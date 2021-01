অধিনায়ক জার্ডিন আর ম্যানেজার ওয়ার্নারের সঙ্গে এমসিসির বার্তা আদান-প্রদান হচ্ছিল নিয়মিতই। স্ত্রীকে জার্ডিনের ব্যাপারে যতই গালমন্দ করুন, এমসিসিতে বডিলাইন নিয়ে কিছুই বলেননি প্লাম। ইংল্যান্ডে অস্ট্রেলিয়ার বার্তা নিয়ে গজিয়ে ওঠা আক্রোশ চোখে পড়েছিল লর্ডসের কাঁচঘেরা কক্ষ থেকেও, এমসিসি তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বেশ কড়া করেই এসিবিকে জবাব পাঠানোর।

এমসিসি সচিব বিল ফিন্ডলের করা প্রথম খসড়া যে এসিবির তারের জবাব হিসেবে পাঠানো হয়নি, তার পেছনেও কাজ করেছিল এই সমুচিত জবাব দেয়া মনোভাব। প্রথম খসড়া বাদ দিয়ে দীর্ঘ পাঁচদিনের আলাপচারিতা-বৈঠক-কমিটি পেরিয়ে যে তারবার্তা পাঠানো হয়েছিল, তা কেবলমাত্র জবাবে আটকে না থেকে প্রশ্ন তুলেছিল অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটারদের সামর্থ্য নিয়ে। লারউডের বোলিংকে অস্ট্রেলিয়ানদের জন্যে একটু বেশিই দ্রুতগতির বলেও ইঙ্গিত ছিল সে বার্তায়।

এসিবি ক্রিকেটের বিদ্যমান আইনে কোনো সংশোধন আনতে চাইলে তা নিয়ে আলোচনা করতে এমসিসি তৈরি বলেও লেখা ছিল সেখানে। নিজেদের অধিনায়ক এবং ম্যানেজারের ওপর এমসিসির সর্বোচ্চ সমর্থন আছে জানিয়ে টেলিগ্রামের ইতি টানা হয়েছিল সিরিজ বাতিলের প্রচ্ছন্ন এক হুমকিতে।

ওদিকে 'Unsportsmanlike' শব্দ তুলে নেয়া ব্যতীত এমসিসির ক্রিকেটাররা ব্রিসবেনে মাঠে নামবেন না, এমন ঘোষণাও ততদিনে জানিয়ে দিয়েছেন জার্ডিন। এমসিসি থেকেও তার অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছেছিল জানুয়ারির ২৩ তারিখে। ব্যাপারটি যে আর টেলিফোন কলে সমাধানযোগ্য নয়, তা বুঝতে পেরে এসিবির সদস্যরা জরুরি সভায় বসেছিলেন এর সাতদিন পর। সাতদিন বিরতির কারণ যে তখন অস্ট্রেলিয়ার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে পাঁচদিন পর্যন্তও লাগতো, তা তো উল্লেখ করা হয়েছে আগেই। এমসিসির সিরিজ বাতিলের হুমকিতে অস্ট্রেলিয়া তখন রীতিমতো কোণঠাসা। আর সিরিজ বাতিল মানেই রাজস্ব হারানো, অস্ট্রেলিয়ার তৎকালীন অবস্থায় রাজ্যগুলোর জন্যে যা হতো বিশাল ধাক্কা।

দীর্ঘ বৈঠকের পরেও ফল আসেনি এসিবির ৩০ তারিখের সভায়, বদলে জ্যাক হাচসনকে প্রধান করে গঠিত হয়েছিল উপকমিটি। এমসিসিকে প্রত্যুত্তর দেবার কাজটি করেছিল সেই উপকমিটিই, যদিও তাতে ভুল রয়ে গিয়েছিল একটি। ক্রিকেটারদের আচরণকে 'অখেলোয়াড়োচিত' বলা নিয়ে যে আপত্তি ছিল এমসিসির, তা বহাল ছিল এই তারবার্তাতেও। এমসিসির পরবর্তী টেলিগ্রামে তাই মূল প্রশ্ন ছিল,

'May we accept this as a clear indication that the good sportsmanship of our team is not in question?'