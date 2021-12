প্রতিনিয়ত বিশ্বব্যাপী অসংখ্য ঘটনা ঘটে। কিন্তু সব ঘটনাই গণমাধ্যমের সংবাদ হতে পারে না। সংবাদ হতে হলে অবশ্যই ঘটনাটির সংবাদ-মূল্য থাকতে হয়। সাধারণভাবে সংবাদ-মূল্য হিসেবে যেসব বিষয়কে (অপরাধ, অর্থ, বাণিজ্য, সুনাম, দুর্ঘটনা, বিনোদন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি) বিবেচনা করা হয়, বিদেশি গণমাধ্যমের ক্ষেত্রেও কি একই বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়?

মূল বিষয়টি আলোচনার আগে বিদেশি গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদের গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত হওয়া দরকার। প্রতিদিন রেডিও, টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকার কল্যাণে আমরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সম্পর্কে জানতে পারছি। ইন্টারনেটভিত্তিক তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কল্যাণে এসব তথ্য এখন অতি সহজলভ্য। আর এসব তথ্য ঐ দেশ সম্পর্কে আমাদের মনে ইমেজ বা ধারণা তৈরি করছে। যেহেতু আমরা ঐসব দেশ সশরীরে গিয়ে দেখে আসিনি, এমনকি তার সুযোগও কম, তাই ঐসব দেশ সম্পর্কে মন্তব্য করতে আমরা গণমাধ্যম থেকে প্রাপ্ত তথ্যকেই ব্যবহার করি। শুধু তাই নয় একটি দেশ অন্য একটি দেশের প্রতি কি ধরনের বৈদেশিক নীতি প্রণয়ন করবে, তাও অনেকটা গণমাধ্যম দ্বারা ঐ দেশ সম্পর্কে সৃষ্ট ধারণা বা ইমেজ দ্বারা প্রভাবিত হয়। জোহান গ্যালটুং ও মারি হোমবো রিউগ (১৯৬৫) বলেছেন,

International action will be based on the image of international reality. This image is not shaped by the news media alone; personal impressions and contacts, professional relations abroad, diplomatic dispatches etc.. count too.