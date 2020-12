১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বরে ঢাকায় আত্মসমর্পণ করে পাকিস্তান সেনাবাহিনী, তৎকালীন রমনা রেসকোর্স ময়দানে লেখা হয় এক নতুন ইতিহাস। সেই ইতিহাসের দিনে বাংলাদেশ এবং ভারতের যৌথ কমান্ডের কাছে পাকিস্তানের সেনাসদস্য ছাড়াও তৎকালীন বাংলাদেশে নিযুক্ত পশ্চিম পাকিস্তানের নিযুক্ত সামরিক এবং বেসামরিক প্রশাসনও আত্মসমর্পণ করে। এদের সবাইকে মিলিয়ে ১৬ তারিখের আত্মসমর্পণের পরে যুদ্ধবন্দির সংখ্যা দাঁড়ায় তিরানব্বই হাজারে। পাকিস্তানী কূটনীতিবিদ এবং বিশেষজ্ঞ স্যামুয়েল মার্টিন বুরকে’র হিসাব অনুযায়ী ঢাকায় তিরানব্বই হাজার যুদ্ধবন্দিদের মাঝে পনের হাজার বেসামরিক পুরুষ, নারী এবং শিশু ছিলেন। গবেষক সুরেন্দ্র চোপড়ার (১৯৮৮) হিসেব অনুযায়ী, ৫৬৯৯৮ জন ছিলেন নিয়মিত সেনা সদস্য, ১৮২৮৭ জন প্যারা মিলিটারি সদস্য, ১৭,৩৭৬ জন বেসামরিক লোক। এই সতের হাজারের মাঝে আছেন ৪৬১৬ জন পুলিশ সদস্য, ১৬২৮ জন সরকারি চাকুরিজীবী, ৩৯৬৩ জন বিভিন্ন পদস্থ পশ্চিম পাকিস্তানী যারা কর্মরত ছিলেন বাংলাদেশে, এবং এই সবকিছুর মাঝে আছেন প্রায় ছয় হাজার নারী এবং শিশু। সব মিলিয়ে প্রায় তিরানব্বই হাজার সামরিক এবং বেসামরিক মানুষ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবী প্রথমবার এই বিপুল পরিমাণ যুদ্ধবন্দির সাক্ষী হয়। এই বন্দি তালিকায় শুরুতেই ছিলেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ সেনা কর্মকর্তারা। বিপুল পরিমাণ যুদ্ধবন্দি বিজয়ী শক্তিকে দৌড়ে একটু এগিয়েই রাখে। যদিও তৃতীয় জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী, যুদ্ধবন্দির বিনিময়ে এমন কোনো সুবিধা আদায়ের সুযোগ নেই বরং যুদ্ধে বন্দিদেরকে তাদের মানবিক মর্যাদা এবং প্রাপ্য সম্মানের সাথে অবস্থানের সুব্যবস্থা করতে হবে, আত্মসমর্পণের পরে তাদেরকে নির্যাতন করাও জেনেভা কনভেশন বহির্ভূত।

তাই প্রত্যাশিতভাবেই বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে তিরানব্বই হাজার যুদ্ধবন্দির দায়িত্ব নিয়ে বাংলাদেশের তৎকালীন সরকার এবং ভারতীয় প্রশাসনের মাঝে প্রথম বিরোধ হয়। বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের প্রশাসন চেয়েছিল ঢাকায় বিশেষ আদালত করে পাকিস্তানের যুদ্ধবন্দিদের মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার করতে। শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরের ২৩ তারিখ (Keesing’s contemporary Archives, 1971-72) , ভারতকে অভিযুক্ত সামরিক সদস্যদের বাংলাদেশের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান এবং বাংলাদেশে হয়ে যাওয়া গণহত্যার বিচার শুরু করার প্রক্রিয়া শুরুতে আগ্রহী বলে জানান।

তবে বাংলাদেশের অবস্থা বিবেচনায় তা করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। অস্থায়ী সরকারের মাথায় পুরো আকাশ ভেঙে পড়েছে, দেশে তখন বিপুল পরিমাণ মানুষের হাতে অস্ত্র। বাংলাদেশ চেয়ে দেখেছে শত তরুণ যোদ্ধার কান্না, যার হাতে অস্ত্র, মানুষের ঘরবাড়ি পাকিস্তানী বাহিনীর আগুনে নিশ্চিহ্ন, স্ত্রী পরিজন কোথায় কেউ জানেনা। দেশের সেতু, রেল যোগাযোগ বন্ধ, মাইন পুঁতে রাখার কারণে বন্দর অচল। পাল্টাপাল্টি বোমার আঘাতে ঢাকার বিমান চলাচল প্রায় বন্ধ। বাংলাদেশের ভূখণ্ডে থাকা সব অবকাঠামো পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাব ক্ষতিগ্রস্ত। বাংলাদেশের ভূখণ্ডে আর ভারতীয় সীমান্তের শরনার্থী শিবিরে স্বজন হারাচ্ছে, স্বজন হারানোর আক্রোশে ফুঁসছে সারা বাংলাদেশ। এমন অবস্থায় এই বিপুল পরিমাণ যুদ্ধবন্দিকে রাখা, বিচার শুরু করার কাজটি আর করা হয়ে উঠেনি বাংলাদেশের সরকারের। তাই ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী স্থল, বিমানপথে এই যুদ্ধবন্দিদের ভারতে নিয়ে যায়।

ভারতীয় কূটনীতিবিদ মহারাজা কৃষ্ণ রাসগোটরা এবং অন্যান্য অনেক অভিজ্ঞ কূটনীতিবিদ এই বিপুল সংখ্যক বন্দিকে ভারতে নিয়ে যাওয়ার বিরোধীতা করেছেন। কারণ একদিকে ভারতে বাংলাদেশ থেকে যাওয়া শরনার্থীর চাপে পিষ্ট, অন্যদিকে এই বন্দিদের রক্ষণাবেক্ষণ ভারতকে অর্থনৈতিক এবং নতুন আন্তর্জাতিক চাপে ফেলবে। রাসগোটরার অভিমত ছিল, এই সৈন্যরা দেশে ফিরে গেলেই ভুট্টো এবং প্রশাসনের উপর চাপ বাড়বে, ব্যর্থতার দায়ভারে পাকিস্তানের নিজের কাছেই মাথা নত করবে।

কিন্তু ভারতের অনেক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারাই তার এই মতামতের সাথে একমত হতে পারেননি, পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর একাংশকে ভারতীয় ভূখণ্ডে নির্বিষ অবস্থায় বন্দি রাখতে পারলে ভারতের কূটনৈতিক লাভের কথাই চিন্তা করেছেন বেশীরভাগ। তাই ভারতের বিভিন্ন স্থানে ক্যাম্প করে তাদের রাখা হয়। তবে ক্ষেত্রবিশেষে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা নেওয়া হয়। যেমন, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে নিযুক্ত সর্বোচ্চ বেসামরিক কর্মকর্তা ছিলেন মুজাফফর হোসাইন, তাকে যুদ্ধবন্দি হিসেবে নেওয়া হলেও ভারতীয় কূটনীতিবিদ ডি. পি. ধরের বাসায় অতিথি হিসেবে অবস্থান করেন।

তিরানব্বই হাজার যুদ্ধবন্দি নিয়ে ভারতের উপর আন্তর্জাতিক চাপও আসা শুরু হয়। তৃতীয় জেনেভা কনভেনশন (১৯৪৯) এর আর্টিকেল ১১৮ অনুযায়ী, যুদ্ধক্ষেত্রে সক্রিয় সংঘর্ষ শেষ হওয়ার পরে আর কোনোপ্রকার দেরি না করে যুদ্ধবন্দিদের বিনিময় ও তাদের মুক্তি দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে।

“Prisoners of war shall be released and repatriated without delay after the cessation of active hostilities” - Geneva Conventions