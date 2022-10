সুন্দরী কমলা নাচে…

এ গানের লাইন দুটি শোনেননি, দেশে এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া কঠিন। লোকসঙ্গীত, কাহিনীকাব্য কিংবা পৌরাণিক কাহিনীতেও বার বার উল্লেখ পাওয়া গেছে কমলা সুন্দরীর। প্রাচীন করতোয়া মাহাত্ম্যেও ছিল কমলা সুন্দরীর পদচারণা। তবে কমলা সুন্দরী কি শুধুই লোকমুখে চলে আসা উপকথা? নাকি ঐতিহাসিক কোনো চরিত্র? এ প্রশ্নের উত্তরে কিছুটা থমকে যেতে হয়। কারণ, বাংলার লিখিত কোনো ঐতিহাসিক দলিল পুণ্ড্রতনয়া কমলার প্রাণের অস্তিত্ব অকাট্যভাবে প্রমাণ করতে পারে না। সেজন্য ধার করতে হয় বিদেশি সাক্ষ্য। দ্বাদশ শতাব্দীতে কাশ্মীরি কবি কলহন রচিত ঐতিহাসিক ‘রাজতরঙ্গিনী’ গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া যায় নর্তকী কমলার। সুবিশাল এই গ্রন্থের চতুর্থ খন্ডে অর্ধশতাধিক শ্লোকে নর্তকী কমলার উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু ভাবনার বিষয় হলো- বঙ্গতনয়া কমলা কীভাবে কাশ্মীরি শ্লোকে উপস্থিত হলো? সেটা জানার জন্য আমাদের ফিরে যেতে হয় ৮ম শতকের পুন্ড্রবর্ধনে।

৮ম শতাব্দীর শেষভাগের কথা। সুবিশাল গৌড় সাম্রাজ্য তখন ভেঙে ছোট ছোট রাজ্যে পরিণত হয়েছে। সেসময় পুন্ড্রনগরের শাসনকর্তা ছিলেন রাজা জয়ন্ত। শাসক হিসেবে তার খ্যাতি ছিল চারদিকে। তিনি ছিলেন প্রজাদরদী এক রাজা। ফলে তার সময়টা বেশ সুখেই কাটায় পুন্ড্রের সাধারণ মানুষ। ধনসম্পদ আর রাজকীয় গরিমা ছাড়াও পুন্ড্রের আরেকটি খ্যাতি ছিল। সেসময় করতোয়ার তীরে গড়ে ওঠা স্কন্ধ মন্দির বা কার্তিকেয় মন্দিরে বসতো জগদ্বিখ্যাত নাচের আসর। শুধু গীতিনৃত্য নয়, অনেক ঐতিহাসিক মত দিয়েছেন যে প্রাচীন বাংলায় করতোয়ার তীরেই বসেছিল প্রথম যুগের নাটকের আসর। করতোয়ার তীরে গড়ে ওঠা এসব গীতিনৃত্যের আসরের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল সুন্দরী কমলা। রূপে-গুণে অনন্য স্কন্ধ মন্দিরের এই দেবদাসীর নাম বাংলার গণ্ডি পেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে দূর দেশে। যত পুঁথি-পুরাণে কমলার উল্লেখ আছে, সবখানেই উৎসাহভরে বর্ণনা করা হয়েছে তার রূপ-যৌবন-বুদ্ধিমত্তার। করতোয়ার তটে কমলার নৃত্য যে স্বর্গীয় পরিবেশের অবতারণা করত, তা-ও উঠে এসেছে এসব লোকগানে। কমলা নৃত্যরত অবস্থায় স্কন্ধ মন্দিরের সামনে যে মোহনীয় আবেশ সৃষ্টি হতো, তার উল্লেখ এসেছে এভাবে:

স্কন্ধ মন্দিরের সামনের যে জলসায় কমলা সুন্দরী নৃত্য পরিবেশন করত, সেই জলসায় সাধারণ মানুষের পাশাপাশি বিদেশি বণিক-পর্যটক ও পুণ্ড্রনগরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকতেন।

অন্যদিকে, কাশ্মীরের সিংহাসনের অধিপতি তখন রাজাধিরাজ জয়াপীর বিনয়াদিত্য। তার অপর পরিচয়- তিনি ছিলেন কাশ্মীর রাজ মুক্তাপীর ললিতাদিত্যের পৌত্র। ৭ম শতকের শেষভাগে বিশ্বজয়ের বাসনায় তিনি কাশ্মীর ছাড়েন। কান্যকুবযো ও সারস্বত জয় করে জয়াপীর মিথিলার দিকে অগ্রসর হতে চান। ইতিহাসের এ পর্যায়ে দুটি কাহিনির দেখা মেলে। অনেকের মতে, জয়াপীরের সৈন্যবাহিনী ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং মিথিলা আক্রমণে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে, জয়াপীর তার সৈন্যবাহিনীকে কাশ্মীর পাঠিয়ে দিয়ে গৌড় রাজ্য ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বের হন। অপরপক্ষের মত, জয়াপীর নিজ সৈন্যবাহিনী নিয়েই গৌড়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। আমরা দুটো কাহিনি ধরেই এগোব। কারণ, কাহিনি ভিন্ন হলেও দুটো গল্পের পরিণতি একই।

প্রথম মতবাদ অনুসারে জয়াপীর গৌড় রাজ্য ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বের হন। করতোয়ার বুকে ভাসতে ভাসতে বজরা এসে থামে পুণ্ড্রনগরীতে। তিনি পুণ্ড্রনগরীর মানুষ ও সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হন। ঘাটের পাশেই স্কন্ধ মন্দিরের সামনে সেদিনও বসেছিল নৃত্যের আসর। সংস্কৃত রাজতরঙ্গিনীর ইংরেজি অনুবাদে ঘটনার উল্লেখ আছে এভাবে,

The king know dancing, and naturally enough wished to see a dance, and entered the temple of Karttikeya. For a time he sat on a stone at the door of the temple. He had an air of majesty in him which, the people perceived and wondered, and they moved abide from him. It so happened that the dancing girl Kamala, saw with wonder the beautiful king, and his uncommon mein.” (Rajatarangini, Page 85)