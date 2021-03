উনিশশো ষাটের দশক। গোটা পৃথিবী এক অদ্ভুত বিষণ্ণতায় ছেয়ে আছে। এই বিষণ্ণতা থেকে বাদ পড়েনি মিশরের কায়রো শহর। এই শহরেরই এক বাসিন্দা রিফাত ইসমাইল। পেশায় হেমোটোলোজি বা রক্ত বিজ্ঞান বিষয়ের একজন প্রফেসর। মধ্যবয়স্ক রিফাত ইসমাইলের শরীরে অদ্ভুত এক বার্ধক্যের ছাপ স্পষ্ট। মাথায় টাক পড়ে যাওয়া এবং কুঁজো হয়ে হাঁটাটাই যেন সেটার প্রমাণ। চালচলনে আড়ষ্টতা থাকলেও রিফাত ইসমাইলের সেন্স অফ হিউমার মারাত্মক। ছোটবেলা থেকেই একটু ভিন্ন ধরণের হওয়াতে বইপত্রে মুখ গুঁজেই কাটিয়ে দিয়েছে এতগুলো বছর। বিজ্ঞান বিষয়ে আছে প্রবল আসক্তি। আর বিরক্তি তার অনস্তিত্বের বিশ্বাসে।

যে কোনো অদ্ভুত বা অতিপ্রাকৃত ঘটনা বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করাটাই রিফাত ইসমাইলের কাছে বেশি প্রাধান্য পায়। কিন্তু ঘুরেফিরে এই অতিপ্রাকৃত ঘটনাগুলোই কেন যেন রিফাত ইসমাইলের কাছে এসে ধরা দেয়। যেমন ধরা দিয়েছিল সেই ছোটবেলায়। তখন রিফাত ওর ভাই-বোনদের সঙ্গে দূরের মাঠে গিয়ে খেলা করতো। একদিন ঝোপঝাড় পেরিয়ে বল আনতে গিয়ে আল খাউদরির বাড়ির দরজায় একটা সুন্দর মেয়েকে দেখতে পায় রিফাত। সিরাজ নামের সেই মেয়েটা ওদের সবাইকে নিয়ে প্রাসাদতুল্য বাসায় নিয়ে যায়, আপ্যায়ন করায়। অন্য আরেকদিন খেলার ছলে হঠাৎ করে সিরাজ আর রিফাতকে খুঁজে পাওয়া যায় না।

উপায়ান্তর না দেখে রিফাতের বোন রাইফা এসে বড় ভাই রিদাকে জানায়। রিদা সবাইকে খুব বকা দেয় আল খাউদরি বাড়িতে প্রবেশ করার জন্য। কারণ, বেশ কয়েক বছর আগে এই বাড়ির সবাই আগুনে পুড়ে মারা গিয়েছিল। আর তখন থেকেই বাড়িটা পরিত্যক্ত। রিদাসহ সকলে যখন যায় তখন রিফাত ছাদের কার্নিশে দাঁড়িয়ে, অদৃশ্য কারো সঙ্গে কথোকপথনে ব্যস্ত। সবাই রিফাতকে অনুনয় করে নীচে নেমে আসার জন্য। কিন্তু ছাদের ওপাশ থেকে সিরাজ ডাকে রিফাতকে। মেয়েটার ডাকেই সাড়া দেয় রিফাত। কিন্তু বিধিবাম। মেয়েটার যে অস্তিত্ব নেই, শূন্যে ঝাঁপ দেবার পর বুঝতে পারে রিফাত। বড় ভাই রিদা নিজের পা ভাঙ্গার বিনিময়ে ছোট ভাই রিফাতকে সাক্ষাত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে দেয়।

এরপর থেকেই সিরাজ নামের এই অশরীরী ডা. রিফাত ইসমাইলের পেছন পেছন ঘুরে বেড়ায়। কখনোবা কাজের সময় চায়ের কাপটা উলটে দিয়ে; কখনোবা বাতাসের ঝটকায় পর্দা কাঁপিয়ে আর জানালা নাড়িয়ে; কখনোবা রাতের বেলা খিলখিল করে হেসে উঠে; কখনোবা রিফাত ইসমাইলের বদলে তার পরিবারের কাউকে ভয় দেখিয়ে; যে কোনো উপায়েই হোক নিজের উপস্থিতি জানান দেয় অশরীরী সিরাজ।

কিন্তু রিফাত ইসমাইলও কম না। মারফি সাহেবের মতো নিজেই নিজের মনে মনে বেশ কিছু সূত্র বানিয়ে নিয়েছেন। যেমন - মনের ভুলে নিজের হাত লেগেই চায়ের কাপটা উলটে গেছে আর তা চোখকে ফাঁকি দিয়ে বিভ্রম সৃষ্টি করেছে; বাতাসের তোড়েই পর্দা আর জানালা কাঁপছে, ভিন্ন কোনো কিছু ভাবার সুযোগ নেই; সারাদিনে কারো না কারো হাসির শব্দটাই মস্তিষ্ক রাতের বেলা শুনানোর চেষ্টা করছে মনের সঙ্গে জোট পাকিয়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, অনস্তিত্ব আর অতিপ্রাকৃত ব্যাপারগুলো পিছু ছাড়ে না রিফাতের। অনেক অনেক বছর পর অশরীরী সিরাজ ফিরে আসে। রিফাত টের পায় ঠিকই আর নিজেকে প্রস্তুতও করে ফেলে।

মা ওরা' আল-তাব্যি'য়ে (আরবীতে: ما وراء الطبيعة) শুধু মিশর নয়; বরং আরব সাহিত্যের অনেক জনপ্রিয় একটা সিরিজ। আরবী এই নামের ইংরেজি করলে আসে - মেটাফিজিকস, সুপারন্যাচারাল বা প্যারানরমাল। সর্বমোট ৮১টা উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে এই সিরিজের আওতায়। আরব সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী এবং অতিপ্রাকৃত ধারার অন্যতম প্রবর্তক লেখক ডা. আহমেদ খালেদ তৌফিক এই সিরিজের রচয়িতা। মূলত এক হেমাটোলোজিস্ট ডাক্তার এবং অধ্যাপক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে যে প্যারানরম্যাল বা অতিপ্রাকৃত ইনভেস্টিগেশনগুলো করে সেগুলো নিয়েই পুরো সিরিজটা রচিত। এই জনপ্রিয় সিরিজটার পাঁচটা গল্পকে অবলম্বন করেই নির্মিত হয়েছে নেটফ্লিক্সের প্রথম কোনো মিশরীয় সিরিজ প্যারানরম্যাল।

২০১৪ সালের কথা। কোনো এক টিভি অনুষ্ঠানে আহমেদ খালেদ তৌফিক অতিথি হিসেবে ছিলেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তরা ফোন করছে তার সঙ্গে কথা বলার জন্য। এক যুবকের ফোন আসে সেখানে। যুবক বলে,

আহমেদ খালেদ তৌফিক বেশ খুশি হয়েছিলেন সেই যুবকের কথা শুনে। কিন্তু আফসোস যুবকের করা ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা দেখে যেতে পারলেন না। যুবকটি ছিলেন আমর স্যালামা। আহমেদ খালেদ তৌফিকের উপন্যাস অবলম্বনে নেটফ্লিক্সের প্যারানরম্যাল সিরিজের নির্মাতা। সৌদি আরবের রিয়াদে জন্ম নেয়া এই নির্মাতা ইতিমধ্যেই আরব জগতে বেশ সুনাম কামিয়েছে। ২০১১ সালে নির্মিত সিনেমা আসমা ২০টিরও অধিক আন্তর্জাতিক পুরষ্কার বাগিয়ে নিয়েছে। আর এক্সকিউজ মাই ফ্রেঞ্চ সিনেমাটি বাগিয়েছে ১৫টি পুরষ্কার। তো এমন একজন পরিচালকের কাছ থেকে অবশ্যই এমন ভালো সিরিজই কাম্য।

যেজন্য চিত্রনাট্য বেশ গুছানো আর পরিপাটি মনে হয়েছে সিরিজের। আর নির্মানশৈলীতেও ছিল বেশ সূক্ষ্ম একটা ভাব। সিরিজের পরিচালক হিসেবে আরো ছিল মাজিদ আল আনসারির নাম। দুবাই আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে পুরষ্কার পাওয়া ছাড়াও, ২০১৬ সালের আরব ফিল্মমেকার অফ দ্য ইয়ার সম্মানেও ভূষিত হয়েছেন। এই সিরিজের তিনটা পর্বের নির্মাতা হিসেবে ছিল মাজিদ আল আনসারির নাম। চিত্রনাট্য বিভাগে আরো ছিলেন পুরষ্কারপ্রাপ্ত চিত্রনাট্যকার মাহমুদ ইজ্জাত, দিনা মাগের এবং ওমার খালেদ। প্রযোজকের খাতায় ছিল আরবের বিখ্যাত প্রযোজক ও চিত্রনাট্যকার মোহাম্মদ হেফজির নাম।

ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোরিং বা সিরিজের মিউজিক করেছেন পুরষ্কারপ্রাপ্ত মিউজিশিয়ান ও কম্পোজার খালেদ আল খামার। পুরো সিরিজ জুড়ে অদ্ভুত ঘোরলাগা এক ভাব বজায় রাখতে থিমেটিক যে মিউজিকের ব্যবহার করেছেন তিনি, তা সত্যিই প্রশংসার দাবীদার। গল্পটা যে শুধুই হররের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বরং ত্রিভুজ এক প্রেমের গল্পে পরিণত হয়েছে; সেই দিকেই বিশেষ খেয়াল করেই করা হয়েছে এই সিরিজের ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোরিং। সিনেমাটোগ্রাফির কথা বলতেই হয়। আহমেদ বেশারি নিজের দক্ষতা ফুটিয়ে তুলার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে এই সিরিজে। মিশরের ঐতিহাসিক নিদর্শন থেকে শুরু করে আধুনিক সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে তার ক্যামেরায়। এছাড়া, সিরিজের প্রোডাকশন ডিজাইন থেকে শুরু করে নির্মাণশৈলীতে বেশ দক্ষতার ছাপ স্পষ্ট ছিল।

সিরিজের গল্পটা বেশ সাদামাটা। একজন বাস্তববাদী মানুষ অতিপ্রাকৃত ঘটনাকে যুক্তির বিচারে আর বিজ্ঞানের আলোকে বর্ণনা করতে চায়। বিজ্ঞানের যে অংশটা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের জ্ঞান কম, সেটাই যেন তাদের কাছে অতিপ্রাকৃত মনে হয়। কিন্তু কথায় আছে - যাহা রটে তাহা কিছু হলেও ঘটে। ঠিক তেমনই ছয় পর্বের এই সিরিজে ছয়টি আলাদা গল্পে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার পাশাপাশি রয়ে গেছে কিছু অব্যক্ত কথা বা প্রশ্ন। যেজন্য সিরিজটার শুরু হয় অতিপ্রাকৃত বলতে কিছু নেই দিয়ে। আর শেষটা হয় অতিপ্রাকৃত বলতে আসলেই কিছু আছে বলে।

গল্পে বেশ ভালো গভীরতা ছিল। বিশেষ করে প্রথম পর্ব দ্য মিথ অফ দি হাউজ, চতুর্থ পর্ব দ্য মিথ অফ নায়াদ, পঞ্চম পর্ব দ্য মিথ অফ ইনকিউবাস এবং শেষ পর্ব দ্য মিথ দি হাউজ: দ্য রিটার্ন এগুলোতে। তবে বিশেষভাবে উল্লেখিত এসব পর্বের মধ্যে আবার শেষ পর্বটা আরো বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতোই। এই পর্বের গল্পটা এতটাই সুন্দর, গোছানো আর পরিপাটি যেন, সিরিজ দেখার তৃপ্তিটা ঠিক এই পর্বেই নিহিত। বরং এই পর্বটা দেখেই মুগ্ধতার রেশটা রয়ে যাবে দর্শকের মনে। কেননা, অতিপ্রাকৃত আর বিজ্ঞানকে অতিক্রম করে গেছে ত্রিভুজ এক প্রেম আর বন্ধুত্বের গল্প। এমনকি রয়েছে সিরিজে রয়েছে এই অসম প্রেম নিয়ে দারুণ একটি কবিতা -

I will never stop loving you, Maggie.

Until the stars fall from the sky, until the world ends.

Until planets collide and suns wither.

Until the moon is extinguished and all seas and rivers dry up.

Until I become senile and my memory is eroded.

Until my tongue is no longer capable of uttering your name.

Until my heart beats for the last time, only then I may stop, I may stop loving you.