সিডনিতে সিরিজের শেষ টেস্ট শুরু হয়েছিল এক সপ্তাহ ব্যবধানে। অবশ্য দুই ম্যাচের চরিত্রে ব্যবধান ছিল সামান্যই। আরও একবার টস জিতেছিলেন উডফুল, আবারও প্রথম ইনিংসে বড় রানের পরে ধস নেমেছিল অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসে। আবারও প্রথম ইনিংসে এমসিসি জবাব দিয়েছিল সামান্য এগিয়ে থেকে, শেষমেশ জয় পেয়েছিল আট উইকেট বাকি থাকতে।

তা এরপরেও কিছু পার্থক্য তো থাকেই। অ্যাডিলেডে পাওয়া কনকাশন কাটিয়ে মাঠে ফিরেছিলেন ওল্ডফিল্ড, প্রথম ইনিংসে করেছিলেন অর্ধশতকও। ইনফ্লুয়েঞ্জা থেকে সেরে ফিরেছিলেন ভোসও, তাকে জায়গা করে দিতে সিরিজে মাত্র এক টেস্ট খেলেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল টমি মিশেলকে। গুঞ্জন আছে, জার্ডিন নাকি তার কাঁধে দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছিলেন দ্বাদশ খেলোয়াড় হবার পরেও। সই-শিকারি রূপে অস্ট্রেলিয়া ড্রেসিংরুমে গিয়ে ভেতরের খবর এনে দেবার দায়িত্ব ছিল তার।

আগের ম্যাচেই যেখানে উদ্বোধনী জুটিতে অস্ট্রেলিয়া পেয়েছিল শতরান, এবারে মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নিচে রিচার্ডসন গালিতে ক্যাচ দিয়ে ফিরেছিলেন ম্যাচের পঞ্চম বলেই। ঘণ্টাখানেক ডাক করে আর সরে গিয়ে বহু কষ্টে-সৃষ্টে ১৪ রান করেছিলেন উডফুল। ফিল্ডিং করতে করতে সাটক্লিফ যে ইনিংসটি দেখেছিলেন এভাবে:

“He (Woodfull) went down on his hands and knees to allow the ball to go over the top. He was hit on the backside a number of times and we appealed for lbw!”