১৯৭৭ সালে বিধায়ক ভট্টাচার্যের লেখা এই 'সরীসৃপ' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র ম্যাডাম–এ অভিনয় করেছিলেন অভিনেত্রী সরযূবালা দেবী। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, নাটকটি দেখলে খুব সহজেই মনে হবে ম্যাডাম চরিত্রটি যেন সরযূবালার বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি। সত্যিই! নাট্যস্ম্রাজ্ঞী সরযূবালা দেবীকে আজ আমরা কেউ মনে রাখিনি। রঙ্গমঞ্চে যিনি 'সরযূ মা' নামে পরিচিত ছিলেন, স্মৃতির অতলে আজ যেন একেবারেই বিলীন হয়ে গিয়েছেন। অথচ না জেনেও যাকে জানা হয়ে যায়; না চিনেও যাকে এক নিমেষে চিনে ফেলা যায়, সরযূবালা ছিলেন এমনই একজন।

প্রাক-স্বাধীনতা আমলে এ দেশে থিয়েটার জগতের নারীদের যেখানে সম্মানজনক কোনো অবস্থানই ছিল না, সেখানে যেসব নারী থিয়েটার অঙ্গনে পা রেখে অভিনয় শিল্পকে আরও অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন- সরযূবালা দেবী ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। কিন্তু এই অভিশপ্ত সময়ের মাঝেও সরযূবালার জীবন ছিল অজস্র মানুষের ভালোবাসায় পরিপূর্ণ।

১৯১২ সালে দক্ষিণেশ্বরের এড়েদায় সরযূবালার জন্ম। বাবা ভূতনাথ দত্ত এবং মা ইন্দুমতী দেবী। বাবা গান-বাজনা জানতেন। সে হিসেবে সরযূও গান শিখেছিলেন। কিন্তু আটপৌরে গরিব ঘরে অল্প বয়সে বাবা-মাকে হারিয়ে একা হয়ে পড়েন সরযূ। অর্থাভাবে মাত্র নয় বছর বয়সে দক্ষিণেশ্বরের এমিনেন্ট থিয়েটার দলের সাথে যুক্ত হন। এতে করে ঝামাপুকুর স্কুলে পড়াকালীন লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায় তার। সেই এমিনেন্ট থিয়েটারেই ‘কুমার সিংহ’ নাটকে ভিখারি বালকের ভূমিকায় তার প্রথম মঞ্চে পা রাখা। গান গেয়েই সেদিন মন্ত্রমুগ্ধ করেছিলেন সবাইকে। পেয়েছিলেন একটা রৌপ্যপদক। সেই পদকটিকেই আজীবন আগলে সামনে এগিয়ে গেছেন সরযূবালা।

এমিনেন্ট থিয়েটারে ছোটবড় সব চরিত্রে কাজ করতে থাকেন তিনি। ‘সাজাহান’ নাটকে সিপারের ভূমিকায় অভিনয় করেন। সে সময় জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের আলোয় রঙ্গমঞ্চ আলোকিত হয়ে উঠেছিল ক্রমেই। সে আলো সরযূবালার জীবনেও প্রভাব ফেলেছিল। এমিনেন্ট থিয়েটার থেকে তিনি অনাদি বসুর ট্যুরিং থিয়েটার কোম্পানিতে চলে আসেন। সেখানে তার অভিনয়ের দীক্ষাগুরু হয়ে উঠেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী। তখন সরযূর বয়স ছিল ১৫ বছর। এমিনেন্ট থিয়েটারে ‘চন্দ্রশেখর’ নাটকে শৈবলিনীর ভূমিকায় ছিলেন তিনি। সেখানেই তার অভিনয় নজর কাড়ে নির্মলেন্দু লাহিড়ীর। এরপর তিনি নিজের থিয়েটার কোম্পানিতে নিয়ে আসেন সরযূকে, আর পরপর সাতটি নাটকে নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করেন সরযূ।

নির্মলেন্দু লাহিড়ীর হাতেই তার অভিনয়ের স্বর্ণযুগের সূচনা। কখনো ‘চন্দ্রগুপ্ত’ তে ছায়া, কখনো ‘বঙ্গে বর্গী’তে মাধুরী, আবার নাম ভূমিকায় ‘প্রফুল্ল’, ‘দেবলাদেবী’, 'শ্রীদুর্গা' ও ‘ষোড়শী’ নাটকে। তার নাটকের মঞ্চ ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল, সিরাজগঞ্জ, চট্টগ্রাম, খুলনা থেকে একেবারে রেঙ্গুন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ল। পরের বছর ‘বিষবৃক্ষ’ নাটকে কুন্দনন্দিনী করা হলো সরযূকে। আর তার পাশে সেবার ছিলেন দানীবাবু, নির্মলেন্দু, তারাসুন্দরী, কুসুমসুন্দরী, ইন্দুবালার মতো অভিনেতা-অভিনেত্রী। এখানেও সবার নজর কাড়লেন সরযূ। এ নাটক সম্পর্কে প্রবীণ বয়সে একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন,

সে আশীর্বাদ ফলেছিল বৈকি। বিষবৃক্ষের পরে ‘দক্ষযজ্ঞ’ নাটকেও দানীবাবু, নির্মলেন্দুর সাথে একেবারে কেন্দ্রীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন সরযূবালা। এরপর আর পেছনে ফিরে দেখতে হয়নি তাকে।

এরপর মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পথের শেষে’ নাটকে নায়িকা চরিত্র পারুলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। কলকাতা প্রসেনিয়াম থিয়েটারে সবদিক থেকে মধ্যমণি হয়ে ওঠেন তিনি; তাও মাত্র ১৬ বছর বয়সে। মনোমোহন থিয়েটারে মঞ্চস্থ হলো শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের ‘রক্তকমল’। তাতে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের সাথে গান লিখলেন কাজী নজ্রুল ইসলাম। সুরকার ছিলেন কাজী নজ্রুল ইসলাম নিজেই। এ সুবাদে প্রথমবারের মতো নজরুলের কাছে গান শেখার সুযোগ পেলেন সরযূ। ‘পুরুষবেলা লীলাখেলা, পাপ লিখেছো নারীর বেলা’- এরকম একটি প্রতিবাদ করে নাটকটি লেখা হয়েছিল। এ নাটকে সরযূবালা অভিনীত চরিত্রের নাম ছিল মমতা। নাটকটি বেশিদিন না চললেও মমতা চরিত্রটি তুমুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এর পরের নাটক ‘প্রাণের দাবি’। এখানে তিনি অচলার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। সেই সময় বেঙ্গলী পত্রিকায় একটি উদ্ধৃতি ছিল,

"Miss Sarjubala in the role of Achola were also quite remarkable."