বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বীর প্রতীক থেকে বীরশ্রেষ্ঠ পদক পেয়েছেন ৬৭৬ জন। আর এদের মধ্যে ২৯ জন পদক পেয়েছেন কেবল কামালপুর(জামালপুরে) যুদ্ধের জন্যই। কি হয়েছিল সেখানে?



কামালপুরের ১ম যুদ্ধে তীব্র বিপর্যয়ে পড়েও ইস্ট বেঙ্গলের সেনারা লড়াই করে যায়। এই যুদ্ধে আর্টিলারি সাপোর্ট ছাড়াই মাইনফিল্ড, বুবি ট্র্যাপ, ২/৩ স্তরে গোলা-প্রতিরোধী বাংকার, communication trench ঘেরা পাকঘাঁটি আক্রমণ করেছিল মুক্তিবাহিনী। ফর্ম আপ বা শত্রু ঘাঁটির কাছে গিয়ে ফায়ার করার পজিশনে যাবার আগেই পাকবাহিনী তাদের উপর হামলা করে বসে। তার উপর পাকঘাঁটির চারপাশে কাঁদা থাকায় সেনারা একে অন্যের গায়ের উপর এসে পড়তে শুরু করে। সেনাদের দৌড়াদৌড়ির শব্দে পাকিদের টার্গেট ঠিক করা সহজ হয়ে যায়। এরই মধ্যে একের পর এক মাইন ফাটছে।



এদিন সমস্যার ষোলকলা পূর্ণ হয়েছিল আনা ওয়্যারলেস জ্যাম হয়ে! ফলে মুক্তিবাহিনীর কোম্পানিগুলো নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়। হামলার কয়েকদিন আগে রেকি করতে যেয়ে পাকবাহিনীর সামনে পড়ে যায় কয়েকজন মুক্তিসেনা। হামলা আসন্ন বুঝে শক্তি বাড়িয়েছিল পাকসেনারাও।



মুক্তিবাহিনীর মধ্যে যখন পূর্ণ হারের ভয় জেঁকে ধরছে ঠিক তখনই হ্যান্ডমাইকে শোনা গেল এক সাহসি কণ্ঠ!

চার্লি কোম্পানি কম্যান্ডার ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন(শহীদ, বীর উত্তম) যখন মাইনফিল্ডে দাঁড়িয়ে তীব্র ফায়ারিং এর মুখে পড়েছেন তখন সাহস না হারিয়ে বরং হ্যান্ডমাইকে পাকিদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করতে থাকেন,

‘আভি তক ওয়াক্ত হ্যায়, শালালোক সারেন্ডার করো, নেহিত জিন্দা নেহি ছোড়েঙ্গা’

(সময় থাকতে সারেন্ডার করো, পরে জীবিত ছাড়ব না)

‘ইয়াহিয়া খান এখনও এমন বুলেট তৈরি করতে পারেনাই, যা মমতাজকে ভেদ করবে’

যদি মরতেই হয়, পাকসেনা সাথে নিয়ে যাও। বাংলার মাটিতে শহিদ হও জোয়ানেরা!



বাংলা-উর্দু-ইংরেজি মিশিয়ে পাকসেনাদের হ্যান্ডমাইকে ব্যাপক গালাগালি শুরু করেন ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন। এরই মধ্যে মুক্তিবাহিনীর ভয় পরিণত হতে শুরু করে মনোবলে। সেনারা গগনবিদারী স্লোগানে জয় বাংলা ধ্বনি তুলে আক্রমণ শুরু করে।



‘জয় বাংলা’ স্লোগান দিতে দিতে ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিনের চার্লি কোম্পানি প্রচণ্ড আক্রমণ করে পাকিস্তানিদের ডিফেন্স লাইনের সামনের বাংকারে ঢুকে পড়ে। পাক বাহিনী প্রথম সারির বাংকার থেকে পিছু হটে।



আরেক দফা আক্রমণে শত্রুদের নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনা করছিলেন তিনি। হ্যান্ডমাইকটা আবার হাতে সুবেদার হাইকে ডাক দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দুতিনটে বোমা তার সামনে এসে পড়ল। সৈন্যরা দেখল স্লোমোশনের মতো একবার বাঁয়ে, পরে আধা ডানে বেঁকে পড়ে গেল তার দেহ। একজন জোয়ান ছুটে এসে বলল, ‘স্যার কলেমা পড়েন।’

মৃতপ্রায় সালাউদ্দিন বজ্রকণ্ঠে বললেন, ‘আমার কলেমা পড়ার দরকার নেই। আমার কালেমা আগেই হয়ে গেছে। খোদার কসম, যে পেছনে হটবি তাকেই গুলি করব। মরতে যদি হয় দেশের মাটিতে মর। এদের মেরে তারপর মর’



He was too brave to live



শহিদ হলেন সালাউদ্দিন। সাদা শার্ট লাল রঙ ধারণ করেছে তখন। শার্টটি ছিল ত্রাণের পণ্য হিসেবে আসা। বাংলাদেশের একজন সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন পর্যন্ত ত্রাণের শার্ট পরে যুদ্ধ করেছেন! কত প্রতিকূলতার মধ্যে তারা যুদ্ধ করেছেন, সেটা বোঝাতে আর কিছু বলার প্রয়োজন নেই মনে হয়। আটটি গুলি লাগে তার শরীরে। তার ঘড়ি, পকেটের কাগজ আর স্টেনগান নিয়ে আসে সহযোদ্ধারা।

তার মৃতদেহ উদ্ধার করতে যেয়ে শহিদ হন আরো ৩ জন। তবে দুর্ভাগ্য তার মৃতদেহ উদ্ধার করা যায়নি।



পরে মুক্তিবাহিনী নিজেদের প্রত্যাহার(withdraw) করে নেয়। ঘাঁটি দখল না করতে পারলেও শত্রুদের ব্যাপক ক্ষতি করতে সক্ষম হয় মুক্তিবাহিনী। ৩ ট্রাক ভর্তি করে নিজেদের লাশ সরিয়ে নেয় শত্রুরা।



এই যুদ্ধের পর পাক অফিসাররাও বলতে শুরু করেন Bengal Regiment Fight like real tiger!