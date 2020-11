আচ্ছা, আপনাদের মনে কখনো প্রশ্ন জাগেনি যে, ফেসবুক তো তাদের কোনো সেবা ব্যবহারের জন্য আমাদের কাছ থেকে কোনোরকম টাকা-পয়সা নেয় না, তাহলে তারা কীভাবে পৃথিবীর ধনী কোম্পানিগুলোর মাঝে একটি হয়ে গেল? কীভাবেই বা ফেসবুক বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার আয় করে? অথবা, ভাবুন তো, ইউটিউব, টুইটার, ইন্সটাগ্রাম এরা আসলে কী বিক্রি করে? কীভাবে এত বেশি পরিমাণ অর্থ আয় করে? গুগল ঠিক কোন কারণে আপনার পুরো ফোনের এক্সেস নেয়?

ঠিক এই প্রশ্নগুলোর উত্তর এবং সাথে আরো গভীর ও রোমাঞ্চকর কিছু সত্য নিয়ে তৈরি করা হয়েছে একটি অসাধারণ ডকুমেন্টারি- 'দ্য সোশ্যাল ডিলেমা'।

নেটফ্লিক্সের দেড় ঘন্টার এই ডকুমেন্টারি ফিল্মটি দেখার পর আপনার মস্তিষ্কে মোটামুটি একটা শিহরণ বয়ে যাবে, খানিকটা অবশ অবশ ভাব নিয়েই আপনি উপলব্ধি করবেন যে আমরা আসলে কীসের মধ্যে আছি কিংবা কীসের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি! এটি এমন একটি ডকুমেন্টারী ফিল্ম, যা সকলেরই দেখা উচিৎ। বোঝা উচিৎ প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে আমরা কীভাবে পণ্য হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোর অন্ধকার দিক নিয়েই এটি তৈরি করা হয়েছে। অ্যামি অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত পরিচালক জেফ ওরোলস্কি এর পরিচালনা করেছেন।

প্রথমেই ব্যাখ্যা করা যাক যে প্রকৃত অর্থে ‘ডিলেমা’ বলতে কী বোঝায়। 'ডিলেমা' শব্দটির বাংলা অর্থ দ্বিধা, দোটানা বা উভয়সঙ্কট। মূলত, দুই ধরনের নীতি, যেখানে দুটো একইসাথে সমানভাবে জরুরি কিংবা প্রয়োজনীয়, আবার একইসাথে ক্ষতিকরও, এমন কিছুর মধ্যে থেকে একটাকে বেছে নেয়া বা ছেড়ে দেয়াকে ডিলেমা বলে। এটি এমন একটা অবস্থা যখন কোনো একটা কিছুকে ছেড়েও দেয়া যায় না আবার ধরেও রাখা যায় না!

এখন মূল প্রসঙ্গে আসা যাক। বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করেন না এমন মানুষ খুব কমই আছেন। ফেসবুক, মেসেঞ্জার, ইন্সটাগ্রাম, টুইটার ছাড়া আমাদের চলেই না। স্কুলপড়ুয়া শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে পঞ্চাশোর্ধ ভদ্রলোক- সবাই ব্যস্ত ইন্টারনেট জগতে নিয়ে; হোক তা যোগাযোগের মাধ্যম কিংবা বিনোদনের।

আমরা অনেকেই বুঝতে পারি যে এসবের ফলে অনেক সময় নষ্ট হচ্ছে। অনেকেই অনেক চেষ্টাও করেছি দূরে থাকার, কিন্তু তবুও এই জাল থেকে নিষ্কৃতি পাচ্ছি না। আধঘন্টার জন্য সময় কাটাবো বলে কাটিয়ে দিচ্ছি চার-পাঁচ ঘন্টা, এমনকি সারা দিনও! কিন্তু একবারও কি আমরা নিজেদেরকে প্রশ্ন করেছি- কেন এমন হয়? কেন আমরা মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, সামাজিক মাধ্যম একটু দূরে রেখে নিজেকে সময় দিতে পারছি না? কেন আমরা ঘন্টার পর ঘন্টা নিউজফিড স্ক্রল করে যাচ্ছি? কিংবা একের পর এক ইউটিউবে রিকমেন্ডেড ভিডিও দেখেই চলছি?

এই কারণগুলোই ডকুমেন্টারিটিতে খুব সুন্দর এবং সাবলীলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এটি একদিকে যেমন আপনার চোখ খুলে দেবে, তেমনই এটাও উপলব্ধি করাবে যে আসলে আমরা আমাদের মূল্যবান জীবনটাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছি।

এই ডকুমেন্টারিতে বলা অনেক কথা নিঃসন্দেহেই আপনার মনে গেঁথে যাবে। সেগুলোর মধ্যে দুটো উল্লেখ করা যায়।

প্রথমটি হলো,

If you're not paying for the product, you're the product!

আমাদের বহুল ব্যবহৃত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোতে আমাদের মূল্যবান সময় এবং মনোযোগকে কেন্দ্র করেই বিশাল বাণিজ্য চলছে। আদতে বিনামূল্যে হলেও আমরা আসলে এখানে বছরের পর বছর ধরে বিক্রি হয়ে চলেছি।

অন্য উক্তিটি হলো,

Never before in history have 50 designers made decisions that would have an impact on two billion people!