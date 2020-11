দ্য আর্থশিপ, একটি স্বায়ত্তশাসিত স্বাবলম্বী বাড়ি, যা প্রাকৃতিক এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য উপকরণ দিয়ে শক্তি সংরক্ষণের কথা মাথায় রেখে নির্মিত। এটি শতভাগ টেকসই স্থাপত্যগুণসম্পন্ন; একেবারে হাতের নাগালে পাওয়া যায়, এমন নির্মাণ উপকরণে গড়া এবং সেইসাথে আধুনিক সব সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত এবং বসবাসের জন্য আরামদায়ক। বাড়িগুলো নিজস্ব ব্যবস্থায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে- ব্যবহারের জন্য জল, বিদ্যুৎ এবং খাদ্য উৎপাদন করার জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়। আর্থশিপগুলো ৬টি মূল নকশা-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত; যার সবক'টিই পৃথিবীর বিদ্যমান প্রাকৃতিক শক্তির সদ্ব্যবহার বলা চলে।

এমন বাড়িগুলো সহজ নির্মাণকৌশলে, কম বাজেটে , আনাড়ি হাতেও গড়ে নেয়া সম্ভব! যা মূলত এক ছাদের নিচে প্রতিটি পরিবেশ বান্ধব উপাদানগুলোকে একত্র করার একটি চেষ্টা। বেঁচে থাকার জন্য মানুষের অত্যাবশ্যকীয় যে উপাদানগুলো, যেমন- শক্তি, পানীয়, আশ্রয়, খাদ্য উৎপাদন, আবর্জনা ব্যবস্থাপনা এবং নিষ্কাশিত জল পরিশোধন; একটি আর্থশিপ সেসব প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে। আর্থশিপ কাঠামোগুলো গ্রিডের বাইরে স্বাধীন অপারেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়, যাতে পরিবেশের উপর এদের নেতিবাচক প্রভাব কমে আসে।

Craig and Connie Cook live in an Earthship outside of Ontario, Canada. © Craig and Connie Cook

সাম্প্রতিক মহামারিতে যখন প্রথমবারের মতো দেশে-দেশে, অঞ্চলে-অঞ্চলে লকডাউন ঘোষিত হওয়া শুরু করল, বহু লোক বিচ্ছিন্নতার কথা বিবেচনার মধ্যে পড়ল, সে সময়কার সময়োপযোগী সুন্দর সমাধান ছিল এসব আর্থশিপে বাস করা। আর্থ-শিপগুলোতে বসবাসকারী লোকেরা, তাদের দৈনন্দিন জীবনে নতুন করে নিউ নর্মসে যেতে হয়নি। এই লকডাউন স্বায়ত্তশাসিত স্বাবলম্বী বাড়ির আগ্রহ ও প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়ে তুলেছে। কানাডার অন্টারিওতে, আর্থশিপে বসবাসকারী এক দম্পতি ক্রেগ এবং কনি কুক তাদের অভিজ্ঞতায় বলেছিলেন, লকডাউনের দিনগুলো অন্যদিনের চাইতে আলাদা হয়নি তাদের কাছে। মহামারিতে সব বিচ্ছিন্ন বা সামাজিক দূরত্বায়নেও ক্রেগ এবং কনি কুকে’র জীবন বদলেনি। তারা মুদি দোকানে লম্বা লাইনে অপেক্ষা করেননি, বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থায় ধর্ণা দেননি কিংবা নিত্য সবজি বাজারে গিয়ে জনসমাগমে জড়ো হননি। খাবারের প্রয়োজনে তারা ঘরের অন্দরের বাগান থেকে কলা, মিষ্টি আলু, ভুট্টা এবং অন্যান্য নতুন তাজা ফল-সবজি সংগ্রহ করতেন।

AVERTISEMENT

লকডাউনের সময় আর্থশিপগুলোতে মানুষের আগ্রহ বেড়েছে এবং নিঃসন্দেহে এটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনকে সহজ এবং নির্ঝঞ্ঝাট করেছে। ক্রেগ এবং কনি কুক দম্পতির গল্পে তো জানলেন আর্থশিপে বসবাস উপযোগিতা, চলুন এবার তাহলে- এই আর্থশিপ শুরুর ধারণা, কীভাবে একটি আর্থশিপ তৈরি হয়, ইউটিলিটি সার্ভিসের যোগান ও ব্যবস্থাপনা কীভাবে হয় , বসবাসের অন্যান্য সুবিধা জানতে পুরো লেখাটি পড়ে নেয়া যাক!

Michael Reynolds, the architect behind the Earthship concept, opens windows of an Earthship in New Mexico. ©Eric Draper

একটি মানুষ, একটি ক্যান, একটি পরিকল্পনা

পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রাখতে পারে এমন হোম ডিজাইনের সাহায্যে আর্থশিপগুলো ৪০ বছরেরও বেশি সময় ধরে বিকশিত হচ্ছে। স্থপতি মাইকেল রেনল্ডস ১৯৭০-এর দশকে প্রথম আর্থশিপ তৈরি করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে রেনল্ডস আর্থশিপের ধারণার পেছনে মাস্টারমাইন্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠা পান।

ঘর তৈরিতে কাঠের জন্য বন কাটা হচ্ছে এবং আমাদের চারপাশের জঞ্জালগুলো দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই দু'টি সমস্যা সমাধান খুঁজতে, রেনল্ডস, বিয়ার ক্যান এবং পুরনো টায়ার দিয়ে বাড়ি তৈরির ধারণা পান। ধারণাটি জনপ্রিয় হয় এবং দ্রুতই ছড়িয়ে পড়ে। পরে রেনল্ডস কাঠামো তৈরি করতে পুরনো টায়ার এবং বোতল ব্যবহার শুরু করেন।

রেনল্ডস ইনসাইডারের এক প্রতিবেদনে বলেন,

“আমার একটি পর্যবেক্ষণ ছিল যে, বাস্তুসংস্থার কথা না ভেবে, আমরা এ গ্রহে যেভাবে জীবনযাপন করি, তা বাস্তবে তেমন স্থিতিশীল এবং নিরাপদ নয়। আমি এই বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করেছি এবং তা সমাধানের চেষ্টায় এমন একটি ভবন নির্মাণের চেষ্টা শুরু করেছি।"

রেনল্ডসের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল- নির্মাণ প্রক্রিয়া চলাকালীন এবং তার পরও কোনো স্থাপনায় যাতে খুব অল্প শক্তির প্রয়োজন হয় বা স্থাপনাটি নিজ অপারেশনেই প্রয়োজনীয় শক্তির যোগান দিতে পারে, এমন একটি স্বাবলম্বী কাঠামোর বাড়ি তৈরি করা। 'আর্থশিপ' নামের এই স্বাবলম্বী কাঠামো বিদ্যুতের নবায়নযোগ্য উৎস, যেমন- সূর্য, বায়ু এবং জলের শক্তি ব্যবহার করে ।

AVERTISEMENT

The curved structures are made from used tires, bottles, and cans. © Getty Image

আর্থশিপ তৈরির কোথা

মূলত, আর্থশিপ বাড়িগুলো পুনর্ব্যবহারযোগ্য সামগ্রী, যেমন- রাবারের টায়ার, কাঁচের বোতল, অ্যালুমিনিয়ামের ক্যান এবং অন্যান্য পুনর্ব্যবহৃত বর্জ্য ব্যবহার করে তৈরি করা হয়। পুনর্ব্যবহৃত এবং প্রাকৃতিক উভয় উপকরণ থাকে বলে, এগুলো 'জিরো-কার্বন' বাড়ি হিসেবেও আখ্যায়িত করা যায়। পুরনো টায়ারগুলোর মধ্যে ময়লাচূর্ণ মণ্ড ভরাট করে, কমপ্যাক্ট মাটির মিশ্রণ দিয়ে একটির উপর একটি টায়ার জুড়ে দেয়া হয়। টায়ারটি মাটি দ্বারা ভরাট হওয়ার কারণে, আগুনের সংস্পর্শে এলে এগুলো পুড়ে যায় না।

এরপর কংক্রিট নোঙ্গর ব্যবহার করে টায়ার দেয়ালের সাথে সংযুক্ত করা হয়। এভাবেই ঘরটির বাইরের দেয়াল এবং লোড বহনকারী অভ্যন্তরীণ দেয়ালগুলো কাদামাটির প্রলেপ দেয়া থাকে (অনেকটা প্লাস্টারের মতো), যা বাড়ির অভ্যন্তরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করে।

The earhship enhance the cooling with natural ventilation through buried cooling tubes and operable vent boxes. © urbanext

অন্যান্য অভ্যন্তরীণ প্রাচীর নির্মাণে অ্যালুমিনিয়াম ক্যান প্রধান উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পুনর্ব্যবহারযোগ্য বোতলের একটি বিশাল বৈশিষ্ট্য হলো, এগুলো কাঠামোর ভেতরে প্রাকৃতিক আলো প্রবাহিত করতে দেয়, জ্বলজ্বলে রঙিন কাচের একটি সুন্দর মোজাইকমতো প্যাটার্ন তৈরি করে। ঘরগুলো নির্মাণে ওয়াশিং মেশিন এবং রেফ্রিজারেটরের মতো সরঞ্জাম থেকে ফেলে দেওয়া প্যানেলও ব্যবহার করা হয়। আর্থশিপের ছাদে বিশেষ কৌশলে, বৃষ্টিপাতের সময় বৃষ্টির জল সংগ্রহের ব্যবস্থা রাখা হয়। বৃষ্টির জল ফিল্টার করার পরে, বাড়ির মালিকরা লন্ড্রি বা গৃহস্থালির ধৌতকাজে তা ব্যবহার করতে পারেন।

AVERTISEMENT

An earhship offering cosy living spaces and incredible architecture. © loveproperty

বেশিরভাগ আধুনিক আর্থ বিল্ডিং শীতল মাসগুলোতে প্রাকৃতিক আলো এবং সৌর তাপধারণের পরিমাণকে সর্বাধিক করে তোলার জন্য অশ্বখুরাকৃতি বা ইংরেজি বর্ণ 'U'-এর মতো হয়। ঘরের জানালা এবং স্কাইলাইটগুলো সবসময় আলো এবং তাপ গ্রহণ করতে সূর্যের মুখোমুখি করে ডিজাইন করা হয়। পুরু দেয়ালগুলো হিট ইনস্যুলিন করার জন্য টায়ার দিয়ে নির্মিত হয়, যা প্রাকৃতিকভাবে অভ্যন্তরের তাপমাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

an internal wash zone of earthship. © loveproperty

বিদ্যুৎ ও জলের উৎপাদন ও ব্যবহার

আর্থশিপ হলো একটি স্বাধীন কাঠামো, যা নিজ ব্যবস্থায় এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে উষ্ণকরণ, শীতলকরণ, জল উৎপাদন, আলো এবং বিদ্যুতের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি উৎপাদন করে। সূর্য এবং বায়ু থেকে শক্তি গ্রহণ করে কিছু বিশেষ সংগঠিত মডিউল স্থাপনের মাধ্যমে, আর্থশিপগুলো বাড়িতে এসব শক্তি ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করে। উদাহরণস্বরূপ, গরম বা শীতলকরণের জন্য বাড়ির এটির প্রয়োজন না হওয়া পর্যন্ত বিশেষ ব্যাটারিশক্তি ধরে রাখবে। ব্যাটারিগুলি বাড়ির অন্যান্য প্রক্রিয়াগুলির জন্য যেমন ওয়াশিং মেশিন পরিচালনা, রান্নাঘরের সরঞ্জাম এবং বৈদ্যুতিক ডিভাইসগুলির জন্য চাহিদামতোন শক্তি ব্যবহার করবে। জলাশয়ে বৃষ্টির জল সংগ্রহ করার পরে, একটি বিশেষ জল “সংগঠিত মডিউল” (organizing modules) ফিল্টার করে এবং বাড়ীতে ব্যবহারের জন্য একটি চাপযুক্ত ট্যাঙ্কে জল সংরক্ষণ করা রাখা হয়। সংরক্ষণকৃত জল একটি আর্থশিপের বাড়ীর ভিতরে চারবার ব্যবহার করা হয় - প্রথমত ধোয়া, গোসল এবং লন্ড্রির জন্য পরিষ্কার জল, অতপর বর্জ্যজল অভ্যন্তরীণ বাগানে জল দেওয়ার জন্য , এরপরে টয়লেটে ফ্লাশ এবং শেষ পর্যন্ত এটি বাইরের বাগানের জলের জন্য ব্যবহার করা হয়। এভাবেই একটি আর্থশিপে জল-পুনর্ব্যবহারযোগ্য পদ্ধতিতে সবোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়।

AVERTISEMENT

সৌর এবং উইন্ড ইলেকট্রিসিটি

আর্থশিপ ডিজাইনে প্রতিটি ভবনের ফটোভোলটাইক প্যানেল, ব্যাটারি, চার্জ কন্ট্রোলার এবং ইনভার্টার সহ নিজস্ব পুনর্নবীকরণযোগ্য "পাওয়ার প্লান্ট" রয়েছে। বাড়ির বৈদ্যুতের চাহিদার উপর এই সিস্টেমগুলি আবাসিক ব্যবহারের জন্য ডিজাইন করা হয়। বেশিরভাগ বাসিন্দারা সৌর প্যানেল থেকে এক কিলোওয়াট বা তার কম শক্তি দিয়ে তাদের চাহিদা পূরণ করতে পারেন। কেউ কেউ বৈরী বা ঝড়ো আবহাওয়ার জন্য সিস্টেমে একটি ছোট উইন্ডমিল যুক্ত করার বিকল্প বেছে নেয়। সৌর প্যানেলগুলি ছাদে এবং বাড়ির উঠোনে বায়ু টারবাইনগুলো স্থাপিত হয়, যা সূর্য এবং বাতাস থেকে প্রাকৃতিক উপায়ে বিদ্যুত সংগ্রহ করে রাখে। এটি নিশ্চিত করবে যে, ব্যবহারকারীকে যাতে কখনই বিদ্যুতের ঘাটতি পোহাতে না হয়।

Temperature controlling systen in earthship. ©Shutterstock

আর্থশিপগুলির নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রা

বাসস্থানগুলি সারা বছর যাতে বাসিন্দাদের জন্য আরামদায়ক হয় তা নিশ্চিত করার জন্য আর্থশিপগুলি নিয়মিতভাবে তাদের অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এক্ষেত্রে বিল্ডিংয়ের অবস্থানটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং গ্লাস প্যানেলের দেয়াল সূর্যের রশ্মিগুলির সঠিক দিকে মুখ করে রাখা হয় যাতে বিল্ডিংয়ে পযাপ্ত সূর্যের রশ্মি প্রবেশ করতে পারে এবং দেয়ালগুলি উত্তপ্ত হয়। শীতকালে যা ঘরের অন্দরকে উষ্ণ রাখে আর এ জন্যই হিট ইনস্যুলিন নিশ্চিতকরণে দেয়ালগুলো টায়ার দিয়ে নির্মিত হয়।





Earthships often incorporate gardens against the windows to grow food for the homeowners. © Getty Image

খাদ্য উৎপাদন

যেকোন আর্থশিপ বাড়ীতে এক বা দুটি অনসাইট গ্রিনহাউস (onsite Greenhouses) স্থাপন করা থাকে, যেখান হতে সারা বছর ধরে ফসল জন্মাতে পারে। মিনি-হাইড্রোপোনিক প্লান্টারগুলি বাড়ীর সুবিধাজনক স্থানে চাষাবাদ করা হয়। এছাড়াও নিজের বাড়ির অভ্যন্তরে বা বহিঃদেয়ালের বিভিন্নাংশে শাক, পাতা বা গুল্ম জাতীয় নানান উদ্ভিদ বা ফল গাছের চাষাবাদের ব্যবস্থা থাকে । তাজা মাংস বা ডিমের নিয়মিত যোগান পেতে বাড়ী সংলগ্ন জমিতে একটি মাছের পুকুর বা মুরগির ছোট খোয়াড়ও তৈরি করার পরামর্শ দেয়া থাকে আর্থশীপ নকশায়। মোটামুটি বলা যায়- দৈনন্দিন খাবারের নিয়মিত যোগান দিতে খাদ্য উৎপাদনের সম্ভব্য সব ব্যবস্থায় রাখা হয় আর্থশিপের বাড়ীগুলোয় ।

AVERTISEMENT

Touch of luxury, the bathroom has a huge stone bath with an overhead shower. © loveproperty

যেসব বস্তু জঞ্জালের স্তুপে গিয়ে পড়বে, সেগুলো কাজে লাগানোর আইডিয়া নতুন নয়। ডিজাইনাররা আজকাল টেকসই প্রাকৃতিক উপাদান নিয়ে কাজ করছেন। তারা সবাই টেকসই উপাদানের মাধ্যমে বিলাসিতার নতুন সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করছেন। পুনব্যবহারযোগ্য নির্মাণ উপকরণে এবং টেকসই প্রাকৃতিক উপাদান কাজে লাগিয়ে বিলাসবহুল স্থাপনা গড়া যায় তারই বাস্তবরুপ বলা যায় আর্থশীপগুলো।

সমস্ত স্থাপনাগুলি তাদের টিকে থাকার জন্য ব্যবহৃত নির্মাণ প্রক্রিয়া, নকশার বৈশিষ্ট্য এবং ব্যবহৃত উপকরণগুলির ধরণের ধকল সরাসরি পরিবেশকে প্রভাবিত করে। প্রথাগত ডিজাইনের স্থাপনাগুলি পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং দীর্ঘমেয়াদী শক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশ দূষনের দায়ী গ্যাসগুলো এবং আবহাওয়ার জন্যও হুমকিস্বরুপ হয়ে যাচ্ছে । যেহেতু রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায় এই বিষয়গুলি সম্পর্কে সচেতন হওয়ায় এখন যুগের দাবী, ভবিষ্যতের বাড়ির মালিকরা তাই, তাঁদের "কার্বন ফুটপ্রিন্ট" (carbon footprint) হ্রাসকরণে আগ্রহী হচ্ছেন- বিশ্বজুড়ে টেকসই বাড়ী নির্মাণের ধারণাও দিনদিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।