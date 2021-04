ধরিত্রী; ইংরেজিতে Earth শব্দটিকে সোজা বাংলায় ধরিত্রীই বলা হয়। আমরা সচরাচর এই ধরিত্রীকে পৃথিবী নামে ডাকি। এই পৃথিবীর বুকেই আমাদের জন্ম, বেড়ে ওঠা। জীবনের নানা বাঁক পেরিয়ে আবার এই পৃথিবীতেই মৃত্যু হয় আমাদের। বছরজুড়ে আমরা বিভিন্ন ইস্যুতে নানা দিবস পালন করে থাকি এই পৃথিবীতে। পৃথিবীর জন্যও ঠিক তেমনি আছে একটি দিন- ২২ এপ্রিল; বিশ্ব ধরিত্রী দিবস। দিবসটি এখন 'ইন্টারন্যাশনাল মাদার আর্থ ডে' নামে পালিত হয়।

Those who contemplate the beauty of the earth, find reserves of strength that will endure as long as life lasts.