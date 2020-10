বৃষ্টিভেজা শান্ত শহর উইন্ডেনের মাঝে অশান্তির ছায়া বয়ে আনে কিশোর এরিকের হারিয়ে যাওয়া। ৩৩ বছর আগেও এমনটা ঘটেছিল। শহরের নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টের লোকজনের আচরণ সন্দেহজনক। শহরের প্রান্তে থাকা গুহা থেকে ভেসে আসে অদ্ভুদ শব্দ, মাঝে মাঝে পুরো শহর কেঁপে ওঠে বৈদ্যুতিক গোলযোগে, আর আকাশ থেকে পড়তে থাকে মরা পাখির ঝাঁক। সত্যিই কি অ্যাপোক্যালিপ্সে ধ্বংস হতে চলেছে এই শহর?

২০১৭ এর শেষের দিকে আসা নেটফ্লিক্সের জার্মান সাই-ফাই থ্রিলার ডার্ক বিশ্বব্যাপী সাড়া ফেলে দেয় এর মাথা ঘুরানো টাইম প্যারাডক্সের আবহে। কোনো ঘটনাকে বদলে দিয়ে টাইম লুপ ভাঙার চেষ্টা করা হলেও দেখা যাচ্ছে, সেটাও ঐ লুপেরই অংশ। 'ডনি ডার্কো'র মতো অনিবার্য অ্যাপোক্যালিপ্স, 'প্রিডেস্টিনেশন' মুভির মতো বুটস্ট্র‍্যাপ প্যারাডক্স কিংবা 'গেম অফ থ্রোনস' সিরিজের মতো ফুপু-ভাতিজার সম্পর্ক, সবকিছু মিলিয়ে এটি সবচেয়ে আলোচিত সিরিজগুলোর একটি।

The question is not w̶̶h̶̶e̶̶r̶̶e̶, w̶h̶o̶ or h̶o̶w̶, but when?