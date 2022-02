চিত্রঃ শহুরে এলাকাতে কনক্রিটের দালান বেশি থাকায় সেখানকার তাপমাত্রা অনেক বেড়ে যায় এবং একটি ‘হিট আইল্যান্ড’ তৈরি করে (রেফারেন্সঃ Kamyar Fuladlu, Muge Riza, Mustafa Ilkan. 2018. THE EFFECT OF RAPID URBANIZATION ON THE PHYSICAL MODIFICATION OF URBAN AREA. The 5th International Conference on Architecture and Built Environment with AWARDs S.ARCH 2018At: VENICE / ITALY)