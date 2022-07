মুন নাইট সিরিজের মাধ্যমে মারভেল দাবাঘরে ঘোড়ার আড়াই ঘরের অনবদ্য চাল দিয়ে বাজিমাত করে দিয়েছে। শুরু থেকেই দর্শকমহলে এই সিরিজ নিয়ে ব্যাপক আগ্রহ ও উদ্দীপনা বজায় ছিল। একে একে যত এপিসোড এগিয়েছে, দর্শকরা ততই অভিভূত হয়েছেন। এর আগেও দুবার মুন নাইটকে রূপালি পর্দায় চিত্রায়িত করার চেষ্টা করা হলেও দুর্ভাগ্যবশত তা আর হয়ে ওঠেনি। তবে শেষবারে সেই ভুলের আর সুযোগ দেননি মারভেল বস কেভিন ফেইগি।

একটা কমিক বুক চরিত্র মনস্তাত্ত্বিকভাবে কতটা প্রভাব খাটাতে পারে, তার চমৎকার এক উদাহরণ হয়ে থাকবে এই সিরিজ। অভিনয় থেকে শুরু করে পরিচালনা, সেট ডিজাইন, প্লট, মিউজিক সবকিছুই ছিল সোনায় সোহাগা। ওটিটি প্লাটফর্মে আগুন ঝরানো এই সিরিজের অজানা কিছু দিক নিয়েই আজকের এই আলোচনা।

টিভি সিরিজ হিসেবে অভিষিক্ত হবার পূর্বে কমিক জগতের রঙিন পাতা থেকে মুন নাইটকে সেলুলয়েডের পর্দায় জীবন্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে মোট দুবার। ২০০৬ সালে প্রথমবারের মতো 'Spike TV'-তে প্রিমিয়ার হওয়া 'Blade: The Series' নামক সিরিজের দ্বিতীয় সিজনে মুন নাইটের একটি ক্যামিও থাকার কথা ছিল, যা থেকে পরবর্তীতে পরিকল্পনামাফিক স্পিন-অফ টিভি সিরিজ সেট আপ হতো। কিন্তু প্রথম সিজনের পরেই এই সিরিজ আর আলোর মুখ দেখেনি। ফলে মুখ থুবড়ে পড়ে মুন নাইট প্রজেক্টও। ঐ বছর অক্টোবরে মার্ভেল স্টুডিওজ 'নো ইক্যুয়াল এন্টারটেইনমেন্ট'-এর সাথে পার্টনার হয়ে মুন নাইটকে নিয়ে আলাদা টেলিভিশন সিরিজ আনতে চেয়েছিল। এজন্য ২০০৮ সালে লেখক জন কুকসেকে সিরিজের ডেভেলপার হিসেবে নিযুক্ত করলেও এই সিরিজ এগোতে পারেনি।

২০১৭ সালে হলিউড পরিচালক জেমস গান মুন নাইটকে মারভেল সিনেম্যাটিক ইউনিভার্সে শুরু করার একটা প্রস্তাবনা দিয়েছিলেন। কিন্তু সেটা ব্যাটে-বলে হয়ে উঠেনি। পরবর্তীতে কেভিন ফেইগি ২০১৯ সালে 'ডি২৩-এ' মুন নাইট প্রজেক্টের কথা ঘোষণা করেন।

মুন নাইট সিরিজে স্টিভেনের বিরহব্যথার শুরুটাই ঘটে প্রথম এপিসোডে, যখন স্টিভ তার এক সহকর্মীর সাথে নৈশভোজে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু যখন সে বুঝতে পারল, সহকর্মীর সাথে দেখা করার সময় দু'দিন আগেই গত হয়ে গেছে, তখন বিষণ্ণ মনে রেস্তোরাঁতে বসেই সে কাবাব অর্ডার করে। কিন্তু নিরামিষভোজী স্টিভ জানত না কীভাবে সেই কাবাব পেটে চালান করতে হয়। ঐসময় তার প্রত্যক্ষ মনোবেদনা ফুটিয়ে তোলার একটা শট নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রোডাকশন কোম্পানি সিরিজ থেকে সেই দৃশ্য ছাটাই করে দেয়। এতে দারুণ ব্যথিত হন সিরিজের পরিচালক মোহাম্মদ দিয়াব। এই দৃশ্যের মাধ্যমে দিয়াব বোঝাতে চাইছিলেন ডিসঅ্যাসোসিয়েট আইডেন্টিটি ডিসঅর্ডারে ভোগা স্টিভেনের জীবন কতটা জটিলতার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে।

অস্কার আইজ্যাকের অভিনয় দেখে মনে হয়েছিল এই চরিত্র শুধু তার জন্যই। তবে তাকে কাস্ট করার আগে মূল চরিত্রে অভিনয়ের জন্য মার্ভেল স্টুডিওর শর্ট লিস্টে ছিল অলিভার জ্যাকসন কোহেন, পেদ্রো প্যাসকেল, সি এম পাংক, শায়া লাবফয়ের নাম। কিন্তু শেষমেশ সেই সুযোগ ধরা দেয় অস্কার আইজ্যাকের কাছেই। স্টিভেন চরিত্রে কাস্ট হবার পর অস্কার আইজ্যাকের সামনে পাহারসম এক চ্যালেঞ্জ এসে দাঁড়ায়। তাকে মার্ক স্পেক্টর ও স্টিভেন গ্রান্ট নামে দুটো আলাদা চরিত্রে অভিনয় করতে হবে, তা-ও একইসময়ে। যোগ্যতার বিচারে অস্কার তুখোড় মাপের একজন অভিনেতা হলেও ডিসঅ্যাসোসিয়েট আইডেন্টিটি ডিসঅর্ডারে ভোগা একজন রোগীর চরিত্রে অভিনয় করা মুখের কথা নয়।

কিন্তু তাকে কী করতে হবে, তা তিনি ভালো করেই জানতেন। আইজ্যাক তার ভাই মাইকেল হার্নান্দেজকে নিয়ে এসেছিলেন দ্বৈত চরিত্র অভিনয়ে সহায়তার জন্য। অস্কার মার্কের চরিত্রে অভিনয় করলে ওই সময় স্টিভেনের হয়ে কথা বলতেন মাইকেল। তারপর ভিজুয়াল ইফেক্টের কারিশমায় একজন ব্যক্তিকেই একই সময়ে দুজন করে দেখিয়েছে। এজন্য 'ফ্রেমস্টোর', 'ইমেজ ইঞ্জিন', 'ম্যামাল স্টুডিওস', 'ওয়েটাএফএক্স', 'জইক স্টুডিও'র মতো খ্যাতনামা ভিএফএক্স কোম্পানি কাজ করেছে মার্ভেল স্টুডিওর সাথে।

মার্ভেল সিনেম্যাটিক ইউনিভার্স বর্তমান বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ও সফল ফ্র‍্যাঞ্চাইজি হিসেবে দর্শকদের সিনেমা/সিরিজ উপহার দিয়ে আসছে। সেজন্য সিনেমা বা সিরিজের স্ক্রিপ্ট না পড়েই তাতে স্বাক্ষর করা বিরাট এক ঝুঁকির কাজ। কিন্তু সেই ঝুঁকিই যেন সানন্দে গ্রহণ করলেন সিরিজে আর্থার হ্যারো চরিত্রে অভিনয় করা ইথান হক। বাস্তব জীবনে তিনি অস্কার আইজ্যাকের প্রতিবেশী। নিউ ইয়র্কের এক কফি শপে সাক্ষাতের পর অস্কার আইজ্যাক ইথান হককে এই চরিত্রের ব্যাপারে বুঝিয়ে বলেন, আর সেই চরিত্রে অভিনয় করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। দীর্ঘ ৩৫ বছরে সিনেমার বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারে ইথান হক কখনো স্ক্রিপ্ট না পড়ে সিনেমার জন্য চুক্তিবদ্ধ হননি। কিন্তু মোহাম্মদ দিয়াবের কাজের ভক্ত আর অস্কার আইজ্যাকের সাথে ভালো সম্পর্ক থাকায় তিনি মুন নাইটের স্ক্রিপ্ট না পড়েই এই সিরিজের সাথে সম্পৃক্ত হন।

আর্থার হ্যারো চরিত্রটি গড়ে তোলা হয়েছে উগ্রপন্থী ধর্মান্ধ কাল্ট লিডার ডেভিড কোরেশের আদলে। ব্রাঞ্চ ডেভিডিয়ান নামক এক ধর্মীয় গোষ্ঠীর নেতা ছিলেন তিনি। অবৈধ অস্ত্র ও যৌন হয়রানির অভিযোগ এনে তাকে ও তার অনুসারীদের এটিএফের এজেন্টরা একটি গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির চেষ্টা করে। ১৯৯৩ সালে এফবিআই ও তামাক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, টেক্সাসে ডেভিডিয়ানস রেঞ্চে এক অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে আগুনে পুড়ে যায় রেঞ্চটি। আগুন নেভার পর এফবিআই কোরেশসহ ৫৪ জন প্রাপ্তবয়স্ক ও ২৮ জন শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার করে।

সিরিজের চতুর্থ এপিসোডের শেষদিকে মানসিক হাসপাতালে ফেঁসে যাওয়া মার্ক ও স্টিভেনের দেখা হয় জলহস্তীরূপী মিশরীয় দেবী তাউরেতের সাথে। পঞ্চম এপিসোডে এসে বেশিরভাগ স্ক্রিন টাইম ছিল তাউরেতের দখলে। ভিএফএক্সের আড়ালে তাউরেতের চরিত্র রূপালী পর্দায় ফুটিয়ে তোলার দায়িত্বটা কাঁধে নিয়েছিলেন লাবণ্যময়ী অভিনেত্রী অ্যান্টোনিয়া সালিব। মজার ব্যাপার হলো, দেবী তাউরেতকে যে পোশাকে পর্দায় দর্শক দেখেছে, অ্যান্টোনিয়া সালিবকেও মুন নাইটের শুটিং স্পটে সেই পোশাক পরতে দেওয়া হয়েছিল। অ্যান্টোনিয়া সালিব তার ইনস্টাগ্রাম আইডিতে শুটিংয়ের সময় একটি ছবি পোস্ট করেছিলেন, যেখানে তাকে প্রাচীন মিশরীয় উরস্ত্রাণ, এবং স্কার্টসমেত পুরো কস্টিউমে দেখা গিয়েছিল। সেই ছবির ক্যাপশনে তিনি লিখেছিলেন,

"So much fun working on Moon Knight and getting to play the one and only Taweret...I’m very proud of the show, and the whole team has done such an incredible job!"