অলিবিয়া নামক একটি শিশু ক্যান্সারে আক্রান্ত। হাসপাতালের বেডে শুয়ে মৃত্যুর প্রহর গুনছে সে। তার মা মেডেলিন বসে আছেন বাইরে। কান্নায় তার দু চোখ ভারী।

পাশ থেকে একজন বৃদ্ধ মহিলা মেডেলিনকে বলে উঠলেন,

আপনি কি কাউকে হারাতে চলেছেন?

মেডেলিন কিছু বলার আগেই বৃদ্ধ মহিলাটি বললেন, 'আপনি কাকে হারাতে চলেছেন?

মেডেলিন বললেন, 'আমার মেয়েকে'

বৃদ্ধা বললেন, 'এর ভিতরে সমান্তরাল সৌন্দর্যটাও দেখার চেষ্টা করবেন' (Just make sure you notice the collateral beauty)।

'শেষে'র একটি সৌন্দর্য আছে। সূর্যাস্ত দিন শেষের জানান দেয়। তবুও সূর্যাস্তের একটা সৌন্দর্য আছে৷ প্রতিকূল সময় মানুষের জন্য অনেক শিক্ষা রেখে যায় । ত্যাগেও অনেক সময় অর্জন থাকে। ছেড়ে দেয়ার মাঝেও থাকে তৃপ্তি। চলে যাওয়ার মাঝে থাকে ফিরে আসার প্রেরণা। মৃত্যুর মাঝেও আছে সৌন্দর্য। Collateral Beauty শব্দের অর্থ সেটিই। সমান্তরাল সৌন্দর্য। সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা এ পৃথিবীর যেসব ব্যাপারকে নেতিবাচক ভাবি, পর ভাবী, অসুন্দর ভাবী সেসব জিনিসের মাঝেও অনেক সময় একটি ইতিবাচক দিক থাকে, একটি সমান্তরাল সৌন্দর্য থাকে।

মৃত্যু মাঝে মাঝে খুব আকস্মিকভাবে আসে। প্রকৃতির ক্রমিক নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে, অপ্রস্তুত সময়ে। সে কারণে বেশিরভাগ মানুষ এ ধরণের মৃত্যুর সমান্তরাল সৌন্দর্য দেখতে সক্ষম হয় না। দিশে হারিয়ে ফেলে । হারিয়ে ফেলে নিজেকে। কান্না তাদের দুঃখ ঘুচায় না। সময় তাদের ক্ষত ভুলায় না।

হাওয়ার্ড ইনলেট সে ধরণের মানুষদের একজন। তিনি একটি বিজ্ঞাপনী সংস্থার প্রধান ছিলেন। হাওয়ার্ডের তিন পার্টনার হুইট, ক্লরা আর সিমনকে নিয়ে দুর্দান্তভাবে আগাচ্ছিল সংস্থাটি। কিন্তু মাঝে বাঁধ সাধে হাওয়ার্ডের অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থা। ছয় বছরের একটি ছোট মেয়ে ছিল হাওয়ার্ডের। ক্যান্সার আক্রান্ত হয়ে মারা যায় মেয়েটি। এরপর থেকে অফিসের কোন কাজে মন নেই তার। মেয়ের মৃত্যুতে জীবনে বেঁচে থাকার সব যৌক্তিকতা হারিয়ে ফেলেছেন তিনি।

ছবিতে হাওয়ার্ড ইনলেট। Image Source: IMDB

Time, Love and Death এ তিনটিই ছিল হায়াওয়ার্ডের জীবন দর্শনের মূল কেন্দ্র। কিন্তু মেয়ের মৃত্যুতে এসবের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন হাওয়ার্ড। Time, Love, Death এর উদ্দেশ্যে লিখতে থাকেন চিঠি, উড়ু চিঠি । আর এসব চিঠিই একসময় তার বন্ধু ও সহকর্মী হুইট, ক্লরা এবং সিমনের হাতে আসে।

হওয়ার্ডকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে বিচিত্র সব চিন্তা নিয়ে আগাতে থাকেন তারা। এসব চিন্তা ও কর্মকাণ্ডের পিছনে কোম্পানী বাঁচানোর উদ্দ্যেশ্য যেমন ছিল, ছিল বন্ধুকে ফিরে পাওয়ার প্রবল তাড়নাও। আর এসব করতে গিয়ে তারা ধারস্থ হন ব্রিজিটা, এমি এবং রাফি নামের তিনজন মঞ্চ অভিনেতার। বিচিত্র কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে চলতে থাকে কন্যা হারানো হাওয়ার্ডের মানসিক পুনর্বাসন প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে হাওয়ার্ডের সহকর্মীরাও খুঁজে পেতে থাকে জীবনের নতুন নতুন দিক।

হাওয়ার্ডের সহকর্মীরা তাকে নিয়ে আলোচনায় Image Source: IMDB

হাওয়ার্ড কি পারবেন কন্যা হারানোর দুঃখ ভুলতে? তিনি কি পারবেন স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে? তার বন্ধুদের উদ্ভাবিত বিচিত্র কর্মকাণ্ডগুলো কি সফল হবে?

এসব প্রশ্নের উত্তর নিয়েই এগিয়েছে কোলেটেরাল বিউটি সিনেমার কাহিনী।

ডেভিড ফকনার পরিচালনায় এ মুভিটি মুক্তি পায় ২০১৬ সালে। হাওয়ার্ড চরিত্রে অভিনয় করেছেনে উইলি স্মিথ। হলিউডের বিখ্যাত পারসুট অফ হ্যাপিনেস মুভিটি যারা দেখেছেন তারা নিশ্চিয় উইল স্মিথকে চিনেন, তার অভিনয়শৈলী সম্পর্কে জানেন। এবং এতক্ষণে নিশ্চয় বুঝে গেছেন , কোলেটেরাল মুভিতে হাওয়ার্ড চরিত্রটি উইলি স্মিথের হাত ধরে অনন্য হয়ে উঠেছে। অনন্য হয়ে উঠেছে স্মিথ অভিনীত প্রতিটি দৃশ্য।

মৃত্যুর মুখোমুখি হাওয়ার্ড।Image Source: IMDB

যেমন, পুরো মুভিজুড়ে হাওয়ার্ড(উইলি স্মিথ) একটি বারও তার মৃত মেয়ের নাম মুখে আনতে পারেনি। শেষদিকে এসে সে ছল ছল নয়নে প্রথমবার মেয়ের নামটি একবার মুখে আনে। হাওয়ার্ডের সেই চোখের পানি দিয়েই যেন দীর্ঘদিন জমিয়ে রাখা সব দুঃখ, সব ব্যাথা, সব আর্তনাদ নিমিষেই ঝড়ে পড়েছে। তারপর ধীরে ধীরে প্রাশান্ত হয়ে উঠেছে চিত্ত । অঝোর বৃষ্টির পরে, ঘন মেঘের শেষে, সূর্যের কিরণ আকাশকে যেমন শান্ত শুভ্র করে তুলে ঠিক তেমন। দর্শকও এ জায়গাটাতে এসে সিনেমার সাথে এক দৈব যোগাযোগ অনুভব করতে বাধ্য হবেন। যার কৃতিত্ব পুরোটাই উইলি স্মিথের দুর্দান্ত অভিনয়শৈলীর।

হাওয়ার্ডের বন্ধু হুইটের চরিত্রে অভিনয় করেছেন ফাইট ক্লাব খ্যাত এডওয়ার্ড নর্টন। ক্লরা চরিত্রে অভিনয় করেছেন টাইটানিক মুভির হার্টথ্রব কেট উইন্সলেট। এমি চরিত্রে অভিনয় করেছেন পাইরেটস অব ক্যারাবিয়ানের নায়িকা কেইরা নাইটলি। এছাড়া অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন হেলেন মিরেন, মাইকেল পেনা, নাউমি হারিস।

অভিনেতাদের নাম দেখে নিশ্চয় বুঝতে পারেছেন এটি একটি তারকাবহুল ছবি।

কোলেটেরাল বিউটি সিনেমার পোস্টার। Image Source: IMDB

মুভিতে হাওয়ার্ডের কন্যার মৃত্যু ট্রাজেডিকে কেন্দ্র করে কাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে। কিন্তু এর ফাঁকে ফাঁকে আরো অনেক ছোট ছোট বেদনা এবং পাওয়া না পাওয়ার কথা মুভিটিতে উঠে এসেছে। বলা হয়েছে সবকিছুর মাঝের সামান্তরাল সৌন্দর্যের কথা। কোলেটেরাল বিউটির কথা।

কয়েকটি উদহারণ দিলেই বুঝা যাবে ব্যাপারটা হাওয়ার্ডের বন্ধু ও সহকর্মী ছিল সিমন। যার ইচ্ছে ছিল সে আরো একশ বছর বাঁচবে। কিন্তু সে জানতে পারে আর বেশি দিন তার সময় নেই। সেও একটি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। হতাশা তাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরে। তারপর একসময় সে তার ভবিষ্যত মৃত্যুর মাঝেও একটা কোলেটরাল বিউটি দেখতে পায়। হিসেবটা ছিল সিম্পল। সে কিছুদিনের মধ্যে মারা যাবে। তারপর তার ছেলে বয়স যখন পঞ্চাশ হবে, তার নাতির বয়স যখন চল্লিশ হবে , আর নাতির ছেলের বয়স যখন দশ বছর হবে তখন সিমনের আরো একশ বছর বেঁচে থাকার স্বপ্ন পূর্ণ হবে। বংশধরদের মাধ্যমে।

সিনেমার সেটে উইলি স্মিথ ও কেইরি নাইটলি । Image Source: IMDB

এছাড়া হুইটের সে অভিমানী মেয়েটি। যে রাগ করে বাবার সাথে কথা বলেনা, দেখা করতে চায় না, বাবাকে ঘৃণা করে। দিনশেষে দেখা যায় সেসব রাগের মাঝে, অভিমানের মাঝে, ঘৃণার মাঝেও কোলেটেরাল বিউটি আছে। ভালবাসা আছে। সে কারণেই হুইট মেয়ের কাছে কথা বলার সময় চাইলে সে জানিয়ে দেয়, 'আগামীকাল আমার হাফ ছুটি'।

সিনেমাটিতে ব্রিজিটা, এমি আর রাফি নামের তিনটি চরিত্র আছে। চরিত্রগুলোর ধরণ প্রথম থেকে বেশ 'স্ব-প্রকাশিত' ধরণের হলেও শেষ দিকে রহস্য বাধিয়ে দেয়, সে রহস্যের কথা এখানে আর বলা গেলনা। মুভিটি দেখেই সেটা উন্মোচিত হউক।

পরিশেষে এটুকু বলা যায়, সিনেমার প্রতিটি চরিত্রের মাঝে, প্রতিটি পর্যায়ে, প্রতিটি মুহুর্তে জীবনের সমান্তরাল সৌন্দর্যের গান গাওয়া হয়েছে। কোলেটেরাল বিউটির কথা বলা হয়েছে।