ফ্রেডেরিক ব্যান্টিং: চিকিৎসাবিদ্যায় সর্বকনিষ্ঠ নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী

রাত ২টা; ৩১ অক্টোবর, ১৯২০। সপ্তাহের বাকি দিনগুলোর ন্যায় আজ ব্যান্টিং গভীর ঘুমে তলিয়ে নেই। তবে ঘুম যে ধরছে না তা বলাও ভুল হবে। আধো আধো ঘুমের ঘোরে দিব্যি চিন্তা করে যাচ্ছেন তিনি। সন্ধ্যার সময় পড়া এক গবেষণাপত্র তার ভাবনার জগৎ অনেকাংশেই নাড়া দিতে পেরেছে। অবশেষে আড়মোড়া ভেঙে উঠে পড়লেন ব্যান্টিং। খাতা-কলম নিয়ে লিখে ফেললেন তার ভাবনার সারাংশ।

Diabetus [sic]. Ligate pancreatic ducts of dog. Keep dogs alive till acini degenerate leaving islets. Try to isolate the internal secretion of these and relieve glycosurea [sic].