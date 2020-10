তারপর তো পেরিয়ে গিয়েছে আটাশি বছর। বিশ্ব দেখেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, পৃথিবীতে নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে প্রায় দেড়শ'টি। ভারতবর্ষে অবসান ঘটেছে ইংরেজ শাসনের, তারও বেশ কয়েক বছর পরে বাংলাদেশ পেয়েছে স্বাধীনতা। কেবল ক্রিকেটের গণ্ডিতেই আলোচনা স্থির রাখলেও দিনবদলের গান শোনা যায় জোরেশোরে। ১৯৭১ সালে এসেছে একদিবসী ক্রিকেট, টি-টোয়েন্টি (গৌতম ভট্টাচার্যের ভাষায় 'কু-কুড়ি') নামের রংচঙে নায়ে চেপে ধরায় এসেছে দশ ওভারের ক্রিকেটও।

বৃত্তের ব্যাসার্ধ আরও কমিয়ে যদি স্থির করা হয় টেস্ট ক্রিকেটে, সেখানেও তো রোমাঞ্চের কমতি নেই। আটাশি বছরে টেস্ট ম্যাচ হয়েছে আরও ২,১৬৩টি; টেস্ট দেখেছে টাই ম্যাচ, দেখেছে এজবাস্টন আর হেডিংলি রূপকথা। কিন্তু ঘটনে-অঘটনে-দুর্ঘটনে ১৯৩২-৩৩ সালের অ্যাশেজকে ছাড়িয়ে যেতে পারে, এমন কিছু ক্রিকেট আর দেখেনি। ১৯৩২ অ্যাশেজ, 'বডিলাইনের সিরিজ' বললেই যাকে চেনা যায় সহজে।

'বডিলাইন' নিয়ে লেখা হচ্ছে জানতে পারলে অবশ্য ডগলাস জার্ডিন, হ্যারল্ড লারউড কিংবা বিল ভোস মিলে আপত্তি তুলতেন প্রথমেই। তাদের আপত্তি তো এই বডিলাইন শব্দেই। সে সিরিজের পরে যে কয়দিন জীবিত ছিলেন, পুরো সময়টা জুড়ে তারা তিনে মিলে দাবি করে এসেছেন, 'ওসব বডিলাইন-ফডিলাইন কিচ্ছু নয়, সমস্তই অস্ট্রেলীয়দের চাল। আমরা লেগ থিওরি থেকে একচুলও সরিনি।'

লেখার শুরুতেই 'বডিলাইন', 'লেগ থিওরি' জাতীয় শব্দের ব্যবহারে খটকা লাগতে পারে। বডিলাইন আর লেগ থিওরির পার্থক্য কোথায়, জাগতে পারে এই প্রশ্নও। লেগ থিওরির সংশয়টিই আগে ভাঙা যাক।

যে বছরের ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া লড়াই নিয়ে এত কথা, লেগ থিওরি বা লেগ অ্যাটাকের চল ক্রিকেটে এর আগে থেকেই ছিল। ব্যাটসম্যানের লেগসাইডে বেশ কয়েকজন ফিল্ডারকে দাঁড় করিয়ে দাও, এরপর ইনসুইং করিয়ে লেগ স্ট্যাম্প টার্গেট করো, মোটামুটিভাবে লেগ থিওরির সংজ্ঞাটি ছিল এমনই। অন্যদিকে, অক্সফোর্ড ডিকশনারি ঘেঁটে বডিলাইনের যা সংজ্ঞা পাওয়া যাচ্ছে, তা হচ্ছে:

"Persistent short-pitched fast bowling on the leg side, threatening the batsman's body, especially as employed by England in the Ashes series in Australia in 1932–33."