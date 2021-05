পহেলা মে আমেরিকার বিভিন্ন প্রান্তে শান্তিপূর্ণ মিছিলে নামে শ্রমিকরা। শিকাগো ছাড়াও নিউ ইয়র্ক, উইসকনসিনসহ আমেরিকার শ্রমিকঘন সব এলাকা হয়ে ওঠে শ্লোগানমুখরিত, দাবি ওঠে- "Eight Hours for work. Eight hours for rest. Eight hours for what we will."