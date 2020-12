মানবজাতি স্বভাবগতভাবেই কৌতূহলী, সভ্যতার প্রথম থেকেই আমরা যেকোনো ঘটনার পেছনের কারণ অনুসন্ধান করে এসেছি। একটি ঘটনার ফলে আরেকটি ঘটনা ঘটছে, এইরকম দুইটি ঘটনার মধ্যে ‘কজ অ্যান্ড ইফেক্ট’ সম্পর্ক স্থাপন করে দর্শনবিদ্যায় সেটাকে ‘কজ্যালিটি’ (causality) বলা হয়। মানবজাতি নিজেদের অতীত ও বর্তমান ব্যাখ্যা করার জন্যে এই কজ্যালিটির উপরে নির্ভর করে আছে। আবার, অতীত ও বর্তমানের ঘটনার ফলে ভবিষ্যতে কি প্রভাব পড়তে পারে, সেটাও কজ্যালিটির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়।

মানবজাতির যুক্তিগত বিচারবুদ্ধি উন্নত হওয়ার সাথে সাথে কজ্যালিটির ধারণাও অগ্রসর হয়েছে। এভাবে যে কোনো ব্যাপারেই কারণ অনুসন্ধান করা এবং সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া আমাদের প্রবৃত্তিগত হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞান, গণিত, দর্শন, পরিসংখ্যান ও সামাজিক বিজ্ঞানে তাই এটা গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হয়ে উঠেছে। তবে সাধারণ মানুষের জন্যে গণিত ও দর্শনগত দিক থেকে ‘কজ্যালিটি’ চিন্তা করা একটি কঠিন কাজ। কারণ, এর জন্যে যেরকম জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োজন, তা অর্জন করা সবার জন্যে সম্ভব হয়ে উঠেনা। এইজন্যে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে ‘কজ্যালিটি’ আমরা প্রয়োগ করি তা অনেকক্ষেত্রেই ভুলপ্রবণ। তবে, এরকম ভুলগুলো দীর্ঘসময় ধরে বিজ্ঞানী, গবেষকগণও করে এসেছিলেন এবং পরবর্তী গবেষণাগুলোতে তা চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। যখন একটি কারণ ভুলভাবে শনাক্ত করা হয়, তখন সেটাকে ‘ফলস কজ ফ্যালাসি’ (false cause fallacy) বলা হয়। ফ্যালাসি হচ্ছে বিভিন্নরকমের ভুল যুক্তি, যেগুলো স্বাভাবিক চোখে ধরা পড়েনা। ফলস কজ ফ্যালাসি বিভিন্নরকম হয়।

যে কোনো দুইটি ঘটনার মধ্যে বিভিন্নভাবে সম্পর্ক থাকতে পারে। এই সম্পর্কটি অনেকসময়ে ‘কজ অ্যান্ড ইফেক্ট’য়ের সম্পর্ক হতে পারে। আবার, অনেকসময় তা শুধুমাত্র কাকতালীয়ও হয়। এরকম সম্পর্ককে ‘কোরিলেশন’ (correlation) বলা হয়। এরকম কোরিলেশন দেখেই তাদের মধ্যে কজ্যালিটির সম্পর্ক অর্থাৎ, একটির জন্যে আরেকটি ঘটছে এরকম উপসংহারে পৌঁছানো একটি যুক্তিগত ভুল। তাদের মাঝে কজ্যালিটির সম্পর্ক থাকতে পারে, তবে যথেষ্ট অনুসন্ধান করে এরকম সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে। শুধুমাত্র সম্পর্ক বিচার করে সিদ্ধান্তে পৌঁছালে তা একটি অপযুক্তি তৈরি করবে। কারণ, যেকোনো পরিস্থিতিতে মাঝে কোরিলেশনের পাশাপাশি আরো অনেকগুলো উপাদান রয়েছে। যেমন: ঘটনাগুলোর প্রবাহ অর্থাৎ, কোন ঘটনাটির পরে কোনটি হয়েছে, ‘কারণ’ ঘটনাটি ‘ফল’ ঘটনা তৈরি করতে একটি বিশ্বাসযোগ্য ব্যবস্থা অনুসরণ করে। তাছাড়াও, অনেকগুলো ঘটনার পেছনে শুধুমাত্র একটি কারণ কাজ করেনা, অনেকগুলো কারণের একটি জটিল সন্নিবেশ থাকে। তাই শুধুমাত্র কোরিলেশন দিয়ে কোনো একটি ঘটনার পেছনের কারণ ব্যাখ্যা করা সম্ভব না।

দুইটি ঘটনা ‘ক’ ও ‘খ’য়ের মধ্যে কয়েক ধরনের সম্পর্ক থাকতে পারে। যেমন: ‘ক’য়ের কারণে ‘খ’ ঘটেছে, ‘খ’য়ের কারণে ‘ক’ ঘটেছে, ‘ক’ এবং ‘খ’ উভয় ঘটনাই ভিন্ন কোনো ঘটনা ‘গ’য়ের কারণে ঘটেছে, ‘ক’ এবং ‘খ’ পরস্পর একটি অপরটির কারণে ঘটেছে অথবা ‘ক’ ও ‘খ’য়ের মধ্যে কোনোরকম সংযোগ নেই, তাদের মধ্যকার কোরিলেশনটা শুধুমাত্রই একটি কাকতালীয় ঘটনা। তাই, বড় পরিমাণ ডেটা থেকেও যদি দুইটি ঘটনার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ কোরিলেশন পাওয়া যায়, চট করেই কজ্যালিটির সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলা ভুল হবে। কিছু উদাহরণ দেখা যাক।

এই ফ্যালাসিতে ‘কজ অ্যান্ড ইফেক্ট’য়ের ক্রমকে উলটে দেওয়া হয়। অর্থাৎ, ‘কারণ’ ঘটনাকে ‘ফল’ ঘটনা হিসেবে দেখা হয় এবং ‘ফল’কে ‘কারণ’ হিসেবে। একটি পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, যাদের বার্ষিক আয় অনেক বেশি, তাদেরকে বেশী সুখী অবস্থায় দেখা যায়। এখান থেকে সহজেই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, বেশী আয়ের ফলে তারা জীবনে সুখী হয়। কিন্তু, সুখী মানুষ যেকোনো কিছুতে সহজে মনোনিবেশ করতে পারে। ফলে, যেকোনো দক্ষতা তৈরিতে তারা বাকিদের চেয়ে দ্রুত হয়। এরকম দক্ষতাগুলোই বাকিদের তুলনায় তাদের বেশী আয়ের পথ সুগম করে দেয়। তাই, বেশী আয় সুখী হওয়ার কারণ নয়, বরং সুখী মানুষের জন্যেই বেশী আয়ের পথ সুগম হয়।

এই ফ্যালাসিতে মনে করা হয় যে, ‘ক’ ঘটনার কারণে ‘খ’ ঘটেছে যেখানে ‘ক’ এবং ‘খ’ উভয়েই ভিন্ন একটি ঘটনা ‘গ’য়ের ফলাফল। অনেক সময় ‘গ’ ঘটনাটি সহজে খুঁজে পাওয়া যায়না। এই কারণে, এই ঘটনাটির ব্যাপারে সাধারণত মানুষের ধারণা কম থাকে।

পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব ছোট বাচ্চার ঘুমের সময়ে বাতি জ্বালানো থাকে, তাদের মায়োপিয়া (হ্রস্বদৃষ্টি) হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। এখান থেকে গবেষকরা সিদ্ধান্ত নিলেন, বাতি জ্বেলে ঘুমানো মায়োপিয়াতে আক্রান্ত হওয়ার একটি কারণ। পরবর্তীতে গবেষণার ফলাফলটি নেচার সাময়িকীর ১৯৯৯ সালের একটি সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়েছিল। ঐ সময়ে গবেষণাটি সংবাদ মাধ্যমে বেশ ভালো কভারেজ পেয়েছিল। পরবর্তীতে ওহায়ো স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি স্টাডিতে পাওয়া যায় যে, যেসব মা অথবা বাবার মায়োপিয়া রয়েছে, তাদের বাচ্চাদের এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। আবার, মায়োপিয়া আক্রান্ত মা-বাবার তাদের বাচ্চাদের রুমে আলো জ্বেলে রাখার অভ্যাস রয়েছে। এভাবে, মা-বাবার মায়োপিয়া একইসাথে তাদের বাচ্চাদের রুমে আলো জ্বেলে রাখা এবং বাচ্চাদের মায়োপিয়াতে আক্রান্ত হওয়ার কারণ হিসেবে কাজ করে। পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাটি এই কারণ সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

অধিকাংশ ঘটনা পরিক্রমাতেই একটি নির্দিষ্ট ঘটনার পেছনে অনেকগুলো কারণ থাকে। কিন্তু সাধারণ মানুষ প্রবৃত্তিগতভাবেই কারণগুলোকে অনেক সহজ ভাবে বুঝার চেষ্টা করে। ফলে, তারা ঘটনাগুলোর পেছনে একটিমাত্র কারণই খুঁজে পায়। একে ‘সিংগেল কজ ফ্যালাসি’ বলা হয়। প্রাসঙ্গিকভাবেই, বিখ্যাত রাশিয়ান লেখক লিও টলস্টয়ের উপন্যাস ‘ওয়ার অ্যান্ড পিস’ থেকে একটি অনুচ্ছেদ উল্লেখ করা যায়। একটি আপেল মাটিতে পড়ার মতো সহজ ঘটনাও কতোগুলো ঘটনার জটিল সন্নিবেশ তিনি তা চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন।

When an apple has ripened and falls, why does it fall? Because of its attraction to the earth, because its stalk withers, because it is dried by the sun, because it grows heavier, because the wind shakes it, or because the boy standing below wants to eat it?

Nothing is the cause. All this is only the coincidence of conditions in which all vital organic and elemental events occur. And the botanist who finds that the apple falls because the cellular tissue decays and so forth is equally right with the child who stands under the tree and says the apple fell because he wanted to eat it and prayed for it.