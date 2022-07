সভ্যতা; হাজার বছরের ক্রমবিকাশের এক চূড়ান্ত রূপ, হাজার বছরের ধরে প্রকৃতির সাথে সংগ্রাম, দিগন্তে ওঠা একেকটি সূর্যোদয়। এই সভ্যতার কথা আসতেই আমাদের সামনে ভেসে ওঠে মিশরীয়, ব্যাবিলনীয়, পার্সিয়ান, গ্রীক, চৈনিকসহ নানা সভ্যতার কথা। কিন্তু সিরীয় সভ্যতা? ইতিহাসের অতলে হারিয়ে যাওয়া এক সিরীয় সভ্যতা নিয়ে আজ আমরা কথা বলব, ইতিহাসের হাজার বছরের পূর্বের পৃষ্ঠায় ফিরে যাব, যার নাম এবলা (Ebla)। মাটির নিচে চাপা পড়া এক অনবদ্য ইতিহাস, এক কিংবদন্তি। শত বছরের উত্থান-পতনের কীর্তিগাথা। ইতিহাসের সোনালী অধ্যায়ের মহাকাব্য। হাজার বছর পরও ইতিহাসপ্রেমীদের কাছে যার গুরুত্ব ন্যূনতম কমে যায়নি।

প্রত্নতাত্ত্বিক ও ইতিহাসবিদদের কাছে এবলা শহর এখনও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। এবলা শব্দের সম্ভাব্য অর্থ সাদা পাথর। এর দেয়ালগুলো সাদা পাথরের তৈরি বলে এমন নামকরণ করা হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। তবে কোন সময়ে বা কোন রাজা এই শহর প্রতিষ্ঠা করেছেন, তা এখনও অজানা। ধারণা করা হয়, খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ সালে বা এর আশেপাশের সময়ের দিকে এই শহরের অস্তিত্ব ছিল, এবং খ্রিষ্টপূর্ব ২৪ শতকে এই শহর ক্ষমতার চূড়ান্ত পর্যায়ে ছিল। এই শহর অ্যাসিরীয় সাম্রাজ্য তৈরি করেনি। বরং এখন পর্যন্ত পাওয়া বেশ কিছু নথিপত্র অনুসারে প্রাচীন এই শহর ব্যাবিলনীয় অথবা ঊর সাম্রাজ্যের তৃতীয় রাজবংশের দ্বারা প্রতিষ্ঠা পায়।

শহরটির নাম ঊর সাম্রাজ্যের তৃতীয় রাজবংশের সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক গ্রন্থে দেখা যায়। ঊরের পর এর অস্তিত্ব উত্তর সিরিয়ার আলালাহ থেকে প্রাপ্ত ফলকগুলোতে, এবং খ্রিস্টপূর্ব ১৭ ও ১৫ শতাব্দীতে মিশরীয় ফেরাউন তৃতীয় তুথমোসিসের সাইরো-ফিলিস্তিন বিজয়ের খোদাই করা ইতিহাসে পাওয়া যায়।

এবলা উত্তর সিরিয়া, লেবানন এবং উত্তর মেসোপটেমিয়ার (আধুনিক ইরাক) কিছু অংশে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। মিশর, পারস্য (বর্তমান ইরান) এবং সুমেরের মতো দূরবর্তী রাজ্যগুলোর সাথে এই শহরের বাণিজ্য ও কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল বলে ধারণা করা হয়।

১৯৬০ সাল পর্যন্ত প্রত্নতাত্ত্বিক ও ইতিহাসবিদগণ খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর সিরিয়াকে মূলত মিশরীয় ও মেসোপটেমীয় সভ্যতা থেকে দূরে সরে যাওয়া এক ছোট সম্প্রদায়ের অপভ্রংশ, এবং মেসোপটেমিয়ার প্রথম মহান সভ্যতার অবশেষ মনে করতেন। এছাড়া তারা মেসোপটেমিয়া, মিশর এবং প্যালেস্টাইন অঞ্চলের দিকে খুব মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করায় সিরীয় সভ্যতার উন্মোচনের সম্ভাবনা কমে গিয়েছিল।

কিন্তু ইতালীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ পাওলো ম্যাথিয়া বিশ্বাস করতেন, সিরীয় সভ্যতাকে পুরোপুরি অবহেলা করা উচিত নয়। তিনি তদন্তের জন্য বর্তমান আলেপ্পো থেকে প্রায় ৬০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে উত্তর সিরিয়ার টেল মারদিখ নামক স্থানটি বেছে নেন, যাকে 'নিরপেক্ষ ব্যাকওয়াটার' বলে উল্লেখ করা হতো। মূলত, গুরুত্বহীন বোঝাতেই এই শব্দের ব্যবহার।

টেল মারদিখে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ফলকগুলোতে উল্লেখ থাকা বিভিন্ন তারিখ, এবং ক্রমান্বয়ে সেই পরিসর বাড়তে থাকায় প্রফেসর ম্যাথিয়া সিরীয় সভ্যতা নিয়ে উৎসাহিত হন। ফলে ১৯৬৪ সালে তিনি রোমের ইউনিভার্সিটি লা সাপিয়েঞ্জার ইতালীয় প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযানের প্রধান হিসেবে টেল মারদিখ অভিযানের নেতৃত্ব দেন। এই সময় এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সিরিয়ার তথাকথিত 'ব্যাকওয়াটার পিরিয়ড'-এর সময়ে প্রকৃতপক্ষে সেখানে একটি বসতি ছিল, এমনকি সেটি একটি বড় রাজ্যও হতে পারে। স্থানটি পুরোপুরি শনাক্ত করতে আরো চার বছর সময় লেগে যায়।

সিরীয় সভ্যতা উন্মোচনের জন্য ১৯৬৮ সাল বেশ উল্লেখযোগ্য। সেই বছরে সেখানে শিলালিপিসহ একটি মূর্তির অংশ পাওয়া যায়। মূর্তিটি এবলার তৃতীয় রাজ্যের রাজা ইব্বিট-লিম 'ইশতার' নামক এক দেবীকে উৎসর্গ করেছিলেন। টেল মারদিখ প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন এবলার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সিরিয়ার যেকোনো জায়গায় পাওয়া প্রত্নতত্ত্বের মাঝে এটি ছিল সবচেয়ে প্রাচীন। এই শহর থেকে প্রাপ্ত প্রত্নতত্ত্ব প্রারম্ভিক ব্রোঞ্জ যুগ সম্পর্কে সমৃদ্ধ তথ্য প্রদান করেছে। ১৯৭৪ সালের পূর্ব পর্যন্ত এই স্থান নিকট প্রাচ্যের বাইরে খুব একটা আগ্রহ জাগাতে পারেনি। তবে ১৯৭৪ সালের খননকার্যগুলোতে নাটকীয় পরিবর্তন আসে।

ম্যাথিয়ার দল স্থানটির পশ্চিম ঢালে খননের সময় একটি ঢিবির পৃষ্ঠের ঠিক নীচে একটি বড় প্রাসাদের চিহ্ন দেখে। এটি ছিল বৃহৎ ও বহু-কক্ষ বিশিষ্ট। যার কিছু অংশে দেয়াল এখনও সাত মিটার উচ্চতা পর্যন্ত অবশিষ্ট রয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এর ছদ্মনাম নাম দিয়েছেন 'প্যালেস জি'। প্রাসাদের পাশে বৃহৎ খোলা জায়গায় তৈরি একটি কমপ্লেক্স ছিল, যাকে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ 'দর্শকের আদালত' হিসেবে চিহ্নিত করেছে, যার উত্তর দেওয়ালে মাটির ইটের তৈরি একটি উঁচু মঞ্চ ছিল। সম্ভাবত এটি রাজার সিংহাসন হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

এবলার খনন থেকে হাজার হাজার খোদাই করা মাটির ফলক পাওয়া গিয়েছিল, যার বেশিরভাগই টুকরো টুকরো এবং প্রাসাদের বিভিন্ন কক্ষে ছিল। ১৯৭৪ এবং ১৯৭৬ সালে খ্রিষ্টপূর্ব ২৪ শতকের ফলক পাওয়া যায়। এগুলো স্থানীয় সেমেটিক ভাষায় লেখা হয়েছে, যাকে এখন 'এব্লাইট' ডাকা হয়।

এই সময়ের মধ্যে উচ্চস্তরের এব্লাইট কারুশিল্পের একটি মানব মাথাযুক্ত ষাঁড়, কাঠের কোরের সাথে সংযুক্ত সোনার ফয়েল, এবং দেওয়াল সাজাতে ব্যবহৃত কিছু জিনিস পাওয়া যায়। এসব সূক্ষ্ম কাজ মূলত ব্যাবিলনীয় অনুপ্রেরণায় তৈরি।

এছাড়া প্রাসাদে একটি স্তবকসহ বেশ কয়েকটি সুমেরীয় পাঠ্য এবং এবলাইট ও সুমেরীয় ভাষার কিছু আভিধানিক তালিকা রয়েছে। এটি বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন অভিধান হিসেবে পরিচিত। বেশিরভাগ ফলকের বিষয়বস্তু মোটামুটি জাগতিক। এছাড়া সেখানে কয়েকটি সাহিত্যিক পাঠ্য পাওয়া গিয়েছিল, যেগুলো এবলা ও আশেপাশের অঞ্চলের প্রশাসনিক বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত। এগুলো আমলাতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ইঙ্গিত দেয়। কিছু ফলকে অসংখ্য কর্মী, কর্মকর্তা, কারিগর, ও শ্রমিকদের বিস্তৃত বর্ননা ও তাদের ভরণপোষণের জন্য রেশন ব্যবস্থার উল্লেখ আছে। এবলার সম্পদের বেশিরভাগই ছিল কৃষিভিত্তিক। প্রাসাদে বেশ কিছু নথি পাওয়া গেছে, যেখানে উল উৎপাদনের বিবরণসহ এবলার স্থানীয় আধিকারিক এবং গুরুত্বপূর্ণ বিদেশীদের কাছে এই পণ্যগুলোর বিতরণ সম্পর্কে বর্ণনা আছে। শহরের অনেক কারুশিল্প এবং ঐতিহ্য এখনও সিরিয়ার সংস্কৃতির সাথে মিশে আছে।

এই মুহূর্তে আমাদের অ্যামোরাইট (The Amorites) সম্পর্কে কিছু বলা উচিত। অ্যামোরাইটরা মূলত সেমিটিকভাষী জাতি, যারা সিরিয়া এবং ফিলিস্তিনের কিছু অংশে বসবাসকারী যাযাবর গোষ্ঠী। খ্রিষ্টপূর্ব ২৪ শতকের মধ্যে তাদের মধ্যে কেউ কেউ এবলায় চলে আসে, এবং সেখানে বসতি স্থাপন করে। পরবর্তীতে এরা 'হুরিয়ান' নামক অপর এক জাতির সাথে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মিশে যায়। বলে রাখা ভালো, অ্যামোরাইটদের তৃতীয় ঊর রাজবংশের পতনের অন্যতম কারণ বলে মনে করা হয়।

'Amorites' শব্দটি 'MAR.TU' নামক একটি শব্দ থেকে উৎপন্ন, যা সুমেরীয় গ্রন্থে দেখা যায়, যার অর্থ 'পশ্চিম'। একটি সুমেরীয় সাহিত্যের রচনায় অ্যামোরীয়দের সম্পর্কে বলা হয়েছে: "তারা অবুঝ, শিকড়হীন, সংস্কৃতিহীন বর্বর জাতি, যারা শস্য উৎপাদন করতে জানে না, এবং হাঁটু বাঁকা করে না (জমি চাষ করতে)। যাদের কোনো বাড়ি বা শহর নেই, কাঁচা মাংস খায়। যাদের মৃত্যুর পর কবর দেওয়া হয় না।"

এছাড়া ওল্ড টেস্টামেন্ট অনুসারে, তারা কেনানের কিছু অংশ দখলকারী উপজাতি, যাদেরকে ঈশ্বর ইসরাইল ধ্বংসের আদেশ দিয়েছিলেন,

"However, in the cities of the nations the Lord your God is giving you as an inheritance, do not leave alive anything that breathes. Completely destroy them—the Hittites, Amorites, Canaanites, Perizzites, Hivites and Jebusites—as the Lord your God has commanded you." (Deuteronomy 20:16-17)