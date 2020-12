সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ই-মেইল, মোবাইল ফোনে পাঠানো ক্ষুদেবার্তার কারণে চিঠিপত্রের ব্যবহার দিনে দিনে কমে আসছে। এখন অনেকের কাছে ডাকটিকেট শুধুই শখ করে সংগ্রহে রাখার জিনিস। তবে এখনো ডাকটিকেট একটি রাষ্ট্রের পরিচয় বহনের কাজটি করে থাকে, চিঠির খামে আন্তর্জাতিক মহলে দেশের নীরব দূত হয়ে কাজ করে যায়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয়েছিল, সেই সরকারে তাদের রাষ্ট্রীয় কাজে চিঠিপত্র চালাচালিতে ব্যবহার করছিলেন পাকিস্তানের নামাঙ্কিত ডাকটিকেট। ঢাকা জিপিওর কয়েকজন অফিসার যারা পালিয়ে এসে মুজিবনগর সরকারের সাথে যুক্ত হতে পেরেছিলেন তাদের কাছে থাকা ডাকটিকেটগুলোকেই নতুন করে ছেপে আবার ব্যবহার করা শুরু হয়। মুজিবনগর সরকারের চারদিকে অনেক দায়িত্ব, নতুন করে ডাকটিকেট ডিজাইন করে, তা ছেপে ব্যবহার করার কাজটি ছিল অনেক কঠিন। তাই বড়জোর রাবার স্ট্যাম্প দিয়ে সেই ডাকটিকেটের উপর বাংলাদেশ লেখাটি ছাপ দিয়েই কাজ চালানো হতো।

১৯৭১ সালে মুজিবনগর সরকারের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন কয়েকজন অকৃত্রিম আন্তর্জাতিক বন্ধু, এর মাঝে একজন ছিলেন ব্রিটিশ এমপি জন স্টোনহাউজ। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর সাথে যোগাযোগ ছিল জন স্টোনহাউজের, তার কাছ থেকে মুক্তিযুদ্ধের এবং মুজিবনগর সরকারের লোকজনের সাথে যোগাযোগ ছিল।

ঘটনাক্রমে এমপি স্টোনহাউজ কয়েকবছর আগে ব্রিটেনের পোস্টমাস্টার জেনারেল হিসেবে কাজ করেছেন, সেই সুবাদে একটি দেশের নিজের ডাকটিকেট ছাপানোর এবং এর প্রচারের গুরুত্ব তিনি ভালো করে জানতেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন বাংলাদেশে যে অস্থায়ী সরকার গঠিত এবং তারা যে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করছেন তার বৈশ্বিক স্বীকৃতি আদায়ে ডাকটিকেট একটি ভালো মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে। বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকদেরকে স্মারক হিসেবে বাংলাদেশের ডাকটিকেট দেওয়া হলে এর মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের নামটি পৌঁছাবে। এছাড়া বিশ্বজুড়ে নামি-দামি ডাকটিকেট সংগ্রাহকরা তো আছেই। তাদের কাছেও বাংলাদেশের নামটি পৌঁছাবে, সেখানে যে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চলছে তার ব্যাপারটিও পৌঁছানো যাবে, পাশাপাশি বাংলাদেশের শরণার্থী এবং মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করাও সম্ভব হবে।

১৯৭১ সালের মে মাসে জন স্টোনহাউজ কলকাতা আসেন এবং মুজিবনগর সরকারের সাথে এই বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করে যান। স্বাধীনতার পরে স্টোনহাউজের লেখা আত্মজীবনী ‘Death of an Idealist’ এ তিনি উল্লেখ করেন, মুজিবনগর সরকারের কাছে এই প্রস্তাবটি দেওয়ার পর তারা প্রস্তাবকে স্বাগত জানান এবং তাকে পুরো কাজের দায়িত্বভার দিয়ে দেন। স্টোনহাউজ তার বইয়ে লিখেছেন,

I decided to step up the campaign in Britain and to try to establish such a powerful lobby for Bangla Desh that even Governments would have to listen. I suggested to Tajuddin and Mansoor Ali the Minister of Finance who was also present that Bangla Desh should issue postage stamps which could be used for mail from the liberated areas and which would also be excellent propaganda to establish the fact of the existence of Bangla Desh.