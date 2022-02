বলা হয়ে থাকে মানুষের জীবন বহু উত্থান-পতন ও বিচিত্র রং-তামাশায় ভরপুর। বিচিত্র এই রং-তামাশা ও উত্থান-পতনকে পাশ কাটিয়ে সামনে এগোতে হলে পাহাড়সম চড়াই-উতরাই পার হতে হয়। জীবনপ্রবাহের সেই চড়াই-উতরাইয়ের খেলাটা ওয়াল্টার হোয়াইট আর জেসি পিংকম্যান সেলুলয়েডের ফিতায় খুব ভালোভাবে প্রদর্শন করেছে। বলছিলাম অন্যতম হায়েস্ট রেটেড টিভি সিরিজ 'ব্রেকিং ব্যাড'-এর কথা।

২০০৮ সালের ২০ জানুয়ারি AMC-তে পাইলট এপিসোড এয়ার হবার পর থেকে শুরু হয়েছিল এই সিরিজের মসৃণ জয়যাত্রা। তারপর থেকে একে একে সে সাফল্যের পিঠে সাফল্য চাপিয়ে লিখেছে নিজস্ব ইতিহাস, ধরে রেখেছে দর্শকপ্রিয়তা। ১৪ বছরে এসেও এর জনপ্রিয়তায় এতটুকুও ভাটা পড়েনি।

সমালোচক-দর্শক মহলে তুমুল প্রশংসা কুড়ানো এবং সর্বকালের অন্যতম সেরা টিভি শো'কে কোন টেলিভিশন নেটওয়ার্ক মানা করে দিতে চাইবে? কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ব্রেকিং ব্যাডের সাথে শুরুতে এমনটিই ঘটেছিল। Showtime, FX, HBO এর মতো নেটওয়ার্কগুলো ব্রেকিং ব্যাডের ক্রিয়েটর ভিন্স গিলিগানকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। FX ব্রেকিং ব্যাডকে ফিরিয়ে দিয়েছিল এই অজুহাতে যে, এর প্লটের সাথে তাদের শো 'Weeds' (2005-2012) এর অনেকটাই মিল ছিল। বাকিরাও গ্রিন সিগন্যাল দেয়নি ব্রেকিং ব্যাডকে। এক ইন্টার্ভিউতে ভিন্স গিলিগান বলেছিলেন, ব্রেকিং ব্যাড প্রদর্শনী নিয়ে টিভি নেটওয়ার্কগুলো সাথে আলাপ হলে, সবচেয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলেন তিনি HBO এর সাথে। নানা টিভি নেটওয়ার্কের দ্বারে দ্বারে ঘুরার পর শেষ পর্যন্ত ব্রেকিং ব্যাড ঠাঁই পায় AMC এর নেটওয়ার্কে।

পাঁচ সিজনে ব্রেকিং ব্যাড সিরিজের মোট এপিসোড সংখ্যা ৬২। অনেকের কাছে এটা নিছকই একটা সংখ্যা মনে হতে পারে। আদতে এর পেছনেও রয়েছে রহস্য। রাসায়নিক মৌলের আধুনিক পর্যায় সারণিতে ৬২ নম্বর মৌলটি হলো সামারিয়াম, যা ব্যবহার করা হয় ফুসফুসের ক্যান্সার নিরাময়ে। এটি সিরিজের মূল কাহিনী ওয়াল্টার হোয়াইটের ফুসফুস ক্যান্সারকেই নির্দেশ করে।

ব্রেকিং ব্যাডের শেষ সিজনের শেষ এপিসোডের নাম রাখা হয়েছিল Felina. এই শব্দটিও এখানে রূপক হিসেবে বহু অর্থ বহন করে। এপিসোডের শুরুতেই 'Feleena' নামে একটি গান বাজতে দেখা যায়। ওই গানে এমন এক মানুষের কথা বুঝা যায়, যিনি তার গভীর ভালোবাসার স্বরূপ মৃত্যুবরণ করেছেন। এছাড়াও পর্যায় সারণির মৌল Fe (আয়রন), Li (লিথিয়াম), Na (সোডিয়াম) যথাক্রমে রক্ত, মেথ, এবং চোখের অশ্রুর মধ্যে বিদ্যমান। সিরিজে এই তিন জিনিস বারবার ঘুরেফিরে এসেছে। এছাড়াও Felina শব্দটাকে ওলটপালট করে Finale বানানো যায়, যা দ্বারা Season Finale অর্থাৎ ওই সিজনের সর্বশেষ এপিসোডকে বুঝানো হয়েছে। অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জিনিসগুলো অবশ্যই ভিন্স গিলিগানের গভীর জ্ঞানের প্রতিফলন।

সিরিজের ইতিহাসে সবচেয়ে সেরা এপিসোড হিসেবে ধরা হয় ব্রেকিং ব্যাড সিরিজের পঞ্চম সিজনের ১৪ নম্বর এপিসোড Ozymandias-কে। ১০/১০ রেটিং প্রাপ্ত এই এপিসোডে IMDb মোট ভোট সংখ্যা ১২৪৩০০ এর উপরে। কিন্তু এই এপিসোডের নাম Ozymandias দেওয়া হয়েছিল কেন?

Ozymandias মূলত প্রাচীন মিশরের ফারাও 'রামেসিস দ্য সেকেন্ড' এর গ্রিক নাম। ১৮১৭ সালে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রামেসিস দ্য সেকেন্ডের ৬০০ বছরের পুরনো এক স্ট্যাচুর ইনক্লুশন উপলক্ষ্যে বিখ্যাত ইংরেজ কবি পার্সি শেলী 'Ozymandias' কবিতাটি লিখেন। 'Ozymandias' সনেটে এক পথিকের গল্প বলা হয়; যে কিনা ধু ধু মরুভূমির মাঝে মৃতপ্রায় এক নগরীর মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ মাটিতে পতিত ফারাওয়ের এক বিশালাকার ভাঙা মূর্তির দেখা পায়। যেটার পাদদেশে খোদাই করা ছিল-

"My name is Ozymandias, king of kings: Look on my works, ye Mighty, and despair!"