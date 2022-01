শৈশবে কমবেশি আমরা সবাই হংকং সিনেমা দেখেছি। আমি সহ আমরা অনেকেই হংকং সিনেমাকে ভাবতাম "চাইনিজ সিনেমা"। জ্যাকি চ্যানের শৈল্পিক, ইউনিক মারামারির ধরন, ব্রুস লি'র ঝাঁঝালো মারামারি, স্টিফেন চাওর বিখ্যাত Shaolin Soccer (2001), Kung Fu Hustle (2004) কমবেশি আমরা সবাই দেখেছি। এই সিনেমাগুলো হচ্ছে হংকং ফিল্ম। চীনা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি হংকং থেকে আলাদা। হংকংয়ের সিনেমা ক্যান্টনিজ ভাষায় নির্মিত হয়। চীনের সিনেমা তৈরি হয় ম্যান্দারিন ভাষায়। মাঝে হংকং ১০০ বছর ব্রিটিশদের শাসনে ছিল। এইসব কিছু মিলিয়ে হংকং সিনেমার ইতিহাস কিছুটা জটিল হয়ে গেছে। হংকং ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিনেমা কী, সেটা নিয়ে কথা বলার আগে একটু অতীতে ফিরে যেতে হবে।

Enter The Dragon (1973) মুভিতে ব্রুস লির শক্তিশালী পেশী; Image Source: IMDb

১৯৫০ দশক ছিল হংকং সিনেমার সোনালী সময়। ক্যান্টোনিজ ভাষার সিনেমার প্রচলনও ছিল বেশ কিন্তু সেটার স্থায়ীত্ব খুব বেশি হয়নি শীঘ্রই হংকং সিনেমায় ম্যান্দারিন ভাষার প্রভাব শুরু হয়। তখন চীনের কেন্দ্রীয় ইন্ডাস্ট্রি ছিল হংকং। ম্যান্দারিন ভাষার কাছে হার মেনে যায় ক্যান্টোনিজ সিনেমা। হংকংয়ে তৈরি হতে থাকে একের পর এক ম্যান্দারিন সিনেমা। এভাবে চলতে চলতে আসে ১৯৭২ সাল, যাকে ধরা হয় হংকং ইতিহাসের সবচেয়ে কালো বছর। সে বছর ইতিহাসে প্রথম হংকংয়ে কোন ক্যান্টনিজ সিনেমা নির্মিত হয়নি।

হংকং সিনেমায় পুরোপুরি রাজত্ব স্থাপিত করে ম্যান্দারিন সিনেমা। হংকংয়ের ভাষা ক্যান্টনিজ বলে হংকংয়ের নিজস্ব স্বকীয়তার জন্য এই ভাষার সিনেমার বিকল্প নেই। তখন সব বড় বাজেট সিনেমা নির্মাণ হতো ম্যান্দারিন ভাষায় আর কম বাজেটের সিনেমা হতো ক্যান্টনিজ ভাষার। এরকম দৃশ্যপটে ১৯৭৩ সালে মুক্তি পায় The House of 72 Tenants সিনেমা। ১৯৬৩ সালের একই নামের সিনেমার রিমেক। যা পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয় Chor Yuen-কে।

Police Story (1985) ছবির দৃশ্যে জ্যাকি চ্যান এবং চোর ইউয়েন (Chor Yuen); Image Source: South China Morning Post

সবাইকে অবাক করে দিয়ে বক্স-অফিসে বিশাল আয় করে এই সিনেমা। বিখ্যাত কাল্ট মার্শাল আর্টস ফিল্ম Enter the Dragon (1973) কেও টপকে যায় এই সিনেমা। Enter the Dragon কে ধরা হয় পুরো বিশ্বের সবচেয়ে ইনফ্লুয়েনশিয়াল মার্শাল আর্টস সিনেমার একটি। এরকম এক সিনেমাকে বক্স-অফিসে হারিয়ে দেওয়া সেসময় ক্যান্টোনিজ ভাষার সিনেমার জন্য এক অসম্ভব কীর্তি-ই ছিল। তবে সেই অসম্ভবকে সাধন করে The House of 72 Tenants নামের এক কমেডি ফিল্ম।

এক কলোনিতে ৭২ জন ভাড়াটিয়া একসাথে বসবাস করে। এই একসাথে থাকা নিয়ে বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই সিনেমা বানানো।

Kung Fu Hustle (2004) সিনেমার কলোনির কথা মনে আছে? সেটা এই সিনেমারই রেফারেন্স।

হংকংয়ের সিনেমা The House of 72 Tenants (1973); Image Source: The Movie DB

১৯৭৩ সালের এই সফলতার পর বক্স-অফিসে রাজত্ব করতে আসেন মাইকেল হাই। দুইজন লেখকের সাথে মিলে লিখে ফেলেন Games Gamblers Play (1974) সিনেমার গল্প। যা তিনি নিজেই পরিচালনা করেন এবং প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন। তাঁর সাথে ছিলেন তাঁর দুই ভাই স্যাম হাই এবং রিকি হাই। সিনেমার মিউজিক কম্পোজের দায়িত্ব নিজ কাধে তুলে নেন সেসময়ের সবচেয়ে বিখ্যাত ক্যান্টোপপ তারকা স্যাম হাই। এই সিনেমা বক্স-অফিসে ঝড় তুলে এবং মাইকেল হাইকে বানিয়ে ফেলে হংকংয়ের নতুন হিরো। ব্রুস লির অকাল মৃত্যুর পর হংকং পায় ব্রুস লি থেকে ভিন্নধরনের এক তারকাকে।

এটার সফলতার পরের বছরেই মাইকেল হাই তৈরি করেন The Last Message (1975): এটার প্যাটার্নও এক। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন মাইকেল হাই এবং স্যাম হাই। ছোট একটি চরিত্রে কাজ করেছেন রিকি হাই। এই সিনেমার-ও পরিচালনা, লেখার দায়িত্ব পালন করেন মাইকেল হাই। অন্যদিকে মিউজিকের কাজ সারেন স্যাম হাই। এরপরের বছর আসে হাই ব্রাদার্সদের সবচেয়ে বড় এবং হংকং ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সিনেমা: The Private Eyes (1976)

হংকংয়ের জীবনযাপন নিয়ে The Private Eyes (1976) ছবির দৃশ্য; Image Source: IMDb

এক প্রাইভেট ডিটেক্টিভ এজেন্সির কর্মকাণ্ড আর সেসময়ের হংকংয়ের সাধারণ মানুষের কঠিন জীবন-যাপনকে কেন্দ্র করে তৈরি কমেডি সিনেমা The Private Eyes (1976) হংকংয়ে প্রচুর সাড়া ফেলে। পূর্বের সকল বক্স-অফিস রেকর্ড ভেঙ্গে দেয়। জাপানে মুক্তির পর সেখানেও এই সিনেমা বক্স-অফিস চার্টের শীর্ষে চলে যায়। বিভিন্ন সূত্রের মতে মুদ্রাস্ফীতিতে এটা এখনো হংকংয়ের তৈরি সবচেয়ে বড় ব্যবসাসফল সিনেমা।

এই সিনেমা পরিচালনা এবং লেখার দায়িত্বে যথারীতি ছিলেন মাইকেল হাই, মিউজিকের কাজে ছিলেন স্যাম হাই। আর প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন মাইকেল হাই, স্যাম হাই এবং রিকি হাই। এর আগের দু'টি সিনেমায় রিকি হাইকে ছোট রোলে দেখা গেলেও এই সিনেমায় তিনি বড় ভূমিকায় অভিনয় করেন। সিনেমায় এক্সট্রা হিসেবে কাজ করেন সেসময়ের অপরিচিত নাম "জ্যাকি চ্যান"। এবং অ্যাকশন কোরিওগ্রাফের কাজ করেন আরেক অপরিচিত নাম " সাম্মো হাং" যারা দু'জনেই এখন কিংবদন্তি এবং অ্যাকশন জগতের সবচেয়ে বড় নামগুলোর একটি৷

১৪ বছর পর হাই ব্রাদার্সরা নিজেই এই সিনেমার রিমেক তৈরি করেন। এবার অবশ্য পরিচালনার দায়িত্ব তুলে দেয়া হয় ফিলিপ চ্যানের হাতে তুলে দেয়া হয়। প্রধান ভূমিকায় যথারীতি অভিনয় করেন মাইকেল হাই, স্যাম হাই এবং রিকি হাই। Front Page (1990) নামের এই সিনেমা হাই ব্রাদার্সদের একসঙ্গে তৈরি সর্বশেষ কাজ।

Rob-B-Hood (2006) ছবির দৃশ্যে জ্যাকি চ্যান; Image Source: IMDb

The House of 72 Tenants দিয়ে যে জাগরণ শুরু হয়, সেটা পুক্ত হয় The Private Eyes দিয়ে। হংকং সিনেমায় আসে জোয়ার। শীঘ্রই ব্রেক পেয়ে যান কিছুক্ষণ আগেই উল্লেখিত জ্যাকি চ্যান, সাম্মো হাং, তাদের সাথে আসে উয়েন বিয়াও সহ অসংখ্য মার্শাল আর্টস অভিনেতা যারা পরবর্তী হংকং অ্যাকশন সিনেমাকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যান, যে পর্যায়ে আর পরবর্তী অথবা পূর্ববর্তীতে কেউ যেতে পারেনি। হংকং সিনেমায় শুরু হয় এক নতুন ওয়েভ। হংকং সিনেমা আসতে আসতে হয়ে যায় পুরো বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তর ইন্ডাস্ট্রি (হলিউড আর ভারতের পর)।

তারপর ৮০ দশকে আবির্ভাব হয় Tsui Hark, Ringo Lam, Johnnie To, Wong Kar-wai, Ann Hui ইত্যাদি ইত্যাদি কিছু আধুনিক পরিচালকদের যাদের হাত ধরে হংকংয়ে শুরু হয় দ্বিতীয় নতুন ওয়েভ এবং হংকং সিনেমা চলে যায় অনন্য এক উচ্চতায়। যদিও ৯০ দশকে আবারো ফাটল ধরে বক্স-অফিসে৷ সে সময়ে আবার ৭০ দশকের মাইকেল হাইর মত একচেটিয়া রাজত্ব করেন স্টিফেন চাও। পরবর্তীতে আসতে আসতে ধ্বস নামে পুরো হংকং ইন্ডাস্ট্রিতে৷ হংকং সিনেমার উথানের সাথে মিলিয়ে পতনের গল্প একসাথে লেখাটা খানিকটা কষ্টের, যেহেতু হংকংয়ের সিনেমার ইতিহাস অনেক জটিল এবং সমৃদ্ধশালী। পাশাপাশি রাজনীতিরও ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। তাই পতনের এই গল্প একদিন আলাদা করে লিখতে হবে...