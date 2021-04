As Pakistani troops occupying Bangladesh in 1971, Freedom Fighters trying to kick out the enemy from the border & move toward the capital. Kamalpur was a BOP where the enemy build heavy fortification as it could be the quickest access to the capital. Almost 10 battles had been fought to siege the fortification. The series is about the 'Battle of Kamalpur'-a long conventional frontline war during Bangladesh's liberation war.

