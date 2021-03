এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারের চেয়ে আকারে ছোট এসব জাহাজে বোমা ফেলা বেশ কঠিন। রাত হয়ে যাওয়ায় এডমিরাল স্প্ৰুয়েন্স আবার আক্রমণ করতে পারেননি। ইয়ামামোতোর ব্যাটলশিপের চোখে ধরা পড়ার ঝুঁকি নিয়ে সার্চ লাইট জ্বালিয়ে নিজের বিমানগুলোকে অবতরণের সুযোগ দেন তিনি। এই সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে ক্যাপ্টেন মাইলস ব্রাউনিংয়ের সাথে তার বাদানুবাদ হয়। ভাইস এডমিরাল ফ্লেচার রিয়ার এডমিরাল স্প্ৰুয়েন্সকে কমান্ডার বানালেও ক্যারিয়ারগুলোর ভালোমন্দ দেখার দায়িত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন ব্রাউনিং। সেদিন রাত সোয়া দুটোয় মিডওয়ে দ্বীপের ১০০ মাইল পশ্চিমে অবস্থান নেয়া মার্কিন সাবমেরিন ইউএসএস টাম্বরের কমান্ডার জন মারফি বেশ কয়েকটি জাহাজ পেরিস্কোপে দেখতে পান। কিন্তু তিনি বা তার ডেপুটি এডওয়ার্ড স্প্ৰুয়েন্স (এডমিরাল রেমন্ড স্প্ৰুয়েন্সের ছেলে) জাহাজগুলো কী ধরনের বা কাদের জাহাজ সেটি বুঝতে পারেননি। ফলে তারা হেডকোয়ার্টারে ফ্লিট এডমিরাল নিমিটজের কাছে "four large ships" মেসেজটি পাঠান।

যুদ্ধের ফলাফল এবং প্রভাব

যুদ্ধের পর এডমিরাল স্প্ৰুয়েন্স তার বহরের সবগুলো জাহাজ রিফুয়েলিং শেষ করে ইয়ামামোতোর নৌবহরকে খুঁজতে বের হন। এরই মধ্যে ইউএসএস সারাটোগা নামের অপর একটি ক্যারিয়ার মেরামতের কাজ অসমাপ্ত রেখে যুক্তরাষ্ট্র থেকে জরুরি ভিত্তিতে ফিরে এলে এডমিরাল ফ্লেচার সেটির দায়িত্ব নিয়ে আবার ফ্লিট কমান্ড নিজের হাতে নেন।

১০ জুন পর্যন্ত জাপানিদের খোঁজে প্রশান্ত মহাসাগর চষে বেড়ানো হয়। ইতিহাসবিদ স্যামুয়েল মরিসন তার বইয়ে উল্লেখ করেছেন যে সেদিন রাতে জাপানিদের আক্রমণ না করে পশ্চাৎপসরণের সুযোগ দেয়ায় যুদ্ধের পর এডমিরাল স্প্ৰুয়েন্সের বেশ সমালোচনা হয়। কিন্তু রাতে হামলা করার মতো পর্যাপ্ত টর্পেডো বোম্বার তার কাছে ছিল না। এডমিরাল নাগুমো ১৫ জুন পোস্ট-ব্যাটল এনালাইসিস রিপোর্ট দেন যে আমেরিকানরা তাদের প্ল্যান ৫ জুনের আগপর্যন্ত জানত না। কিন্তু নিজেদের অপর্যাপ্ত গোয়েন্দা তথ্যের কারণে আকস্মিক আক্রমণের শিকার হয়েছেন বলে ধারণা করেন তিনি।

বাস্তবতা হলো মার্কিন ক্রিপ্টোগ্রাফাররা জাপানি নেভাল কমিউনিকেশন কোডবুকের ৮৫% কোড ভেঙে ফেলেছিল। ফলে জাপানি রেডিও কমিউনিকেশনের অনেকাংশই যুদ্ধের পূর্বেই ফাঁস হয়ে যায়, যা প্রথম পর্বে বিস্তারিত বলা হয়েছে। এ কারণে এই যুদ্ধকে "The turning point of the Pacific" বলা হয়। কোরাল সি যুদ্ধের ফলাফল যদি ড্র ধরা হয়, তবে মিডওয়ে ছিল যুক্তরাষ্ট্রের জন্য 'Total Victory'। এই যুদ্ধের পর মার্কিনিরা বিশ্বাস করতে শুরু করে যে কম শক্তি নিয়েও জাপানিদের যুদ্ধে হারানো সম্ভব।

এক ছবিতে পাঁচটি Essex ক্লাস এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার। এই শ্রেণীর ২৪টি জাহাজ বানিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র; Image source : wikipedia.org

তবে মিডওয়ের মতো বেকায়দা অবস্থায় যেন আর না পড়তে হয় সেজন্য তাদের যুদ্ধজাহাজ নির্মাণ প্রোগ্রাম ব্যাপকভাবে ত্বরান্বিত করা হয়। পরবর্তী তিন বছরে যুক্তরাষ্ট্র ২৪টি এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার নির্মাণ করে! একই সঙ্গে তাদের পাইলট ট্রেনিং প্রোগ্রাম ও যুদ্ধবিমান নির্মাণ ত্বরান্বিত হয়। অপরদিকে জাপানের নতুন বিমান তৈরির ধারা মোটামুটি অক্ষুণ্ন থাকলেও পাইলট ট্রেনিং প্রোগ্রাম খুবই সংক্ষিপ্ত সিলেবাসে হয়, যা অনভিজ্ঞ পাইলট তৈরি করে। উল্লেখ্য, জাপানের মোট ভেটেরান পাইলটদের ২৫% এবং মোট এয়ারক্রাফট মেকানিক ও টেকনিশিয়ানের ৪০% মিডওয়ের যুদ্ধে নিহত হয়েছিল।

তাছাড়া কোরাল সি ও মিডওয়ে যুদ্ধে জাপানের ৩টি ক্যারিয়ার ডিভিশন নন-অপারেশনাল হয়ে যায়। এতে প্যাসিফিক অঞ্চলে জাপানের একের পর এক এলাকা দখলের পরিকল্পনা একেবারে হোঁচট খায়। এর ফলে গুয়াডালক্যানাল ও সলোমন আইল্যান্ডে সেনা নামানোর সুযোগ পায় যুক্তরাষ্ট্র। মিডওয়ে যুদ্ধের ধোঁকা হিসেবে যে এলিউশন আইল্যান্ড দখল করেছিল, সেটিও পুনরুদ্ধার হয়। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের মূল ভূমিতে জাপানের হামলার আশা কেবল স্বপ্নই থেকে যায়। সর্বোপরি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত মিডওয়ে যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির প্রভাব কোনো না কোনোভাবে জাপান অনুভব করেছে।