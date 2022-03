পোর্ট্রেইট অফ আ লেডি (১৯৯৬), পিয়ানো (১৯৯৩), বা ব্রাইট স্টার (২০০৯); নারীদের জটিল ব্যক্তিগত জীবনের গল্প বলায় কিউই ফিল্মমেকার জেন ক্যাম্পিয়নের জুড়ি মেলা ভার। কিন্তু প্রায় ১ যুগ বিরতির পর পরিচালকের চেয়ারে বসে তিনি সাঁতরাতে চাইলেন ভিন্ন স্রোতে। সিনেমার বিষয় হিসেবে বেছে নিলেন পুরুষদের, বা পুরুষত্বের জটিলতাকে। নির্মাণ করলেন ওয়েস্টার্ন ঘরানার দ্য পাওয়ার অফ দ্য ডগ (২০২১)। তাই বলা যায় নিজের প্রত্যাবর্তনে কমফোর্ট জোনের বাইরে গেলেন জেন। আবার সিনেমার মনোযোগী দর্শকমাত্রই এটা উপলব্ধি করতে পারেন যে, ওয়েস্টার্ন ধারার রমরমা অবস্থা এখন আর নেই। নিজের প্রজেক্টে এই জনরায় যুগান্তকারী কিছু করার অভিপ্রায়ও ছিল না পরিচালকের। তথাপি পুরষ্কারের এই মৌসুমে সর্বত্র দ্য পাওয়ার অফ দ্য ডগের জয়জয়কার।

বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার আগে চলুন জেনে নেওয়া যাক কাহিনী সংক্ষেপ। কাহিনীর প্রেক্ষাপট ১৯২৫ সালের মন্টানা, যেখানে ফিল এবং জর্জ নামে দুই বারব্যাংক ভাই একটি লাভজনক র‍্যাঞ্চ বা পশু খামারের মালিক। সহোদর হলেও আচার-আচরণের দিক থেকে দুই ভাই যেন দুই মেরুর। জর্জ বারব্যাংক (জেসে প্লেমন্স) ভদ্র এবং শান্তশিষ্ট। তার পোশাক-পরিচ্ছদে থাকে আভিজাত্যের ছোঁয়া। নিজের বৃদ্ধ পিতামাতার মত সমাজে উচ্চ স্তরের বাসিন্দা হতে চায় সে, চায় নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি।

অন্যদিকে তার ভাই ফিল বারব্যাংক (বেনেডিক্ট কাম্বারব্যাচ) সুশিক্ষিত, ক্যারিশম্যাটিক হলেও অনেকটা বন্য প্রকৃতির। বুলি বা নিপীড়কের সকল বৈশিষ্ট্য তার ভেতরে সমভাবে উপস্থিত। আপন ভাইকে সে ডাকে 'ফ্যাটসো' নামে, নিজের কর্মচারীদেরকেও সে উৎসাহিত করে তার সাথে নিপীড়নে যোগ দিতে। র‍্যাঞ্চ চালাতে জর্জের তার উপর নির্ভরতা তাকে দেয় প্রবল সুখ। কিন্তু ফিল নিজেই আসলে তার ভাইয়ের উপর নির্ভরশীল। গুরু 'ব্রঙ্কো' হেনরির স্মৃতিও তার মনে সর্বক্ষণ দোলা দিয়ে যায়, পুঁথিগত বিদ্যা ছেড়ে যার শিক্ষাকে সে আঁকড়ে ধরেছে জীবনের পাথেয় হিসেবে। প্রাপ্ত বয়ষ্ক এই দুই পুরুষ ঘুমান একই রুমে।

নিজেদের কাজে একবার শহরে গেলে জর্জ রোজ (ক্রিস্টেন ডানস্ট) নামক এক ক্যাফে মালকিন বিধবার প্রেমে পড়ে এবং তাকে বিয়ে করে বাসায় নিয়ে আসে। এ ব্যাপারটি ফিলকে ক্রোধান্বিত করে এবং সে রোজকে নিজের শত্রু বলে গণ্য করে। তার ক্রূরতা রোজের কৈশোরে পা দেখা ছেলে পিটারের (কোডি-স্মিট ম্যাকফি) ক্ষেত্রেও সমানভাবে ক্রিয়াশীল। ফিল কর্তৃক নিজেদের ক্যাফেতে মা ও ছেলেকে একবার অপদস্ত হয়। এরপর বারব্যাংকদের র‍্যাঞ্চে রোজের আগমনের পর কী ঘটে তাই নিয়ে এগিয়ে চলে মুভির প্লট, ধীরে ধীরে আভাস দেওয়া হয় নানা অজানা বিষয় সম্পর্কে।

থমাস স্যাভেজের ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত একই নামের উপন্যাস অবলম্বনে দ্য পাওয়ার অফ দ্য ডগের চিত্রনাট্য লিখেছেন জেন ক্যাম্পিয়ন নিজেই। উনবিংশ শতকের গল্প বলা তার জন্য নতুন কিছু না। ১৯২৫ সালের মন্টানাকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন নিজ দেশের ওটাগোতে। মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করলে দর্শক দেখবেন সিনেমায় মোট পাঁচটি চ্যাপ্টার রয়েছে। প্রথম দেখায় এই চ্যাপ্টারগুলোকে গল্পের আবর্তনে তেমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় না। কেননা, এক চ্যাপ্টার থেকে অন্য চ্যাপ্টারে গেলে মুভির দৃষ্টিভঙ্গি, লোকেশন বা গল্পের খুব একটা পরিবর্তন হয় না। এসবের ক্ষেত্রে জেনের অ্যাপ্রোচ সিনেম্যাটিক নয়, বরং অনেকটা যেন নভেলিস্টিক। পরিচালকের নভেলিস্টিক অ্যাপ্রোচে এই চ্যাপ্টারসমূহ ব্যবহৃত হয়েছে কেন্দ্রীয় চরিত্রের সাথে সহযোগী চরিত্রদের সম্পর্কের গভীরতা প্রকাশে। কোনো একটি চ্যাপ্টারে ফিলের সাথে অন্য একটি চরিত্রের দ্বন্দ্ব বা টানাপোড়নের উৎপত্তি হয়। পরবর্তী কোন চ্যাপ্টারে গিয়ে আমরা দেখি সময়ের সাথে সেই দ্বন্দ্ব কীভাবে এখনো তাদের মিথস্ক্রিয়ায় প্রভাব ফেলছে।

এই সিনেমা বিষয়ক যেকোনো আলাপে বেনেডিক্ট কাম্বারব্যাচের অভিনয়ের ব্যাপারটি অবশ্যই উঠে আসবে। ওয়েস্টার্ন ঘরানার কোনো সিনেমায় তার নাম হয়তো কাস্টিং ডিরেক্টরের তালিকার শীর্ষে অবস্থান করে না। কিন্তু গল্পের প্রয়োজনে যা যা করা দরকার তার সবটাই তিনি করেছেন সফলতার সাথে। নিজের পৌরুষ নিয়ে সংকটে থাকা একটি চরিত্রকে মূর্ত করে তুলেছেন তিনি; যে চরিত্রটি ফিল্মের বেশিরভাগ অংশজুড়ে ডুবে থাকে কলুষতায়। নিজেকে দলের ভেতর সবচেয়ে রাফ অ্যান্ড টাফ ব্যক্তি প্রমাণের এক অনিবারণীয় ক্ষুধা তার মধ্যে সর্বদা বিরাজমান। এই ক্ষুধা সে চরিতার্থ করে অপরের উদ্দেশ্যে তির্যক মন্তব্য ছুঁড়ে দিয়ে এবং কর্তৃপক্ষের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শনের মাধ্যমে।

পাহাড়ি কনকনে বাতাসের মতো শীতল ফিলের চোখ, মুখের পাথুরে অবয়ব দেখে আন্দাজ করা যায় না ভেতরে কী চলছে। আর মুখ নিঃসৃত শব্দ যেন সাপের বিষদাঁতের মতোই বিষাক্ত। বেনেডিক্ট অভিনীত আগের বিচিত্র এবং চিত্তাকর্ষক চরিত্রদের কথা ভুলে যান। এখানে তিনি কুণ্ডলী পাঁকিয়ে বসে আছেন শিকারের অপেক্ষায়। পুরো মুভিতে তার হাঁটাচলা করেন খাপখোলা তলোয়ারের ন্যায়, আর কেউ খুব বেশি কাছে চলে এলে তাকে করে দেন ক্ষতবিক্ষত। দ্য হবিটের স্মগ বা স্টার ট্রেক: ইনটু ডার্কনেসের খান নুনিয়েন সিংয়ের চেয়েও করাল রূপে এখানে উপস্থিত হয়েছেন তিনি। ফিলের মনোভাব কেমন তা বুঝতে ভাইয়ের উদ্দেশ্যে করা এই একটি উক্তিই যথেষ্ট,

"I stink and I like it."