বৃষ্টিস্নাত রাতে পুলিশ জীপে চোখ বাঁধা, হাতে হ্যান্ডকাফ আর রক্তাক্ত মুখের বিক্ষিপ্ত কতগুলো ফ্রেম আলোছায়ার শেডে দেখিয়ে যাত্রারম্ভ শুরু হয় চলচ্চিত্র ৩০০০ নাইটস'র। পরিচালক মাই মাসরি একজন ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত জর্ডানী। মাসরির চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু স্বাধীনতাকামী ফিলিস্তিনিদের আন্দোলন আর শোষিতের করুণ হাহাকার। সে ধারাবাহিকতায় শোষণমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা দেখা যায় এ চলচ্চিত্রেও। ব্যাকরণিক ভাষায় এমন ফিল্মকে মূলত সিনেমা অফ রেজিস্ট্যান্স বলে সম্বোধন করা হয়। সিনেমা ৩০০০ নাইটসের প্লট বিন্যস্ত হয়েছে নিপীড়নের শিকার ফিলিস্তিনি নারী লায়াল আসফুরের ইসরাইলী জেলে সন্তানপ্রসবের গল্প নিয়ে। মিথ্যা অভিযোগে গ্রেফতার সদ্য বিবাহিতা নারীর জেল-জীবনের সংগ্রামী আখ্যান বলা যায়। যা মাসরি নির্মাণ করেছেন সত্য ঘটনা অবলম্বনে। এবং উৎসর্গও করেছেন বাস্তবের চরিত্রদেরকে।

২০১৭ সালে অস্কারের ৮৯তম আসরে বিদেশী ভাষার চলচ্চিত্র বিভাগে জর্ডানের অফিশিয়াল সাবমিশন ছিল ৩০০০ নাইটস। অবশ্য তার আগে এরাবিয়ান ছবিটির প্রিমিয়ার হয় ২০১৫ সালে টরোন্টো ফিল্ম ফেস্টিভালে। মানুষের ব্যক্তিগত সমস্যা যে রাজনৈতিক সমস্যা দ্বারা প্রভাবিত— সে দিকটিই উঠে আসে মুভির পরতে পরতে। সেখানে ব্যক্তি-সমস্যা ছাপিয়ে জাতিগত সমস্যা মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। সেলুলয়েডে ফিলিস্তিনি জনগোষ্ঠীর ওপর ইসরাইলের বৈষম্যমূলক আচরণ এবং আদালতে অন্যায়ভাবে নিরীহ মানুষদের বিনা অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করার বিষয়টি খুব সাবলীলভাবে তুলে ধরা হয়। বাস্তবানুগ আবহ সৃষ্টিতে স্টুডিও সেট নয়, বরং জর্ডানের পরিত্যক্ত একটি জেলে শুটিংও সম্পন্ন করেন নির্মাতা। চমকপ্রদ আর্ট ডিরেকশনের কাজ রয়েছে ফিল্মে। জেলের অভ্যন্তরীণ খুঁটিনাটি বিষয়াদিকে ভারী যত্ন নিয়ে সাজানো হয়েছে। তৈজসপত্র, আসবাব এমনকি থালা বাসনেও যা লক্ষণীয়। মিলিটারি কোর্টের নির্দেশ আসে, রাষ্ট্রদ্রোহী এক কিশোরকে সহায়তার জন্য ফিলিস্তিনি নারী লায়ালকে ৮ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। লায়াল ছাড়া অপরাপর পার্শ্বচরিত্রের মধ্যে জেলে সানা নামে একজন ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামীর দেখা মেলে যে কিনা পনের বছর ধরে বন্দি জীবনযাপন করছেন। আরেক বন্দি আসিম আলি আছেন যার বিদ্রোহী দুই ছেলে তাদের ঠিক পাশের পুরুষ কারাগারে বন্দি। কারাগারের বৈশিষ্ট্য চিত্রায়নে নির্মাতা দেখিয়েছেন যে, প্রকৃত অপরাধী এবং রাজনৈতিক বন্দিদের আলাদা আলাদা সেলে রাখা হয় বিধায় মহিলা কারাগারে ভিন্ন ভাষাভাষী (হিব্রু এবং আরবী) ধর্মীয় ও জাতিগত আদর্শের পার্থক্য দৃশ্যমান হলেও তারা পারস্পরিক দ্বন্দ্বে জড়াতে পারে না। তবে কিছুক্ষেত্রে বিশেষভাবে কাউকে শায়েস্তা করতে চাইলে গার্ডরা আরবদের অত্যাচার করার জন্য হিব্রুদের উস্কে দেয়।

শুরুতে হামাসের সাথে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়ে লায়ালকে সাময়িকভাবে পাঠানো হয় ইসরাইলি অপরাধীদের সেলে। উক্ত সেলে মাদকাসক্ত শুলামিত ও জিভার অত্যাচার ও রুঢ় ব্যবহার সহ্য করতে হয় তাকে। একরকম জাতিগত বিদ্বেষী মনোভাব পরিলক্ষিত হয় শুলামিতের কথাবার্তা ও আচরণে। অন্যদিকে লায়াল চরিত্রে প্রথম থেকে নির্ভীক, সাহসী, অকুতোভয় নারীর প্রতিকৃতি অঙ্কন করেছেন নির্মাতা মাসরি। তার সাহসিক ঔদ্ধত্য সহজে মেনে নিতে পারে না শাসকশ্রেণি তথা কারাপুলিশ সদস্যরা। এ থেকে অনুমেয়, জেলের অভ্যন্তরকেই প্রতীকী অর্থে ব্যবহার করা হয় ইসরাইল ও ফিলিস্তিনের বর্তমান সংকটরূপে।

সদ্য বিবাহিতা লায়াল ও তার স্বামী ফরিদের পরিকল্পনা ছিল যুদ্ধ আক্রান্ত মাতৃভূমি ছেড়ে নিরাপদ ভবিষ্যতের সন্ধানে কানাডায় পাড়ি জমানোর। কিন্তু এর আগেই স্রেফ সন্দেহের বশে ইসরাইলি পুলিশের হাতে গ্রেফতার হতে হয় স্ত্রীকে। অবশ্য আমরা তার কোনো ফ্ল্যাশব্যাক দেখি না। বরং জানতে পারি জেলে ফরিদ স্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করতে আসার পরের কথোপকথন থেকে। ততদিনে জেল কর্তৃপক্ষ থেকে সন্তানসম্ভবা হবার খবর জানানো হয়। স্ত্রীর আট বছরের শাস্তির রায় শোনার পরেও ফরিদ স্বপ্ন দেখে বিদেশ বিভূঁইয়ের। কেননা, সে কানাডায় দেশান্তরী হবার সুবর্ণ সুযোগ হারাতে নারাজ।

You're going to let me have the baby alone?

Do you really have a child in prison?

I'm having my baby, and that's final

If you want to leave, go ahead