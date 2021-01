হেলমেট জাতীয় প্রতিরক্ষা সামগ্রী তখনো উন্নতিলাভ করেনি ততটা, এমনকি ব্যাটসম্যানরা মাথায় বর্মজাতীয় কিছু পরলে তাকে দেখা হতো কাপুরুষতার পরিচায়ক রূপে। ব্যাটসম্যানদের রক্ষা করতে তাই আলোচনা চলছিল ভিন্নপথে। জনসম্মুখের চাইতে যার বেশিরভাগ মঞ্চস্থ হয়েছিল পর্দার আড়ালেই। অপ্রীতিকর নানা ঘটনা সামনে চলে আসবে বলে এসব আলোচনার কাগজপত্র ধ্বংস করে ফেলা হয়েছিল বহুকাল আগেই। যুক্তি তো তৈরিই ছিল, 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হাত থেকে কিছু রেহাই পেয়েছে নাকি?'

তবুও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা নানা কাগজপত্র থেকে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায় অন্তরালের এসব আলোচনার। সিরিজ চলাকালীনই দৃশ্যপটে আবির্ভাব ঘটেছিল সাউথ অস্ট্রেলিয়ার গভর্নর স্যার আলেকজান্ডার হোর-রুথভেনের, যিনি তখন ছুটি কাটাচ্ছিলেন ইংল্যান্ডে। কারো কারো মতে, সিরিজের তৃতীয় টেস্ট চলাকালীন তিনি যদি অ্যাডিলেডে থাকতেন, তবে এত বাদানুবাদের প্রয়োজনই পড়তো না। হয়তোবা, বডিলাইনের উত্তাল সময়ে জার্ডিনকে এক কোণে ডেকে নিয়ে তিনি আর্জি জানাতেন বোলিং কৌশল নিয়ে পুনরায় ভেবে দেখতে। জার্ডিনের সঙ্গে না বলতে পারলেও তিনি বডিলাইন নিয়ে কথা বলেছিলেন ডোমিনিয়ন অফিসে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হচ্ছে লী উইনসেরের নাম। অ্যাডিলেডের উত্তপ্ত পরিস্থিতি জানিয়ে, হোর-রুথভেনকে ডোমিনিয়ন অফিসে সাত-তাড়াতাড়ি কথা বলার পরামর্শ দিয়েছিলেন তিনিই।

মাঠের বাইরের পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ জানতে উইনসেরের ডায়েরিই হয়ে রয়েছে একমাত্র আশ্রয়স্থল। ম্যাসেজ পেয়ে ১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথম দিনেই রুথভেন চলে গিয়েছিলেন ডাউনিং স্ট্রিটে, ডোমিনিয়ন্স সচিবের সঙ্গে দেখা করতে। সচিব ছাড়াও এমসিসির প্রধান চার কর্তা উপস্থিত ছিলেন সেখানে। সভাশেষে কেউই কোনো মন্তব্য করতে রাজি না হলেও অচলাবস্থা কাটবার মুখবন্ধ লেখা হয়েছিল এখানেই।

পরদিন অ্যাডিলেডে নিজের ডেপুটিকে পাঠানো টেলিগ্রামে হোর-রুথভেন জানিয়েছিলেন, টেস্টের ফলাফলের চাইতেও এখন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্পর্ক। এসিবি 'আনস্পোর্টসম্যানলাইক' শব্দের প্রত্যাহার করে নিলেই এমসিসি সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাধানের জন্যে চেষ্টা করবে। এসিবি সে শব্দ তুলে নিয়েছিল, তা তো পাঠকেরা জেনেছেন আগেই।

সাম্রাজ্যের সুসম্পর্ক বজায়ে হোর-রুথভেনের প্রচেষ্টা বজায় ছিল সিরিজশেষেও। ছুটি কাটিয়ে অস্ট্রেলিয়া ফেরত এসে তিনি দেখেছিলেন, গোটা দেশ যেন 'রানীর দেশ আমাদের সঙ্গে অবিচার করেছে' ভেবে ফুঁসছে। আর তাদের ভাবনা যে অমূলক নয়, বডিলাইন বোলিংয়ের জন্যে এমসিসির অনুতপ্ত না হওয়াই এর স্বপক্ষে ছিল প্রমাণ। কী করে হারানো ভাবমূর্তি ফেরত আনা যায়, ডোমিনিয়ন্স সচিবকে লেখা চিঠিতে হোর-রুথভেন সে বিষয়েও জানিয়েছিলেন বিশদে।

শেষমেশ অবশ্য হোর-রুথভেন নন, সাম্রাজ্য রক্ষায় ত্রাণকর্তা হয়েছিলেন আরেকজন।

অস্ট্রেলিয়ায় 'বডিলাইন বোলিং নিরোধক আইন' পাশ হয়েছিল ১৯৩৩ সালের এপ্রিলের শেষ সপ্তাহেই। যার মূল বক্তব্য ছিল, গায়ে বোলিংয়ের চেষ্টা করলেই ডাকা হবে নো-বল। একই ইনিংসে কোনো বোলার বারংবার এই ভীতিকর বোলিংয়ের পুনরাবৃত্তি করলে তার কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হবে বল, আইন ৪৮(বি)-তে বিস্তারিত লেখা হয়েছিল এ নিয়েই।

অস্ট্রেলিয়ায় ২৮ এপ্রিল পাশ হওয়া আইনের কপি এসিবি এমসিসিতে তার করেছিল সেদিনই, যেন বিলেতেও করা হয় একই আইনের বাস্তবায়ন। ইংলিশ গ্রীষ্ম শুরু হয়নি তখনো, বডিলাইন সামনাসামনি দেখেওনি, ইংল্যান্ড তাই আস্থা রেখেছিল অধিনায়ক আর ম্যানেজারের মন্তব্যে। অস্ট্রেলিয়ার পরামর্শকে 'বাস্তবায়নের অযোগ্য' বলে বরং তারা অভিযোগ জানিয়েছিল ইংলিশ ক্রিকেটারদের উদ্দেশ্যে অস্ট্রেলিয়ার সমর্থকদের ছোঁড়া কটূবাক্য নিয়ে। যে অভিযোগ অবশ্য ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়েছিল কিছুকাল পর। অস্ট্রেলিয়ার দর্শকেরা ক্রিকেটারদের নয়, বরং আপত্তি করেছিল ইংল্যান্ডের বোলিংয়ে; এমসিসি বুঝতে পেরেছিল তা। লারউড ৯৮ রানে ফেরবার পথে দারুণ দর্শক অভ্যর্থনায় সিক্ত হয়েছিলেন, পাঠকেরা অভিযোগের অসাড়তা এ বাক্যেই বুঝে নেবেন বলে অনুমান।

এমন টেলিগ্রামের জবাবে তো আর কিছু বলার থাকে না। সামনের সিরিজে বডিলাইন বোলিং চলবে না, এমন আনুষ্ঠানিক বিবৃতি ছাড়া অস্ট্রেলিয়া সফর করবে না জানিয়েই অস্ট্রেলিয়া মুখ বন্ধ করে ছিল পরের তিন মাস। ততদিনে এমসিসিও বডিলাইনের হাতে-কলমে প্রমাণ পেয়েছিল উইন্ডিজের মাধ্যমে। এমসিসির ভেতরে তাই তোড়জোড় শুরু হয়েছিল, কী করে অপদস্থ না হয়ে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করা যায়।

মঞ্চে এরই মধ্যে নয়া চরিত্ররূপে আবির্ভাব ঘটেছিল রবি ম্যাকডোনাল্ডের। নিজে এককালে ক্রিকেটার ছিলেন বলেই ক্রিকেটের ক্রান্তিলগ্ন অনুভব করেছিলেন হৃদয় দিয়ে। এসিবিকে সময়ে সময়ে পরামর্শ দিয়ে, এমসিসির উপরে চাপ বাড়িয়ে তিনিই রক্ষা করেছিলেন ১৯৩৪ অ্যাশেজ নির্বিঘ্নে আয়োজনের সম্ভাবনা। দাবি না মানলে আসন্ন অ্যাশেজ বয়কটের পরামর্শ ছিল তারই মস্তিষ্কপ্রসূত।

বডিলাইন বিরোধী আইন এমসিসি উড়িয়ে দেবার কিছুদিন পরেই স্যার স্ট্যানলি জ্যাকসন (যিনি নিজেও ছিলেন একজন গুরুত্বপূর্ণ এমসিসি সদস্য) ম্যাকডোনাল্ডকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন,

কিন্তু বডিলাইন বোলিংকে অক্রিকেটীয় বলা মানে জার্ডিনকে বহিষ্কার করা, সাথে সাথে এতদিন ধরে আঁকড়ে থাকা সমস্ত ফাঁপা বুলির ভিত্তিহীনতা প্রমাণিত হওয়া, কেমব্রিজ-অক্সফোর্ড পাশ দেয়া ভদ্রলোকদের জন্য তা হতো নিদারুণ অপমান। অস্ট্রেলিয়াকে স্বাধীনতা দিলেও ইংরেজরা ঠিক কর্তৃৃৃত্ব ছাড়তে পারেনি তখনো, রাজা হয়ে প্রজার কাছে এমনভাবে পরাজয় মেনে নেয়া যায়?

এ চিঠি পাবার পরেই ম্যাকডোনাল্ড বুঝে গিয়েছিলেন, বিজয় সুনিশ্চিত। তবে নেগোশিয়েটরের ভূমিকায় সবচাইতে উজ্জ্বল ভূমিকা তিনি পালন করেছিলেন এর কিছুদিন বাদে। একদিকে এসিবি কর্তাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বডিলাইনের বদলে ব্যবহার করতে বলেছিলেন 'ডিরেক্ট অ্যাটাক' শব্দটি, তাতে এমসিসি নিজেদের পরাজিত ভাববে না। ১৯৩৩ সালের সেপ্টেম্বরের ২২ তারিখে সেই 'ডিরেক্ট অ্যাটাক' ব্যবহার করেই এমসিসিতে তার পাঠিয়েছিল এসিবি। অন্যদিকে 'বডিলাইনের বিরুদ্ধে অবস্থান না নিলে অস্ট্রেলিয়া সফর করবে না, আর যদি করেও তবে চারজন বিশালদেহী ফাস্ট বোলার নিয়ে আসবে' এমন হুমকিতে ম্যাকডোনাল্ড গলিয়ে দিয়েছিলেন এমসিসির কর্তাদের মেকি কাঠিন্য। সরাসরি না বললেও সে বছরেরই ৯ অক্টোবরে পাঠানো এক টেলিগ্রামে এমসিসি ইনিয়ে-বিনিয়ে স্বীকার করেছিল, গত সিরিজে এমসিসির কোনো কোনো বোলারের বল ছিল ক্রিকেটের চেতনা-বহির্ভূত। নব উদ্ভুত 'ডিরেক্ট অ্যাটাক' যে কেবল ব্যাটসম্যানের ওপরই নয়, ক্রিকেটের চেতনার ওপরই আঘাত, জানিয়েছিল তা-ও। অস্ট্রেলিয়ার মতো বডিলাইন-বিরোধী আইন পাশ না করলেও আসন্ন সিরিজে বডিলাইন বোলিংয়ের কোনো প্রতিফলন দেখা যাবে না, এমন আশ্বাসেই শেষ হয়েছিল বার্তা।

কিন্তু অক্টোবরের এই বার্তা এসিবিতে পৌছানোর পর দানা বেঁধেছিল আরেক ঝামেলা। এতদিনের পুঞ্জীভূত রাগ-ক্ষোভ-অভিমান যেন উগড়ে দিতে চাচ্ছিলেন একেকজন। 'ডিরেক্ট অ্যাটাক' জাতীয় ভণিতা নয়, এসিবি কর্তাদের কেউ কেউ 'আসন্ন অ্যাশেজে বডিলাইন বোলিং করা হবে না' এই মর্মে চাইছিলেন পূর্ণ আশ্বাস। নভেম্বরের ১৬ তারিখে এসিবির পাঠানো টেলিগ্রামে পুরোনো গর্ত খোঁড়া হয়েছিল নতুন করে। নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়া বিষয় নিয়ে খামোখাই টেলিগ্রাম চালাচালি হয়েছিল আরও বারদুয়েক। অবশেষে ডিসেম্বরের ১৪ তারিখে এসিবি জানিয়েছিল, এমসিসির বক্তব্য তাদের মনে ধরেছে। সামনের বছরের ৯ মার্চ তাদের ক্রিকেটাররা বিলেত সফরে বেরোবে। দু'দেশের এমন কূটনৈতিক তৎপরতার সবচেয়ে ভালো সারসংক্ষেপ টানা হয়েছিল 'দ্য অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার' ম্যাগাজিনে:

"Australia softly cooed that she was going over, and England was asked to be good. England gently whispered that she had not done anything, but it would not happen again."