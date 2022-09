১৯৩৯ সাল, সত্যজিৎ রায় প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে স্নাতক হলেন এবং ঘোষণা দিলেন তিনি আর পুঁথিগত পড়াশোনা চালাতে চান না। মা সুপ্রভা দেবী হতভম্ব হয়ে বললেন,

"পড়াশোনা না করলে খাবি কী?"

শান্তিনিকেতনে আরও যে দুইটি কাজ তার পরিচালক জীবনের ভীত হিসেবে সহায়ক ছিল তার প্রথমটি, তিনি সেখানকার এক ইংরেজি অধ্যাপকের সংগ্রহে থাকা পাশ্চাত্য সংগীত শুনতেন। দ্বিতীয়ত, শান্তিনিকেতনের লাইব্রেরিতে বসে বসে সিনেমার তত্ত্বীয় বই পড়তেন।

১৯৪২ সালের ডিসেম্বরে সত্যজিৎ পুনরায় কলকাতায় ফিরলেন। সেদিন প্রথমবারের মতো কলকাতা জাপানিদের দ্বারা বোমা হামলার শিকার হয়েছিল। ১৯৪৩ সালের এপ্রিলে সত্যজিৎ রায় ব্রিটিশ বিজ্ঞাপন সংস্থা ডি জে কিমারে মাত্র ৮০ টাকা বেতনের বিনিময়ে জুনিয়র ভিজুয়ালাইজার হিসেবে যোগ দেন। তার অসাধারণ কাজের জন্য এই সংস্থায় তিনি ভালো সমাদর পেলেন। সে সময় সত্যজিৎ অসাধারণ কিছু টাইপোগ্রাফির কাজ করলেন। ইতোমধ্যে তার সিনিয়র কলিগ ডি. কে. গুপ্ত সিগনেট প্রেস নামে পাবলিশিং হাউস খুললে ফেললেন। সত্যজিৎ জড়িয়ে গেলেন সিগনেট প্রেসের সঙ্গে। সিগনেট প্রেসে সত্যজিতের কাজ ছিল বইয়ের প্রচ্ছদ ডিজাইন করা। তিনি তার শৈল্পিক দক্ষতা দিয়ে স্বাধীনভাবে একের পর এক বইয়ের ডিজাইন করতে থাকলেন।

একদিন একটা বইয়ে তার চোখ আটকে গেল। ডি. কে. গুপ্ত তার হাতে একটি বাংলা ক্লাসিক ধরিয়ে দিয়ে বললেন, এই বইটির নাম পথের পাঁচালী, আমরা এর একটি শিশুতোষ সংস্করণ বের করব। নাম হবে 'আম আঁটির ভেপু', আপনি খুব সুন্দর করে প্রচ্ছদ করবেন। কোনো এক বিচিত্র কারণে বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' সত্যজিৎ এর মনে ধরে গেল। কিন্তু তিনি তখনও জানতেন না, তার বানানো প্রথম ছবি হবে এই বইয়ের গল্পকে ঘিরেই, এবং সেই ছবি কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পুরস্কার পাবে।

ফরাসি চলচ্চিত্র পরিচালক, চিত্রনাট্যকার, অভিনেতা, প্রযোজক এবং লেখক জঁ রেনোয়া; Image Source: Raymond Voinquel/filmhall.tumblr.com

১৯৫০ সাল, চাকরিসূত্রে সত্যজিৎ রায় গেলেন লন্ডনে। সাথে তার স্ত্রী বিজয়াও রয়েছেন। তিনি ছয় মাস লন্ডনে বসে শ্রেষ্ঠ পরিচালকদের অসংখ্য ছবি দেখলেন। ভিট্টোরিয়ো ডি সিকার 'বাইসাইকেল থিভস' দেখে প্রচণ্ড মুগ্ধ হলেন। তিনি তার সিনেমা আর্টিকেলসের সংকলন 'Our films, their films' এর ভূমিকাতে লিখেছেন, "All through my stay in London, the lessons of Bicycle Thieves and neo-realist cinema stayed with me" বাইসাইকেল থিভস তাকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করলো যে সম্পূর্ণ আনাড়ি অভিনেতা অভিনেত্রী এবং অতি সাধারণ স্থানে শুটিং করেও বাস্তবধর্মী অসাধারণ ছবি বানানো সম্ভব। লন্ডনে বসেই তিনি মনস্থির করলেন, কোলকাতায় ফিরে তিনি পথের পাঁচালী বানাবেন। তিনি তার নোটবুকে পথের পাঁচালী প্রজেক্টের টুকিটাকি নোট করতে শুরু করলেন।