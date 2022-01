রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের নায়ক অমিতের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন— "কমল হীরের পাথরটাকে বলে শিক্ষা, তার যে আলো ঠিকরে পড়ে, তাকে বলে কালচার।" কালচার বা সংস্কৃতি বলতে বোঝায় জীবনের দীপ্ত প্রকাশ। সংস্কৃতি যেন সমগ্র দেশের, সমগ্র জাতির জীবনচর্চার আদর্শ। ড. জেমস্ ড্রেভারের মতে— Culture, applied specifically and technically to the sum total of the arts, science, social customs, and educational aims of a people regarded as an integrated whole. অর্থাৎ সংস্কৃতি হচ্ছে মানবীয় আচার পদ্ধতি, শিক্ষাদীক্ষা, মানসিক উন্নতি, পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব— এ সবের সমন্বয়ে এক অপূর্ব মনোভাব।

সংস্কৃতি ইংরেজি প্রতিশব্দ ‘Culture’ শব্দের উৎপত্তি ল্যাটিন শব্দ ‘Colore’ থেকে। ‘Colore’ শব্দের অর্থ কর্ষণ করা। উৎপত্তিগত অর্থে, সংস্কৃতি হল কর্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিষয়। অতএব, এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলতে পারি, মানুষের শিক্ষা, বিচার-বুদ্ধি, আচার-প্রথা, রীতিনীতি, আদর্শ-মূল্যবোধ ইত্যাদির মার্জিত রূপই সংস্কৃতি। সংস্কৃতি সম্পর্কে ব্রিটিশ নৃবিজ্ঞানী টেইলর বলেছেন, “Culture is that complex while which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society.” অর্থাৎ, সংস্কৃতি হল এমন এক জটিল সামগ্রিক সত্ত্বা, যার ভেতর রয়েছে জ্ঞান, আস্থা, বিশ্বাস, শিল্পকলা নীতিবোধ আইন, প্রথা-পদ্ধতি এবং সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষের অর্জিত অন্য সকল দক্ষতা ও অভ্যাস।

কোনো দেশের জাতীয় সংস্কৃতির ধারা প্রধানত দুটি: নগর সংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতি। কিন্তু বাংলাদেশের সংস্কৃতির ধারা তিনটি: নগরসংস্কৃতি, গ্রাম সংস্কৃতি, এবং উপজাতীয় সংস্কৃতি। বাংলাদেশ গ্রামপ্রধান দেশ। গ্রামের বিশাল জনগোষ্ঠী নিজস্ব জীবনপ্রণালীর মাধ্যমে শতকের পর শতক ধরে যে বহুমুখী ও বিচিত্রধর্মী সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে, তাই বাংলার লোকসংস্কৃতি। সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি জাতীয় সংস্কৃতির অন্যতম একটি উৎস হল লোক সংস্কৃতি বা গ্রামীণ সংস্কৃতি। কেননা বাংলাদেশের সংস্কৃতি তৃর্ণমূল পর্যায় থেকে উৎসারিত। গ্রামীণ সংস্কৃতিই বাংলাদেশের সংস্কৃতি, ধমীয় আচার-আচরণ, মৃত শিল্প, গল্পবলা, যাত্রা, কৃষিকাজ এসবই আমাদের ঐতিহ্যের মূল অংশ। প্রাচীনকালে গ্রামই ছিল শিল্প সাহিত্য ও ঐতিহ্যের অংশ। বাংলার সাহিত্য, সংগীত, ধর্ম, চারুকলা, খাদ্যাভাস, বস্ত্র, আচার, ভীতি এসব আমাদের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করে। এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে বাংলাদেশের সংস্কৃতি লালিত হয় হাজার বছরের বাংলার মানুষের কথা, কাজ, বিনোদন, ধর্মীয় আচার-আচরণ এসবের সমষ্টিবদ্ধ চিন্তা-চেতনা থেকে। এ প্রসঙ্গে আমির হোসেন মিয়া বলেছেন, “বাঙালি জীবন প্রধানত গ্রাম কেন্দ্রিক এবং বাঙালির সভ্যতা ও সংস্কৃতি গ্রামীণ, গ্রামকে কেন্দ্র করেই বাঙালির দৈনন্দিন জীবন এবং তার সমস্ত ভাবনা-পরিকল্পনা আবর্তিত হয়।”

লোকসংস্কৃতির গবেষক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. রহমান হাবিব মনে করেন, ‘‘সাধারণের জীবন ধর্মই হলো লোকসংস্কৃতি। আর বাংলাদেশে কৃষি ও শ্রমজীবী মানুষকে কেন্দ্র করেই লোকসংস্কৃতির উদ্ভব। গ্রামীণ জীবনের একটি যাত্রাপালা সহজ এবং সাধারণ জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এটারই পোশাকি রূপ হলো নাটক। তাই সহজেই বলা যায় আধুনিক সংস্কৃতি তথা সাহিত্যের ভিত্তিই হলো লোকসংস্কৃতি বা লোকসাহিত্য।'' মূলত লোকসংস্কৃতি লোকসম্প্রদায়ের ধর্মীয়, সামাজিক বিশ্বাস, আচার-আচরণ, জীবন-যাপন প্রণালী, চিত্তবিনোদনের উপায় ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সংস্কৃতি। এটি সম্পূর্ণই তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি। দীর্ঘকাল ধরে গড়ে ওঠা এই সংস্কৃতি তাদের প্রকৃত পরিচয় বহন করে। সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতিসেবী বাংলাদেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত প্রদান করেছেন। এর মূলে রয়েছে আমাদের হাজার বছর ধরে বাঙালি জীবন বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত চিন্তা-চেতনা। আমাদের সংস্কৃতির ভিত একটু একটু করে প্রাণপুষ্ট হয়েছে। আর্য, তুর্কী, ইতালি, ইংরেজ ও আরবগণসহ আমাদের সংস্কৃতি নানা জাতিগোষ্ঠীর আগমনে ভিন্ন সংস্কৃতির নানা দিক ধারণ করে আমাদের সংস্কৃতি হয়েছে শোভিত, প্রাণবন্ত, তাই বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য যত বিস্তৃত এর সংস্কৃতিক পরিমণ্ডলও তত বিস্তৃত।

লোকসংস্কৃতির অনেক উপাদানের রূপ-প্রকৃতির বিচার করে একে চারটি প্রধান ধারায় ভাগ করা হয়: বস্তুগত, মানসজাত, অনুষ্ঠানমূলক ও প্রদর্শনমূলক। গ্রামীণ জনপদের লোকসমাজ জীবনধারণের জন্য যেসব দ্রব্য ব্যবহার করে, তা বস্তুগত সংস্কৃতির উপাদান। যেমন বাড়ি-ঘর, দালান-কোঠা, আসবাবপত্র, তৈজসপত্র, যানবাহন, সকল পেশার যন্ত্রপাতি, কুটিরশিল্প, সৌখিন দ্রব্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যদ্রব্য, ঔষধপত্র ইত্যাদি। মৌখিক ধারার লোকসাহিত্য মানসজাত লোকসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। লোককাহিনী, লোকসংগীত, লোকগাথা, লোকনাট্য, ছড়া, ধাঁধা, মন্ত্র, প্রবাদ-প্রবচন প্রভৃতি গদ্যে-পদ্যে রচিত মৌখিক ধারার সাহিত্য।

অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনমূলক লোকসংস্কৃতির মধ্যে লোকনাট্য, যাত্রা, নৃত্য ও খেলাধুলা প্রধান। বাউল, গম্ভীরা, জারি গানের সঙ্গে নাচ, সারি গানের সঙ্গে সারি নাচ, লাঠি খেলার সঙ্গে লাঠি নাচ, খেমটা গানের সঙ্গে খেমটা নাচ এবং ঘাটু গানের সঙ্গে ঘাটু নাচ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। হোলির গীত, গাজীর গীত, মাগনের গীত, বিবাহের গীত, প্রভৃতি লোকসংস্কৃতির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ। হস্তশিল্প লোকসংস্কৃতির এক সমৃদ্ধ ভুবন। এ সব হস্তশিল্পে মানুষের মেধা, নৈপুণ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পায়। যেমন নকশি কাঁথায় পায় শিল্পী মনের প্রকাশ। বেতশিল্প, বাঁশশিল্প, কাঠশিল্প, চামড়াশিল্প, বুননশিল্প সমৃদ্ধ করেছে লোকসংস্কৃতিকে। মসলিনের যুগ পেরিয়ে আজকের জামদানি লোকশিল্পেরই অবদান। আমাদের গ্রামীণ সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে ধর্ম, উৎসব, ভাষা, পুঁথি পাঠ, লেখাধুলা, পোশাক পরিচ্ছদ ইত্যাদিতে।

ঈদ উৎসব ; Image Source: Nagorik TV

দুর্গাপূজা; Image Source: wionews.com

বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনে ধর্মের প্রভাব লক্ষণীয়। গ্রামীণ জীবনে অধিকাংশ মানুষ স্ব স্ব ধর্ম পালন করে। ধর্মীয় উপসনালয় গমন, ধর্মীয় পোশাক পরিধান এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনে গ্রামের লোকেরা অত্যন্ত আগ্রহী। মুসলমানেরা নামায, রোজা পালন করে। মুসলিম ধনীরা যাকাত আদায় করে হজ্বব্রত পালন করে। তাদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব হলো ঈদুল ফিতর। এছাড়া ঈদুল আযহা ছাড়াও নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করে থাকেন। হিন্দুদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দূর্গাপূজা। এছাড়াও কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, মনসা, জগদ্ধাত্রী ইত্যাদি পূজাসহ ১২ মাসে ১৩ পার্বণ পালন করে।

পহেলা বৈশাখ ; Image Source: bangladiary.com

নবান্ন উৎসব; Image Source: educalingo.com

গ্রামীণ মেলা; Image Source: ittefaq

গ্রামীণ সংস্কৃতিতে দেখা যায় উৎসবের মহাসমারোহ। পহেলা বৈশাখ, নবান্ন, দোল উৎসব, পিঠা খাওয়ার উৎসব, গ্রামীণ মেলা, অন্নপ্রাশন, বিবাহ গ্রামের উৎসব অন্যতম। এসব উৎসব পালনের মাধ্যমে বাঙালি গ্রামীণ সংস্কৃতি পরিচয় পাওয়া যায়।

সৈয়দ শামসুল হক বলেন, "ভাষায় আপন করে, ভাষায় করে পর।" ভাষা নিঃসন্দেহে ভাব প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম। আমাদের এই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা বিভিন্নভাবে উচ্চারিত হয়। রংপুর জনপদের লোকেরা যে ভাষায় কথা বলেন সিলেটের লোকেরা সেই ভাষায় কথা বলে না। কথা বর্ণনা, প্রকাশভঙ্গি, এবং শ্রুতি এক রকম হয় না। এই ভাষার জন্য ১৯৫২ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারিতে রক্ত দিয়েছিল রফিক, শফিক, জব্বারেরা। এ জন্য এদিনকে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করে। গ্রামীণ মানুষ সকলেই তাই বাংলা ভাষায় কথা বলে, একে মাতৃভাষা বলা হয়।

বাংলাদেশের লোক সাহিত্য বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। যদিও এর সৃষ্টি ঘটেছে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মাধ্যমে এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে প্রসার ঘটেছে মৌখিকভাবে, তথাপি বাংলা সাহিত্যকে এ লোক সাহিত্যের ব্যাপ্তি প্রদান করেছে, করেছে সমৃদ্ধ। পৃথক পৃথক ব্যক্তি বিশেষের সৃষ্টি পরিণত হয়েছে জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যে যার মাধ্যমে প্রকাশ ঘটেছে ভালোবাসা, আবেগ, অনুভূতি ও চিন্তা-চেতনার। বাংলা লোক সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা রয়েছে। ছড়া, গল্প, প্রবাদ, শ্লোক, সংগীত, পুঁথি, কুসংস্কার, মিথ ইত্যাদি।

বাংলাদেশের সংগীত মূলত কাব্যধর্মী। এদেশীয় সংগীতে বাদ্যযন্ত্রের চেয়ে মৌখিক সুরের দক্ষতার উপর অধিক নিভর্শীলতা লক্ষ করা যায়। লোকগীতিকে ধর্মীয় বিষয়, দর্শন ও ভক্তি, কর্ম ও পরিশ্রম, পেশা ও জীবিকা, ব্যঙ্গ ও কৌতুক, সুখ-দুঃখ, ভালোবাসা ইত্যাদি পাওয়া যায়। বাউল গান, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, গম্ভীরা, কবিগান, জারিগান, সারিগান, মুর্শিদি, মারফতি, কীর্তন, বোলান, বারোমাসি, ঘাটু গান, যাত্রা গান, ঝুমুর গান, মৈমনসিংহ গীতিকা, চটকা, সাপুড়ে, খেমটা, বিয়ের গীত ইত্যাদি লোক গান আমাদের গ্রামীণ সংস্কৃতির সম্পদ।

পুঁথি পাঠ; Image Source: panoroma creators

সারাদিনের কাজকর্ম শেষে সন্ধ্যাবেলা গ্রামের বিভিন্ন বৈঠকে ছন্দ মিলানো পুঁথি পাঠ করা হয়। সেখানে গ্রামের মানুষের সুখ-দুঃখের আলোচনা চলত মধ্য রাত পর্যন্ত। গ্রামের মোড়ল বা মাতব্বর কখনো উপস্থিত থেকে পুঁথি পাঠের আসর সমৃদ্ধ করে তোলেন। এর মাধ্যমে ধর্মীয় চর্চা ও সাহিত্য চর্চা দু’টোই সম্পন্ন হয়। এছাড়া গল্প বলা, গানের আসর আমাদের ঐতিহ্যের অংশ। আজ পুঁথি পাঠ বিলুপ্তির পথে।

হা-ডু-ডু খেলা; Image Source: jagonews24

কানামাছি; Image Source: mosrurzunaid

ঘোড়া দৌড়; Image Source: muktijoddharkantho.com

নৌকা বাইচ; Image Source: voubs.com

গ্রামীণ জীবনের নিজস্ব কিছু খেলাধুলা রয়েছে। যেমন. হা-ডু-ডু, ডাঙ্গুলি, গোল্লাছুট, কপালটোকা, কানামাছি ভোঁ ভোঁ, ডুবসাঁতার, দাঁড়িয়াবান্ধা, গোল্লাছুট, বৌচি, লুকোচুরি, রান্নাবাটি, ঘোড়া দৌড়, নৌকা বাইচ, মোরগ লড়াই, লাঠি খেলা, মল্ল যুদ্ধ, হাড়ি ভাঙ্গা আমাদের গ্রামীণ ঐতিহ্য বহন করে।

এদেশের গ্রামীণ মানুষের পোশাক স্বতন্ত্র ধরনের। লুঙ্গি, পাঞ্জাবী, ফতুয়া, ধুতি পুরুষদের এবং শাড়ি মেয়েদের জন্য। পৃথিবীর অনন্য জাতি ও সম্প্রদায়ের তুলনায় আমাদের পোশাক একটু ভিন্ন ধরনের। এটি গ্রামীণ বাংলার ঐতিহ্যের অংশ।

পানের ডালা; Image Source: তরুণ কণ্ঠ

ভাত, মাছ, মাংস, শাকসবজি, ফলমূল, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত নানা প্রকারের দ্রব্য গ্রামের মানুষের প্রধান খাদ্য। কেউ বেড়াতে আসলে সুপারি ও পান দিয়ে সম্ভাষণ করা গ্রামীণ সংস্কৃতির এক অন্যান্য উদাহরণ।

হাজার বছর ধরে গড়ে ওঠা গ্রামীণ সংস্কৃতি জাতীয় সংস্কৃতির সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। এই সংস্কৃতি আমাদের একান্ত নিজম্ব। কিন্তু আজ আধুনিকতার ছোঁয়ায় পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অন্ধ-অনুকরণ করতে গিয়ে হারাতে বসেছি আমাদের গ্রামীণ সংস্কৃতি। হারাতে বসেছি না বলে বলতে পারি হারিয়ে ফেলেছি।

ঢেঁকি; Image Source: bhorerkagoj

এক সময় প্রতি বাড়ি থেকে রাতে ভেসে আসত, “ও ধান ভানিরে ঢেঁকিতে পাড় দিয়া/ ঢেঁকি নাচে আমি নাচি হেলিয়া-দুলিয়া/ ও ধান ভানিরে...” আর ঢেঁকির পাড় দেওয়ার শব্দ। গ্রামের বউ-ঝিয়েরা রাত জেগে ধান বানত। এখন ঢেঁকি নেই বললেই চলে। বায়োস্কোপ নামের বিনোদনের যন্ত্রটি যায় না দেখা আর পাড়া-মহল্লা কিংবা হাট বাজারে। ক্রিকেট-ফুটবল ইত্যাদি বিদেশি খেলার ভীড়ে আমাদের গ্রাম থেকে অনেক খেলা হারিয়ে গেছে। আমাদের উচিত আমাদের গ্রামীণ সংস্কৃতি রক্ষা করা। গ্রামীণ সংস্কৃতি ধ্বংস হলে আমরা হারিয়ে ফেলব আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য। হারিয়ে ফেলব আমাদের শিকড়।