউন্সিল?"

ষুবা অবাক হয়ে বললো," হ্যাঁ,পলেনেশিয়ায়।"

"আচ্ছা তোমাকে যদি এখন ছেড়ে দেই তুমি কি পালাতে পারবে?"

প্রথমে কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলো সে তারপর বললো,"আমি একজন বিশেষ ভাবে মডিফায়েড ক্লোন। আমার অসাধ্য খুব বেশি কিছু নেই। কিন্তু তুমি কেন তা করবে?"

"কারণ আমি জানি তোমাকে নিরাপত্তা বাহিনীরা নিয়ে কি করবে।কিভাবে তোমাকে ইন্টারোগেট করবে।আমি এটা সহ্য করতে পারবো না।"

"কিন্তু ওরা তো তোমাকেও ছাড়বে না!"

আমি হেসে বললাম,"একজন হোপ্রিম চর আমাকে বোকা বানিয়ে পালিয়ে গেছে এটা অবিশ্বাস্য কিছু নয়"।

"রাফি,তুমি যাবে আমার সাথে? পলিনেশিয়ায়? আমার বিরাট দ্বীপ...শক্তি বলয় দিয়ে ঘেরা...খোলা সাগরের পাশে আমার কাঠের বাংলো... শুধু তুমি আর আমি…"

আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত ভাবলাম। আমার আসলে হারানোর কিছু নাই। এই গৎ বাঁধা একঘেঁয়ে জীবন থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের কোন ট্রপিকাল দ্বীপে পালিয়ে থাকার এডভেঞ্চারাস জীবন বহুগুণে ভালো মনে হতে লাগলো।

আমি ষুবার হাত টেনে ধরে তাকে দাঁড় করিয়ে বললাম, “আমাদের দেরী করা ঠিক হবে না!”

ষুবা হাসলো। তার চোখে এখনও পানি চিকচিক করছে।

৩

আমি সাবধানে পকেট থেকে পারসোনাল টেকভাইসটা বের করে হাতে নিলাম। উত্তর দিক থেকে শীতল বাতাস আসছে। আমার গায়ে কোন ভারি জামা নাই। হু হু করে কাঁপছি। ষুবা কিন্তু কাঁপছে না। সে সব ধরণের অনুভূতির ঊর্ধ্বে চলে গেছে। তার এলোমেলো দেহটা ঘরের এক কোনায় জঞ্জালের ভেতর পরে আছে।

আমার সামনে ফসফরাসের আভায় উজ্জ্বল সাগরের তটটা ঝাপসা হয়ে আসছে প্রায়ই। যে বিশাল আগ্নেয় শিলার তৈরী পাথরটার পিছনে আমি লুকিয়েছি, সেটা আমাকে খুব বেশিক্ষণ আশ্রয় দিতে পারবে না। একটা এন্ড্রয়েড ডিকয়ের পিছনে হোপ্রিম সার্চ বাহিনী দ্বীপের অন্যপ্রান্তে ছুটে গেছে। তাদের ভুল ভাংতে খুব বেশি দেরী হবে না। কিন্তু আমার ধরা পরলে চলবে না। প্রতিশোধ নিতে হবে আমাকে, চরম, নিষ্ঠুর, ভয়ংকর প্রতিশোধ।

আমি ষুবাকে নিয়ে পালিয়ে পলিনশিয়ায় যে দ্বীপে চলে আসি তার নাম ফ্লোরা। ষুবার দেওয়া নাম। ছোট্ট এই দ্বীপটা মাত্র ষাট বছর আগে জন্ম নিয়েছে। পৃথিবীর কোনো মানচিত্রে এটার অস্তিত্ব নেই। উত্তর আর দক্ষিণ মেরুতে নতুন বরফ জমাট বাঁধানোর পর বেশ কিছু নতুন দ্বীপ ভেসে উঠে, ফ্লোরা তার একটা। শক্তিবলয় দিয়ে ঘেরা দ্বীপটায় প্রথম দুই সপ্তাহ বেশ স্বস্তিতেই কাটে আমাদের। তারপরই আমরা বুঝতে পারি, ফেডারেশন আমাদের সাজানো প্লটটা বিশ্বাস করলেও হোপ্রিম হাইকমান্ড তা করেনি, তারা ঠিকই ষুবার অবস্থান চিহ্নিত করে ফেলেছে, তার মস্তিষ্কের রেজোনেন্স চেক করে, স্যাটেলাইট দিয়ে। একজন মানুষ নিয়ে তৃতীয় পর্যায়ের মিশন ত্যাগ করে পালিয়ে যাওয়াটার শাস্তি মৃত্যুদন্ড, সেটা ইতিমধ্যে সে পেয়ে গেছে, এবার আমি তাদের শেখাবো পুরো মানব জাতির সাথে বেঈমানী করার শাস্তি কি হতে পারে!

হোপ্রিম কমান্ডো বাহিনী এন্টি ম্যাটার ব্লেড কাটার দিয়ে শক্তিবলয় এর দেয়াল ফুটো করে আমাদের আঙ্গিনায় এসে আচানক আক্রমন করে, ষুবার খুব কাছেই বিস্ফোরন হয় একটা, মারা পরে খুব দ্রুত, সৌভাগ্যবসত। আমি ভাগ্যক্রমে পালিয়ে যেতে পারি তখন। তবে ওরা আমাকে খুঁজে বের করবেই। যদি না ততক্ষণে গিজেল এসে পরে। ও তার কম্বোফাইটার নিয়ে আসলে কমান্ডো বাহিনী পালাবার পথ খুঁজে পাবে না।

আমি নিজে স্বাভাবিক কোনো মানুষ নই, অস্বাভাবিক আমার মানসিক ক্ষমতা। এরকম কিছু মানুষ পৃথিবীতে সব সময়ই ছিল। কেউ কেউ তাদের ক্ষমতা ব্যাবহার করে অনেক উঁচুতে উঠে গেছে, আমার বা গিজেলের মত মানুষরা সেটা গোপন করে গেছি। গিজেল অবশ্য একটা ব্যাংকে মাঝারি একটা জব করার পাশাপাশি তার বেসমেন্টে বসে বসে বিকট দর্শন রোবট বানায়। যে কোনো সামরিক অফিসারের মুখ দিয়ে লালা ঝরবে তার বানানো রোবট গুলো দেখলে । সে খুব গোপন রাখে তার এই শখটা, আমার মত কিছু বিশেষ বন্ধু জানি তার এই দিকটার কথা। টেকভাইস দিয়ে কিছুক্ষণ আগে যোগাযোগ হয়েছে তার সাথে, আমার বিপদ শুনে সে তার সবচেয়ে ভয়ঙ্কর খেলনাটা নিয়ে রওনা হয়ে গেছে। দুইটা ছোট পোর্টেবল কুরু ইঞ্জিন লাগানো আছে কম্বোফাইটারে, আকাশ পথে কয়েক হাজার কিমি পথ আসতে খুব বেশি সময় লাগার কথা নয়।

আমি টেকভাইসে ছোট একটা সিগনাল দেখলাম। গিজেল এসে পরেছে প্রায়। পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে বসে অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম হঠাৎ। এত দ্রুত এত কিছু ঘটে গেল, ঠিক মত কিছু চিন্তাই করতে পারছিলাম না। হোপ্রিমরা জানে তাদের বানানো ক্লোন কতটুকু চৌকশ, তাই তারা কোন ঝুঁকিই নেয়নি, সংকুচিত আয়তনে তীব্র বিস্ফোরক ব্যাবহার করেছে। আমি আর কয়েক মিটার কাছে থাকলে আমাকে খুঁজেও পাওয়া যেত না। ভাগ্যটা অতি ভাল আমার। ষুবা আর বেঁচে নেই, ব্যাপারটা এখনো মাথায় ঢুকাতে পারছিনা, কেমন ঘোরের মধ্যে আছি মনে হচ্ছে। তখনি সার্চ পার্টির ফিরে আসার শব্দ শুনলাম, অনেকটা কাছে এসে পড়েছে, আমি আরো গুটি সুটি মেরে গেলাম।

কিছুক্ষণ সব নীরব। তারপরই বিচ্ছিরি একটা শব্দ করে আমার পিছনে একটা ম্যাশিন নড়ে উঠলো। চমকে ফিরে দেখি একটা কদাকার রোবোটিক মুখ। পুরো শরীর ধাতব আর্মারে ঢাকা হাতে একটা ভংকর চেহারার অজানা অস্ত্র। আমাকে ইশারায় বের হতে বলছে। আমার গলা শুকিয়ে কাঠ। কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াতে যাব তখনই হিসসসসস করে একটা শব্দ হল আর হোপ্রিম কমান্ডোটা উড়ে গিয়ে শূন্যে বিস্ফোরিত হয়ে গেল। আমি হাহা করে হেসে উঠলাম। গিজেল এসে পড়েছে। এবার মজা হবে।

পরের এক মিনিট যা হল, সেটা বর্ণনা দেয়ার ভাষা আমার নেই। উড়ে এসে ঠিক হোপ্রিম কমান্ডো বাহিনীর সামনে ল্যান্ড করলো গিজেল তার কম্বো ফাইটার নিয়ে। কোনো কথা বা সতর্ক বানী নেই, ভয়ানক ক্রুদ্ধ পৌরানিক দেবতার মত দেহ সেটার, নির্মোহ ভাবে কচুকাটা করতে লাগলো কমান্ডো দল টাকে। একেক জনকে ধরছে, মুচড়ে,ছিঁড়ে ফেলছে নির্বিকার ভাবে। কিছুক্ষণ ভ্যাবচেকা খাওয়ার পর হোপ্রিমরাও পালটা আক্রমন শুরু করে কিন্তু কম্বুর গায়ে চতুর্থ, পঞ্চম মাত্রার বিস্ফোরকও যেন আঁচড়ও কাটতে পারছিলো না। পনের ফুট লম্বা এই ম্যানুয়েল অপারেটিং অ্যাসল্ট রবোর ভিতর বসে গিজেল যেন ভিডিও গেম খেলছে। হোপ্রিমরা যখন লেজ তুলে তাদের বাই-ভার্বালের দিকে পালাতে গেল তখন গিজেল তার গাটলিং গানের ফায়ার ওপেন করলো। প্রাগৈতিহাসিক এই অস্ত্রের কার্যকারিতা এখনও ভয়াবহ।

শেষ হোপ্রিমটা রোবটটাও নিথর হয়ে গেলে গিজেল রবোট থেকে বের হয়ে আমার কাছে ছুটে আসে। আমি তাকে জড়িয়ে ধরি। কিছু বলিনা দুজন। আমরা পরস্পরকে খুব গভীরভাবে বুঝি।

কিছুক্ষণ পর। গিজেল আর আমি উড়ে চলছি প্রশান্ত মহা সাগরের উপর দিয়ে, হোপ্রিমরা যে ছোট জেটে করে এসেছিলো, সেটা দিয়ে, অটোপাইটলটে চলে কম্বোফাইটার আসছে পিছন পিছন। গিজেল কিছুক্ষণ বাইরের দিকে তাকিয়ে দুঃখিত গলায় বললো, “ষুবাকে নিয়ে তুই যে গ্রিডের বাইরে গেলি আর যোগাযোগ রাখা হলো না। আমি সত্যিই খুব দুঃখিত…”

আমি তার হাত চেপে ধরে তাকে থামালাম। সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, “তো, এবার কি করবি?"

আমি সামনে তাকিয়ে বললাম,"ফুল অ্যাসল্ট"

"ফুল অ্যাসল্ট? তুই বলেছিলি এটা আমাদের যুদ্ধ না"

"তখন ভাবিনি, এখন ভাবছি।” হঠাৎ আমার গলা ভারি হয়ে গেলো, ”কি করছি আমরা? আমি একটা ফালতু ফার্মের টেকনিশিয়ান, তুই ব্যাংকের হিসেব দেখিস...এটা কোনো লাইফ? আমাদের ক্ষমতা আছে পুরো পৃথিবীকে লীড দেয়ার, তা না দেই, এই হোপ্রিম নামের বিষফোঁড়াটা দূর করে যাই। লাইফে কোনো আনন্দ ছিলনা আমার। ষুবা আমাকে বেঁচে থাকার আনন্দ, উত্তেজনা চিনিয়েছিল। সে আমার জন্য মারা গেছে, গিজেল। কিন্তু গৎবাঁধা লাইফের বাইরে কিছু করার যে মজাটা আমি পেয়েছি,সেটা আমি হারাতে চাই না। আয়, একবারের জন্য আমাদের ক্ষমতাটা দেখিয়ে দেই। একবারের জন্য তীব্র ভাবে বাঁচি..."

আমার কথা শুনতে শুনতে ফরাসি মেয়েটার চোখে মুখে কিসের যেন আভা ফুটে উঠলো, সে তার জীভ দিয়ে ঠোঁট একবার চেটে বলল, "রড্রিক আর ওসমান কে সিগনাল পাঠিয়ে দে তাহলে"

আমি টেকভাইসে স্পর্শ করতে করতে বললাম, “তোর বেসমেন্টই আমাদের ক্যাম্প হবে" সে মাথা ঝাঁকিয়ে জেট এর কোর্স ঠিক করতে থাকে।

আমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলি, "হোপ্রিমেরা তৈরী হও, দুঃস্বপ্ন আসছে"। .

৪

ওসমান খুব ধীরস্থির ভাবে সিগারেটটা ধরালো। আর কিছুক্ষনের মধ্যে সে মারাও যেতে পারে, কিন্তু তার সেটা নিয়ে কোনো মাথা ব্যাথা আছে বলে মনে হয় না। তার পূর্ব পুরুষরা মধ্যপ্রাচ্য থেকে এসেছে, প্রাচীন বেদুইন জাতির নির্ভীকতা তার রক্তে। তার হাতে একটা মিসাইল টিউব। এর ভিতরের বিস্ফোরকের ফর্মূলা তার নিজের বানানো। ধ্বংস ক্ষমতা কল্পনাতীত।

হোপ্রিমদের সদর দপ্তর ভয়ানক গোপনীয়তার সাথে মাটির কয়েক কিলোমিটার নিচে তৈরী করা। আমরা চারজন তিন সপ্তাহ অক্লান্ত পরিশ্রম, ভূতাত্ত্বিক গ্রাফ, স্যাটালাইট হ্যাক করে আল্ট্রা-রে ইমেজ ঘাটাঘাটি করেও এটার কোন সন্ধান পাইনি। যেন এরকম কিছুর অস্তিত্বই নেই। ফেডেরেশন সরকার আসলে কেন এতদিনেও এর অস্তিত্ব পায়নি আমরা বুঝতে পারে হাড়েহাড়ে। অবশেষে রড্রিক একটা ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে। আমদের উপলব্ধি হয়- উপর থেকে লম্বালম্বি ভাবে মাটির নিচে খোঁজার ধারণাতেই ঘাপলা আছে। এজন্যই এতগুলো বছর কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান একাডেমির বাঘা বাঘা বিজ্ঞানীরা মাথা কুটে মরছিলো। আমরা চমৎকৃত হলাম- হোপ্রিমদের চিন্তা ভাবনা আসলই এগুনো!

একবার তাদের গোপন আস্তানার খোঁজ পাওয়ার পর ব্যাপারটা সহজ হয়ে যায়। রড্রিক ও গিজেল মিলে তাদের অসম্ভব শক্তিশালী রোবোট ও ড্রিলিং মেশিন দিয়ে আড়াআড়ি ভাবে ভূপৃষ্ঠ ছিদ্র করে হোপ্রিম হেড কোয়ার্টারের খুব কাছে চলে আসে। আমাদের সামনে গাঢ় অন্ধকার এখন। তবে আলো জ্বাললেই কংক্রিট ও সিলঝিনিয়ামের মিশ্রণের প্রলেপ দেওয়া ঠান্ডা দেওয়াল দেখা যায়। রড্রিক তার থিকনোমিটার দিয়ে মেপে দেখেছে- প্রায় ফুট পাঁচেক পুরু এই দেওয়াল। সাধারণ মানুষের সাধরণ প্রযুক্তির জন্য এই দেওয়াল অভেদ্যই বলা যায়। আশার ব্যাপার হচ্ছে- আমার আসেপাশে ভাবলেশহীন মুখে যারা গভীর মনোযোগ দিয়ে কাজ করছে তারা কেউ সাধারণ মানুষ নয়।

ওসমানের পূর্ব পুরুষরা এক সময় সাহারা মরুভূমি চষে বেড়িয়েছে। আর সে কাগজে কলমে সে একটা বহুজাতিক কম্পানিতে সেলস ডিপার্টমেন্টে কাজ করে। বাইরে থেকে খুবই একঘেঁয়ে, বোরিং তার জীবন। কিন্তু সে অসম্ভব মেধাবী একজন ডেমোলিশান এক্সপার্ট। যেকোন বিস্ফোরক সম্পর্কে তার মত জ্ঞান ও বানানোর হাত এই গ্রহে খুব বেশি নাই। আমাদের চারজনের মধ্যে তাকেই ফেডারেশন সরকার কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান একাডেমির মাধ্যমে প্রথম রিক্রুট করে। সে খুবই কোভার্টলি বেশ কিছু প্রজেক্টে কাজ করেছে তাদের সাথে। তার সার্ভিসের বিনিময়ে সরকার তার কভার যথাযথ ভাবে বজায় রাখতে সাহায্য করেছে। তার প্রকৃত দক্ষতা জানতে পারলে তাকে নিয়ে হোপ্রিম কেন্দ্রীয় কমান্ড অবশ্যই আলাদা টাস্ক-ফোর্স বানাতো।

রড্রিক হলো আমাদের মধ্যে একমাত্র যে তার প্রকৃত মেধা কাজে লাগাতে পারে পেশাগত জীবনে। সে একজন ভূতাত্ত্বিক, পৃথিবীর বৃহত্তম মাইনিং কোম্পানিতে কাজ করে বিজ্ঞানি হিসেবে। যদিও তার আসল পটেনশিয়াল সে দেখায় না। তার নিজস্ব কিছু আবিষ্কার আছে, যেগুলোর কথা আমরা ঘনিষ্ঠ কয়েকজন ছাড়া কেউ জানেও না। সেগুলোর জন্য দুনিয়ার যে কোন মাইনিং কোম্পানি অকল্পনীয় অংকের ইউনিট খরচ করতে দ্বিধা করতো না। আর ফেডারেল সরকার তাঁর খোঁজ পেলে এতদিনে তাকে দিয়ে এই হেড কোয়ার্টার বের করেই ছাড়তো।

আগেই বলেছি, গেজেলের শখ ওয়ার-ম্যাশিন নিয়ে। আর আমি হলাম কম্পিউটার প্রোগ্রামার। আপাতত এই ছোট্ট দলটার গণিতবিদ হিসেবে কাজ করছি। ওসমানের বিস্ফোরক, রড্রিকের জিওগ্রাফি বা গেজেলের রোবোটিক্স- এসব নিয়ে কাজ করার সময় তারা কোথাও চতুর্থ বা পঞ্চম মাত্রার সমীকরণে আটকে গেলে আমার কাছে আসে। পাশাপাশি আমি তাদের জন্য প্রোগ্রাম লিখে দেই। হোপ্রিমদের সাথে মুখোমুখি লড়াইয়ে আমি আর রড্রিক হয়তো ততটা কাজে লাগবো না, কিন্তু গেজেল আর ওসমানের কাজটা যাতে সহজ হয় সেটা নিশ্চিত করার দায়িত্ব আমাদের। এমনিতে বেসিক আন-আর্মড কমব্যাট আর অস্ত্র চালানোর ট্রেনিং আমাদের চার জনেরই আছে।

প্রযুক্তিতে অনেক উন্নতি করলেও হোপ্রিমদের প্রধাণ সম্পদ হলো তাদের অতিমেধাবী হাই কমান্ড। মানুষের বিবর্তনের সর্বশেষ ধাপ তারা, সেরাদের সেরা। আমরা নিশ্চিত নই তারা কোন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অধীনে কাজ করে না কাউন্সিল হিসেবে- তবে তাদের বন্দী করতে পারলে হোপ্রিমদের মেরুদন্ড ভেঙ্গে যাবে সন্দেহ নাই!

তবে কাজটা সহজ হবে না। অবশ্যই অনেকগুলো নিরাপত্তা ব্যুহ ভেদ করতে হবে হাইকমান্ড পর্যন্ত যেতে। আর হোপ্রিমদের সামরিক সক্ষমতা আর প্রযুক্তি নিয়ে পরিষ্কার ধারণা পৃথিবীর কোন ডাটাবেসে নেই। আমাদের যে কোন কিছুর জন্য প্রস্তুত থাকা লাগবে আর কি!

আমাদের চারজনের জন্য চারটা মেকা-স্যুট প্রস্তুত করেছে গেজেল। কিছু মডিফাই করা হয়েছে সেগুলোতে। ওসমান সেগুলোর আর্সেনালে তার আপডেটেড বিস্ফোরক বসিয়েছে। রড্রিক নতুন আর্মার ম্যাটেরিয়াল বানিয়েছে। আমি আমি সেগুলোতে আমার নিজের বানানো আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স এসিস্ট্যান্ট মোজার্টকে ইনস্টল করে দিয়েছি। মোজার্ট আমাদের চারজনের মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধনের কাজ করবে।

জানি আমাদের লড়াইটা খুব এক পেশে হয়ে যাচ্ছে- আমরা মোটে চারজন, অন্যপাশে পুরো হোপ্রিম বাহিনী! এটাও জানি সত্যি সত্যি মিশন সফল করে আস্ত শরীরে ফেরার সম্ভাবনা খুব বেশি না। তবে আমি জানি আমরা চার জনই স্বেচ্ছায় এই ভয়ানক মিশনে নেমেছি, আমরা বহুকাল ধরে এমন কিছুর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। একটা পারপোজ। একটা উদ্দেশ্য। নিজেদের জীবনের চেয়ে বড় কিছু করা। একটা ডিফারেন্স তৈরী করা। রড্রিক যেমন তার প্রিয় একটা ডায়লগ বলছিলো, ডার্কসেইডকে বেধড়ক পিট্টি দেওয়ার আগে সুপারম্যানের দেওয়া- “This is a rare opportunity to cut us loose, to show them what we are really capable of…” আমি তখন বাকিদের চোখেও একটা অদ্ভুত আলো দেখেছি- এই আলো মুছতে দেওয়া যাবে না।

আমাদের সবার হাতের ঘড়িতে সংকেত দিলো। আমরা যে যার মেকা স্যুটে উঠে বসলাম। প্রতিটা ১৫ ফুট লম্বা ধাতব দানব- ঠিক মাঝামাঝি বুকের জায়গায় অপারেটরের বসার জায়গা। অপারেটরকে নিরাপদ রাখার জন্য সর্বোচ্চ ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়েছে- সামনের প্রটেকটর শিল্ডটা প্রায় আট ইঞ্চি পুরু টাইলুনিয়াম ও এভ্রেসিয়ামের সংকর ধাতুর তৈরী। রড্রিক পরীক্ষা করে দেখেছে- পঞ্চম মাত্রার বিস্ফোরক সহ্য করতে পারে এটা, আটকাবে নিউক্লিয়ার রেডিয়েশনও। নেভিগেশনের জন্য ভেতরে ওয়ার স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল মডিউল আছে। মেকা স্যুটের চারপাশে অসংখ্য সেন্সর বসিয়েছে গেজেল, চোখ ও কানের অভাব হবে না। ভিতরে বসে হলোগ্রাফিক প্রজেকশনে এমনভাবে চারপাশের ছবি তৈরী করা হয় যেন মনে হয় স্বচ্ছ একটা চেম্বারে বসে চালানো যাচ্ছে ম্যাশিনটাকে। প্রতিটা স্যুট স্বয়ং সম্পূর্ণ থোরিয়াম নিউক্লিয়ার ব্যাটারিচালিত, পুরো বডির প্রতিটা খালি জায়গায় ঠেসে গোলাবারুদ ভরা হয়েছে। তবে এই ধ্বংস দানবগুলোর প্রধাণ অস্ত্র বিস্ফোরক বা লেজার চালিত ব্লাস্টার না। সেগুলো যতটা পারা যায় বাঁচিয়ে রাখা হবে।

অবিশ্বাস্য হলেও- প্রতিটা মেকা স্যুটকে ডিজাইন করা হয়েছে পৌরানিক ধাঁচে। এক হাতে বিশাল এক ঢাল- যা প্রতিরোধ ও আক্রমণের কাজ করবে। ঢালটাতে নানান খুঁটিনাটি ফিচার যোগ করা হয়েছে। ঢালটা একাই একশ বলা যায়- অন্য সোলার সিস্টেম থেকে ধূমকেতুর সাথে আসা একেবারে নতুন একটা ধাতু দিয়ে তৈরী ধাতব অ্যালয় ব্যবহৃত হয়েছে ঢালটা তৈরী করতে। রড্রিক এই বস্তু হাত করলো কীভাবে জানা নেই, জিজ্ঞাসাও করিনি। মানুষের ডাটাবেসে থাকা কোন বিস্ফোরক এই এলয়কে ভেদ করতে পারার কথা না। সমস্যা হলো হোপ্রিমদের ডাটাবেসে আমাদের একসেস নাই।

কিন্তু মেকা-স্যুট গুলোর অন্য হাতে যা আছে সেটায় চোখ পড়লে বাকি কিছু আর চোখে লাগে না। প্রায় পাঁচফুট লম্বা আর তিন ফুট চওড়া একটা ড্যাগার। ড্যাগারটা তৈরী স্যুটের আর্মারের ম্যাটেরিয়েল দিয়েই তবে সেটাকে বিশেষ একটা ন্যানোফাইবারের কোটিং দেওয়া হয়েছে। এর এক পাশের কিনারায় এটমিক এজ ব্যবহার করা হয়েছে, অর্থাৎ এর কিনারা এতটাই সূক্ষ্ম যে সেটা একটা পরমাণুর মত পুরু। এই ব্লেড দিয়ে কাটবেনা এমন কিছুই নেই। মেকা স্যুটগুলো ঢাল-তলোয়ার নিয়ে আড়াআড়ি ভাবে দাঁড়ালে তার নিজস্ব আর্মারের সামনে আরেক স্তর প্রতিরক্ষা স্তর তৈরী হয়। এই ওভার ডিফেন্সিভ, আউট অফ দ্যা বক্স ডিজাইনই আমাদের বড়ো বাজি পুরো হোপ্রিম সিকিউরিটি ডিটেইলসের সামনে। বাকি টুকু- জানিনা, হয়তো ভাগ্য। হয়তো তাদের হাতে এমন কোন নতুন প্রযুক্তি এসেছে যার সামনে আমরা দাঁড়াতেই পারবো না, প্রথম আঘাতেই বাষ্প হয়ে যাবো। সত্যিই জানিনা।

আমরা চারজন শীতল ঠান্ডা পুরু দেওয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের জন্য দেওয়ালের অন্য পাশে কী অপেক্ষা করছে কে জানে! তবে একটা ব্যাপার নিশ্চিত- যা কিছুই ঘটুক না কেন- আমরা তার প্রতিটা মুহূর্ত উপভোগ করবো!

৫

কানের পাশ দিয়ে শিস কেটে একটা মিসাইল গেলো। পিছনে কোথাও প্রচন্ড শব্দে সেটা বিস্ফোরিত হয়ে কানে তালা লাগিয়ে দিলো। আমি মেকা স্যুটের পিছনে শক-ওয়েভের ধাক্কা খেয়ে হুমরি খেয়ে পড়লাম সামনে। হাত থেকে ঢাল আর বিশালাকার ছোড়া পড়ে গেলো সামনে। ভাগ্য ভালো সিটের সাথে শক্তপোক্ত করে বাঁধা নইলে আমি নিজেও লুটোপুটি খেতাম স্যুটের ভিতর! কোন মতে নিজেকে সামলে দ্রুত ঢাল আর ছোড়া তুলে নিয়ে দাঁড়ালাম। একটা বিচিত্র চেহারার এন্ড্রয়েড দাঁড়িয়ে আছে বেশ কিছুটা দূরে, তার বুকের মিসাইল পোর্ট থেকে ধোঁয়া উড়ছে।

এন্ড্রয়েডটা রিলোড করার আগেই আমি প্রায় উড়ে এক লাফে তার কাছে গিয়ে ড্যাগারের এক কোপ দিলাম কাঁধ থেকে বুকের দিকে, টাইটেনিয়াম এলয়ের বডিটা মাখনের মত কেটে দুই ভাগ হয়ে দুই দিকে আছড়ে পড়লো। ভেতরের সার্কিট, ওয়ারিং বের হয়ে ছড়িয়ে গেলো নাড়ি-ভূঁড়ির মত। আমি অবাক হয়ে হাতের দানবাকার ছোড়াটার দিকে তাকালাম। এই বস্তুর কাছে এখন পর্যন্ত সব কিছুই মাখনের মত লাগছে- কেটে দুভাগ হচ্ছে সব। অসাধারণ! তখনই এক পশলা গুলি এসে আমার মেকা-স্যুটের পিছনে লাগলো- সিস্টেম রিপোর্ট দেখালো- নো ব্রিচ।

পিছনে ফিরে দেখলাম বেশ কিছুটা দূরে মান্ধাতা আমলের গাটলিং গান বসিয়ে গুলি করছে দুইজন হোপ্রিম। তাদের শারীরিক আকৃতি মানুষের মতই, আহামরি কোনো উন্নতি ঘটেছে বলে মনে হচ্ছে না। গাটলিং গান থেকে অগ্নিবর্ষিত হচ্ছে নিরবচ্ছিন ভাবে। আমি ঢাল আর ছোড়া সামনে ধরে গুলির ধাক্কা ঠেলে সামনে এগুচ্ছি। হঠাৎ কোত্থেকে রড্রিকের মেকা স্যুট একদম উড়ে তাদের সামনে এসে হাজির হলো। কিছু বোঝার আগেই এলোপাথারি কয়েক কোপে সেই গান পোস্ট আর হোপ্রিমরা টুকরো টুকরো হলো। আমার দিকে ফিরে সে থাম্বস আপ দেখালো। ঠিক তখুনি একটা মিসাইল এসে তার গায়ে লেগে বিস্ফোরিত হয়ে তাকে দূরে নিয়ে ফেললো!

আমি চিৎকার করে উঠেছিলাম প্রায়, পরক্ষণেই তাকে এক লাফে উঠে নিজের পায়ে দাঁড়াতে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। মিসাইলটা ছুড়েছে নতুন একদল এন্ড্রয়েড, নিউ ইনফোর্সমেন্ট, তাদের মডেলটা আলদা। এগুলো আরো উন্নত চেহারার, সাদা বডিতে নীল কারুকাজ করা। সারা শরীরে অসংখ্য ওয়েপন লঞ্চিং পোর্ট, আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাকি চারজনকে বললাম “পিছিয়ে আয় সবাই। উই নিড আ নিউ প্ল্যান!”

মিনিট দশেক আগের কথা। আমরা বিশেষ “শীতল গলন” প্রযুক্তি ব্যাবহার করে হোপ্রিম দুর্গের দেওয়ালের একাংশ ধ্বসিয়ে দিয়েছিলাম। এই পদ্ধতিতে সাব ক্রায়োজনিক প্রযুক্তির সাথে ন্যানোটেকনলজি ব্যাবহার করে যে কোন স্ট্র্যাকচারের ভেতরের গঠন ভেঙ্গে দিতে পারে। যেমন ভেবেছিলাম, ভিতরে আমাদের জন্য এম্বুশ পার্টি অপেক্ষা করছিলো। মিসাইল, বিস্ফোরক, এটমিক ব্লাস্টার, লেজারের বৃষ্টি দিয়ে আমাদের স্বাগত জানানো হলো, আমরা আগেই এরকম কিছুর আশংকা করে একটা ডিফিউশন ব্যাটারি চালিতো ইলেক্ট্রোম্যাগ্নেটিক প্রটেকশন শিল্ড নিয়ে এসছিলাম। এটা একটা জালের মত এনার্জি ফিল্ড তৈরী করে যা মোটামুটি জাগতিক সব আক্রমণ ঠেকাতে পারে। সমস্যা হলো- এই ডিভাইস প্রচুর চার্জ ক্ষয় করে, কয়েক মিনিট চালানোর পর পুরো ব্যাটারি বার্ন আউট হয়ে যায়। প্রাথমিক ধাক্কাটা সামলে অবশ্য আমাদের কয়েক মিনিটই দরকার ছিলো, চারজনই কভার না নিয়ে উলটো এসল্ট বাহিনীর দিকে তেড়ে যাই, যেটার জন্য তারা প্রস্তুত ছিলো না।

এনার্জি ফিল্ড অনেকটা চাদরের মত কাজ করে, এক মুখি চাদর। কোন বিস্ফোরক বা বিধ্বংসী রশ্মি সেটা ভেদ করে আমাদের গায়ে টাচ না করতে পারলেও আমরা এনার্জি ফিল্ডের ভিতর থেকে তাদের কচু কাটা করতে থাকি- মূলত ওসমানের আপডেটেড ফর্মুলার বিস্ফোরকে বানানো মিসাইল দিয়ে। তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলে আমরা শুরু করি হাতের কাজ। পাঁচ ফুটি ছোড়া দিয়ে এন্ড্রয়েড আর সাইবর্গ গুলোকে সহজেই ছিন্নবিছিন্ন করতে থাকি আমরা। কিন্তু কিছু একটা খটকা লাগে আমার। কিছু একটা হিসেব মিলছিলো না।

জ্ঞান হবার পর থেকেই আমরা জেনে এসেছি হোপ্রিমরা মানুষ অর্থাৎ হোমো স্যাপিয়েন্সের বিবর্তনের পরবর্তী রূপ। তাদের ক্রোমোসোম মানুষের চেয়ে বেশি, মস্তিষ্ক উন্নত বহুগুণ, নানা ধরণের অতিমানবীয় গুণ আছে, মোদ্দাকথা- আমরা হোপ্রিমদের প্রযুক্তি শক্তি সামর্থ্য নিয়ে একটু বেশিই আশা করে ফেলেছিলাম হয়তো। অন্তত নিজেদের চেনাজানার বাইরে একেবারে আনকোরা নতুন কোনো প্রযুক্তি না দেখাটা কিছুটা হলেও আশাহত করেছিলো আমাকে।

আমরা যে জায়গাটায় এতক্ষণ ধরে যুদ্ধ করছি, এটা ঠিক কি হিসেবে ব্যবহৃত হয় আমরা বুঝতে পারছি না। পরিত্যক্ত ওয়ারহাউস কিংবা ব্যাক-আপ সার্ভার রুম- যেকোন কিছু হতে পারে। বড় বড় সেলফ আছে, যার অধিকাংশই গোলার আঘাতে লন্ডভন্ড, আমরা পিছন দিকে কিছু সেলফের আড়ালে আপাতত আশ্রয় নিয়েছি। জানি হোপ্রিমদের এন্ড্রয়েড বাহিনী মার্চ ও সার্চ করতে করতে দ্রুত এদিকেই এগিয়ে আসছে।

গেজেলের কন্ঠে দুশ্চিন্তার ছাপ, “আমরা ইতোমধ্যে অনেক সময় নষ্ট করে ফেলেছি। আমাদের এই গোলক ধাঁধার মত ওয়ার হাউস থেকে দ্রুত বের হতে হবে হোপ্রিম হাই কমান্ডকে ধরতে হবে। আর এমন না যে তারা আহামরি কোন চ্যালেঞ্জ দিতে পারছে। আমরা কেন অযথাই সময় অপচয় করছি?” অধৈর্য গলায় বললো ওসমান।

“হয়তো আমরা পুরো ব্যাপারটা ভুল দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছি। আমাদের একটা নতুন পদ্ধতি দরকার” আমি নিজের মেকাস্যুটের বাহুতে একটা প্যানেল খুলে তার নিচের স্ক্রিনে স্পর্শ করতে করতে বললাম।

“কী নতুন প্ল্যান?” রড্রিক আমার দিকে ঘুরে তাকালো’

আমি আরো কয়েকটা নির্দেশনা দেওয়ার পর খুট করে আমার পিঠের দিকে খোপ খুলে গেলো এবং খুব ছোট্ট একটা ড্রোন মৌমাছির মত গুনগুন শব্দ করতে করতে বের হয়ে আসলো। আমি সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করে একটু ঘুরিয়ে এনে সবার দিকে তাকিয়ে বললাম “আমরা এই জায়গায় আর সময় অপচয় করবো না। এই ড্রোন আমাদের পুরো এলাকাটা ম্যাপিং করে একটা সংক্ষিপ্ততম রাস্তা বের করে দিবে। বের হবার জন্য। আমরা আমাদের যা আছে তাই নিয়ে সেই রাস্তা ধরে এগুবো। ন্যূনতম দ্বিধা বা দয়ামায়া দেখানো যাবে না কারণ সময় যত যাচ্ছে হোপ্রিম হাই কমান্ড অন্য কোথাও সরে যাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ছে। অন্য হোপ্রিম বেইজ থেকে নতুন করে ব্যাক-আপ সাপোর্টও চলে আসতে পারে!” সবাই মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো।

চার জনের স্যুট থেকেই গুনগুন শব্দ করতে করতে পাঁচটা করে ড্রোন বের হয়ে উড়ে গেলো সামনের দিকে। বিশটা ড্রোনের সাহায্যে আমরা উপর থেকে পাখির চোখে পুরো এলাকাটা দেখতে পারছি। ওসমান ঠিকই বলেছিলো- পুরো জায়গাটা সেলফের সারি দিয়ে বানানো গোলক ধাঁধার মত। নিচ থেকে হেঁটে হেঁটে এর সমাধান করতে কয়েকদিন লেগে যাবে। আমাদের ড্রোন গুলো পুরো এলাকাটার আলাদা আলাদা ছবি তুলে পাঠালো দ্রুত, স্যুটের ভেতর থাকা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মোজার্ট সব ইমেজগুলোকে সমন্বয় করে পুরো এলাকাটার একটা ছবি তৈরী করে সেটা থেকে কয়েক মিলি সেকেন্ডে সংক্ষিপ্ততম সমাধান বের করে ফেললো।

“লেটস গো” ড্রোন গুলোকে ফেরত আসবার নির্দেশ দিয়ে বললাম আমি। সত্যিকারের বিপদের এবার মুখোমুখি হতে হবে। আর কোন প্রটেকশন শিল্ড নেই গায়ে মিসাইল এসে পড়া ঠেকাতে। রড্রিক গলায় আক্ষেপ নিয়ে বললো, “গেজেলের অন্য খেলনা গুলোর মত এগুলোও উড়তে পারলে এখন কাজটা কত ইজি হয়ে যেত!”

গেজেল নির্বিকার গলায় বললো “এই ওজন নিয়ে মেকা স্যুটগুলোকে উড়াতে গেলে গোলাবারুদ সব বাদ দিয়ে শুধু ফুয়েল ভরা লাগতো। আর এই ঢাল তলোয়ারও বাদ দিতে হতো। গোলাবারুদ ঢাল তলোয়ার ছাড়া হোপ্রিমদের সাথে লড়াই করতি কী দিয়ে? খালি হাতে কিলাকিলি করতি?” আমরা সবাই হেসে ফেললাম।

মেকা স্যুটে জিপিএস লক করা হয়ে গেছে। কোথাও না থেমে টানা দৌড়ালে ২ মিনিটের মত লাগবে এই গোলক ধাঁধার অপর প্রান্তে পৌঁছাতে। আমরা রেসে দৌড়ানের মত করে হাত পা ঝেড়ে লাইন ধরে দাঁড়ালাম। সবাই নিঃশ্বাস চেপে আছি। ওসমান কিছুক্ষণ কি বিড়বিড় করে একতা লম্বা শ্বাস নিয়ে খুব মৃদু গলায় বললো- “রান!”

৬

হোপ্রিম এন্ড্রয়েডরা আমাদের খোঁজে পুরো ধাঁধায় ছড়িয়ে পড়েছিলো। আমরা ধাঁধাটা সমাধান করে সেই রাস্তায় দৌড়াবো- সেটা তারা অনুমান করতে পারেনি। পারলে সে রাস্তাতেই তারা সব একসাথে ভীড় করতো। আমরা চারজন সারিবদ্ধ ভাবে মেলিটারি কায়দায় একলাইন ধরে এগুচ্ছি, সামনে পিছনে ডানে বামে যে কোন দিকে থেকেই কোনো হতভাগা এন্ড্রয়েড সামনে পড়লে কিছু বুঝে উঠার আগেই নির্মম ভাবে তাকে দুই টুকরো করা হচ্ছে। আমরা যে ধাঁধার সমাধান করে ফেলেছি সেটা তারা বুঝে ওঠার আগেই আমাদের অন্য মাথায় পৌঁছাতে হবে। নয়তো সব দিক থেকে এদিকে এসে ভীড় জমাবে তারা।

আমাদের হলোগ্রাফিক কনসোলে দেখাচ্ছে ধাঁধার প্রায় মুখে চলে এসেছি আমরা- কয়েক সেকেন্ড পরই আমরা বিশাল একটা গেটের সামনে চলে এলাম, দুইটা বিকট দর্শন এন্ড্রয়েড ছিলো পাহারায়। আমাদের চার জনকে দেখে তারা চমকে গেলো- তাদের হত চকিত ভাব কেটে উঠার আগেই আমরা ঝাঁপিয়ে পড়লাম তাদের উপর- দুইজন করে একটার উপর। ত্রিশফুটি দানব ঐগুলো, সারা শরীরে নানা অস্ত্রে বোঝাই। অবশ্য সেগুলো ব্যাবহার করার আগেই প্রচন্ড ক্ষিপ্রতায় এন্ড্রয়েড গুলার প্রায় গায়ের উপর উঠে তাদের শরীর পার্ট বাই পার্ট করে কেটে ফেলতে থাকি। এক কোপে মুন্ডুটা কেটে তাদের প্রসেসর চিপ বসানো বুকের ঠিক মাঝামাঝি ছোড়াটা চালিয়ে দিতেই বিশ্রী শব্দে স্পার্ক করতে করতে এন্ড্রয়েড গুলোর নিথর দেহ আছড়ে পড়ে মাটিতে।

পেছনে বাকি এন্ড্রয়েডদের ছুটে আসার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের যা করার এখনই করতে হবে। গেজেল তার মেকা স্যুটের কোল্ড ডিফিউশন টিউবটা নিরেট স্টিলের তৈরী গেটের দিক তাক করে স্প্রে করলো। কিন্তু অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটলো। কালচে থকথকে পদার্থ, যেটা মূলত কোন সারফেসের উপর ছিটিয়ে দিলে সেটাকে ভেতর থেকে খেয়ে ফেলে ধ্বসিয়ে দেয়, সেটা গেইটের উপর না পড়ে অনেকটা সেটাকে ভেদ করে অন্যপাশে পড়ে গেলো। আমি একটু অবাক হয়ে সামনে আগালাম, স্টিলের গেটটা কেমন কাঁপা শুরু করেছে, নিরেট ভাবটা সরে গিয়ে সেটায় হঠাৎ স্বচ্ছ একটা ভাব আসছে।

আমি “শিট! শিট! শিট!” বলে পিছনে ফিরলাম। আমাদের পিছনে গোলক ধাঁধা তৈরী করা সারিসারি সেলফ, ধেয়ে আসা এন্ড্রয়ডের দল সব কিছুই কেমন কাঁপতে শুরু করেছে, সব কিছু নিরেট থেকে স্বচ্ছ হয়ে যাচ্ছে। গেজেল ফিসফিস করে বললো “আমরা একটা হলোগ্রামে ছিলাম! হার্ড লাইটে তৈরী হলোগ্রাম!”

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের চারপাশের সব কিছু বদলে গেলো। গোলক ধাঁধাঁ, ধ্বংসস্তুপ, খন্ড বিখন্ড এন্ড্রয়েড সাইবর্গদের দেহাবশেষ, আমাদের দিকে ছুটে আসতে থাকা রোবটের দল- সব কিছু মুছে গিয়ে আমরা নিজেদের একটা শূন্য হল রুমে আবিষ্কার করলাম। কেমন একটা মন খারাপ করা চাপা আলো, নিজেদের হঠাৎ খুব বোকা বোকা লাগতে থাকে।

হুট করে কোন এক কোণ থেকে ফ্ল্যাশ লাইট জ্বলে উঠে। এভাবে একটার পর একটা করে আরো অনেক… পুরো এলাকাটা উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। আমাদের সেন্সরগুলোর চোখ ধাঁধিয়ে গেলো, চোখে আলো সয়ে আসলে আমরা আবিষ্কার করলাম- হলরুমটার অন্যপাশটায় সারিসারি টেবিল, তার উপর মনিটর, টেবিলের অন্যপাশে অনেকগুলো সাদামাটা পোশাক পরা খুব স্বাভাবিক চেহারার মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। তারা স্থির চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। আমরা ভালোমত তাকালাম, আরেকটু গভীর ভাবে- নাহ, এটা কোন হলরুমের শেষপ্রান্ত নয়। এটা একটা অসীম লম্বা করিডোরের একটা প্রান্ত মাত্র। মনিটর প্যানেলের পিছনে যতদূর চোখ যায় শুধু মানুষ আর মানুষ, বিচিত্র পোশাকের, ব্যস্ত সবাই, যেন একটি আস্ত জনপদ!

আমি এক পা এগুলাম। মনিটরে ঠিক পিছনে থাকা মানুষগুলোর চেহারা ধীরে ধীরে আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে আসে। ঠিক মাঝা মাঝি দাঁড়ানো একজন মানুষ দুটো টেবিলের মাঝের জায়গা দিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। ঢিলেঢালা লম্বা হুডি। মাথায় ক্যাপ। আমার থেকে ফুট দশেক দূরে এসে সে থামলো। মাথা থেকে ক্যাপ খুলে কপাল থেকে হাত দিয়ে চুলগুলো সরালো। তারপর আমার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো।

আমি মেকা স্যুটের ভেতর নিঃস্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। টের পেলাম ভিতরের এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেম কুলিয়ে পারছেনা, আমি ঘামছি দরদর করে।

৭

মেক স্যুটের বুকের সামনের মেটালিক ব্লক ফস শব্দ করে খুলে গেলো মাঝামাঝি দুই ভাগ হয়ে। আমি ঘোরের মাঝে নেমে আসি, ধীর পায়ে এসে দাঁড়াই ষুবার সামনে। সে তার বড় বড় নীল চোখ দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমার মাথার ভেতর ঝড় বয়ে যাচ্ছে- আমি আমার নিজের চোখে এই সুন্দর মুখটা ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে দেখেছি!

“কে তুমি? তুমি ষুবা নও, আমি তোমাকে মারা যেতে দেখেছি আমার চোখের সামনে!”

“না। আমাকে নয়। তুমি যাকে ভালোবেসেছিলে সে হলো আমার ক্লোন। তাকে পাঠানো হয়েছিলো আমাদের গুপ্তচর হিসেবে। তবে তাকে হত্যা করায় আমাদের কোন হাত ছিলো না। এসব কিছুই কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান একাডেমির নিঁখুত চাল!”

“মানে?” আমি আসলেই কিছু বুঝছি না। বাকিরাও বের হয়ে এসে পাশে দাঁড়িয়েছে।

“আমার ক্লোনের, মানে তোমার সাথে যে ষুবার দেখা হয়েছিলো তার কভার ফেডারেশন সরকারের কাছে প্রকাশ হয়ে গেলেও তারা কোন পদক্ষেপ নেয়নি। তারা আবিষ্কার করে তার সাথে তোমার সখ্যতা আছে। তারা অনেকদিন ধরেই চাচ্ছিলো তোমাকে এবং তোমার বন্ধুদের আমাদের বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে। কিন্তু তারা এটাও জানতো তোমাদের মত প্রডিজিরা কখনই সরকারের হাতের খেলার পুতুল হবেনা।” মেয়েটা দম নিলো একটানা কথাগুলো বলে।

“তাই তারা পরিকল্পনা করে, ষুবার প্রতি তোমার দুর্বলতাকে কাজে লাগাবে। পার্সোনালি আঘাত না পেলে তুমি আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মাঠে নামবা না। তাই তারা আমার ক্লোনটিকে এমন ভাবে হত্যা করার পরিকল্পনা করে যেন মনে হয় আমরা, রেজিস্ট্যান্সরা আমাদের নিজেদের অপারেটিভকে মেরে ফেলেছি অবাধ্যতার জন্য। যাতে তুমি, রাফিস, তোমার জিনিয়াস বন্ধুদের সাহায্য নিয়ে আমাদের অবস্থান খুঁজে বের করো এবং আমাদের উপর হামলা চালাও”

“বুলশিট!” গেজেল এগিয়ে আসে এক পা। “বিজ্ঞান একাডেমি উলটো রাফিসকে অনুরোধ করেছিলো তাকে ধরিয়ে দিতে। তারা যদি আগেই ক্লোনটাকে ডিটেক্ট করে থাকে তাহলে রাফিসের হেল্প কেন চাইবে?”

মেয়েটা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। আমার বুকের ভিতরটা কাঁপছে ভীষণ। আমার ষুবা আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু সে আমার ষুবা নয়! সেই একই চাউনি, একই কথাবলার ঢং, ঠোঁটের কোণায় একই ভাঁজ- কিন্তু তাও এই মেয়েটা আমার ভালোবাসার মেয়েটা নয়। আমি প্রচন্ড বিভ্রান্ত ও অসহায় অনুভব করতে থাকি। মেয়েটা আমাদের দিকে তাকিয়ে বললো “হয়তো আমাদের কথা বলা উচিৎ। আসো, বসি!”

ওসমান আর রড্রিক মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো। “আসো, বসি- এতক্ষণ আমাদের উপর হলোগ্রাফিক এসল্ট চালানোর মানে কী ছিলো?” ওসমান রাগী গলায় বললো।

“আমাদের কোন আসল সেনাবাহিনী নেই। আছে শুধু কিছু মেধাবী ইঞ্জিনিয়ার আর প্রোগ্রামার। তারা সলিড লাইটের মাধ্যমে হলোগ্রাফিক ইলিউশন তৈরী করে। অতটুকু দিয়ে যতক্ষণ পারা যায় আটকানো, নিরাপদ আশ্রয়ে বাকিদের সরানোর জন্য।” আসল ষুবা কথাগুলো বলে কাঁধ ঝাঁকালো।

আমরা তার পিছন পিছন আগালাম। মনিটর প্যানেলগুলোর অন্যপাশে একটা বিস্তৃত জনপদ- এই বিশাল করিডোর লম্বা হয়ে কোথায় শেষ হয়েছে, জানা নেই। করিডোরের দুপাশে দেওয়ালে সারি সারি তাঁবু, সেগুলোর সামনে অনেক মানুষ দাঁড়িয়ে। মানুষগুলো ভীত সন্ত্রস্ত চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের পরনের কাপড়চোপড় মলিন, স্বাস্থ্য-চেহারা দেখে মনে হচ্ছে না তারা সাধারণ মানুষের চেয়ে উঁচু কোন পর্যায়ে আছে। বরং আধুনিক পৃথিবী থেকে অনেক আগেই বিলুপ্ত “দরিদ্রতা” তাদের কাছে আবার ফিরে এসেছে বলে মনে হচ্ছে!

আমাদের নিয়ে একটা তাঁবুর ভিতর ঢুকলো মেয়েটা। আমি টের পেলাম, আমি সহ বাকি তিনজনই আসলে প্রচন্ড সতর্ক আছে- এখনও পুরোপুরি কি ঘটছে বুঝতে না পারলেও বিশ্বাস করছে না কাউকে এক চুলও। আমাদের সবার পোষাকের নিচে সূক্ষ্ম কার্বন ন্যানোটিউবের আর্মার আছে, হুট করে পেছন থেকে হামলা করে বসলে অন্তত নিরাপদ থাকবো! এক হাত মিনি এটমিক ব্লাস্টারের হাতলে রাখা। তাঁবুর ভিতরে পুরানো একটা কাউচ পাতা, একপাশে টেবিলে একটা কন্ট্রোল ইউনিট, অন্যপাশে একটা বাংক। আমাদের কাউচে বসার ইংগিত করে মেয়েটা আমাদের সামনে একটা চেয়ার টেনে বসলো।

“কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান একাডেমির পরিকল্পনা প্রায় নিঁখুতই ছিলো। রিফাস আমার ক্লোনকে বন্দী করে তাদের হাতে তুলে দিবে, তখন তাদেরই অন্য একটা দল এমন ভাবে হামলা করবে যেন মনে হয় আমাদেরই কোন কোভার্ট কমান্ডো বাহিনী তাকে হত্যা করেছে!” ষুবা বলতে থাকে, “কিন্তু সে বেশ কিছুক্ষণ আগে চলে আসায় ফেডারেল সেনাবাহিনী বা ভুয়া কমান্ডো বাহিনি কেউই তাদের নাগাল পায়নি। তারা পলেনেশিয়ায় চলে যাবে একসাথে- এটা হয়তো তারা ভাবেনি!”

“কিন্তু ঠিকই তারা পিছু পিছু গিয়ে হাজির হয়েছিলো। অত গোপন একটা সেইফ হাউজের কথা কেন্দ্রীয় সরকার কীভাবে জানলো?” আমি ভ্রু কুঁচকালাম।

ষুবা এবার আমার দিকে তাকিয়ে বললো- “তোমাকে কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান একাডেমিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো? জ্ঞান ফিরে নিজেকে কোন হসপিটাল ফ্যাসিলিটির মধ্যে আবিষ্কার করেছিলে?”

আমি বিভ্রান্ত গলায় বললাম- “হ্যাঁ, কিন্তু কেন?”

“তোমার শরীরে বিশেষ ট্র্যাকার, হরমোন, ন্যানোবট সহ আরো কত কিছু যে ঢুকিয়েছে তাহলে কে জানে! আমার ক্লোনটিকে ধরিয়ে দেওয়ার সময় কী হঠাৎ তার প্রতি ভালোবাসা বেড়ে গিয়েছিলো? আবেগের বন্যা টাইপ কিছু অনুভব করেছিলে?” আমি জবাব দিলাম না। কঠিন চোখে তাকিয়ে রইলাম।

মেয়েটা হাসতে হাসতে বললো, “সেটা তোমার হরমোনাল ওভারডোজ। কিছু ন্যনোবট তোমার মস্তিষ্কে ডোপামিন ছেড়ে দিয়েছিলো। তারা এটা করেছিলো ক্লোনটাকে মেরে ফেলার ঠিক আগে যাতে তোমার ভিতর তার জন্য ভালোবাসার বান ডেকে যায়, আমরা তাকে হত্যা করেছি বলে আমাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে সবকিছু নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ো!”

“আমার একটা প্রশ্ন আছে” গেজেল হাত তুললো “কিছুক্ষণ আগে তুমি নিজেদের রেজিস্ট্যান্স বলে সম্বোধন করেছো। তোমরা নিজদের হোপ্রিম ডাকো না?”

ষুবা তার দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর হো হো করে হেসে উঠে। আমরা কিছু না বুঝে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে থাকি। মেয়েটা হাসি থামিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললো,”হোপ্রিম? মানে হোমো সুপ্রিম? আমাদের দেখে কি তোমাদের চেয়ে সুপারিয়র কিছু লাগছে?” আমরা মাথা নাড়লাম।

‘’হোপ্রিম একটা মিথ। ফেডারেল সরকারের একটা প্রোপাগান্ডা। বহু আগে মানুষের চেয়েও সুপারিয়র কিছু বানানোর চেষ্টা হয়েছিলো ঠিকই, এক ব্যাচ অতিমানবীর কথা শোনা যায়, কিন্তু সেসব কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। আমরা কেবলই ফেডারেল সরকারের স্বৈরাচারী শাসনের অধীনে যেতে অস্বীকার করা কিছু সাধারণ মানুষ যারা মাটির নিচে এসে আশ্রয় নিয়েছি। আমাদের সাথে যোগ দিতে চাওয়া মানুষদের আমরা আশ্রয় দেই, তাদের এখানে থাকার ব্যবস্থা করে দেই। হ্যা, এখানে জীবন উপরের মত ঝকমকে নয়-বরং অনেক বেশিগ অভাব অনটন আছে। কিন্তু এখানে আছে প্রতিটা মূহুর্ত সরকারের নজরদারীতে না থেকে স্বাধীন মুক্ত জীবন যাপনের সুযোগ। কাউকে এখানে প্রতিটা কথা সাবধানে বলা লাগে না, কারো উপর কোন কিছু চাপিয়ে দেওয়া হয় না, একটা কমিউনিটির মত সবাই সবাইকে সাহায্য করে বাঁচে এখানে।”

আমরা চারজনই স্তম্ভিত। এত বড় ধাক্কা আমরা জীবনে খাইনি। জ্ঞান হবার পর থেকেই আমরা ফেডারেল সরকারের শাসন দেখছি পুরো গ্যালাক্সিতে, কখনও কখনও ছোটখাটো বিদ্রোহ হয়েছে এদিক ওদিক কিন্তু সেগুলোকে কখনই খুব বড় করে দেখানো হতো না। আমরা সবসময়ই জানতাম মানব জাতির সবচেয়ে বড় শত্রু হল হোপ্রিম। তারা সব সময়ই মানব সভ্যতাকে ধ্বংস করে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। আমাদের মহান ফেডারেশন সরকার ঐকান্তিক চেষ্টায় আমাদের হোপ্রিম থেকে রক্ষা করছে, তাদের নানা ষড়যন্ত্র রুখে দিচ্ছে!

নিজেকে প্রচন্ড বোকা বোকা লাগতে থাকে। আমি নিজেকে অসাধারণ প্রতিভাবান ভেবেছি ছোট বেলা থেকেই, নয় বছর বয়সে প্রথম যখন নিজের কোডিং করা একটা ম্যালওয়ার দিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পঞ্চম মাত্রার নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেংগে তাদের মূল নেটওয়ার্কে প্রবেশ করে নিজের জন্য একটা জেট স্কি অর্ডার করি, নিজের প্রতিভা সম্পর্কে নিজের কোন সন্দেহ থাকেনা। কিন্তু এই পুরোটা জীবন নিজেকে অনেক মেধাবী, জ্ঞানি ভেবে আসলে পুরো টাইম মিথ্যের সাগরে ডুবেছিলাম? মানতে পারিনা। আমি মরিয়া গলায় বলে উঠি, “তোমরা যদি হোপ্রিমই না হবে, আমার ষুবা কেন নিজেকে হোপ্রিম ভাবতো? সে কিভাবে আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছিলো সেই রাতে?”

মেয়েটা আমার কথা হাত নেড়ে উড়িয়ে দিলো, “সে ডিলিউশনাল ছিলো। আর তোমার শরীরে ছিলো প্রচুর হরমোন। বিশ্বাস করো, আমরা পারলে বর্তমানে মাটির উপরে থাকা আধুনিক মানুষের চেয়ে অনেকটাই পিছিয়ে। আমাদের রেটিনা ম্যাগ্নিফ্লাই করতে পারে না, আমাদের রক্তে জন্মের পর এন্টি অ্যাজিং ক্যামিকেল ভরে দেওয়া হয়না। এখানে গড় আয়ু অনেক কম, অসুখ বিসুখ লেগেই থাকে। হোপ্রিম নামটা আমাদের সাথে একধরণের নিষ্ঠুর রসিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়!”

তার এই কথাগুলো আমার মনে ঠিক দাগ কাটতে পারলো না। ঐ মেয়েটার মধ্যে আলাদা কিছু অবশ্যই ছিলো। তার প্রচন্ড বুদ্ধিদীপ্ততা, সাধারণ মানুষ থেকে অনেক বেশি আইকিউ, বিচিত্র ব্যাপারে জানার বিশাল পরিধি- এসব কারণেই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। আমার সাথে পাল্লা দিয়ে সে যখন বিভিন্ন গাণিতিক ধাঁধা সমাধান করতো- আমি ভাবতাম আমি প্রচন্ড ভাগ্যবান! আর সেই রাতে আমি মাথা থেকে টুপিটা খোলামাত্র সে আমি কিছু বলার আগেই আমার কথার জবাব দিয়ে দিচ্ছিলো... প্রথমবারের মত রড্রিক মুখ খোলায় আমার চিন্তায় ছেদ পড়লো-“রাফিসের শরীরের ভিতর যদি এই মূহুর্তে ট্র্যাকার ঢোকানো থাকে তাহলে ফেডারেল বাহিনী এই মূহুর্তে আমাদের পিছু পিছু এখানে চলে আসছে না? আর তোমরা যদি অতিবুদ্ধিমান মানুষের আপগ্রেডেড ভার্সন নাই হয়ে থাকো তাহলে ফেডারেশন সরকার এত চেষ্টা করেও তোমাদের খুঁজে পাচ্ছেনা কেন?”

ষুবার দুপাশে দুইজন দাঁড়িয়েছিলো। একজন ষন্ডাগোছের, হাতে পেশি কিলবিল করছে। আরেকজন ছোটখাটো, চোখে চশমা। সে মুখ খুললো, “এই মূহুর্তে আপনারা মাটির কত কিলোমিটার নিচে আছে জানেন?” রড্রিক কব্জিতে লাগানো একটা ছোট মনিটরের দিকে তাকিয়ে বললো “আট দশমিক পাঁচ সাত...”

“এক্সাক্টলি! আমাদের ঠিক দুই কিলোমিটার উপরে একটা অনাবিষ্কৃত মিশ্র ধাতুর খনি আছে। খনিতে ধাতুর পরিমাণ বিপুল কিন্তু সেটা আকরিক হিসেবে তোলাটা ব্যাবসায়িক ভাবে লাভজনক না বলে সেটাকে স্পর্শ করা হয়নি। আমরা অনেক খুঁজে সারা দুনিয়াতে মাত্র তিনটা জায়গা খুঁজে পেয়েছি এমন। আর এটা ফেডারেল সেনাবিহিনীর নিয়মিত টহল পোস্ট থেকে সবচেয়ে দূরে। দুনিয়ার কোন সিগনাল এখানে থেকে উপরে যাবে না, উপর থেকেও কোনো স্যাটেলাইট, ওয়েভোমিটার এই শহরকে খুঁজে পাওয়ার কথা ছিলো না...”

“কিন্তু তোমরা পেয়েছো!” ষুবা যোগ করলো “আমরা জানিনা কীভাবে। কী এমন আছে তোমাদের কাছে যা ফেডারেশনের কাছে নাই?”

আমরা একে অপরের দিকে তাকালাম। আমি তাদের দিকে তাকিয়ে বললাম, “আমরা কেবলই গতানুগতিকের বাইরে চিন্তা করতে পারি। এতটুকুই!”

“সেটা আমরা বুঝতে পেরেছি। এই লেজার ব্লাস্টার আর কম্পিউটার গাইডেড মিসাইলের যুগে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মত ঢাল তলোয়ার দিয়ে যুদ্ধ- কার মাথাতেই বা আসতো!” ষুবা হাসলো।

“আপনাদের সলিড লাইট হলোগ্রামেরও প্রশংসা করতে হয়! কি পরিমাণ পদার্থ বিজ্ঞান এর সূত্র কষতে হয়েছে প্রতিটা আঘাত বাস্তব সম্মত করতে, কল্পনাও করতে পারছিনা!” গেজেল চোখ বড়বড় করে বললো।

“আমরা এতটুকু জ়ানি গেজেল ওয়ার ম্যাশিন নিয়ে কাজ করে। কিন্তু এত অল্প সময়ে এত হ্যাভি ডিউটি ড্রিল কিভাবে বানানো সম্ভব মাথায় ঢুকছে না!” চশমাওয়ালা জিজ্ঞেস করলো।

“না না, ড্রিল বানাইনি” রড্রিক হাসলো “আমার কোম্পানির ড্রিল, কিছুদিনের জন্য ধার করেছিলাম মডিফিকেশনের কথা বলে। মডিফিকেশন ঠিকই করেছি, ফেরত আর দেওয়া হয়নি...” দারুন একটা রসিকতা হয়ে গেছে এমন একটা ভংগিতে রড্রিক হাসতে শুরু করেছিলো, কিন্তু ষুবা ও তার সাথে দাঁড়িয়ে থাকা দুইজনের মুখ সাথে সাথে কালো হয়ে যাওয়ায় সে থেমে গেলো।

ঘরে অদ্ভুত এক নীরবতা নেমে এসেছে। আমি বুঝতে পারলাম, নির্ঘাত খারাপ কিছু ঘটেছে। চশমাওয়ালা রড্রিকের দিকে তাকিয়ে থেমে থেমে বললো- “আপনার কোম্পানি, মানে সরকারি মালিকাধীন ফেডারেল ড্রিলিং এন্ড মাইনিং করপোরেশনের ড্রিল ম্যাশিন ব্যবহার করে এতদুর এসেছেন?”

“হ্যাঁ, কেন?” রড্রিক বিভ্রান্ত গলায় বললো। ষুবা আর দুইজন মুখে গালির ফোয়ারা ছুটিয়ে দৌড় লাগালো। আমরাও তাঁবু থেকে বের হয়ে ছুটলাম পিছু পিছু।

গোপন আস্তানার দেওয়ালের গায়ে আমাদের করা গর্তের অপর পাশে কুরু ইঞ্জিন চালিত দানবাকৃতির রবোড্রিল থাকার কথা। সেটা নেই। রড্রিক অস্ফুট গলায় বলে উঠলো- “হোয়াট দ্যা...”

ষুবা আমাদের দিকে ফিরে তাকালো। তার চোখে আতংক। সে কাঁপা কাঁপা গলায় বললো “ড্রিলটার নিউরাল নেটওয়ার্কে বিজ্ঞান একাডেমি থেকে ওভাররাইড করা হয়েছে। সে যেপথে এসেছে সে পথে ফিরে গেছে।”

গেজেল তার দিকে তাকিয়ে অনিশ্চিত গলায় জিজ্ঞেস করলো- “কী হবে এখন?”

ষুবার কন্ঠশুনে মনে হলো অনেক দূর থেকে আসছে কথাগুলো- “একটা অসম যুদ্ধ!”

৮

ফেডারেল বাহিনী আক্রমণ চালালো নৃশংস ভাবে, কোনো প্রকার মায়াদয়া না দেখিয়ে।

আমরা কোন দ্বিধা না করেই ষুবাদের সাথে যোগ দিয়েছি। আক্ষরিক অর্থেই ছোটবেলায় আমরা হোপ্রিম বলতে ভয়ানক কোন বিকৃত রাক্ষস বাহিনীর একটা ছবি একেঁছিলাম মনের ভিতর । ষুবার ক্লোন আমাকে বড় ধরণের ধাক্কা দেয়। আর এখন তো আবিষ্কার করলাম হোপ্রিম বলেই কিছু নেই- বরং মাটির নিচে কিছু মানুষ স্বাধীনতার বিনিময়ে বিলাস-স্বাচ্ছন্দ্য, আধুনিকতা বিকিয়ে দিয়ে কোনমতে বেঁচে আছে। তবে এটা স্বীকার করতেই হবে- এই প্রতিরোধ বাহিনীর আর কিছু না থাক- একদল ভয়ানক মেধাবী ইঞ্জিনিয়ার আছে। এদের কারণেই হয়তো এতদিন টিকে আছে তারা!

আমাদের যেটা দিয়ে তারা আক্রমণ করেছিলো সেটা হলো সলিড লাইট হলোগ্রাম। এটা নিয়ে দুনিয়ার অনেক জায়গায় কাজ হচ্ছিলো। আমিও মাঝে একটু ঘাঁটাঘাঁটি করেছিলাম। কিন্তু এরা যে পর্যায়ে চলে গেছে সেটা কল্পনাতীত। লাইট পার্টিকেল সলিডিফাই করে কন বস্তুকে আঘাত করার প্রযুক্তি অনেক আগেই আবিষ্কৃত হয়েছিলো, কিন্তু এই পর্যায়ের বাস্তবতা, জটিলতা ও বিস্তৃতি আনতে ভয়ানক ক্ষমতা সম্পন্ন আনরিয়েল ইঞ্জিন ও সার্ভার দরকার। সেগুলো কোথায় কে জানে! আর এত বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তির সাপ্লাইই বা তারা পাচ্ছে কোথায়- ষুবাকে কাছে পেলে হয়তো এসব জিজ্ঞেস করা যেত কিন্তু সে সুযোগ হলো না।

রবোড্রিলের পিছন পিছন ফেডারেল বাহিনী পৌঁছানোর আগে আমাদের হাতে যেটুকু সময় ছিলো, সাধারণ মানুষকে আরো দূরে পাঠানো হয়েছে ব্যাটলফিল্ড থেকে, আমরা যতটা পারি সাহা্য্য করেছি। আমরা ভেবেছিলাম তারা আমাদের উপর রেগে থাকবে, আমাদের ঘৃণার চোখে দেখবে। যেহেতু আমাদের কারণেই তাদের গোপন আস্তানার খবর পেয়ে গেলো কিন্তু আমরা তাদের চোখে দেখলাম শুধুই আতংক, অব্যক্ত কি জানি একটা হাহাকার। কি যেন তারা ইশারা করছে আমাদের কিন্তু বুঝতে পারিনি তখন। আমাদের মাথায় ছিলো শুধুই কীভাবে এই অল্প সময়ে ফেডারেল বাহিনীকে হারানো যাবে সেই চিন্তা করা। স্বস্তির ব্যাপার একটাই- আমাদের করা সুরঙ্গপথে একসাথে বিশাল বাহিনী পাঠাতে পারবে না। তবে সন্ধান একবার পেয়ে গেছে যেহেতু তারা উপায় খুঁজে বের করবেই।

ফেডারেল বাহিনীর সবচেয়ে চৌকশ কমান্ডো দলটাকেই পাঠানো হয়েছে প্রথম এটাকিং ওয়েভে। তাদেরও পরনে মেকা স্যুট কিন্তু সেগুলো আমাদেরটার তূলনায় খুবই নাজুক। সলিড লাইটে তৈরী আর্মিদের হাতেই তারা কঠিন মার খেতে শুরু করলো। গতানুগতিক লেজার বিম, কম্পিউটার গাইডেড মিসাইল, এটমিক ব্লাস্টার দিয়ে তারা হামলা করতে চেষ্টা করছে, কিন্তু তাতে কোন লাভই হলোনা। আমাদের সামনে হলোগ্রাফিক আর্মিকে যতটা সম্ভব বাস্তব দেখানোর চেষ্টা হচ্ছিলো। কিন্তু এখন সেই ঝামেলা নেই।

আমার পরামর্শে ইঞ্জিনিয়ারিং টিম এমিউনিশন বাদে বাকি সব কিছু থেকে রিয়েলিটি অগমেন্টেশন সরিয়ে নিয়েছে ফলে হলোগ্রাফিক এন্ড্রয়েড ও সাইবর্গ বাহিনীর দেহ ভেদ করে সব আক্রমণ চলে যাচ্ছে কিন্তু তাদের ছোঁড়া সব গোলাবারুদ সত্যিকারের মত আঘাত করছে। অন্যসব কিছু থেকে চাপ কমে যাওয়ায় সলিড লাইটে তৈরী বিস্ফোরক ও গোলাগুলিতে ইন্টেনসিটি অনেকগুন বাড়িয়ে দেওয়া গেছে। চোখের সামনে বিনা ক্ষয় ক্ষতি ও হতাহতের ভিতর দিয়ে হলোগ্রাফিক বাহিনী ফেডারেল কমান্ডোকে কচুকাটা করতে থাকে। আর আমাদের কন্ট্রোল প্যানেলের কয়েক গজ সামনে প্রায় ফুট পাঁচেক সলিড একটা দেওয়াল তৈরী করে নিয়েছি, ফেডারেল বাহিনীর ছোঁড়া লেজার, গোলাগুলি হলোগ্রাম ভেদ করে সেখানে এসে বাড়ি খাচ্ছে। দুইজন ইঞ্জিনিয়ারকে আলাদা করে এখানে লাগিয়ে দিয়েছি। এই দেওয়াল তারা প্রতিমূহুর্তে মেরামত করছে। এটা কোনোভাবেই ব্রিচ হওয়া চলবে না।

বিশাল মনিটরে সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে যুদ্ধ, আমাদের করা গর্তটা প্রতিমূহুর্তে বড় হচ্ছে, পিল পিল করে করে সেটা দিয়ে ফেডারেল সৈনিক ঢুকছে। আরো বড় হলে হয়তো যুদ্ধযান ঢোকা শুরু করবে। আরো অন্য কোন দিক দিয়ে ড্রিল করে এগুচ্ছে কিনা কে জানে। ফেডারেল সরকার একবার যখন সন্ধান পেয়ে গেছে এই আস্তানার, এটার পতন না হওয়া পর্যন্ত তারা থামবে না।

আমার পাশে এসে ষুবা দাঁড়ালো। মনিটরের দিকে তাকিয়ে বললো, “আর কতক্ষণ আমরা এদের আটকে রাখতে পারবো? ফেডারেল আর্মিরাতো হাল ছাড়বেনা। কাতারে কাতারে প্রাণ বিলাচ্ছে”

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, “এখন পর্যন্ত তো তারা সেরকম কোন থ্রেটই দিতে পারেনাই। সিভিলিয়ানদের কোথায় সরানো হচ্ছে?”

ষুবা শুকনো একটা হাসি দিয়ে বললো, “শুনতে হাস্যকর লাগলেও, আমাদের এই মাটির নিচের গোপন আস্তানার নিচেও গোপন আস্তানা মানে বেসমেন্ট আছে। তাদের সেখানেই পাঠানো হচ্ছে”

আমি মাথা নাড়লাম, হঠাৎ মনে হলো জিজ্ঞেস করি, এত শক্তিশালী রেন্ডারিং সেটাপ, সলিড লাইট আনরিয়েল ইঞ্জিন চালানোর মত বিপুল শক্তি আসছে কোথা থেকে … কিন্তু মনের কথা মনেই থেকে গেলো কারণ বিকট শব্দে মনিটর গুলো থেকে ওয়ার্নিং দেওয়া হচ্ছে।

আমি ছুটে গেলাম একটা প্যানেলের সামনে। হচ্ছেটা কী? একজন ইঞ্জিনিয়ার আমাকে স্ক্রিনের একতা কোনায় ইংগিত করলো- আমাদের তৈরী করা দেওয়ালের গায়ে গর্ত বেশ চওড়া হয়েছে, সেদিক দিয়ে নতুন ডিজাইনের অস্ত্র হাতে নতুন একদল সৈনিক ঢুকছে। আমি ভ্রু কুঁচকে বললাম, “এগুলো কীধরণের অস্ত্র?”

ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটা আমার দিকে তাকিয়ে বললো, “এন্টি পার্টিকেল গান। সলিড লাইটে তৈরী যেকোন হলগ্রামকে অবসিলিট করে দিতে পারে এই অস্ত্রের রশ্মি!”

ষুবা আমার দিকে আতংকিত চোখে তাকিয়ে আছে। ওসমান, রড্রিক আর গেজেলও ছুটে এসেছে। সবার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে আমি আমাদের সামনে দুর্গের মত দাঁড়িয়ে থাকা মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত দেওয়ালের দিকে তাকাই। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো এটা বাতাসে মিলিয়ে যাবে।

“নিরাপদে খুব বেশিক্ষণ বসে থাকার কপাল আমাদের কখনই ছিলো না। লড়াইতে নামতেই হবে” নিজের মেকা স্যুটের দিকে ছুটতে শুরু করি আমি, আমার দেখাদেখি সবাই।

ষুবা মনিটরের সামনে দাঁড়িয়ে ভ্রু কুচকে কি যেন ভাবছে। মনে হচ্ছে কোন জটিল সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে সে মনের বিরুদ্ধে।

৯

যা ভয় পাচ্ছিলাম ঠিক তাই হলো। একবার এই গোপন আস্তানার খবর পাওয়ার পর ফেডারেল বাহিনী একটা সুরঙ্গপথের উপর নির্ভর করে বসে থাকার পাত্র নয়, একটা সময় চারপাশের বিভিন্ন জায়গা ছিদ্র করে দানবাকৃতির ড্রিল মাথা ঢোকাতে শুরু করে। ততক্ষণে সলিড লাইটের হলোগ্রাফিক সেটাপ প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে, যতবেশি সম্ভব হলোগ্রাফিক এন্ড্রয়েড, সাইবর্গ, ওয়ার ম্যাশিন ডিপ্লয় করে পুরো ইঞ্জিনিয়ারিং টিম নিয়ে ষুবাকে চলে গেছে অন্য সিভিলিয়ানদের সাথে। যাওয়ার আগে আমার কাছে এসেছিলো সে, হাত চেপে ধরে বললো, “আমি সত্যিই খুব দুঃখিত!” আমি বুঝলাম না একথাটি কেন বললো সে! তাদের এই নিরাপদ আশ্রয়ে নরক নামিয়ে আনলাম তো আমরাই!

আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা শেষ প্রতিরোধটুকুও ভেঙ্গে যাওয়ার পর আমরা চিৎকার করে দৌড় দিলাম ফেডারেল বাহিনীর দিকে। আমাদের ঢাল তলোয়ার ওয়ালা কিম্ভূতকিমাকার মেকা স্যুট দেখে তারা ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেলো। এই হতচকিত ভাব কেটে যাওয়ার আগেই আমরা হামলা শুরু করলাম, আমাদের দানবাকৃতির ছোড়ার আঘাতে ছিটকে ছিটকে এদিক ওদিক পড়তে শুরু করলো ফেডারেল বাহিনীর দেহাবশেষ। তাদের ছোঁড়া কম্পিউটার গাইডেড মিসাইল আমাদের টাচও করতে পারছে না, আমাদের মেকা স্যুটের সয়ংস্ক্রিয় ডিফেন্স সিস্টেম আমাদের দিকে ধেয়ে আসা সব কম্পিউটার গাইডেড প্রজেক্টাইলকে হ্যাক করে যে ছুড়েছে তার দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছে। নরমালি ফেডারেল সরকারের লেটেস্ট সফটওয়ার কারো হ্যাক করতে পারার কথা না। তাই তারা বুঝতেও পারলো না কী হচ্ছে- নিজেদের ছোঁড়া মিসাইলেই তারা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এটা তাদের বুঝতে বুঝতে দেরি হয়ে গেলো অনেক।

ওসমান চারটা শক্তিশালী মিসাইল মারলো শেষ মাথার দেওয়ালের ঠিক ছাদ বরাবর। বড়বড় পাথরের টুকরা হুড়মুড় করে ভেংগে পড়তে লাগলো সুরুঙ্গ মুখে। এই বুদ্ধি আগেও এসেছিলো কিন্তু পুরো স্ট্র্যাকচার ভেংগে পড়ার ভয়ে এই রিস্ক এতক্ষণ নেওয়া যায়নি। সুরঙ্গ মুখে ভীষণ ধূলার একটা দেওয়াল তৈরী হলো, সেটা মুছে যেতেই দেখলাম বড় বড় বোল্ডার পড়ে পুরো গর্তই ঢেকে দিয়েছে। স্তুপের নিচে চাপা পড়েছে অনেক সৈন্য। তাদের হাত পা বেড় হয়ে আছে ফাঁকে ফাঁকে।

হলোগ্রাফিক বাহিনীর হাতে হতাহত কম হয়নি ফেডেরাল বাহিনী, আর আমাদের উপর হামলা করতে গিয়ে অবশিষ্ট যা ছিলো তারাও মারা পড়লো। এখন আমাদের মাথা ব্যাথা হলো মাথার অনেক উপরে ছাদে নতুন হওয়া গর্তগুলো- যেগুলো দিয়ে ড্রিলের মাথা ইতোমধ্যে দেখা যাচ্ছে। ওসমান সেগুলোকে লক্ষ্য করে মিসাইল ছুঁড়তে গেলো, আমি চিৎকার করে মানা করলাম। এখন সেখানে মিসাইল মারা মানে ছিদ্রগুলো বড় করে তাদেরই সাহায্য করার নামান্তর।

আমরা বরং পেছনে কোথাও কভার নিয়ে শত্রুপক্ষকে পেছন থেকে আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিলাম। চারদিকে সারি সারি পরিত্যক্ত তাঁবু ও লন্ডভন্ড বাসস্থান। মানুষজন প্রাণভয়ে সবকিছু ফেলে পালিয়েছে। আমরা কিছুদূর এগিয়ে বড় একটা তাঁবুর পিছনে অবস্থান নিলাম। হঠাৎ আমার চোখে কিছু একটা পড়লো- একটা অস্বাভাবিক মোটা ইন্সুলেটেড ইলেক্ট্রিকাল-কেবল, দেওয়াল ঘেঁষে কোথায় যেন চলে গিয়েছে। এত মোটা কেবল শুধু সুপার কন্ডাক্টর হিসেবেই ব্যবহৃত হয়, এর ভিতর ক্রায়োজেনিক পাম্পের একটি আলাদা লাইন থাকে যেটা বিদ্যুৎ পরিবাহী তার কে শূন্যের কাছাকাছি শীতলতয় নিয়ে যায়। এ ধরনের সুপার কন্ডাক্টর শুধুমাত্র গিগা ওয়াট পর্যায়ের শক্তি পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত হয়!

আমি হুট বুঝতে পারলাম এতো শক্তি কিসের জন্য কোথা থেকে আসছে। নিশ্চয়ই যে আনরিয়েল ইঞ্জিনটা সলিড লাইট হলোগ্রাফিক সেট-আপটা চালাতে ব্যবহৃত হতো সেটার শক্তি আসতো এই তার দিয়ে। আর সেই বিপুল পরিমাণ শক্তির উৎস এই তার ধরে এগুলেই পাওয়া যাবে, সন্দেহ নেই। আমি বাকি তিনজনকে ইশারা করলাম আমার পিছন পিছন যেতে। গেজেল অবাক হয়ে বলল, “তোর মাথা কি পুরো গেছে নাকি? যেকোন মূহুর্তে বিশাল ফেডেরাল বাহিনী ঢুকে পড়বে, আর তুই এই কেবলের পিছনে যেতে চাচ্ছিস?”

“আমার কেন জানি মনে হচ্ছে ষুবা আমাদের কিছু একটা বলছে না। কোথাও একটা ঘাপলা আছে। আগে আমাদের সেই ঘাপলা গুলোর উত্তর জানা লাগবে” আমি শক্ত গলায় বললাম। গেজেল হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গি করে বলল “তোর সব কিছুতেই কন্সপাইরেসি খোঁজার স্বভাবটা গেলো না!”

আমরা মূল করিডোর ঘেঁষে এগুতে থাকি। পেছনে ৩টা দানবাকৃতির ড্রিলের কানের পর্দা ফাটানো শব্দ আসছে। শব্দটার মধ্যে খুব অশুভ কী যেন আছে, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই যেন খুব খারাপ কিছু ঘটবে। কেবলটা সোজা সামনে যেতে যেতে হঠাৎ অন্ধকারের ভেতর হারিয়ে গেলো মনে হলো। আরেকটু আগাতেই বুঝলাম- আসলে একটা ছোট গলির মত ডান পাশে চলে গেছে, এবং সেটার মাথায় একটা আলোর সূক্ষ্ম আভা আসছে যেন কোত্থেকে!

কেবলটা গলির ভিতর দিয়ে এগিয়ে মেঝের একটা পোর্ট দিয়ে নিচে চলে গেছে। আমি বাকিদের দিকে তাকিয়ে বললাম- “আমাদের সব রহস্যের সমাধান আছে এই পোর্টের নিচে!” আঙ্গুল তাক করে দেখালাম। বাকিরা হতাশায় মাথা নাড়লো। আমি পাত্তা না দিয়ে বললাম, “দাঁড়িয়ে না থেকে হাত লাগা”

মেঝেতে প্রায় দুই মিটার ব্যাসের বিশাল একটা ঢাকনির মত, ঠিক মাঝামাঝি দিয়ে কেবলটা ঢুকে গেছে। আমরা চারজন চারপাশে দাঁড়িয়ে উপরে দিকে টানলাম, মেকা স্যুটের ফুল পাওয়ার দিয়ে টেনেও একচুল নাড়াতে পারলাম না। হঠাৎ ওসমান দাঁতের ফাঁক দিয়ে একটা গালি দিয়ে পোর্টটার পাশে একটা ছোট লিভার টান দিলো, সাথে সাথে ভুস শব্দ করে ঢাকনাটা অল্প খুলে গেলো। এবার খুব সহজেই ঢাকনাটা খুলে গেলো। আমাদের মেকা স্যুট নিয়ে খুব সহজেই ঢোকা যাবে এটা দিয়ে।

বাকি তিনজন লাফিয়ে নামলো নিচে। আমি সবার শেষে ঢাকনাটা লক করে নামলাম। আমাদের মেকা স্যুটগুলো উড়তে না পারলেও কিছুক্ষণের জন্য ভেসে থাকতে পারে, তাই প্রায় বিশ ফুট নিচে লাফিয়ে পড়তে কোন সমস্যাই হলো না। আমি ধাক্কাটা কোনমতে হজম করে দাঁড়ালাম, এখানে অদ্ভুত এক লাল আলো, চোখে মানিয়ে নিতে কিছুক্ষণ লাগলো।

বাকি তিনজন আমার ঠিক সামনে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। আমি তাদের ডাকলাম ইন্টারকমে। কোনো সাড়া নেই। আমি তাদের ঠেলে সামনে এগিয়ে দাঁড়ালাম।

চোখে আলো সয়ে এসেছে। আমাদের সামনে অদ্ভুত লালচে আলোয় উদ্ভাসিত একটা বিশাল ল্যাবরেটরির মত ফ্যাসিলিটি। চেনা অচেনা অসংখ্য যন্ত্রের ফাঁকে ফাঁকে কাঁচের তৈরী সিলিন্ডারকৃতির সারি সারি চেম্বার। সেগুলোর ভেতর ভাসছে অসংখ্য ষুবা!

১০

আমি ধীর পায়ে একটা সিলিন্ডারের সামনে দাঁড়ালাম। ভিতরে স্বচ্ছ একটা তরল, তার ভেতর নিঁখুত নগ্ন শরীরে খাড়া হয়ে ভাসছে ষুবার ক্লোন, নাকে একটা অক্সিজেন মাস্ক। চোখ বন্ধ যেন নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে মেয়েটা। ওসমান একটা মনিটরের সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বললো, “এই ক্লোনগুলোর বয়স মাত্র তিন মাস!”

“আমি বুঝতে পারছিনা” গেজেল চোখ সরাতে পারছে না সিলিন্ডার থেকে “নিজের এতগুলো ক্লোন কেন তৈরী করবে ষুবা! ফেডেরাল সরকারের চোখের আড়ালে থাকতে এতগুলো ক্লোনের কী দরকার?”

“ক্লোন নয়, এগুলো হলো আমাদের আর্মি!” হঠাৎ পিছন থেকে পরিচিত একটা কন্ঠ ভেসে আসতে চমকে ফিরে তাকালাম সবাই। ল্যাবের ভিতর ষুবা উলটো দিকের কোন দরজা দিয়ে ঢুকেছে। তার সাথে সেই দুই সহচর, তাদের হাতে অচেনা দুটো অস্ত্র, আমাদের দিকে তাক করা।

“কোন কুমতলব করো না, এই প্রোটোটাইপ পার্টিকেল বিমার গুলো যেকোন পরমাণুর নিউক্লিয়াস ভেংগে ফেলতে পারে” ষুবা টিটকারির সুরে বললো। ওসমান অবশ্য কিছু শুনলো কিনা কে জানে, তার মেকা স্যুটকে নড়ে উঠতে দেখলাম, আমি চিৎকার করে না বলতে গেলাম কিন্তু তার আগেই চশমাওয়ালার হাতের অস্ত্রের মাজলটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

মনে হলো সব কিছু স্লো মোশনে হচ্ছে। একটা চোখ ধাঁধানো আলোর রশ্মি অস্ত্রটার মুখ থেকে বের হয়ে সোজাসুজি ওসমানে মেকা স্যুটের বুকের আর্মারে আঘাত করলো এবং ছোটখাটো একটা বিস্ফোরণের সাথে সে ছিটকে গিয়ে কয়েক গজ পিছনে গিয়ে পড়লো।

ওসমানের স্যুটের ঠিক মাঝখানে একটা গর্ত মত হয়ে গেছে, সেখান থেকে ধোঁয়া উড়ছে। আমি মেকা স্যুট থেকে বের হয়ে ছুটে গেলাম, ওসমান টলতে টলতে বের হয়ে এসেছে। তার শরীরের এক পাশ দগদগে হয়ে পুড়ে ঝলসে গেছে। আমি তাকে ধরার আগেই সে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। আমার হাতের উপর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগে তার চোখে ছিলো অপার বিস্ময়।

ষুবা ইঙ্গিত করলো রড্রিক আর গেজেলকে স্যুট থেকে বেড়িয়ে আসতে। রড্রিকের চেহারা বজ্র কঠিন, তাতে কোন অনুভূতির চিহ্ন নেই। গেজেল তার ক্রোধ সামলাতে পারছে না, তার গাল মুখ চোখের পানিতে একাকার। ওসমানের নিথর দেহ মেঝেতে পড়ে রইলো, আমাদের তিনজকে এক সারিতে দাঁড় করানো হলো।

ষুবা হাতে নতুন অস্ত্রটা নিয়ে উলটে পালটে দেখে বললো, “তোমরা যখন ফেডেরাল বাহিনীর সাথে লড়াইয়ের জন্য আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের সাহায্য করছিলে তখন তোমাদের আর্মারের শরীর থেকে সামান্য স্যামপ্ল নিয়ে আমি আমার অন্য ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে পাঠিয়ে দেই। আমার ভরসা ছিলো, ফেডেরাল বাহিনীকে আটকাতে তোমরাই যথেষ্ট, যতক্ষণ না আমি আমার এসেটদের অন্যস্থানে সরাই। কিন্তু তোমরা পরে মাথা ব্যাথার কারণ হয়ে উঠতে পারো, তাই তোমাদের এই এলিয়েন টেকের বিরুদ্ধে কিছু একটা দরকার ছিলো। তোমাদের মেকা স্যুটে ব্যবহৃত ধাতুর বিশ্লেষণ করতে আমাদের টিমের খুব বেশি সময় লাগেনি!”

মেয়েটা অস্ত্রের গায়ে একটা ডায়াল ঘুরিয়ে আমাদের তিনজনের মেকা স্যুটের দিকে তাক করলো “আমার এই পার্টিকেল বিমারে ছয়টা আলাদা আলাদা মোড আছে। এর মধ্যে আমার পছন্দ ইন্টেগ্রিটি ব্লাস্টার” বলেই সে ট্রিগার চাপলো। সাথে সাথে আমাদের স্যুটগুলো মনে হলো ভিতর থেকে গলতে শুরু করলো- পুরো গায়ে অসংখ্য ফাটল ধরলো এবং কয়েক মুহুর্তের মধ্যে বিকট শব্দে সেগুলো ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো।

গেজেল কে দেখে মনে হচ্ছে তার চোখ দিয়ে আগুন বের হয়ে পুড়িয়ে দিবে সবাইকে। এই মেকা স্যুট গুলো ছিলো তার প্রচন্ড ভালোবাসার জিনিস। কিন্তু সে মেজাজ হারালো না। আমাদের বোঝা দরকার কী হচ্ছে এখানে। ষুবা ভাঙ্গা মেকা স্যুটের টুকরো গুলো পা দিয়ে নাড়াচড়া করে বললো- “তোমরা প্রডিজি, ব্রিলিয়ান্ট, সন্দেহ নাই। তবে একটু বেশিই কৌতূহলি। ফেডেরাল সরকারের সাথে লড়াই করার আনন্দটা শুধু শুধু মিস করলে”

“কিন্তু আমরা আসলে বুঝতে পারছিনা… এই ল্যাব, তোমার এত ক্লোন… কী হবে এসব দিয়ে?” আমি বুঝতে পারলাম আমাদের সময় ফুরিয়ে আসছে। কথা বলাতে হবে।

“ওহ এগুলো? এটাই তো প্রজেক্ট হোপ্রিম!” ষুবা হাসলো। “প্রজেক্ট হোপ্রিম? তাহলে আমরা যা জেনে এসেছি আজীবন তাই সত্যি?” আমি প্রচন্ড রেগে জিজ্ঞেস করলাম।

ষুবা আমার দিকে তাকিয়ে বললো, “না, তাও না। ঐসব প্রোপাগান্ডাই!” আমি চূড়ান্ত বিভ্রান্ত, “তাহলে?” ষুবা কিছু না বলে এগিয়ে গিয়ে একটা মনিটরে কয়েকবার স্পর্শ করলো আর আমাদের ঠিক পাশের সিলিন্ডারের ক্লোনটা চোখ মেলে তাকালো। দৃশ্যটা এত অস্বাভাবিক যে আমার গায়ে কাঁটা দিলো।

সিলিন্ডার থেকে তরল পদার্থ গুলো সরে যাওয়ার পর কাঁচের দরজা খুলে গেলো, সম্পূর্ণ নগ্ন শরীরে ক্লোনটা আমাদের সামনে দিয়ে হেঁটে গিয়ে ষুবার পাশে দাঁড়ালো। মেয়েটার মধ্যে কোন আরষ্টতা নেই নিজের অনাবৃততা নিয়ে, অসম্ভব সুগঠিত শরীরে সে দারুন আত্মবিশ্বাসে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে।

“তুমি যে ক্লোনের প্রেমে পড়েছিলে রিফাস, সেটা ছিলো আমাদের একদম শুরুর দিকের ব্যাচ। আর ও হলো আমাদের বাইশতম ব্যাচ!” ক্লোনটার পিঠে হাত বুলিয়ে ষুবা গর্বের একটা হাসি হাসে, “হোপ্রিম নিয়ে তোমরা যা জেনে এসেছো ছোটবেলা থেকে তা আসলেই গালগল্প, মিথ। আমরা খুব সাধারণ কয়েকজন মানুষই রেজিস্ট্যান্স নাম দিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করি। ধীরে ধীরে আমাদের দল ভারি হতে থাকে আর ফেডেরাল সরকার আমাদের নামে মিথ্যে রূপকথা ছড়াতে থাকে জনগণের মনে আমাদের ব্যাপারে আতংক ছড়াতে”

ষুবা লম্বা করে একটা শ্বাস নেয়, এগিয়ে গিয়ে একটা ল্যাব কোট বের করে ছুঁড়ে মারে ক্লোনটার দিকে। সে নির্বিকার ভাবে সেটা পরে নেয়। “আমাদের কানে সবই আসতে থাকে। কীভাবে অতি সাধারণ কিছু মানুষকে দানব হিসেবে দেখানো হচ্ছে, তাদের অপরাধ ছিলো তারা স্বৈরশাসন মানেনি, স্বাধীন ভাবে বাঁচতে চেয়েছিলো…” মেয়েটার গলায় একটা বিষাদের সুর, হঠাৎ সেটা সরে গিয়ে কঠিন হয়ে যায় তার গলা, “আতংক খুব দারুন একটা ব্যাপার- কাল্পনিক হোপ্রিমের থেকে বাঁচতে মানুষ ফেডারেল সরকারকে আরো বেশি করে আপন করে নেয়, তাদের ত্রাতা, তাদের রক্ষাকর্তা হিসেবে! কে পারে এই ভয়ানক হোপ্রিমদের কবল থেকে মানব জাতিকে বাঁচাতে? ঠিক তাই- মহাশক্তিধর, মহামান্য ফেডেরাল সরকার!”

“আর তোমরা তখন বুদ্ধি পেলে- তোমাদের নামে ছড়ানো প্রোপাগান্ডাকেই তোমরা সত্য করবে?” রড্রিক শান্ত গলায় বললো। ষুবা তীব্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বললো, “একদম!”

সে এগিয়ে গিয়ে বড় একটা মনিটরে স্পর্শ করতে করতে বলতে থাকে, “আমরা বুঝতে পারি, একটা মহাজাগতিক সরকারকে টেক্কা দিতে আমাদের এক্সট্রা অর্ডিনারি মানব সম্পদ লাগবে। আমাদের দরকার ছিলো একটা আর্মি যারা সংখ্যায় অল্প হলেও সামর্থ্যে বিশাল একটা সেনাবাহিনীর কাছাকাছি হবে।”

গেজেল ওসমানের প্রাণহীন দেহের দিকে তাকিয়ে বললো “তাহলে উপরে বসবাস করা সাধারণ চেহারার মানুষগুলো কারা?” ষুবা গেজেলে কথা শুনে অবাক হয়ে তাকালো, “তারাই তো আমার এসেট, তাদের বাঁচানোর জন্যই তো আমাদের এত আয়োজন, এই আর্মি বানানো! তারা আমাদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান কারণ তারা মানব জাতির সেই ক্ষুদ্র মূল্যবান অংশ যারা আধুনিক সভ্যতার বিলাস স্বাচ্ছন্দের কাছে নিজেদের স্বাধীনতাকে বিকিয়ে দেয় নি!”

ষুবার কথা বলা শেষ করার সাথে সাথে একে একে সব সিলিন্ডার খুলে যেতে থাকে। ক্লোন গুলো বের হয়ে এসে লাইন ধরে দাঁড়ায়, তারপর প্রায় মার্চ করে অন্য একটা দরজা দিয়ে বের হয়ে যেতে থাকে। দৃশ্যটা খুবই অদ্ভুত, ষুবা কম্পিউটারে আরো কিছু নির্দেশনা দিয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলে, “আরো দুই দিন তাদের ইনকিউবেটরে রাখতে পারলে ভালো হতো, কিন্তু কিছু তো আর করার নেই! আমাদের এই আস্তানা কম্প্রোমাইজড হয়ে গেছে, তাদের সরাতেই হবে অন্য কোথাও”

“আর এই ল্যাব, ফ্যাসিলিটি?” রড্রিক জানতে চাইলো, “এগুলো সরাবে কীভাবে?” ষুবা হাসলো, “এই ম্যাশিনারিজ আমাদের এসেট না, এই ফ্যাসিলিটিও না। এগুলো চাইলেই কিনতে পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের আবিষ্কৃত জিনেটিকালি মানুষের নির্দিষ্ট গুণাবলি ইম্প্রুভ করার টেকনোলজি? এটা এখনও শুধুই আমাদের সম্পদ!”

একটা ছোট্ট পেনড্রাইভে ডাটা আপলোড হচ্ছিলো মনিটরে, সেটা কমপ্লিট হতেই পেনড্রাইভটা খুলে নিয়ে ষুবা আমাদের দিকে তাকিয়ে একটা করুনার হাসি দিয়ে বললো- “অচিরেই পৃথিবী ফেডেরাল সরকারের স্বৈর শাসন থেকে মুক্তি পাবে। দুঃখের ব্যাপার, সেটা দেখার সৌভাগ্য তোমাদের হলো না!” গেজেল ঠোঁট বাকিয়ে একটা তাচ্ছিল্যের হাসি দিয়ে বললো, “তাই নাকি? তা কীভাবে করবে? তোমার ঐ কার্বন কপিগুলোদের দিয়ে নাচগান করিয়ে?”

ষুবার চোখ জ্বলে উঠলো,সে চাবিয়ে চাবিয়ে বললো, “আমাদের নতুন ব্যাচের হোপ্রিমরা শুধু মনের কথা পড়তে পারে না। তাদের শারীরিক সক্ষমতা অসাধারণ, মেধায় তারা একজনই পুরো কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান একাডেমির বুড়ো হাবড়াগুলোকে টেক্কা দিতে পারবে। শুধু কিছুদিন সময় লাগবে তাদের প্রস্তুত করে নিতে। তারা এখন নতুন তৈরী সুপার কম্পিউটার একেকজন, প্রস্তুত করে নিতে পারলে একেকজনই যথেষ্ট হবে তোমাদের মত তথাকথিত সরকারের পোষা জিনিয়াসদের পানি দিয়ে গিলে ফেলতে!”

হঠাৎ আমার কেন জানি মনে হতে থাকে, ফেডেরাল সরকারের সাথে বিদ্রোহ ঘোষণা করা কিছু রোগা-ভোগা মানুষকে বাঁচানোর জন্য এত আয়োজন নয়। ষুবার দুই সাগরেদকে দেখা যাচ্ছে না। তারা সম্ভবত ক্লোনগুলোর সাথে চলে গিয়েছে। আমি রড্রিক আর গেজেলকে ইঙ্গিত করলাম। তারাও ব্যাপারটা ধরতে পেরেছে। এদিকে ষুবা কথা বলেই যাচ্ছে কম্পিউটার থেকে সব ডাটা মুছতে মুছতে, “তবে ফেডেরাল সরকারকে আমাদের পায়ের সামনে এসে হাঁটু গাড়তেই হবে কেন জানো? এই নতুন ব্যাচের ক্লোনরা তাদের ব্রেইনকে রেজোন্যান্স করতে পারে! হ্যা, এটা আর সায়েন্স ফিকশনের কল্প কাহিনী নয়, বাস্তব!”

আমি চমকে উঠলাম! মস্তিষ্ক রেজোন্যন্স করতে পারে মানে এতগুলো ক্লোন একসাথে তাদের মস্তিষ্কের ফ্রিকোয়েন্সি এমন ভাবে সমন্বয় করতে পারবে যেন সেগুলো একটা মস্তিষ্ক হিসেবে কাজ করবে! তার মানে তো… ষুবা যেন আমার মনের কথা পড়ে ফেললো “আর যখন তারা মস্তিষ্ক রেজোন্যান্স করবে, সারাদুনিয়ার মানুষকে তাদের কথা শুনতেই হবে!”

বুঝে ফেললাম, রেজিস্ট্যান্স, স্বাধীনতা সব ভোগাস, এই মাথা নষ্ট মেয়ে আসলে নিজে দুনিয়ার ক্ষমতা দখল করতে চাচ্ছে! আর সে যদি সত্যিই এতগুলো ক্লোনের মস্তিষ্কের রেজোন্যন্স করাতে পারে তাহলে সেটা অসম্ভব কিছু হবে না। পুরো পৃথিবীর সব মানুষের মস্তিষ্কের উপর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিতে পারবে সে!

কিছু একটা করা লাগবে বুঝতে পেরে দ্রুত মাথা খাটাতে লাগলাম। গলা যতটুকু পারা যায় নরম করে বললাম, “দেখো, ফেডেরাল সরকার শুধু তোমাদের সাথে নয়, আমাদের সাথেও বিশ্বাস ঘাতকতা করেছে! আমাদের আজীবন মিথ্যে গিলিয়ে এসেছে নিজেরা ক্ষমতায় টিকে থাকতে। আমরা তিনজনই যার যার বিষয়ে অভিজ্ঞ, হয়তো আমরা তোমাদের এই প্রজেক্টে কাজে লাগতে পাররো!” কথা বলতে বলতে আমরা তিনজনই অল্প অল্প করে বাম পাশে চেপে যাচ্ছি। তিনজন একবারে অল্প অল্প করে সরছি বলে চোখে পড়ছে না, আমরা যে ধীরে ধীরে ওসমানের বুকে ফুটোওয়ালা মেকা স্যুটের দিকে আগাচ্ছি।

ষুবার কাজ সম্ভবত শেষের দিকে। শেষবারের মত সব কিছু চেক করে সেলফ ডেস্ট্রাকশন সিকুয়েন্স চালু করতে করতে সে বললো, “না, তোমাদের কোন হেল্প আমাদের লাগবে না। তোমাদের অন্তর কলুষিত, তোমরা খাঁটি নও। এই পুরো বেসমেন্টে বিস্ফোরক বসানো আছে, উপরে গিজগিজ করা ফেডেরাল সৈন্য আর তোমাদের নিয়ে এই পুরো ফ্যাসিলিটি আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ধ্বসে যাবে!”

“আমরাও সেটাই চাই, কিন্তু তোমার ক্লোন বাহিনী সহ!” ষুবা ভ্রু কুঁচকে তাকালো, এবং হঠাৎ খেয়াল করলো তার দুই সাগরেদ আমাদের আর পাহারা দিচ্ছে না, আমরাও তার চোখে ধরা না পড়ে মেকা স্যুটের কাছে চলে গিয়েছি! কম্পিউটারে কাজ করতে করতে সে কখন যে তার হাতের অস্ত্র টেবিলে রেখে দিয়েছিলো তার নিজেরও খেয়াল নেই, সে চিৎকার করে অস্ত্রটা নিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেলো কিন্তু তার আগেই মেঝেতে পড়ে থাকা মেকা স্যুটের হাতের একটা ভয়ানক ঝটকায় সে ছিটকে গিয়ে দূরে পড়লো। রড্রিক এক ফাঁকে ওসমানের স্যুটের ম্যানুয়াল অথরাইজেশন নিয়ে নিয়েছে, সোজা হয়ে দাঁড়াতে না পাড়লেও বিভিন্ন অঙ্গ নাড়াচড়া করানো যাচ্ছে।

গেজেল পরীক্ষা করে দেখলো ষুবার নিথর দেহ, মাথা নাড়লো। মারা গেছে মেয়েটা। আমাদের কোন ভাবান্তর হলো না, তার মৃত দেহটা পড়ে থাকলো, আমরা মনিটরগুলোর দিকে আগালাম। মনিটরে দেখাচ্ছে আর সাত মিনিট পর বিস্ফোরকগুলো ডেটোনেট শুরু করবে। আমি ওসমানের মেকা স্যুটের পায়ের একটা অংশ খুলে ফেলে তার ভিতর থেকে একটা ফুটখানেক লম্বা গ্যাস সিলিন্ডার বের করে নিয়ে আসি। সেটার গায়ে লিখা “ রিলিবিক্সিন”

ক্লোনগুলো যে দরজা দিয়ে বের হয়েছে সেদিক দিয়ে আগাতেই একটা অদ্ভুত শব্দ কানে আসে। একটা ছোট করিডোর, তার পর একটা দরজা। সেটা ঠেলে ঢুকতেই বিচিত্র একটা দৃশ্য দেখে আমরা থমকে দাঁড়ালাম, মাসলম্যান আর চশমাওয়ালা ষুবার দুই ক্লোনকে মেঝেতে ফেলে তাদের সাথে যৌন সঙ্গমে মত্ত হয়ে গেছে। বাকি ক্লোনেরা বিশেষ এক ধরণের আর্মার পরে দাঁড়িয়ে আছে, দেখে মনে হচ্ছে এটা কোন ধরণের শাটল স্টেশন। সম্ভবত মাটির নিচ দিয়ে অন্য কোন আস্তানায় যাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়।

“পুরুষ মানুষ পুরুষই থাকবে”- গেজেল মুখ খারাপ করে কয়েকটা গালি দিয়ে চরম পুলকের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া, চারপাশের দুনিয়া সম্পর্কে একদমই অমনোযোগী অপ্রস্তুত দুই লম্পটের পিঠে দুইটা গুলি করে। দুইজনই কিছু বুঝে উঠার আগেই ক্লোনদুইটার উপর ঢলে পড়ে, ক্লোনলোর কোন ভাবান্তর হয় না। মনে হচ্ছে দুইটা সেক্সডল, কোন আবেগ অনুভূতিই নেই। দৃশ্যটা খুবই বীভৎস, আমি রিলিবিক্সিনের সিলিন্ডারটার মুখ খুলে রুমের ভিতর ছুঁড়ে মারলাম আর সময় নষ্ট না করে। ক্লোনগুলো অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলো।

প্রজেক্ট হোপ্রিম সম্পর্কে যা জানতাম তার অনেক কিছুই একভাবে সত্যই বুঝা যাচ্ছে। ষুবা আসলে কতটুকু সত্য আর কতটুকু মিথ্যে বলেছে আর জানাই হবে না কখনও।

১১

তিনজন প্রাণ হাতে নিয়ে ছুটছি করিডোর ধরে। চাইলে সেলফ ডেস্ট্রাকশন সিকোয়েন্স বন্ধ করতে পারতাম, কিন্তু তা করিনি, শুধু সময় বাড়িয়ে নিয়েছি। ওসমানের মেকাস্যুট এর কিছু পার্ট দিয়ে গেজেল একটা ছোট ভাসমান ট্রলির মত তৈরী করে আমাদের নিচের বেসমেন্ট থেকে উপরেরটায় উঠতে সাহায্য করেছিলো। করিডোরের শেষ মাথায় ফেডেরাল সৈন্যদের দেখে আমরা চিৎকার করে বললাম, “তোমাদের কমান্ডার কে?”

তারা আমাদের দেখেই অস্ত্র তাক করলো। একজন ষন্ডা গোছের লম্বা চওড়া লোক সামনে এসে দাঁড়ালো। আমরা তখন হাঁপাচ্ছি। লোকটা ভারি গলায় বললো “আমি জেনারেল ওর্তেগা। তোমরা কারা? হোপ্রিম বাহিনী কোথায়?” আমাদের দিকে সন্দেহ পূর্ণ চোখে তাকিয়ে আছে। খুবই সাধারণ জামা কাপড় পরনে আমরা, হাতে কোন অস্ত্রও নেই।

আমি কোনমতে সামলে বললাম, “প্রজেক্ট হোপ্রিম আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি। এই পুরো প্রজেক্টের পেছনে মূলহোতা ষুবা মৃত ও তার হোপ্রিম ক্লোন সবাইই বন্দী।” আমার কথা মোটেও বিশ্বাস হলো না তার, সে বললো “কোথায় তারা? তাদের ফেডারেল সরকারের অধীনে আনতে হবে। একই সাথে তাদের সমস্ত গবেষণা…” আমি তাকে থামিয়ে বললাম “দুঃখজনক হলেও সত্যি, আমরা আর এক মূহুর্তও এখানে থাকতে পারবো না। পুরো জায়গাটা বিস্ফোরক দিয়ে ভরা, ষুবা মারা যাওয়ার আগে ডেটোনেট সিকুয়েন্স চালু করে দিয়েছে। এই পুরো এলাকা ভেঙ্গে পড়বে কিছুক্ষণের মধ্যে!”

“কিন্তু আমার স্ট্রিক্ট অর্ডার আছে। প্রজেক্ট হোপ্রিমের প্রধাণকে এবং তার গবেষণা বায়জেপ্ত করতেই হবে!” আর্মির লোকেরা এত গোঁয়াড় হয়! “জেনারেল আপনি বুঝতে পারছেন না, আমাদের হাতে সময় নেই…” আমি মরিয়া হয়ে বললাম ঠিক তখনই দূরে কোথাও গুমগুম শব্দ হলো, পায়ের নিচে মাটি কেঁপে উঠলো। জেনারেলের চেহারা সাদা হয়ে গেছে হঠাৎ, আমি চোখে মুখে আতংক ফুটিয়ে বললাম, ”বিস্ফোরণ শুরু হয়ে গেছে! পালাও সবাই পালাও!”

আতংক সংক্রামক, দুর্ধর্ষ কমান্ডো বাহিনীকে কিছুক্ষণের মধ্যেই যে দিক দিয়ে এসেছিলো সেদিক দিয়ে পালাতে দেখা গেলো। আমাদের তৈরী করা গর্তাটার সামনের মুখ আবার পরিষ্কার করে ফেলা হয়েছিলো বোল্ডার গুলো সরিয়ে, আমরা সেদিক দিয়ে বের হয়ে দেখলাম সারি সারি সেনা বাহিনীর গাড়ি, একটার পর একটা ছেড়ে যাচ্ছে। আমরা তিনজন লাফিয়ে একটাতে উঠে পড়লাম। সৈন্যরা সিভিলিয়ান ড্রেসের আমাদের দেখে অবাক হলো। নার্ভাস ভঙ্গিতে তাদের দিকে তাকিয়ে বললাম “টেকনিশিয়ান”

আমরা ভূপৃষ্ঠের দিকে ছুটে যেতে যেতে পেছনে গুরু গম্ভীর শব্দ শুনতে পেলাম, আমাদের চারপাশের দেওয়াল কাঁপতে শুরু করলো। রড্রিক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। সব বিস্ফোরকগুলো ডেটোনেট করতে শুরু করেছে, পুরো হোপ্রিম হেডকোর্টারই ধ্বসে যাচ্ছে।

আমরা ঐ সাধারণ চেহারার মানুষগুলোকে পেয়েছিলাম ল্যাবের পাশে আরেকটা রূমে। তাদের কেউই আর তখন বেঁচে ছিলো না, স্তুপ করে রাখা হয়েছিলো তাদের নিথর দেহ। ষুবার পুরো প্রজেক্টে তারা শুধু বন্দী শ্রমিক হয়েই ছিলো, তাদের দিয়ে পুরো ফ্যাসিলিটিটা তৈরী করা হয়েছে, শ্রমিক হিসেবে প্রয়োজন শেষে খরচ করে ফেলা হয়েছে। ফেডেরাল সরকারের স্বৈরশাসনের হাত থেকে বাঁচতে এসে তারা আরেক সাইকোর ক্রীতদাসে পরিণত হবে হয়তো কল্পনাও করেনি!

সুরঙ্গের মুখ আলোর আভা দেখা যাচ্ছে। গত কয়েক ঘন্টা যেন পিছনে ফেলে আসা এক দুঃস্বাপ্নিক বিভীষিকা। গেজেল সামনে তাকিয়ে আছে, তার চোখ থেকে পানি পড়ছে। ওসমানের মৃত দেহটা আমাদের ফেলে আসতে হলো। আমি তার হাতে হাত রেখে আলতো চাপ দিলাম। সে আমার দিকে তাকালো।

আমি পকেট থেকে অন্য হাতটা অল্প বের করলাম। রড্রিকও তাকিয়েছে আমার দিকে। তাদের দুইজনের চোখই বিস্ময়ে বিস্ফারিত হলো।

আমার হাতে ষুবার সেই পেনড্রাইভ। যাতে মানুষের ক্লোন করার সর্বাধুনিক প্রযুক্তির একমাত্র ব্লু প্রিন্টটা আছে। আর একটা ছোট্ট স্বচ্ছ থার্মো টিউব। তাতে একটা আঙ্গুল। ওসমানের অতিপ্রিয় আংটিটা চিনতে কারোই সমস্যা হলো না। আমি ফিসফিস করে বললাম, “ওসমানকে আমরা ফিরিয়ে আনবই!”

গেজেল আর রড্রিকের চোখের বিস্ময় এখন আতংকে রূপ নিচ্ছে। হঠাৎ চোখে সুর্যের আলো এসে পড়ায় চোখ কুঁচকে তাকালাম আমি, মনে হচ্ছে কত যুগ পর সূর্যের আলো গায়ে লাগছে। আমার মনটা হঠাৎ খুব ফুরফুরে লাগতে থাকে। মন চাইলো একটু শিস বাজাই!

পুরো মানব জাতির ভবিষ্যৎটা হাতের মুঠোয় ধরে রাখার অনুভূতিটা আসলেই… অন্যরকম!