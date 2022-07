এখনকার সময়টাকে মোটিভেশনের সময় বললে খুব একটা ভুল বলা হবে না। কেননা চারদিকে এখন মোটিভেশনাল স্পিচ, মোটিভেশনাল আর্টিকেল, মোটিভেশনাল ট্যুর সবকিছুর জোয়ার বইছে। আপনি যদি সিনেমার জগতেও মোটিভেশন খুঁজতে যান তাহলে আজকের এই লেখাটি আপনাকে উৎসর্গ করা হলো। জীবন যখন হতাশায় ডুবে যায়, সবকিছুকে যখন তুচ্ছ মনে হয়, তখনই জীবনে বিনোদনের প্রয়োজন হয়। আর বিনোদন হিসেবে যদি এমন কিছু চলচ্চিত্রকে বেছে নেয়া যায় যা আপনার অবসর সময়টুকুতে সুন্দর ভবিষ্যত গঠনের বীজ বুনে দেবে, তাহলে তো পোয়াবারো। চলুন তাহলে জেনে আসা যাক এমন কিছু মোটিভেশনাল সিনেমা সম্পর্কে যা আপনার দুঃখ ভারাক্রান্ত বা ব্যর্থ জীবনে অনুপ্রেরণার সুবাতাস বইয়ে দেবে।

দীর্ঘদিন ধরে চাকরির চেষ্টা করে যাচ্ছেন, অথচ একটা ভালো অফারও পাচ্ছেনা না? হাতে চলার মতো একটা টাকাও নেই, সন্তানের ছোটখাটো কোনো শখ পূরণের সামর্থ্য নেই, জীবনসঙ্গী তার একার আয়ে আর কুলিয়ে উঠতে পারছে না, থমকে গেছে সংসারের চাকা। অপেক্ষা করতে করতে যখন মনে হবে এই জীবন রেখে আর কী হবে, ঠিক তখনই একবার দেখে ফেলুন ‘পারস্যুট অফ হ্যাপিনেস’ চলচ্চিত্রটি।

সত্য ঘটনা অবলম্বনে নির্মিত এই চলচ্চিত্রটিতে উদ্যোক্তা ক্রিস গার্ডেনারের জীবনের এক বছরের কঠিন সংগ্রামের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন পরিচালক গ্যাব্রিয়েল মুচিনো। গৃহহীন এক সেলসম্যান তার পাঁচ বছর বয়সী ছেলে ক্রিস্টোফার আর স্ত্রী লিন্ডাকে নিয়ে একটি ভাড়া বাসায় কোনমতে দিন কাটাচ্ছিল। প্রতি মাসে তার যে স্ক্যানার বিক্রি করার কথা ছিল, চুক্তিমতো তা বিক্রি করতে ব্যর্থ হয় সে। জমতে থাকে ট্যাক্স, বিলের পর বিল, বাড়িভাড়া, ছেলের লেখাপড়ার খরচ আর ডে কেয়ারের বেতন। ক্রিস গার্ডেনারের চরিত্রে অভিনয় করা শক্তিমান অভিনেতা উইল স্মিথের কণ্ঠে উচ্চারিত এই কথাগুলো যেন প্রতিটি বাবার হৃদয় নিংড়ে বের হওয়া বাণী-

“Don’t ever let someone tell you that you can’t do something, not even me. You got a dream, you gotta protect it. When people can’t do something themselves, they’re gonna tell you that you can’t do it. You want something, go get it.”