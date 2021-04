১৯৫৯ সালের ৮ জুন। বিকালবেলা ফ্লোরিডা উপকূলের ২০০ মাইল দূর থেকে চিঠিভর্তি 'SSM-N-8A Regulus-I' ক্রুজ মিসাইলটি সাবমেরিন থেকে ফায়ার করা হয়। এটি ছিল একটি টেস্ট প্রোটোটাইপ যার টার্গেট ছিল ফ্লোরিডার মেপোর্ট নেভাল অক্সিলারি এয়ার স্টেশনের রানওয়ে। মিসাইলটি ২২ মিনিট ফ্লাইটের পর কোনোরকম দুর্ঘটনা ছাড়াই সফলভাবে ল্যান্ড করতে সক্ষম হয়। চিঠিগুলো ফ্লোরিডার জ্যাকসনভাইল পোস্টঅফিসে পাঠানো হয় এবং সেখান থেকে প্রাপকের ঠিকানায় বিলি করা হয়। এই ঘটনায় উচ্ছাসিত পোস্টমাস্টার জেনারেল আর্থার সামারফিল্ড বলেন,

"This peacetime employment of a guided missile for the important and practical purpose of carrying mail, is the first known official use of missiles by any Post Office Department of any nation. of historic significance to the peoples of the entire world,"