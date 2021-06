'অস্কার' শব্দটি শুনলেই মনে পড়ে যায় সোনায় মোড়ানো মূর্তির কথা, যা অর্জন করার স্বপ্ন থাকে রুপালী পর্দার প্রতিটি মানুষের। অনেক পরিশ্রম, ত্যাগ এবং অধ্যবসায় মিশে আছে এই নামটির সাথে। অস্কার এককথায় চলচ্চিত্র জগতের সর্বোচ্চ সম্মান। তবে অনেক অবাক হতে হবে, যখন মনে পড়বে, অনেক শ্রেষ্ঠ সিনেমা এবং শ্রেষ্ঠ মানুষদের কাছে ধরা দেয়নি এই সোনার হরিন। চলুন দেখে নেই তেমন কয়েকটি চলচ্চিত্রের নাম, যেগুলো সমালোচক কিংবা দর্শক সবার মন জয় করলেও অস্কার জয় করতে পারেনি।

Hope is a good thing, maybe the best of things, and no good thing ever dies.

গল্পটি ছিলো শশাঙ্ক কারাগারে আটকা পড়া অ্যান্ডি ডুফ্রেন্সের আশা, ধৈর্য্য আর সাধনার। স্টিফেন কিংয়ের উপন্যাসিকা ‘রিটা হেওয়ার্থ অ্যান্ড শশাঙ্ক রিডেম্পশন' অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্রটি এম্পায়ার ম্যাগাজিনে শ্রেষ্ঠ ১০০ চলচ্চিত্রের মধ্যে ভোটে ৪র্থ নির্বাচিত হয়েছিল। আর এ মুভিটি দুই কোটির বেশি ভোট পেয়ে এখনো IMDB-তে সেরা ২৫০ মুভির শীর্ষে আছে।

অস্কার মনোনয়ন: ১৯৯৫ সালের অস্কারে মোট পাঁচটি বিভাগে মনোনয়ন পেয়েছিলো সিনেমাটি। তার মধ্যে সেরা মুভি এবং সেরা পার্শ্ব চরিত্রে অভিনয়ের জন্য মরগান ফ্রিম্যান মনোনয়ন পান। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, কোনো অস্কারই জোটেনি মুভিটির কপালে। সে একই বছর মুক্তি পেয়েছিলো ফরেস্ট গাম্প এবং পাল্প ফিকশনের মতো সেরা মুভি। তবে অস্কারে ফরেস্ট গাম্পের জয়জয়কার ছিল।

অনেকেই মুভিটিকে অস্কারের দৌড়ে টিকতে না পারার কারণ হিসেবে দায়ী করেন বক্স অফিসে ফ্লপ হওয়াকে। আর ফ্লপ হওয়ার জন্য দায়ী করা হয় মুভির টাইটেলকে।

আমেরিকান ফিল্ম ইন্সটিটিউটের মতে, এটি সর্বকালের সেরা অনুপ্রেরণাদায়ক চলচ্চিত্র। আসলেই তাই। এই সিনেমাটিতে জর্জ বেইলি যখন হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি বুঝতে পারলেন তার সারা জীবনের ত্যাগ কীভাবে তার ভালোবাসার মানুষদের জীবন পাল্টে দিয়েছিল।

মজার বিষয় হলো, এই চলচ্চিত্রটি তৈরি করা হয় একটি ক্রিসমাস কার্ডের একটি ছোট গল্প ‘দ্য গ্রেটেস্ট গিফট’ এর উপর ভিত্তি করে।

অস্কার মনোনয়ন: সর্বমোট পাঁচটি বিভাগে মনোনয়ন পায় এই মুভিটি, যার মধ্যে সেরা চলচ্চিত্র এবং সেরা অভিনেতা হিসেবে জেমস স্টুয়ার্ট মনোনয়ন পান। কিন্তু সে বছর অস্কারে রাজত্ব করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উপর ভিত্তি করে নির্মিত 'দ্য বেস্ট ডেইজ অফ আওয়ার লাইভস' মুভিটি। মোট আটটি বিষয়ে মনোনয়ন পেয়ে সাতটিই জিতে নেয়।

তবে জেমস স্টুয়ার্টের অস্কার না পাওয়া বেশ অবাক করা বিষয় ছিল। পুরো মুভিতে দুর্দান্ত অভিনয় করেছিলেন তিনি। তার অভিনয়কে প্রিমিয়ার ম্যাগাজিন সর্বকালের সেরা পারফর্মেন্স হিসেবে ৮ নাম্বারে স্থান দেয়।

রবার্ট ব্লচের উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত এই চলচ্চিত্রটি আমেরিকান ফিল্ম ইন্সটিটিউট সর্বকালের সেরা থ্রিলার ফিল্ম হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। হবেই বা না কেন? তখনকার সময়ে সাইকোর মতো কোনো মুভি দর্শকদের এতটা প্রভাবিত করতে পারেনি। বেইটস মোটেলে কিছু অস্বাভাবিক হত্যাকান্ড এবং একটি অপ্রত্যাশিত সমাপ্তির কারণে আজও চলচ্চিত্রটি সমানভাবে জনপ্রিয়। আর এই চলচ্চিত্রের বিখ্যাত শাওয়ার সিনকে বলা হয় সিনেমাজগতের শ্রেষ্ঠতম। ৪৫ সেকেন্ডের সেই সিনটি শ্যুট করতে লেগেছিলো পুরো এক সপ্তাহ, ৭৭টি ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল এবং ৫২টি কাট!

অস্কার মনোনয়ন: মোট চারটি বিভাগে মনোনয়ন পেয়েছিল মুভিটি, যার মধ্যে সেরা পরিচালক এবং সিনেমাটোগ্রাফি ছিল। অবাক করা বিষয় হলো, মুভিটি সেরা চলচ্চিত্র এবং বার্নাড হারম্যানের সেই অসাধারণ মিউজিক স্কোরটির জন্য অস্কার মনোনয়নই পায়নি।

এক্ষেত্রে আলফ্রেড হিচককের কথা বলতেই হবে। চলচ্চিত্রজগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচালক এবং আধুনিক সাসপেন্সের জনক পাঁঁচবার অস্কার মনোনয়ন পেয়েও একবারও অস্কার জিততে পারেননি।

হয়তো বা অনেকেই জানেন না, সার্জিও লিওনের ডলার ট্রিলজির শেষ মুভি ছিল এটি। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময়ে ব্লন্ডি (দ্য গুড), অ্যাঞ্জেল আইজ (দ্য ব্যাড) এবং টুকো (দ্য আগলি)-কে নিয়েই এগিয়ে যায় সিনেমাটি, যা ডিরেক্টর কুয়েন্টিন টারান্টিনোর মতে সেরা ওয়েস্টার্ন মুভি। তাছাড়া IGN এই মুভিটিকে সেরা ২৫ ওয়েস্টার্ন চলচ্চিত্রের মধ্যে সপ্তম স্থান দেয়।

অস্কার মনোনয়ন: না, চলচ্চিত্রটি কোনো অস্কার মনোনয়ন পায়নি। কারণ মুভিটি সে সময়ে ক্রিটিকদের মন জয় করতে পারেনি, যার মূল কারণ হিসেবে ধরা হয় মুভিটির সাব জনরাকে, স্প্যাগেটি ওয়েস্টার্ন (যে চলচ্চিত্রগুলো আমেরিকান ওয়েস্টার্ন ভঙ্গিতে নির্মিত, কিন্তু মুভিটির পরিচালক থাকেন ইতালিয়ান)। তাছাড়াও সিনেমাটিতে একটু বেশি সহিংসতাও ছিল। তবে বর্তমানে এই চলচ্চিত্রটি সব সমালোচনা ডিঙিয়ে পৃথিবীজুড়ে অন্যতম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র হিসেবে স্বীকৃত। যদিও এনিও মরিকনের দুর্দান্ত স্কোর মনোনয়ন না পাওয়ায় খারাপ লাগতেই পারে।

এর দু'বছর পরে মুক্তি পাওয়া সার্জিও লিয়নের আরেক মুভি ওয়েস্টার্ন ওয়ান্স আপন আ টাইম ইন ওয়েস্ট -ও কোনো অস্কার মনোনয়ন পায়নি।

কিশোরটি কি তার বাবাকে হত্যা করেছিলো? নাকি সে নির্দোষ? তা নিয়ে জুরি বোর্ডের ১২ জন সদস্য আর তাদের আলোচনার প্রবাহ নিয়েই মুভিটি। বাইরের অল্প কিছু অংশ বাদে পুরো সিনেমাটি শ্যুট করা হয় মাত্র তিনটি রুমে। সিডনি লুমের পরিচালনায় এই চলচ্চিত্রটিকে বলা হয় ইতিহাসের অন্যতম সেরা কোর্টরুম ড্রামা। অসাধারণ লেখনি আর অভিনয়ের জন্য কোনোপ্রকার অ্যাকশন কিংবা প্লট টুইস্ট না থাকা সত্ত্বেও এই সিনেমাটি বেশ উপভোগ্য।

অস্কার মনোনয়ন: সেরা চলচ্চিত্র, সেরা পরিচালক এবং সেরা রাইটিং এই মোট তিন বিভাগে মনোনয়ন পেয়েছিলো সিনেমাটি। এই তিন বিষয়েই মুভিটিকে হারিয়ে অস্কার জিতে নেয় ব্রিজ অন দ্য রিভার কোয়াই। যদিও চলচ্চিত্রটি অস্কার জিততে ব্যর্থ হয়, কিন্তু বরিস কাফম্যানের অসাধারণ সিনেমাটোগ্রাফি আজও সবাইকে মুগ্ধ করে।

“Welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is: you do not talk about Fight Club. The second rule of Fight Club is: you DO NOT talk about Fight Club!”