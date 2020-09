আমরা অনেক সময়েই অফিস বা বন্ধুদের আড্ডায় এমন মানুষ দেখেছি যারা নিজের সম্পর্কে বেশ উঁচু ধারণা রাখে। কোনো বিষয়ে আলোচনা শুরু হলেই দেখা যায়, এই ধরনের লোকেরা বেশ আত্মবিশ্বাসের সাথে জ্ঞান জাহির করছে। যদিও তাদের জানাশোনায় বিস্তর অভাব রয়েছে, কিন্তু তারা নিজেদেরকে বিশেষজ্ঞের মতো করে প্রকাশ করে; তা আড্ডায়ই হোক, চায়ের দোকানে কিংবা রেস্টুরেন্টেই হোক। অনভিজ্ঞ বা স্বল্পজ্ঞানী কারো এভাবে নিজেকে জাহির করা বেশ বিরক্তিকরই বটে, আর আজকাল সামাজিক মাধ্যমগুলোতে এরকম আচরণ খুঁজতে গেলে কোনো অভাব পাওয়া যাবেনা। অনেক সময়ে তারা নিজেদেরকে বিশেষজ্ঞ দাবি করতেও পিছপা হয়না। এই আচরণের একটি নাম রয়েছে: ডানিং-ক্রুগার ইফেক্ট। এটা কোনো রোগ বা মানসিক অসুস্থতা নয়। এটা একধরনের বুদ্ধিগত ভ্রান্তি যা সব মানুষের মধ্যেই কিছু না কিছু মাত্রায় পাওয়া যায়। এমনকি ধারণা করা হয়, মানুষের বুদ্ধিমত্তার বয়স যতোটুকু, এই ভ্রান্তিও ঠিক ততোকাল ধরেই মানব মস্তিষ্কে বিরাজ করছে। তবে, মনোবিজ্ঞানে এটা নিয়ে পড়ালেখা ও গবেষণা শুরু হয়েছে খুব বেশিদিন হয়নি।

ডেভিড ডানিং ও জাস্টিন ক্রুগার নামের দুইজন মনোবিজ্ঞানী সক্রেটিস থেকে এইসময় পর্যন্ত দার্শনিকদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ব্যাপারে চিন্তাগুলো তথ্য-উপাত্ত আকারে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। জ্ঞান সম্পর্কে সক্রেটিস বেশ বিখ্যাতভাবেই বলেছিলেন,

পরে, চার্লস ডারউইন এই কথাটিকে ভিন্ন আঙ্গিকে বলেছেন,

সহজ ভাষায়, অযোগ্য লোক নিজের আসল সামর্থ্যের তুলনায় নিজেকে অনেক বেশি যোগ্য মনে করে। এই ব্যাপারটি পরীক্ষা করার জন্যে ডানিং ও ক্রুগার বিভিন্ন বিষয়ের উপরে মানুষের কুইজ নিয়েছিলেন। প্রতিটি কুইজের পরে আবার তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ঠিক কতোজন মানুষের তুলনায় তারা ভালো পরীক্ষা দিয়েছে। এবং ডানিং এই পরীক্ষাটির ফলাফলে আশ্চর্য হয়েছিলেন, যদিও তার হাইপোথিসিসের সাথে তা মিলে গিয়েছিল। যেসব মানুষ পরীক্ষায় সবচেয়ে খারাপ করেছিল তারাই নিজেদের যোগ্যতাকে বাড়াবাড়ি রকমের বেশি বলে ভাবছিল। গড়ে যে দশ শতাংশ নাম্বার পেয়েছিল সে নিজেকে ৭০ শতাংশ নাম্বারধারীর র‍্যাংকে অবস্থান দিয়েছিল। এমনকি অনেকে বিশেষজ্ঞের মতোও কথা বলছিল। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, তারা বিশ্বাসই করছিল যে, তারা ঐ বিষয়গুলোতে বিশেষজ্ঞ। ডানিং ও ক্রুগারের এই পরীক্ষাটি কমপক্ষে এক ডজন বিষয়ের উপরে চালানো হয়েছিল। যেমন: ব্যাকরণ, যৌক্তিক সিদ্ধান্ত, গাণিতিক দক্ষতা, দাবা, সার্জনদের মেডিক্যাল জ্ঞান ইত্যাদি। পরবর্তীতে, ১৯৯৯ সালের একটি পেপারে তারা নিজেদের গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করেছিলেন।

অযোগ্য লোকদের কাজ শুধুমাত্র ভুলে ভরপুরই নয়, তারা সঠিকভাবে নিজেদের সামর্থ্য মূল্যায়ন করতেও অক্ষম। একই কারণে আমরা অনেক সময়েই ভেবে থাকি যে, আমরা আরো ভালো ফলাফল পাওয়ার উপযুক্ত। বেশিরভাগ মানুষই নিজেদের জ্ঞান ও সামর্থ্যকে অতিরিক্ত মূল্যায়ন করে এবং নিজেদের কাজের প্রকৃতি উপলদ্ধি করতে অসমর্থ। গবেষকরা এই ব্যাপারটিকে চিন্তা করার সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। যারা স্বল্পজ্ঞানের অধিকারী তারা একটি দ্বৈত সমস্যার শিকার: তারা ভুল উপসংহারেও পৌঁছায়, আবার তাদের অযোগ্যতা তাদের উপসংহারটি ‘ভুল’ তা বুঝার ক্ষমতাটুকুও কেড়ে নেয়।

ডানিং-ক্রুগার ইফেক্ট একজন মানুষের বিশ্বাস, সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং কার্যক্রমের উপরে বেশ বড় প্রভাব ফেলে। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, বিজ্ঞানের একটি কুইজে পুরুষ ও নারী সমানরকমের পারদর্শিতা দেখালেও নারীরা নিজেদেরকে সেখানে অবমূল্যায়ন করছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল, পুরুষের তুলনায় তাদের বৈজ্ঞানিক যুক্তিপ্রয়োগের সামর্থ্য কম। এই বিশ্বাসের কারণেই তারা বিজ্ঞান সংক্রান্ত পড়ালেখা ও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে অনীহা দেখায়।

ডানিং ও ক্রুগার ব্যাখ্যা করেছেন, ‘ডুয়েল বার্ডেন’ থেকেই এই মনস্তাত্ত্বিক ভ্রান্তিটির জন্ম। ডুয়েল বার্ডেন হচ্ছে, কোনো ব্যাপারে একইসাথে অযোগ্য হওয়া এবং যোগ্যতা মূল্যায়নে অসমর্থ হওয়া। মানুষের অযোগ্যতা তাদের নিজেদের যোগ্যতা মাপার মানসিক ক্ষমতাটুকুও কেড়ে নেয়। ফলস্বরূপ, এই ধরনের মানুষেরা নিজেদের দক্ষতাকে অতিরিক্ত মূল্যায়ন করে, নিজের ও অন্যদের আসল দক্ষতা মূল্যায়নে, নিজের ভুল চিহ্নিত করা ও তা শোধরানোর জায়গাগুলোতে ব্যর্থ হয়। ডানিং চিহ্নিত করেছেন, কোনো কাজে দক্ষ হওয়ার জন্যে যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রয়োজন, একই ব্যাপারগুলো সেই কাজে একজনের পারদর্শিতা বিচার করতে প্রয়োজন হয়। এই কারণেই, কারো এই জায়গাগুলোতে অভাব থাকলে সে শুধুমাত্র অযোগ্যই নয়, নিজের দক্ষতার প্রতি মূর্খতাও প্রদর্শন করে।

ডানিং-ক্রুগার ইফেক্টের ফলে একই প্রসঙ্গের আরো কিছু সমস্যা দেখা যায়। নিজের দৃষ্টিকোণের বাইরে গিয়ে অন্যের জায়গা থেকে ভিন্ন আঙ্গিকে কোনো ব্যাপার বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা থাকেনা। মানুষ বেশিরভাগ সময়েই নিজের সীমিত দৃষ্টিকোণ থেকে সবকিছু বিচার করে। এই সীমিত দৃষ্টিকোণ থেকে নিজেকে অন্যদের তুলনায় অনেকবেশি দক্ষ ও জ্ঞানী মনে হয়। এই কারণে নিজের আসল সামর্থ্য উপলদ্ধি করতে গেলে আমরা ভুল করে ফেলি।

আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে, কোনো বিষয়ে সামান্য জ্ঞান অনেক সময়েই মানুষকে ভুল বিশ্বাসের পথে পরিচালিত করে যে, সে যা জানার রয়েছে তার সবটুকুই জেনে গেছে। এই নিয়ে বহুল প্রচলিত একটি পুরনো প্রবাদও রয়েছে,

স্বল্পজ্ঞান ডানিং-ক্রুগার ইফেক্টের ফলে কাউকে বিশেষজ্ঞ ভাবাতে পারে। তাছাড়াও, সিদ্ধান্ত নেওয়ার পথে আমরা মানসিকভাবে অনেকগুলো শর্টকাট পদ্ধতি অনুসরণ করি যার ফলে বিভিন্নরকমের ভ্রান্তির সম্মুখীন হই। দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্যে আমরা সবধরনের বিষয়েই প্যাটার্ন খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করি। বাস্তবতা হচ্ছে, প্রতিদিনের পৃথিবীতে আমরা যে তথ্য-উপাত্তের সম্মুখীন হই তা অত্যন্ত বিসদৃশ, সেখানে প্যাটার্ন খুঁজতে গেলে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই বেশিরভাগ সময়ে ভুলের শিকার হতে হবে। এই ভুলগুলোই আমাদের সিদ্ধান্ত ও বিচার প্রক্রিয়ায় অনেক ধরনের প্রভাব ফেলে। ডানিং-ক্রুগার ইফেক্ট এরকমই অনেকগুলো ভুল সিদ্ধান্তের ফল।

দূর্ভাগ্যক্রমে, ডানিং ক্রুগার ইফেক্টে আমরা সবাই-ই কমবেশি আক্রান্ত। কারণ হচ্ছে, আমরা যতোই জ্ঞানী এবং অভিজ্ঞ হই না কেন কোনো না কোনো বিষয়ে যেখানে আমাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দুইয়েরই স্বল্পতা রয়েছে। কেউই একসাথে সব বিষয়ে অভিজ্ঞ হতে পারেনা।

বাস্তবতা হচ্ছে, বেশিরভাগ মানুষই নিয়মিতভাবে এই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়। যারা কোনো ব্যাপারে সত্যিকারের বিশেষজ্ঞ তারা অন্য যে ব্যাপারে অভিজ্ঞ নন, সেখানে নিজের ‘বিশেষজ্ঞ’ আত্মবিশ্বাস ব্যবহার করে ফেলেন। এভাবে ভুলভাবে নিজের বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানকে অতিরিক্ত মূল্যায়ন করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, একজন প্রতিভাবান বিজ্ঞানী লিখালিখির ব্যাপারে অদক্ষ হতে পারেন। তার নিজের এই অদক্ষতাকে চিহ্নিত করতে হলে ব্যাকরণ ও রচনা সংক্রান্ত পর্যাপ্ত জ্ঞান রাখতে হবে তাকে। যেহেতু এই জ্ঞান তার মধ্যে নেই, তাই নিজের অদক্ষতাও তিনি চিহ্নিত করতে পারবেন না। কিন্তু যেহেতু তিনি বিজ্ঞানের একজন বিশেষজ্ঞ, এই পান্ডিত্যের আত্মবিশ্বাস তিনি ভুলক্রমে লিখালিখির কাজে বহন করে নিয়ে যেতে পারেন।

তবে, একটি ব্যাপার লক্ষ্যণীয় যে, ডানিং-ক্রুগার ইফেক্ট কোনোভাবেই কম বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়। এই ইফেক্টটি সম্পর্কে যতোই সচেতনতা বেড়েছে একে ততোই ‘বোকা’র সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। অন্যকে বিচার করা আমাদের জন্যে অনেক সহজ কিন্তু আমরা কখনো চিন্তা করিনা যে একই ব্যাপার আমাদের ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক হতে পারে।

অযোগ্য লোকদের ব্যাপারে ডানিং-ক্রুগার ইফেক্টের ক্রিয়া সর্বাধিক দেখা যায়। বিশেষজ্ঞদের ব্যাপারে তাহলে এর প্রভাব কেমন? ডানিং এবং ক্রুগার খুঁজে পেয়েছেন যে, যারা সবচেয়ে বেশি জানেন তাদের ব্যাপারে ডানিং-ক্রুগার ইফেক্টের ক্রিয়া বিপরীত দেখা যায়। অন্যদের তুলনায় নিজেদের পান্ডিত্যের ব্যাপারটিতে নিজেদেরকে তারা অবমূল্যায়ন করে থাকেন। তারা জানেন যে, তারা গড় মানুষদের তুলনায় ভালো কিন্তু ঠিক কতোটুকু ভালো সে ব্যাপারে তাদের একটি বড় বিভ্রান্তি থেকে যায়। এখানে অবশ্য বিশেষজ্ঞরা অন্য সব মানুষদেরকে সাধারণত ভালো বোদ্ধা মনে করার প্রবণতা দেখান।

স্বাভাবিকভাবেই এরপরে যে প্রশ্নটি মাথায় উকি দিতে পারে তা হচ্ছে, এই ভ্রান্তিটির মাত্রা কোনোভাবে কমানো বা এড়ানো যায় কিনা। এমন কোনো অবস্থান কি আছে যেখানে গিয়ে অসমর্থ লোকেরা নিজেদের অদক্ষতার ব্যাপারে ওয়াকিবহাল হবে? এই ব্যাপারে ডেভিড ডানিং বলেছেন,

We are all engines of misbelief.