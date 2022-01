হ্যারি পটার চমৎকার এক ফ্যান্টাসির খোরাক, সে কথা সকলেরই জানা। কাহিনী নির্মাণ, গল্পের গাঁথুনি, টুইস্ট, প্লট, ক্যারেক্টার ডেভেলপমেন্ট, সব মিলিয়ে হ্যারি পটার যেন ফ্যান্টাসি জগতের প্রমিথিউস। হ্যারি পটার ফ্র‍্যাঞ্চাইজি তথা উইজার্ডিং ওয়ার্ল্ডের কাহিনীর পরতে পরতে জে.কে. রোলিং বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান, ঘটনা, ও চরিত্র খুবই সুনিপুণভাবে গেঁথে দিয়েছেন - যা সহজেই সাধারণ মানুষের চোখ এড়িয়ে যায়। আজকে আলোচনা করা হবে এমনই কিছু জিনিস নিয়ে, যা দ্বারা বুঝা যাবে জে.কে. রোলিং কত সূক্ষ্ম ও দক্ষ হাতে উইজার্ডিং ওয়ার্ল্ড-এর খুঁটিনাটি সাজিয়েছেন। নিচে বর্ণিত কাহিনীগুলো কোনো হ্যারি পটার বিশ্লেষক বা ভক্তের কল্পনাপ্রসূত ফ্যান থিওরি নয়।

হগওয়ার্টসে বছর শেষে বিভিন্ন হিসাব কষে চার হাউজের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নাম্বার অর্জনকারী হাউজকে 'হাউজ কাপ' দেওয়া হয়। এখানে অনেক শিক্ষার্থীর নিজ কৃতকর্মের নাম্বারও যোগ হয়। জাদু জগতের উপকার হচ্ছে, এমন কোনো কাজ করলে যোগ হয় পয়েন্ট, আবার হগওয়ার্টসের নিয়ম ভাঙলে ঋণাত্মক পয়েন্টও যোগ হয়। হ্যারি পটারের প্রথম বর্ষে তার সহপাঠী নেভিল লংবটমকে ১০ পয়েন্ট উপহার দেন প্রধান শিক্ষক অ্যালবাস ডাম্বলডোর। জিনিসটা হয়ত অতি সাধারণ গোছের মনে হতে পারে, কারণ পয়েন্ট তো হ্যারি আর হারমায়োনিও পেয়েছিল। নেভিল পয়েন্ট অর্জন করলে সেটা আর এমন কী? কিন্তু এর পিছনে চমৎকার এক উদ্দেশ্য লুকিয়ে আছে। হ্যারি, রন, হারমায়োনি যখন হগওয়ার্টসের নিয়ম ভেঙে রাতের আঁধারে ফিলোসফারস স্টোন সন্ধানে বের হয়, তখন সঠিক পন্থা অনুসরণ করে

নেভিল নিজের বন্ধুদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। সে চাচ্ছিল না তাদের কৃতকর্মের ফলে আবারও হাউজ গ্রিফিন্ডরের পয়েন্ট কাটা পড়ুক।

প্রিয় বন্ধুর বিরুদ্ধে দাঁড়ানো যে কতটা কঠিন, তা হয়ত ডাম্বলডোরের চেয়ে আর কেউ ভালো জানে না। অতীতে বন্ধু গ্রিন্ডেলওয়াল্ডের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আওয়াজ না তুলে বড়সড় এক ভুল করেছিলেন অ্যালবাস ডাম্বলডোর। সঠিক সময়ে যদি গ্রিন্ডেলওয়াল্ডের মুখোমুখি হয়ে তাকে থামানো যেত, তবে সে পুরো ইউরোপে মাগল আর জাদুকর সমাজে এতো আতঙ্ক ছড়াতে পারত না। পরিস্থিতি হাতের নাগালের বাইরে চলে গেলে যখন ডাম্বলডোর তার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু গ্রিন্ডেলওয়াল্ডের বিপক্ষে দাঁড়ালেন, তখন তিনি বুঝতে পারলেন কাজটা কতটা দুঃসাধ্য। রণক্ষেত্রে নিজের একজন বন্ধুর বিপক্ষে যুদ্ধ করার চেয়ে দশ শত্রুর মোকাবিলা করা সহজ। আর সাহসের সেই উপাখ্যান যদি লিখে এগারো বছরের কোনো হাবাগোবা গোছের ছেলে, তাহলে অ্যালবাস ডাম্বলডোর সেটাকে প্রশংসার জোয়ারেই ভাসাবেন। এজন্যই তিনি নেভিলকে পূর্ণ দশ পয়েন্ট খুশি হয়ে দিয়েছিলেন।

সেভেরাস স্নেইপ প্রথম ক্লাসেই হ্যারিকে যে প্রশ্নটা করেছিল, সেটা হলো,

“Potter! What would I get if I added powdered root of asphodel to an infusion of wormwood?”