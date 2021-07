৭ ডিসেম্বর, ১৯৪১ সাল। যুক্তরাষ্ট্রকে হতভম্ব করে দিয়ে তাদের প্রশান্ত মহাসাগরীয় সামরিক ঘাঁটি পার্ল হারবারে বিমান হামলা চালায় জাপান। এরই মধ্য দিয়ে দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। ভয়ংকর এই হামলাটি যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ ও সামরিক বাহিনীর মনোবল একেবারে তলানীতে নামিয়ে দেয়। প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট তার বাহিনীর চীফ অফ স্টাফদের সাথে একটি মিটিংয়ে বলেন,

"Japan should be bombed as soon as possible to boost public morale after Pearl Harbor"