মানুষের জীবন বড়ই অদ্ভুত। কেউই জানে না তার জীবনের শেষে কোথায় গিয়ে ভিড়বে জীবনতরী, কিংবা অন্যভাবে বললে- মানুষ যেভাবে ভাবে, কখনোই ভবিষ্যৎ সেভাবে ধরা দেয় না। কিন্তু তবুও জীবন থেমে থাকে না। তাকে ছুটে চলতে হয়, ভাল থাকতে হয়। পূর্ণ করতে হয় জীবনের চাওয়া-পাওয়াগুলো। বলা হয়,

এই কথাটি নেওয়া হয়েছে মানুষের জীবন নিয়ে করা রিতেশ বাত্রার ব্যতিক্রমধর্মী সিনেমা ‘দ্য লাঞ্চবক্স’ থেকে। অনেক সিনেমাই তো জীবন নিয়ে করা হয়, কিন্তু এই সিনেমার ব্যতিক্রমধর্মীতা কোথায় কিংবা কেন সমালোচকদের কাছেও বাহবা কুড়ানো সিনেমাটি বক্স অফিসেও করেছে রেকর্ডভাঙা সাফল্য? চলুন, সেই গল্প শুনে আসা যাক।

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের নেতৃস্থানীয় কলামিস্ট শুভ্রা গুপ্ত একবার বলেছিলেন,

মুম্বাইয়ের মানুষের সাধারণ জীবনযাপনের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে মুভিটির অসাধারণ গল্পটি। যে গল্পে আছে ভালবাসা, দুঃখ, বন্ধুত্ব, একাকিত্ব কিংবা স্বপ্নবাজ মানুষ। সবাইকেই যেন ফুটিয়ে তোলা হয়েছে অসাধারণ এক ছন্দে। সিনেমার প্রতিটি দৃশ্যই যেন দর্শককে ভাবিয়ে তুলবে আর নিজেকেও মনে হবে এই সাধারণ জীবনেও কত অসাধারণ ঘটনা ঘটতে পারে। সিনেমার গল্পও কিন্তু মানুষের সাধারণ জীবন থেকেই পরিচালকের মাথায় এসেছিল। মুম্বাইয়ের ডাব্বাওয়ালাদের নিয়ে একটি তথ্যচিত্রে কাজ করছিলেন রিতেশ বাত্রা। এ সময় তিনি ডাব্বাওয়ালাদের সাথে গবেষণা ও সাক্ষাৎ শুরু করেন। এক সপ্তাহ পর তিনি এই চলচ্চিত্রের ধারণা পেয়ে যান এবং তথ্যচিত্রের পরিবর্তে একটি সিনেমা তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেন।

ডাব্বাওয়ালারা তার বন্ধু হয়ে ওঠে, এবং তারা তাকে তাদের দেখা গৃহিণীদের গল্প বলতে শুরু করে। সেখান থেকে তিনি গল্পের বিকাশ ঘটিয়ে এই চমত্কার চলচ্চিত্র তৈরি করেন। কত বিচিত্র জায়গা থেকে উঠে আসলো অসাধারণ এক কাহিনী!

মূল সিনেমায় দেখা যায়- এই ডাব্বাওয়ালাদের ভুলেই একবার ইলা (নিমরাত কোউর) নামের এক গৃহিনীর পাঠানো ডাব্বা (লাঞ্চবক্স) তার স্বামীর কাছে না গিয়ে পৌঁছে যায় সাজান ফার্নান্দেজ (ইরফান খান) এর কাছে। প্রথমদিনেই ইলা বিষয়টি বুঝতে পেরে পরদিন বক্সে একটি চিঠি লিখে পাঠায় সত্যিই খাবার তার স্বামীর কাছে যাচ্ছে কিনা বোঝার জন্য। এখান থেকেই শুরু হয় এক অপূর্ব গল্প। কখনো সামনাসামনি দেখা না হলেও তাদের মধ্যে শুরু হয় চিঠি লেনদেন। নিজের ঘরে স্বামীর থেকে আগে থেকেই অবজ্ঞায় ভরা ইলার জীবনে সাজান ভাল বন্ধু হয়ে ওঠে। সিনেমার একপর্যায়ে অসাধারণ এক বন্ধুত্ব আমরা দেখতে পাই, যেখানে অনেক আগেই পরিবারের সবাইকে হারিয়ে একাকী এক মানুষ সাজান আর অন্যপ্রান্তে ইলা একে অন্যকে চিঠি দেওয়ার মাধ্যমে যার যার দুঃখ দূর করার চেষ্টা করতে থাকে। এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেখা যায়। মানুষ কখনওই একা থাকতে পারে না; তাকে বেঁচে থাকতে হলে একটি সত্যিকারের ভালবাসার অবলম্বন দরকার হয়। মানুষ তার অতীত স্মৃতি নিয়ে বাঁচতে চায়, আর এই অতীত মনে রাখতে হলে মানুষের অবশ্যই চাই কারো সাথে সেই স্মৃতি ভাগ করে নেওয়ার মতো একজন মানুষ। ইলার কাছে লেখা চিঠিতে একবার সাজান জানান,

“I think we forget things if we have no one to tell them to.”