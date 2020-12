উদ্যোক্তা তৈরির লক্ষ্যে বাকৃবি (বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়) এর শিক্ষার্থীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়টিরই ক্যারিয়ার ক্লাব আয়োজন করতে যাচ্ছে ‘TrailBlazer 3.0’। এতে অংশ নিতে পারবে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ফ্যাকাল্টির শিক্ষার্থীরা।

নেদারল্যান্ডস এর দ্য ডাচ প্রজেক্ট এবং ইউনিভার্সিটি অফ টোয়েন্টি এর সহযোগিতায় তৃতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিত হবে এই বিজনেস আইডিয়া কম্পিটিশন। বিগত দুবারের মতো এবারও এতে থাকছে তিনটি রাউন্ড।

প্রথম রাউন্ড প্রজেক্ট প্রপোজাল সাবমিশন, দ্বিতীয় রাউন্ড বিজনেস প্ল্যান সাবমিশন, তৃতীয় রাউন্ড ও সর্বশেষ গ্র্যান্ড ফাইনাল। ডিসেম্বরের শেষদিকে প্রথম রাউন্ডের প্রজেক্ট প্রপোজাল জমাদান শেষ হলে সেখান থেকে দ্বিতীয় রাউন্ডের জন্য প্রতিযোগী টিমগুলো বাছাই করা হবে এবং প্রত্যেক টিমের জন্য ব্যবস্থা করা হবে দিকনির্দেশনামূলক ওয়ার্কশপের।

TrailBlazer 1.0 প্রতিযোগিতার বিজয়ী, বিচারক, অতিথিবৃন্দ ও আয়োজকগণ; Image Courtesy: BAUCC

দ্বিতীয় রাউন্ড শেষে পাঁচটি টিম সুযোগ পাবে ফাইনালে অংশ নেয়ার। ফাইনালের আগে ফাইনালিস্ট প্রত্যেক টিমের জন্য আরেকটি ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হবে। এই পাঁচটি টিম ফাইনাল রাউন্ডে তাদের বিজনেস প্ল্যানের ওপর একটি প্রেজেন্টেশন প্রদান করবে। ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবার সম্ভাব্য সময় জানুয়ারির শেষ সপ্তাহ। ডাচ প্রজেক্ট ‘Development of an Entrepreneurial Eco-System at BAU’ এর পক্ষ থেকে বিজয়ী তিন টিমের জন্য রয়েছে ১,০০০ ইউরো প্রাইজমানি, যা তাদের বিজনেস প্ল্যানকে বাস্তবে রূপ দিতে সাহায্য করবে।

TrailBlazer 2.0 প্রতিযোগিতার বিজয়ী, বিচারক ও অতিথিবৃন্দ; Image Courtesy: BAUCC

ডাচ প্রজেক্টের প্রতিনিধি ভীন মোরার ভিডিও বার্তার মাধ্যমে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীকে Trail Blazer 3.0-তে অংশগ্রহণের আহবান জানিয়েছেন। গতবারের ফাইনালিস্ট টিমের মায়সারা রশিদ জানিয়েছেন,

ট্রেইলব্লেজার ২০১৯ ছিল আমার জন্য এক অসাধারণ যাত্রা, যার মাধ্যমে বিজনেস আইডিয়া কম্পিটিশন নিয়ে ধারণা হয়। পুরো প্রোগ্রামে আয়োজক, বিচারক থেকে শুরু করে BAUCC এর প্রত্যেক সদস্য অত্যন্ত আন্তরিক ছিলেন। এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহের মাধ্যমে একটি বড় প্রাপ্তি হলো আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি এবং টিমের অন্যদের সাথে বন্ধুত্ব।

