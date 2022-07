শুরুটা এভাবে করা যেতে পারে-

যদি কেউ আপনাকে প্রশ্ন করে যে, "আয়নাতে কী দেখা যায়?" তাহলে উত্তর কী হবে? প্রতিবিম্ব। তাই তো?

মিররে আদতে হয়েছেও তা-ই। নির্মাতা তার হারানো দিনগুলোর প্রতিবিম্ব তৈরি করেছেন অপ্রচলিত প্লট কাঠামোয়। অপ্রচলিত বলার কারণ এই যে, প্রচলিত অর্থে চলচ্চিত্র বলতে যা বোঝায়, তারকোভস্কির সৃজন প্রক্রিয়াতে আমরা ঠিক তা দেখি না। আমরা দেখি দীর্ঘশটের মাধ্যমে গঠিত হওয়া নাটকীয় কাঠামো। সাদাকালো, রঙিন আর সেপিয়াতে ফ্রেমের আশ্রয়ে সময়ের ছন্দহীন গলন। গিওরগি রিয়ারবার্গের সিনেমাটোগ্রাফির মন্থরতা, যেখানে শূন্যফ্রেমও হয়ে ওঠে অগাধ তাৎপর্যময়। আধ্যাত্মিকতার সাথে জীবনের চিত্রকল্পের অভূতপূর্ব আত্মীকরণ। অজ্ঞাত এক করুণ হাহাকার। তারকোভস্কি এখানে নিজেকে খুঁজেছেন, খুঁজেছেন তার বাবাকে। বাবার কবিতার মধ্য দিয়ে তারকোভস্কি স্মরণ করতে চেয়েছেন তার ফেলে আসা শৈশবকে। তিনি সব অচলায়তন ভাঙতে চেয়েছেন চলচ্চিত্র মিররে। অতঃপর তিনি ভেঙেছেন, জ্বালিয়েছেন ঘরবাড়ি, পুড়িয়েছেন মারুসির অন্তরাত্মা, বাধ্য করেছেন দেহ থেকে ধড় আলাদা করতে। ফলস্বরূপ, মিরর হয়েছে সোভিয়েত চলচ্চিত্র ইতিহাসের অনন্য দৃষ্টান্ত। তারকোভস্কির মাস্টারপিস।

মিররের পুরোটা দেখার পরও অদেখা থেকে যায়। কারণ, টাইম বা স্পেসের ফ্রেমিং ছাড়াই নির্মাতা তার বিবরণী সাজিয়েছেন। সারগেই আইজেনিস্তাইনের পর রাশিয়ার সবচেয়ে বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার আন্দ্রেই তারকোভস্কি। অবশ্য কারো কারো মতে আবার তিনিই প্রথম। তিনি একাধারে সিনেমার কবি, সিনেমার গৌতম বুদ্ধ। তিনি শুধু চলচ্চিত্র নির্মাণই করেন না, নির্মাণ করেন আধ্যাত্মিক সাধনাও। ট্রায়াল এন্ড এররে নির্মাতা মোট ৩২ বারেও যুতসই কাঠামোয় রূপ দিতে পারছিলেন না আত্মজৈবনিক চলচ্চিত্রকে। অবশেষে ৩৩ তম সংস্করণে এসে সম্পন্ন হয় ছবির পোস্ট প্রোডাকশন। এখানে তারকোভস্কি, রবার্ট ব্রুসের মাকড়সা গল্পকেও হার মানিয়েছেন। মিরর এক্ষেত্রে একটি মাইলফলক। খণ্ড খণ্ড দৃশ্যের একত্র সম্মিলন। বৃষ্টি, নদীর পানির কলকল শব্দ, জঙ্গল, আগাছা, প্রচণ্ড ঝড়ে ফসলের ক্ষেতে প্রবাহিত বাতাসের শব্দ কেন যেন ভীষণ তোলপাড় সৃষ্টি করে। জীবনকে স্মৃতির আয়নায় পুনরায় দেখা, এবং সেই স্মৃতিতে অবাধ যাতায়াতের মাঝেই বৈশ্বিক ঘটনাপ্রবাহের সাথে তার সম্পর্ক এখানে সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয়। ননলিনিয়ার মিররে ইতিহাসের পাঠ চারিত হয়েছে নানাভাবে নানা লেয়ারে, কখনো বা নিউজ রিলের ফুটেজে। আবার কখনো তারকোভস্কিই জানান দেন,

The division of churches separated us from Europe. We remain excluded every great event that had shaken it.