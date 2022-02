দ্য কিংডম অব সৌদি এরাবিয়াতে চিত্রায়িত প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ওয়াজদা। তার নির্মাতা আবার একজন নারী পরিচালক, হাইফা আল মনসুর! মোটাদাগে এটি বক্তব্যের গভীরতা আর নির্মাণশৈলীর নান্দনিকতায় একটি শক্ত রাজনৈতিক চলচ্চিত্র, পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে নির্মাতার সরব প্রতিবাদ। একইসাথে আরবের নিগৃহীত নারীর অবস্থান থেকে সমাজের আলেখ্য বয়ান ওয়াজদা। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, সৌদি আরবের প্রথম ফিচার ফিল্ম Keif al-Hal? যা দেশটির বাইরে (সংযুক্ত আরব আমিরাতে) চিত্রায়িত হয়েছিল। সেক্ষেত্রে ওয়াজদাই প্রথম যার চিত্রধারণের পুরো কাজ দেশের অভ্যন্তরে সম্পন্ন হয়।

বেসবল বুট আর পপগান শোনা টমবয় স্বভাবের ওয়াজদা সাফফানকে নিয়ে বেজায় নাখোশ প্রধান শিক্ষিকা!; Image Source: Wadjda

রিয়াদের স্কুলপড়ুয়া কিশোরী ওয়াজদা সাফফান অন্য সবার থেকে খানিকটা আলাদা। সমাজের গতানুগতিক দাসত্ব মুক্ত নাবালিকার চিন্তাভাবনা এবং জীবনযাপন মুক্ত-বিহঙ্গের মতো। যদিও সমাজের রীতিনীতি আর নানাবিধ শৃঙ্খলের বেড়াজালে বিহঙ্গ ডানা ঝাপটাতে পারে না। উলটো তার আচার-আচরণের জন্য স্কুলে তাকে প্রতিনিয়ত অপদস্থ হতে হয়। তবে শিক্ষিকাদের রূঢ় ব্যবহার তাকে দমাতে পারে না। এমতাবস্থায় উপলব্ধি আসে ওয়াজদার কৈশোরের চাঞ্চল্য আর দুরন্তপনা এই ফিল্মের প্রধান সৌন্দর্য। যা সবিশেষ মহানুভবতায় ফ্রেমবন্দি হয়েছে।

পরিচালক হাইফা তার ডেব্যু ফিল্মে আরব সমাজের নারীর অবস্থানকে বিভিন্ন বয়স ও পেশার জায়গা থেকে তুলে এনেছেন। সেখানে সর্বত্র পুরুষতন্ত্রের জয়জয়কার। সময়ান্তরে বোধগম্য হবে নারীর নিজস্ব স্বাধীনতা উক্ত সমাজেরই নিয়ন্ত্রণাধীন। শুধু ওয়াজদা সেখানে অনন্য ব্যতিক্রম। ফিল্মে ওয়াজদার লালিত শৈশবকে দর্শক গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের সুযোগ পায় বিধায় আপাত টমবয় স্বভাবের চপল উচ্ছলতা স্ক্রিনটাইমের মধ্যেই দৃঢ় প্রত্যয়ের সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়।

অভিষ্ট লক্ষ্যে অটুট রিয়াদের কিশোরী ওয়াজদা; Image Source: Wadjda

মুভির চিত্রনাট্য মৌলিক হলেও তা ইতালিয়ান ভিত্তরিও ডিসিকা'র নিউরিয়ালিস্ট সিনেমা বাইসাইকেল থিভস এবং ইরানিয়ান জাফর পানাহির অফসাইড চলচ্চিত্র দ্বারা যে অনুপ্রাণিত তা অনস্বীকার্য। দেশটিতে প্রচলিত নানা ধর্মীয় এবং সামাজিক মতবাদ এবং স্টেরিওটাইপের উপস্থিতি নির্মাতা শ্লেষাত্মকভাবে দেখিয়েছেন। গুরুগম্ভীর কোন দৃশ্যায়ন ও বিবৃতির অনুপস্থিতি কাহিনির সরল সাবলীলতার জন্য আবশ্যকীয় ছিল। পিরিয়ড চলাকালীন মেয়েদের কোরআন স্পর্শ করার ব্যাপারটি এ ছবিতে বেশ সহজভাবে এসেছে। পুরোসময়ে কোথাও সিনেমাটিক গিমিক দেখানোর প্রবণতা চোখে পড়ে না। সম্পাদনায় ফাস্টকাট নেই বললেই হয়। ফলশ্রুতিতে ধীরস্থির শটে চরিত্রগুলো সম্পর্কে জানা যায়। রিয়াদের রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি এবং জনসম্পর্ক ফিল্মের গুরুত্বপূর্ণ দিক। এর মাধ্যমে রাজধানী রিয়াদ ছবির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রোল প্লে করে। পাশাপাশি ব্যাকগ্রাউন্ডে ড্রাম এবং তবলার সুর আরব সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্বশীল। সাথে ওয়েস্টার্ন পপের ফিউশন বৈশ্বিক সংস্কৃতির বহমানতাকে জানান দেয়।

"Don't you know that a woman's voice shouldn't be heard by men?"

মা ও মেয়ের সহজ সরল আবেগমাখা সম্পর্কের প্রতিনিধিত্ব করে এ সিনেমা!; Image Source: IMDb

ওয়াজদার প্রতিবেশি সমবয়সী বন্ধু আবদুল্লাহ একটি সাইকেলের অধিপতি। কোনো একদিন বন্ধুটি তার ওড়না নিয়ে পালিয়ে যাবার সময় দৌড়ে সে আবদুল্লাহকে ধরতে গেলে ব্যর্থ হয় চলন্ত সাইকেলের গতির কাছে। ঐ দৃশ্যে সামান্য আহত হতেও দেখা যায় তাকে। ওয়াজদার জেদ চাপে সে নিজের বাইসাইকেলে আবদুল্লাহকে রেসে পরাজিত করবে। অথচ কিশোর বয়সের এই নিষ্পাপ চাওয়া সমাজের জেন্ডার লেন্সে 'অপরাধ' বলে বিবেচিত হতে থাকে। বাসায় ওর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু মা পর্যন্ত অনুমতি দেয় না মেয়েকে সাইকেল চালানোর। এমনকি সাইকেল চালালে সন্তান জন্মদানে অক্ষমতা সৃষ্টি হবার মতো ভীতিকর কথাও বলা হয় তাকে। ওয়াজদা অবশ্য সেসব স্টেরিওটাইপে কান না দিয়ে নিজে সংকল্পবদ্ধ থাকে। সেদিন থেকে সে ক্লাসমেটদের কাছে মিক্সটেপ (ক্যাসেট), ব্রেসলেট বিক্রি করে স্বপ্নের সবুজ বাইসেকেলের জন্য টাকা জমাতে শুরু করে।

আবদুল্লাহর কথা প্রমাণ করে আরব সমাজে মেয়েকে কতটা অবলা এবং উপেক্ষিত বিবেচনা করে; Image Source: IMDb

এমতাবস্থায় একদিন আসন্ন কোরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতার কথা জানতে পারে সে। বিজয়ীর জন্য ঘোষণা করা প্রাইজমানিও অত্যন্ত আকর্ষণীয়। সবুজ বাইকের স্বপ্নপূরণের এইতো সুযোগ! এ সিকুয়েন্সে সিনেমাটোগ্রাফি চমকপ্রদ একটি শটের অবতারণা করেছে। দেয়ালের অপরপাশে ভ্যানে করে নিয়ে যাওয়া সাইকেল এমনভাবে গতিশীল অবস্থায় প্রোটাগনিস্টের আইলেভেল থেকে দেখানো হয়েছে যাতে যানটিকে শূন্যে একাকী উড়ন্ত বলে ভ্রম হয়। উন্মুক্ত পা এবং নেইলপলিশকে স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে ভাবা যেতে পারে মুভিতে। তথাপি লেসবিয়ান সম্পকর্কে অনভিপ্রেত এবং প্রচলিত রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গিতে গর্হিত অপরাধ বলে সাব্যস্ত হয়েছে প্রধান শিক্ষিকার বিচারিক সিদ্ধান্তে।

আবদুল্লাহর সাইকেল নিয়ে অনুশীলনের সময় পড়ে গিয়ে আঘাতপ্রাপ্ত হয় হাস্যচ্ছল ওয়াজদা; Image Source: Wadjda

ছেলে সন্তানের প্রত্যাশায় ওয়াজদার বাবার দ্বিতীয় বিবাহের ইচ্ছা এবং এক্ষেত্রে প্রথম স্ত্রীর অনুমতি নেবার নিষ্প্রয়োজনীয়তাকেও প্রশ্নবিদ্ধ করেছে সিনেমাটি। মুভির কিছু কিছু সংলাপ একবারে অসাধারণ। কোরআন প্রতিযোগিতায় ওয়াজদার প্রথমস্থান প্রাপ্তির পর যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে সে এতগুলো টাকা দিয়ে কী করবে। তখন তার প্রত্যুত্তর অন্যান্য শিক্ষার্থী ও শিক্ষিকাদের বিব্রত ও হতচকিত করে। একটু আগেই যাকে মাইকে সব মেয়েদের আদর্শ বলে বিজয়ী ঘোষণা করেছিল তার চরিত্র নিয়েই কিনা তখন আঙ্গুল তোলা হয়!

"You know a bike isn't a toy for girls. Especially not for well-behaved, devout girls."

অতঃপর পুরস্কারের সমুদয় অর্থ বিজয়ী ওয়াজদাকে না দিয়ে ও তার থেকে অনুমতি না নিয়েই ফিলিস্তিনে পাঠানোর সিদ্ধান্ত জানানো হয় মাইকে!

টেকনিক্যাল দিক থেকে কিছু ত্রুটি লক্ষ্য করা গেলেও সেগুলো গুরুতর নয়। যেমন ছবির মধ্যাংশে রিলিজিয়াস ক্লাবে যুক্ত হবার আগমুহূর্তে দেখানো ওযুর দৃশ্যে নিয়মের পর্যায়ক্রমের ভুল দেখা যায়। আরেক দৃশ্যে বাবার পারিবারিক বৃক্ষে (Traditional Family Tree) নিজের নামে নতুন কাগজ বোর্ডে সেঁটে দেয়ার সিনে ভিন্ন এঙ্গেলের ক্লোজআপ ও ওয়াইড শটে কাগজের আকৃতি ও অবস্থানের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন দেখা যায়। আবার ওভেন থেকে রুটি বের করার মুহূর্তে শব্দধারণের লুকায়িত যন্ত্রাংশ ক্যামেরাতে ধরা পড়ে। যদিও খালিচোখে সহজে এসব দেখতে পাবার কথা নয়।

ওয়াজদার মন ভালো করতে পরে আবদুল্লাহও কোন কিছুর কমতি রাখে না।; Image Source: Wadjda

চলচ্চিত্রে ওয়াজদার মায়ের চরিত্রে স্বামীসেবা, পরাধীনতা এবং সন্তানের প্রতি গভীর মমতা দৃশ্যমান। স্বামীর হবু বিয়ে ঠেকাতে এবং তাকে আকৃষ্ট করতে পরিকল্পনায় ব্যস্ত সময় কাটান তিনি। মেয়েকে প্রচলিত নিয়মে শাসন করলেও অজ্ঞাতসারে তার সুপ্ত স্বাধীনচেতা শিল্পমনের অস্তিত্ব দর্শক খুঁজে পাবে। শেষ অংশে ছাদের উপর মা-মেয়ের হতাশা-ঝরা কণ্ঠের কথোপকথন আর মেয়েকে দেয়া চমক বিশেষ নজর কাড়ে। অবশ্য সিনেমার শেষ দৃশটি একদম দর্শক প্রত্যাশিত। ওয়াজদার সবুজ সাইকেলের লালিত স্বপ্নের বাস্তবায়ন আর বাধাহীন গতিময়তা সমাজ সংস্কারের গ্রিন সিগনাল দেখায়। আবদুল্লাহকে সাইকেল রেসে পিছনে ফেলে ওয়াজদা চ্যালেঞ্জ জানায়— "Catch me if you can!" সিনটি ডিরেক্টর ত্রফোর The 400 Blows চলচ্চিত্রের কথা স্মরণ করায়।

২০১২ সালে ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভালে এর প্রিমিয়ার অনুষ্ঠিত হয়। তবে চমক এখানেই শেষ নয়, ৮৬তম অস্কারে সৌদি আরবের চলচ্চিত্র হিসেবে প্রথমবারের মত প্রতিনিধিত্ব করে হাইফা আল মনসুরের এ সিনেমা। গল্পের সরলতা আর পর্যবেক্ষণের নিবিষ্টতা স্বাভাবিকভাবেই প্রলুব্ধ করে বিশ্ব চলচ্চিত্রমোদীদের। সেলুলয়েডে সৌদি আরবের সামাজিক সংকটের স্বরূপ নতুনভাবে উন্মোচিত হয় ওয়াজদা'র ভিজুয়ালে। ওয়াজদা তাই কেবল চলচ্চিত্রই থাকে না, চলচ্চিত্রের সীমানা পেরিয়ে তা হয়ে ওঠে ফেমিনিস্ট প্যাম্ফলেট।