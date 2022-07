‘জলপুত্র’ কেন ব্যাতিক্রম? এমন একটা প্রশ্ন আপনার মাথায় আসা স্বাভাবিক। উত্তরটা অবশ্য বইয়ের পেছনেই দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে,

“এপার ওপার কোন বাংলাতেই বঙ্গোপসাগরের জেলেদের নিয়ে জলপুত্রের আগে কেউ উপন্যাস লেখেননি। তাই জলপুত্র ব্যাতিক্রম”

কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মা নদীর মাঝি’ কিংবা অদ্বৈত মল্লবর্মণের ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ – সব বইয়ের প্লটই গড়ে উঠেছে নদীবিধৌত অঞ্চলের জেলেদের নিয়ে । এসব বইয়ে আমরা নদীর পাড়ের জেলেদের সুখ দেখেছি, দুঃখ দেখেছি, এমনকি সংগ্রামও দেখেছি। কিন্তু বঙ্গোপসাগরের তীর ঘেষে যে জেলে পাড়ার অবস্থান? তাদের কথাও তো কাউকে না কাউকে বলতে হত। সেই কথাই বলেছেন তাদেরই একজন, হরিশংকর জলদাস। একবাক্যে যদি বলতে হয়, তাহলে বলতে হবে- জলপুত্র সমুদ্রনির্ভর জেলেদের সমাজজীবনের উপাখ্যান।

গল্পের শুরু হয় চন্দ্রমণি নামে এক জলপুত্রের নিখোঁজের মাধ্যমে। শুরুতেই একটি চরিত্রের নিখোঁজের বার্তা দিয়ে আসলে প্রারম্ভেই লেখক আমাদের জেলেজীবনের একটি নির্মম সত্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছেন। এই সত্যটি হল- এই জলপুত্রদের আসলে জীবনের নিশ্চয়তা নেই। তারা যেকোন সময় মারা যেতে পারে, করায়ত্ত হতে পারে সমুদ্রের করাল গ্রাসে। শহুরে সমাজ থেকে বহুদূরের এই জেলেদের জীবনের অনিশ্চয়তাতে যে সভ্য সমাজের কিছু যায় আসেনা এমন নির্মম সত্য তুলে ধরার মাধ্যমেই এই বইটির শুরু হয়। এছাড়াও শুরুতে আমরা চন্দ্রমণির সহধর্মিণী ভুবনেশ্বরীর স্বামীর জন্যে প্রতীক্ষার এক নির্মম চিত্র পাই। আমার কাছে মনে হয়েছে, হরিশংকর জলদাস এমন দৃশ্যের সাক্ষী হয়েই চিত্রটি অঙ্কন করতে পেরেছেন। ভুবনেশ্বরী, যে কিনা জানে না তার স্বামী আদৌ কোনদিন ফিরবে কিনা- তবুও সে প্রতীক্ষা করে থাকে তার ফেরার। মূলত ‘জলপুত্র’ উপন্যাসটি শুরুই হয় ভুবনেশ্বরীর এই প্রতীক্ষার মধ্যে দিয়ে। আর এই প্রতীক্ষার মধ্যে দিয়েই জেলেজীবনের নানা আখ্যান বর্ণনা করা হয়েছে ‘জলপুত্র’ উপন্যাসে।

জলপুত্র উপন্যাসটি মোটাদাগে একটি Literary Fiction নাকি Literary Canon সে ব্যাপারে খানিকটা সন্দেহ থাকতে পারে। সেই সন্দেহ দূর করার আগে বরং আপনাদের এই দুটি টার্মের সাথে পরিচিত করে নিয়ে ফেলি। অতি সংক্ষেপে বলতে গেলে, যদি কোন ফিকশনের পুরো গল্পটা একটি চরিত্রকে ঘিরে গড়ে ওঠে তাহলে সেটাকে বলা হয় Literary Fiction ।আর যদি গল্পটা গড়ে ওঠে কোন জায়গা কিংবা কোন গোষ্ঠী নিয়ে তাহলে সেটাকে বলা যেতে পারে Literary Canon।

জলপুত্র যে Literary Canon তা নিয়ে আশা করি কারো সন্দেহ নেই। কেননা, পুরো উপন্যাস যেহেতু লেখা হয়েছে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় বসবাসকারী নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে নিয়ে, অর্থাৎ বঙ্গোপসাগর উপকূলে বসবাসকারী জেলেদের নিয়ে তাই এটি একটি Literary Canon। এবার আপনার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, তাহলে এটাকে Literary Fiction ও বা কেন বলছি? কারণ এই পুরো উপন্যাসটি আমার মতে গড়ে উঠেছে ভুবেনশ্বরীকে ঘিরেই!

ভুবনেশ্বরী

‘জলপুত্র’ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র এই ভুবনেশ্বরী। ভুবনেশ্বরীর স্বামী যখন নিখোঁজ হয়ে যান, তখন তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। এক পুত্র ও এক শ্বশুর নিয়ে তিনি কিভাবে সংসার চালাবেন সেরকম একটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতে দেখা যায় তাকে। ইতোপূর্বে যেহেতু ভুবনেশ্বরী কোন কাজ করেনি, তাই এক রকম দিশাহীন হয়ে যান তিনি। আর ঠিক তখনই দেখা যায় প্রতিবেশি এক নারীর পরামর্শে তাকে কাজে নেমে পড়তে। ভুবনেশ্বরী চরিত্রটির মধ্যে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নারীর ছবি প্রকাশ পায়। ভুবনেশ্বরীর চিন্তাভাবনার যে ডালপালা পুরো উপন্যাসজুড়ে আমরা দেখতে পাই, তাতে করে চরিত্রটিকে আপনি একটি সংকীর্ণ জনগোষ্ঠীতে অবস্থানরত নারীর জাগরণের সাথে মিলিয়ে ফেলতে পারেন। যেমন ধরুন, ভুবনেশ্বরী চায় তার ছেলে মাছ না ধরে পড়াশোনা শিখবে। এই চিন্তার পালাবদলে ‘জেলেপুত্র মাত্র জলপুত্র’ ধরণের যে নিয়ম, সেই নিয়ম ভাঙার একটা সূচনা আমরা দেখতে পাই। এমনকি এই নিয়ম মানতে গিয়ে তাকে সচারচর পুরুষতন্ত্রকে উপেক্ষা করতেও দেখা যায়। স্বভাবতই বঙ্গোপসাগরের কূলে এক জেলেপাড়ায় বসবাস করে এমন নিয়ম ভাঙা ভুবনেশ্বরীর জন্যে সহজ ছিল না। কিন্তু তবুও দাঁতে দাঁত চেপে সেটাই করতে দেখা গেছে তাকে। যদিও শেষ অব্দি তার স্বপ্ন পূরণ হয়েছে কিনা সেটা জানতে হলে আপনাকে বইটা পড়ে ফেলতে হবে।

বইটিতে ভুবনেশ্বরী চরিত্রটির আরেকটি গুরুত্ব হল এই চরিত্রের মাধ্যমে লেখক অন্যান্য কিছু চরিত্রের ভাব প্রকাশ করতে চেয়েছেন। এই ব্যাপারটি অবশ্য প্রথম কিছু পাতা জুড়েই দেখা যায়, এরপর পার্শ্বচরিত্রগুলি স্বাধীনভাবেই নিজের চিন্তা প্রকাশ করতে থাকে। তবে তা করলেও মোটা দাগে এই বইটি ঘিরে আছে ভুবনেশ্বরীকে নিয়েই। ভুবনেশ্বরীর গল্প বলতে গিয়ে কখনও কখনও অন্যান্য চরিত্রের গল্পও লেখক লিখেছেন বটে, তবে তা গল্পের প্রয়োজনেই। কিংবা ভুবনেশ্বরী চরিত্রটি আরো নিখুঁতভাবে অঙ্কনের প্রয়োজনেই।

জেলেপাড়ার সংস্কৃতি

‘জলপুত্র’ বইটির মাধ্যমে জেলেপাড়ার সংস্কৃতি বেশ ভালভাবেই তুলে ধরেছেন লেখক। যেমন লেখক শুরুতেই জলপুত্রদের বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে ‘নাউট্যাপোয়া’ ব্যাপারটির অবতারণা করেন। নাউট্যাপোয়া মূলত একজন কিশোর যে কিনা মেয়ে সেজে লোকের মনোরঞ্জন করে। আবহমান কাল ধরে বাংলায় এর প্রচলন দেখা যায়। এমনকি, এমন নাউট্যাপোয়াদের ‘ঘেটুপুত্র’ নাম দিয়ে হূমায়ুন আহমেদও সিনেমা নির্মাণ করেছিলেন যার নাম ছিল ‘ঘেটুপুত্র কমলা’। হূমায়ুন আহমেদের সেই সিনেমাতে ঘেটুপুত্রদের সাথে হওয়া নানা দুর্ব্যাবহার ও অন্যায়ের চিত্র ফুটে উঠেছিল, সেই একই রকম চিত্র ফুটে উঠেছে এই ‘জলপুত্র’ উপন্যাসে। এমনকি প্রত্যন্ত এসব অঞ্চলে সমকামীতার চর্চাও যে এসব নাউট্যাপোয়াদের মাধ্যমে বেশ ভালভাবে টিকে আছে, তাও দেখা যায় উপন্যাসে।

তবে এসবের চাইতে বইয়ের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হল লেখকের দেওয়া জেলেপাড়ার বর্ণনা। লেখক দক্ষ হাতে এমন মাধুর্যমন্ডিত করে জেলেপাড়ার বর্ণনা দিয়েছেন তাতে করে পুরো চিত্রটা চোখের সামনে যেন ভেসে ওঠে। আর এই জেলেপাড়ার জলপুত্রদের মাছ ধরার সূক্ষ্ম বর্ণনাও আমরা পাই এই বইয়ে। তবে শুধু কি মাছ ধরার বর্ণনা? একেকটি জাল দিয়ে যে জেলেরা একেক ধরণের মাছ ধরে কিংবা একেক জায়গায় ব্যাবহার করতে হয় একেক ধরণের জাল- সেটারও একটা সূক্ষ্ম বর্ণনা আমরা বইয়ে পাই। এমনকি বইয়ের এক জায়গায় বঙ্গোপসাগরের মাঝে জাল ফেলার যে বর্ণনা লেখক দিয়েছেন তাতে চমৎকৃত হতে হয়। ইতিপূর্বে জেলেজীবন নিয়ে অনেক উপন্যাস লেখা হলেও জাল ও মাছ ধরার এমন সূক্ষ্ম বর্ণনা আর কেউ দিয়েছে বলে মনে হয়না।

এমনকি ‘যাগ দেওয়া’ ও ‘হাজা চুক্তি’র মত কিছু জেলেপাড়ার সংস্কৃতির সাথেও পাঠক পরিচিত হয় এই বইয়ের মাধ্যমে।

গৌরাঙ্গ সাধু

‘গৌরাঙ্গ সাধু’ চরিত্রটি উপন্যাসে বেশ ছোট পরিসরে থাকলেও গোটা বইয়ে এই চরিত্রটি একটি শক্ত বার্তা দেয়। উপন্যাসের খুব অল্প জায়গাতেই চরিত্রটিকে দেখা গেলেও, চরিত্রটি জেলে পাড়ায় শিক্ষা ছড়িয়ে দেওয়ার যে আহ্বানের কথা বলে, এই আহ্বান মূলত একজন যাজকের বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করে। কোন এক ঘুণে ধরা সমাজ জেগে ওঠার প্রাক্কালে যে এরকম গৌরাঙ্গ সাধুদের ছোট ছোট আহ্বানের বেশ বড় ভূমিকা আছে সেটা বইয়ে লেখক দেখাতে চেয়েছেন। তবে সেই আহ্বানের ধরণ কিংবা ফলাফল কি হয় তা জানতে হলে আপনাকে এই বইটি পড়ে ফেলতে হবে।

জেগে ওঠার আহ্বান

জেলে পাড়ায় জেগে ওঠার চিত্র হিসেবে লেখক বেছে নিয়েছে ‘গঙ্গাপদ’ চরিত্রটিকে। গঙ্গাপদ মূলত ভুবনেশ্বরীর ছেলে। ইতিপূর্বে জেলেপাড়ায় দেখা যায় তারা ঋণ নিয়ে মাছ ধরে সেই ঋণ কখনও শোধ করতে পারত না। কারণ যাদের কাছ থেকে ঋণ নেওয়া হত সেইসব লোকেরা অশিক্ষিত জেলেদের মূর্খতার সুযোগ নিয়ে কখনই ঋণের দায় নিচে নামতে দেয়নি। আর মূর্খ জেলেরাও যে অঙ্কের কথা এই ঋণদাতারা বলেছে, তাই বিশ্বাস করে এসেছে। মূলত শোষিত এই জেলেদের জেগে ওঠার জন্যে কোন এক বিপ্লবী চরিত্রের দরকার ছিল। এই বিপ্লবী চরিত্রটিই হল গঙ্গাপদ। গঙ্গাপদকে একদিন দেখা যায়, সে সমগ্র জেলে পাড়ার লোকদের সমবেত করে ঋণদাতাদের এই শোষণ সম্পর্কে সাবধান করছে। শুধু তাই নয়, গঙ্গাপদের কথার সুরে ‘আর এভাবে চলতে দেওয়া যায়না’ সূচক একটা ভাব আমরা দেখতে পাই যা কিনা কোন এক সমাজবিভাজনকে দূর করার শুরুর দিকে জেগে ওঠার জন্যে কোন এক বিপ্লবীকেই নির্দেশ করে। আর এই বিপ্লবের চিত্রগুলি যে ফিকশনের মাধ্যমে বেশ ভালভাবে দেখানো যায়, সেটা ইতিপূর্বেই সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই। এমনকি ‘আমেরিকান লিটারারি স্কলার’ ক্রিস্টোফার ক্যাস্টিগ্লিয়ারের একটি জার্নালও আছে এ সম্বন্ধে। জার্নালটির নাম-

Revolution Is a Fiction: The Way We Read

বিশ্বাস ও বিভাজন

মঙ্গল কামনায় যুগ যুগ ধরে নানা সমাজ নানা ধরণের কার্যকলাপ অক্ষুন্ন রেখে চলেছে। জেলে পাড়াও এর ব্যতিক্রম কোন সমাজ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মঙ্গলার্থে ‘যাগ দেওয়া’ কিংবা ‘দেবী গঙ্গার পূজা’র যে চিত্র লেখক তুলে ধরেছেন, পাঠক সে চিত্র পড়ে জেলে পাড়ার বিশ্বাস সম্বন্ধে একটা বিস্তারিত চিত্র পাবে। এখানে অবশ্য একটা মজার ব্যাপার ঘটে। জেলেদের সেই বিশ্বাস প্রতিফলিত না হলে, কিংবা দেবী গঙ্গার পূজা ঠিকঠাক দেওয়া হলেও যখন দেখা যায় জেলেরা বিপদসংকুল পরিবেশ এড়াতে পারেনি- তখন জলপুত্রদের কাউকে প্রশ্ন করতে দেখা যায়নি। এখানে আবহমান কাল ধরে চলা বিশ্বাসের যে শক্ত ভিত্তি তাই এখানে প্রকাশ পেয়েছে।

তবে জেলেপাড়ায় যে একের পর এক বিভাজনও চলমান থাকে সেই চিত্রও লেখক এখানে তুলে ধরেছেন। বহদ্দার থেকে সামান্য মাছবিয়ারি অব্দি ক্ষমতার যে ‘চেইন অফ অর্ডার’ সেই চেইন অফ অর্ডার সম্বন্ধে লেখক সুকৌশলে এখানে বর্ণনা করেছেন। যেমন একটি জায়গাতে ‘গোলকবিহারী’ নামক একটি চরিত্র নিচের স্থান থেকে ‘বহদ্দার’ হতে চায়। সে জন্যে তার কাছে যথেষ্ট টাকাপয়সাও আছে। কিন্তু তার প্রতি অন্য বহদ্দারদের যে অবদমিত আচরণ, সেটি মূলত আমাদের সমাজে কাউকে উপরে উঠতে না দেওয়ার যে হিংসাত্মক প্রবৃত্তি সেটিকেই নির্দেশ করে।

পাঠ প্রতিক্রিয়া

‘জলপুত্র’ পড়ে ভাল লেগেছে। ১৯২ পৃষ্ঠার একটি বইয়ের মাধ্যমে একটি পুরো সমাজজীবনের সংস্কৃতি, বিশ্বাস, জীবনযাত্রার ধরণ, ক্ষমতার 'চেইন অফ অর্ডার' তুলে আনা সহজ কোন ব্যাপার ছিল না। অথচ লেখক এটিকেই করেছেন বেশ সাবলীলভাবে। পুরো বইয়ে আরেকটা ব্যাপারর পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেটি হল, লেখক প্রতিটি চরিত্রকে দিয়ে কথা বলিয়েছেন আঞ্চলিক ভাষায়। অর্থাৎ প্রতিটি চরিত্র কথা বলেছে চট্টগ্রামের ভাষাতে। সেই কথা বুঝতে কিছুটা অসুবিধা হলেও লেখক এখানে চরিত্রগুলি দিয়ে শুদ্ধ বাংলা ভাষা বলিয়ে একটা সমাজভিত্তিক উপন্যাসের ফ্লেভার নষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে এতটুকু ছাড় দিতে চাননি। লেখকের এই চাওয়া আমার ভাল লেগেছে। তবে যে ব্যাপারটা খানিকটা দৃষ্টিকটু লেগেছে তা হল, শুরুর দিকের গল্পের ফ্লো আর শেষের দিকের গল্পের ফ্লো ঠিক একই ধারায় এগোয়নি। শেষদিকে লেখক খানিকটা থ্রিলের আভাস দিতে চাইলেও সে ব্যাপারেও লেখক পুরোপুরি সফল হয়নি বলেই আমার মনে হয়।

বাংলা সাহিত্যে ‘জলপুত্র’ উপন্যাসের বিশেষ গুরুত্ব আছে। একটি সমাজকে চেনার জন্যে এই ধরণের উপন্যাস ফিকশনের আদলে নন-ফিকশনের তথ্যের মত কাজ করে। এ ধরণের উপন্যাসই মূলত একটি সংস্কৃতির বার্তা অন্য সংস্কৃতিতে ছড়িয়ে দিতে পারে। এই বইটির জন্যে লেখক ‘আলাওল সাহিত্য পুরষ্কার’-এ ভূষিত হয়েছিলেন।