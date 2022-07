নেসা ক্যারি একজন ব্রিটিশ জীববিজ্ঞানী। তার কাজের ক্ষেত্র আণবিক জীববিজ্ঞান এবং জীবপ্রযুক্তি। পাশাপাশি বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণেও তিনি কাজ করেন। "The Epigenetics Revolution", "Junk DNA: A Journey Through the Dark Matter of the Genome" প্রভৃতি জনপ্রিয় বিজ্ঞানগ্রন্থের রচয়িতা নেসা ক্যারি বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতাও দিয়ে থাকেন। ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে টেড এক্স লিভারপুলের মঞ্চে তিনি আধুনিক জিন সম্পাদনা প্রযুক্তির নানামুখী সম্ভাবনা এবং প্রাসঙ্গিক আশঙ্কার ব্যাপারে একটি বক্তৃতা করেন। "Want to edit your DNA" শীর্ষক সেই টেড-টক রোর বাংলার পাঠকদের জন্য এখানে বাংলায় অনুবাদ করা হলো।