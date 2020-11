মিশর থেকে রোমে ফিরে সিজার রোমের ব্যাপক সংস্কারের দিকে মন দিলেন। তিনি প্রজাতন্ত্রকে একটি শক্তিশালী অবস্থায় নিয়ে যেতে চাচ্ছিলেন। এজন্য তিনি সিনেটরদের সাথে নিয়ে এগোতে চাইলেন। পম্পেইয়ের পক্ষে গৃহযুদ্ধে অংশ নেওয়া সিনেটরদের তিনি আগেই ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। এবার তাদের সিনেটের ক্ষমতা তাদের হাতে ফিরিয়ে সিনেট সচল করলেন। মার্কাস ব্রুটাসকে তিনি ব্যক্তিগত পরামর্শক হিসেবে নিযুক্ত করলেন। এরপর রোমে তিনি শুরু করলেন ব্যাপক উন্নয়ন কর্মযজ্ঞ।

মিশর থেকে রোমের ফিরে আসার পর তিনি দেখলেন রোমে প্রচণ্ড খাদ্যসংকট দেখা দিয়েছে। ফলে দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়ে রোমজুড়ে। তিনি সংকট মোকাবেলার জন্য নতুন ও শক্তিশালী একটি পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তুললেন। ফলে রোমান শাসিত অঞ্চলগুলো থেকে খাদ্যশস্য রোমে আসার পথ সুগম হলো। পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির মাধ্যমে তিনি খাদ্য সমস্যার একটা স্থায়ী সমাধান করতে সক্ষম হলেন। ফলে দুর্ভিক্ষের হাত থেকে মুক্তি পেলো রোম।

এরপর সিজার নজর দিলেন আইন-শৃঙ্খলার দিকে। শহরে আইনের শাসন ফিরিয়ে আনতে তিনি শহর-রক্ষা বাহিনী প্রস্তুত করলেন। এর মাধ্যমে গৃহযুদ্ধের সময় থেকে চলা ব্যাপক লুটতরাজ ও ছিনতাই বন্ধ হয়ে এলো। শহরে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলো। সদ্য গৃহযুদ্ধ থেকে উঠে আসা নগরীকে পুনর্গঠন করতে থাকলেন তিনি। সিজার ছিলেন একজন সাহিত্যিক ও দার্শনিক। ল্যাটিন সাহিত্যে তার রচিত কাব্যগুলো ঐতিহাসিকদের কাছে এখনও বিস্ময়ের বস্তু। তিনি তার জীবনে যেসব অঞ্চলে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন, সেসব অঞ্চলে অবস্থানের অভিজ্ঞতা ও সমরকৌশলও লিপিবদ্ধ করা শুরু করেন। এসব সমরকৌশল শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী বিভিন্ন সেনাপতি নিজ রাজ্য রক্ষা ও অন্য রাজ্য আক্রমণের জন্য ব্যবহার করেছেন।

এর মধ্যেই সিজার খ্রিস্টপূর্ব ৪৭ সালে পন্টাস রাজ্যে অভিযান পরিচালনা করেন। রাজা দ্বিতীয় ফার্নাসিসের সাথে জেলা নামক শহরের মুখোমুখি হয় সিজারের নেতৃত্বাধীন রোমান বাহিনী। জেলা সেসময় ছিল দুর্ভেদ্য দুর্গগুলোর মধ্যে একটি। কিন্তু সিজারের বাহিনীর ক্ষিপ্রতা ও আক্রমণের দ্রুততায় খুব সহজেই জেলার পতন ঘটে। এই শহর জয়ের দ্রুততায় সিজার ল্যাটিন ভাষায় বলে উঠেছিলেন, "veni vidi vici", যার অর্থ "আমি এলাম, দেখলাম, জয় করলাম।" তার এই উক্তিটি আজও আগ্রাসী মনোভাবের জন্য বেশ জনপ্রিয়। এই উক্তির দ্বারাই সিজারের সামরিক সাফল্য সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়।

সিজার তার সামরিক জীবনের প্রত্যেকটি যুদ্ধেই ছিলেন দুর্ধর্ষ একজন সেনাপতি। একের পর এক শহর তিনি জয় করে নিয়েছিলেন ব্যাপক আধিপত্যের সাথে। যেদিকেই চোখ রেখেছেন সেদিকই লুটিয়ে পড়েছে তার পদতলে। তিনি তো ছিলেন দিগ্বিজয়ী এক সেনাপতি, যার পদতলে দলিত হয়েছিল গলের মতো বিশাল সাম্রাজ্য, যিনি প্রথমবারের মতো পা রেখেছিলেন ব্রিটেনের মাটিতে, যার অধিকারে এসেছিল জার্মানি ও মিশরের মতো দেশগুলো।

অভিযান শেষে তিনি রোমের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এগিয়ে নিতে থাকলেন। পূর্বেই বলা হয়েছে, তিনি দশ বছরের জন্য নিজেকে ডিক্টেটর হিসেবে ঘোষণা করেন উন্নয়ন কাজ পরিচালনার জন্য। সেসময় রোমে গ্লাডিয়েটরদের যুদ্ধ ছিল এক জনপ্রিয় বিনোদনের মাধ্যম। রোমের কলোসিয়ামে দুই গ্লাডিয়েটর মুখোমুখি যুদ্ধে লিপ্ত হতো এবং একজন আরেকজনকে হত্যার মাধ্যমে বিজয়ী ঘোষিত হতো। এছাড়াও একজন গ্ল্যাডিয়েটরকে ক্ষুধার্ত সিংহের সামনে ছেড়ে দেওয়া হত। যদি সে সিংহটিকে মেরে ফেলতে পারত তাহলে সে-ই জয়ী ঘোষিত হতো, আর তা না হলে অবধারিতভাবেই সিংহের আহারে পরিণত হতো সেই গ্লাডিয়েটর।

অমানবিক এই যুদ্ধ কলোসিয়ামের গ্যালারি থেকে উপভোগ করতো রোমানরা। বিনোদনের এই পৈশাচিক মাধ্যম বহু বছর ধরে চলে আসছিল। সিজার এই অমানবিক যুদ্ধের এক মার্জিত রূপ দেন। এছাড়াও তিনি আরেকটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেন। সেসময় রোমানরা যেসব অঞ্চল জয় করতো সেসব অঞ্চলে প্রায়ই বিদ্রোহ দেখা দিত। সিজার সিনেটের সামনে যুক্তি দেখান- তারা যদি সেসব পরাজিত অঞ্চলের নাগরিকদের রোমান নাগরিকত্ব প্রদান করে, তাহলে সেই অঞ্চলের মানুষ নিজেদের রোমান প্রজাতন্ত্রের অংশ হিসেবে ভাবতে শুরু করবে এবং নিজ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রবণতা কমে যাবে। ফলে রোমান শাসিত অঞ্চলগুলোতে শান্তি বজায় থাকবে। প্রজাতন্ত্রের সংহতি বজায় রাখার জন্য এটি ছিল এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

রোম তখন মোটামুটি বেশ ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানে ছিল। শহরের দুর্ভিক্ষ ছিল না, শান্তি শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সিনেট সচল ছিল (যদিও সিজারের মতের বিরুদ্ধে যাওয়ার সাহস সিনেটের ছিল না), বিভিন্ন অঞ্চল জয়ের কারণে রোমান কোষাগার ফুলে-ফেঁপে উঠেছিল। কিন্তু একটি বিষয়ে সংকট দিন দিন প্রকট হয়ে উঠছিল- বেকারত্ব।

সেসময় নগরীর মানুষের হাতে কোনো কাজ ছিল না। এ সমস্যা সমাধানের জন্য সিজার একটি অভিনব পদ্ধতি অবলম্বন করলেন। তিনি বড় বড় কিছু স্থাপনা তৈরির উদ্যোগ নেন। এর ফলে সেখানে কাজ করে মানুষের কর্মসংস্থান সমস্যার একটা সমাধান করেন। এ সময়ে বেশ বড় বড় কিছু স্থাপনার নির্মিত হয় যার মধ্যে কিছু স্থাপনা এখনও সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি এ সময় বড় বড় ভাস্কর্য নির্মাণ করেন। পাশাপাশি অসংখ্য মন্দির নির্মাণ করা হয় এসময়। কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও নানাবিধ উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য রোমান জনগণের মাঝে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন সিজার।

তবে এরপর সিজার এক বিতর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি ঘোষণা করেন, রোমের উন্নতির জন্য তার কোনো বিকল্প নেই, তাই রোমের উন্নয়ন অব্যহত রাখার জন্য তিনি নিজেকে আজীবনের জন্য ডিক্টেটর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

এখানে বলে রাখা ভাল, রোম ছোট্ট একটি জনপদ থেকে যখন প্রজাতন্ত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, তখন রাজার শাসনের উপর রোমানদের অনাগ্রহ জন্মে যায়। তাই রাষ্ট্রের ক্ষমতা রোমান জনগণ প্রজাতন্ত্রের অধিবাসীদের কাছেই রাখতে চাইছিলেন। এজন্য তারা একটি সিনেট প্রতিষ্ঠা করে এবং ক্ষমতার সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য সিনেটে দুজন ব্যক্তিকে প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেয়। প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য ছিল কোনো একক ব্যক্তিকে ব্যাপক ক্ষমতা অধিগ্রহণ থেকে বিরত রাখা।

ওদিকে সিজার নিজেকে আজীবনের জন্য ডিক্টেটর ঘোষণা করার মাধ্যমে ক্ষমতা একেবারে নিজের হাতে স্থায়ী করে নেন। এর ফলে রোমান প্রজাতন্ত্রে জনগণের অধিকার পরিণত হতে থাকে একক ব্যক্তির সাম্রাজ্যে। স্বভাবতই প্রজাতন্ত্র সমর্থিত সিনেটরদের জন্য এটা ছিল বেশ বড় ধাক্কা। তারা অনুভব করেন, সিজার প্রজাতন্ত্রকে ধীরে ধীরে সাম্রাজ্যে পরিণত করে ফেলছেন। তাই যে আদর্শ নিয়ে রোমান প্রজাতন্ত্র গঠিত হয়েছিল সেই আদর্শ বিপন্ন হতে শুরু করে। প্রজাতন্ত্রের সমর্থক সিনেটররা কোনোভাবেই এটা মেনে নিতে পারেননি। কিন্তু তাদের করবার মতো বিশেষ কিছুই ছিল না, কারণ সিজার ততদিনে নিজের ক্ষমতাকে এতটাই পাকাপোক্ত করে ফেলেছিলেন যে তিনি ছিলেন প্রজাতন্ত্রের অঘোষিত সম্রাট।

এর মধ্যে সিজার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেন। আশেপাশের সব অঞ্চল রোমানরা নিজেদের অধিকারে নিলেও পার্থিয়া তখনও রোমান পতাকাতলে আসেনি। পূর্বে বলা হয়েছে, সিজারের একসময়ের রাজনৈতিক সঙ্গী ক্রাসিয়াস এই পর্থিয়া আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু খুব বাজেভাবে পরাজিত ও নিহত হন। সিজার এবার তাই পার্থিয়া অভিযানের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি তার ব্যক্তিগত পরামর্শক মার্কাস ব্রুটাসকে এ বিষয়ে অবগত করেন এবং সিনেটে বিষয়টি উপস্থাপনের বিষয়ে পরামর্শ চান।

ব্রুটাস ছিলেন একজন প্রজাতন্ত্র সমর্থক সিনেটর। তাই সিজারের আজীবনের জন্য ডিক্টেটর হয়ে বসাটা তিনি ঠিক মেনে নিতে পারেননি। অন্যদিকে সিজার তাকে নিজের ছেলের মতো স্নেহ করতেন। গৃহযুদ্ধে পম্পেইয়ের পক্ষ নেওয়ার পরেও সিজার তাকে ক্ষমা করেন, উপরন্তু নিজের পরামর্শক হিসেবেও নিয়োগ দেন। তাই সিজারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাও তার জন্য কঠিন ছিল। কিন্তু অপর সিনেটর ও তার আত্মীয় ক্যাসিয়াসের প্ররোচনায় তিনি গোপনে সিজারের বিরুদ্ধে চলে যান। আরো কিছু সিনেটর একসাথে যুক্ত হয়ে গোপনে রচনা করতে থাকেন রোমান ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকান্ডের নীলনকশা।

১৫ মার্চ, খ্রিস্টপূর্ব ৪৪ সাল

১৫ মার্চ অর্থাৎ বছরের ৭৪ তম দিন ছিল রোমানদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন। ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে দিনটি বেশ গুরুত্ব বহন করত। এছাড়াও রোমানদের মধ্যে ধার-দেনা পরিশোধের জন্য ১৫ মার্চ ছিল একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা। এর মধ্যেই সবাই সবার ধার-দেনা পরিশোধ করতেন। ধর্মীয় ও সামাজিক কারণে এই দিনে তাই রোমে একটা উৎসবের আমেজ বিরাজ করত।

সিজার সিদ্ধান্ত নিলেন, এদিনই তিনি পার্থিয়া অভিযানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন। তাই সেদিন তিনি সিনেটে অধিবেশন ডাকলেন। পূর্বনির্ধারিত অধিবেশনে সব সিনেটরই উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ করে একজন নিজ জায়গা থেকে উঠে আসেন এবং আচমকা ছুরিকাঘাত করে বসেন সিজারকে। অনাকাঙ্ক্ষিত আক্রমণের কারণে সিজার আত্মরক্ষার কোনো সুযোগই পাননি। এছাড়াও তিনি কাগজে-কলমে কোনো রাজা বা সম্রাট ছিলেন না, তাই সিনেটে তার কোনো দেহরক্ষীও ছিল না।

এরপর ধীরে ধীরে সবকিছু পরিষ্কার হতে শুরু করে। প্রায় সব সিনেটর নিজ নিজ জায়গা থেকে উঠে আসেন সিজারের দিকে এবং একে একে ছুরিকাঘাত করতে থাকেন। ঐতিহাসিকদের মতে, কমপক্ষে ৬০ জন সিনেটর এই ষড়যন্ত্রের সাথে যুক্ত ছিলেন। এই নৃশংস হত্যাকান্ডে মোট তেইশবার ছুরিকাঘাত করা হয় সর্বকালের শ্রেষ্ঠ এই রোমান সেনাপতিকে। সবশেষে সিজারের দিকে এগিয়ে আসেন মার্কাস জুনিয়র ব্রুটাস। সিজার অশ্রুসজল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন ব্রুটাসের দিকে। ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে সিজারের বুকে ছুরিকাঘাত করেন ব্রুটাস। মৃত্যুকালে হতবাক সিজারের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে, "Et tu, Brute?" অর্থাৎ "ব্রুটাস, তুমিও?"

সর্বশ্রেষ্ঠ রোমান সেনাপতির এমন মৃত্যুতে হতবাক হয়ে পড়ে রোমবাসী। সিনেটে পম্পেইয়ের মূর্তির ঠিক নিচেই পড়ে থাকে রোমান ইতিহাসের বীর এই সেনাপতির নিথর দেহ। রোমান প্রজাতন্ত্র হারায় তার ইতিহাসের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিকে। উপস্থিত সকলকেই ব্রুটাস বোঝানোর চেষ্টা করেন, প্রজাতন্ত্রের অস্তিত্বের জন্য সিজার দিন দিন হুমকি হয়ে উঠছিলেন। তাই বাধ্য হয়েই তাদেরকে এই হত্যার পরিকল্পনা করতে হয়। এরপরেই ব্রুটাসের বিরোধিতা করে সিজারের পক্ষ নেন মার্ক অ্যান্টনি। শেক্সপিয়ারের কবিতায় মার্ক অ্যান্টনির যে প্রতিবাদ ফুটে উঠছে,

Friends, Romans, countrymen, lend me your ears;

I come to bury Caesar, not to praise him.

The evil that men do lives after them;

The good is oft interred with their bones;

So let it be with Caesar. The noble Brutus

Hath told you Caesar was ambitious:

