সেলস আর্টিকেল- তাহসিন

জম্পেশ একটা থ্রিলার কেনার জন্য বইয়ের দোকানগুলোতে ঢুঁ মেরে বেড়াচ্ছেন, পছন্দসই কিনেও ফেললেন একটা। যেই না বের হয়ে চলে আসছেন, আপনার চোখ আটকে গেল আরেকটি বইয়ের মলাটে, ওপরে বইয়ের নামের সাথে লেখা 'নিউ ইয়র্ক টাইমস বেস্টসেলার'- এ লেখাটুকু আকর্ষণীয় নাম আর মলাটের সাথে মিলিয়ে আপনাকে প্রলুব্ধ করেই ছাড়লো কিনে ফেলতে। পকেটের নোটগুলো খরচা করে কিংবা কার্ডের ব্যালেন্স কমিয়ে বইগুলো নিয়েই ঘরে ফিরলেন তৃপ্তি নিয়ে; যত যা-ই হোক, কথায় আছে না, বই কিনে কেউ দেউলিয়া হয় না? কথা সেখানে না, আসল কথা হলো এই বইটা যে নিউ ইয়র্ক টাইমস বেস্টসেলার ছিল এই বেস্টসেলার ব্যাপারখানা নির্ধারণ করা হলো কীভাবে? শুধু নিউ ইয়র্ক টাইমস না, অ্যামাজনেও ঢুঁ মারা হয়। বিদেশি সাইট বাদই দিলাম, দেশেও আজকাল বই কেনার আগে রকমারির মতো সাইটে গিয়ে দেখে আসা হয়, কোন বইগুলো চলছে বেশ, কোনগুলো এখন বেস্টসেলার- সেটা বইমেলার সময়ই হোক আর বছরের বাকি মাসগুলোই হোক। প্রশ্ন রয়ে যায়, এই তালিকাগুলো প্রস্তুত করা হয় কীভাবে? শুধুই কি গুণে গুণে কোন বই বেশি বিক্রি হলো, এটাই দেখা হয়? অবাক ব্যাপার হলো, এটাই হবার কথা হলেও, কাজ করে আরও কিছু নিয়ামক! আজকের লেখায় কথা হবে এ প্রক্রিয়া নিয়েই।

Image Source: Ebook Friendly

আজকের দুনিয়ায় মার্কিন মুল্লুকের বেস্টসেলিং বইয়ের তালিকা প্রকাশে সবচেয়ে প্রভাবশালী বলা হয় 'দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস বেস্ট সেলার লিস্ট'-কে (The New York Times Best Seller list)। কত বছর ধরে এ তালিকা চলে আসছে ভাবতে পারেন? ২০১৯ সালে এ তালিকা পদার্পণ করবে ৮৯ বছরে! সেই ১৯৩১ সালের ১২ অক্টোবর থেকে চলে আসছে দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস বেস্ট সেলার লিস্ট। অবশ্য, প্রথম বেস্টসেলার লিস্টটা নিউ ইয়র্ক টাইমস প্রকাশ করেনি, করেছিল 'দ্য বুকম্যান' ১৮৯৫ সালে। তার ৩৬ বছর পর প্রথমবারের মতো তালিকা দেয় নিউ ইয়র্ক টাইমস, সেখানে পাঁচটি ফিকশন আর চারটি নন-ফিকশন বইয়ের নাম ছিল- আর তা কেবল নিউ ইয়র্ক শহরের জন্য। পরের মাসে এই তালিকা আটটি শহরের জন্য প্রকাশ করা হয়। চল্লিশের দশকে প্রকাশ করা হতো ১৪টি শহরের জন্য, শুনতে এখন অবাক লাগতে পারে যে, শহরভিত্তিক বইয়ের তালিকা আবার কেমন ব্যাপার? আসলেই এমনটা করা হত!

Image Source: TheHill

১৯৪২ সালের ৯ এপ্রিল প্রথম প্রকাশ করা হয় আমেরিকার জাতীয় বেস্টসেলার তালিকা। গত বছরগুলোতে কোন বইগুলো কতবার শহরভিত্তিক তালিকায় নাম এসেছিল, সেটা গুণে এই জাতীয় তালিকাটি প্রস্তুত করা হয়। কয়েক বছরের মধ্যে শহরভিত্তিক তালিকা প্রকাশ করাই বন্ধ করে দেয়া হলো, থাকলো শুধুই জাতীয় তালিকা, যেটি ২২টি শহরের বই বিক্রয় থেকে বানানো হতো। ঠিক কোন অ্যালগরিদম ব্যবহার করে নিউ ইয়র্ক টাইমস এই বই বিক্রির উপাত্ত থেকে বেস্টসেলারের তালিকা বের করত, সেটা আজীবনই গোপন রেখেছে তারা- এই ৮৯ বছর বাদেও তা গোপন। তবে প্রক্রিয়াটা যে ধীরে ধীরে উন্নত করা হয়েছে সেটা জানা যায়।

পঞ্চাশের দশক থেকে দ্য টাইমস পত্রিকা বইবোদ্ধাদের নজর রাখার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, আর সাথে ছিল পাবলিশার্স উইকলি (Publishers Weekly)। ষাট আর সত্তরের দশকে এসে প্রধান বই এর দোকানগুলো (যারা শপিং মলগুলোতে বই বিক্রি করত) একটি বিজনেস মডেল দাঁড়া করিয়ে ফেলে যেখানে তারা নতুন নতুন বেস্টসেলার বইগুলোকেই বেশি করে বিক্রি করত। তালিকা ধরে ধরে তারা বইগুলো নিয়ে আসতো, আর এর বেস্টসেলার তকমা কাজে লাগিয়ে পাঠকদের আকৃষ্ট করত। ফলে একটা সময় পাঠক ও বইবিক্রেতা সবার কাছেই নিউ ইয়র্ক টাইমস বেস্টসেলার লিস্ট একটা বড় ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকার বই রিভিউ বিভাগ কিন্তু এই তালিকা প্রস্তুতির দায়িত্বে থাকে না! এমনকি তারা জানেও না এই তালিকা কীভাবে প্রস্তুত করা হয়। যেমন বই রিভিউ বিভাগের স্টাফ এডিটর গ্রেগরি কাওলস বলেন, "এই প্রস্তুতির পেছনের গোপনীয়তাটুকু আমরা প্রকাশ করি না এ কারণে যে, এতে অন্যরা সিস্টেমটাতে দুর্নীতি ঢুকিয়ে ফেলতে পারে। বুক রিভিউ বিভাগের আমরাও জানি না!"

নিউ ইয়র্ক টাইমসের হেডকোয়ার্টার; Image Source: fortune.com

ভাবছেন, তাহলে করে কারা? করে নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকার 'নিউজ সার্ভে' বিভাগ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্বাধীন ও চেইন বইয়ের দোকানগুলো থেকে তারা সংগ্রহ করে বিক্রি হওয়া বইয়ের সাপ্তাহিক রিপোর্ট। ধারণা করা হয়, এগুলো খুচরা বই বিক্রির হিসেব, পাইকারি নয়। টাইমস এর মতে, খুচরা বিক্রির ওপর লক্ষ্য রাখলে পাঠকদের রুচিটা ধরা যায় ভালো। ২০১৩ সালে জানা যায়, নিউ ইয়র্ক টাইমস ক্লাসিক বইয়ের হিসেব রাখে না। এ কারণে হঠাৎ করে শেক্সপিয়ারের বইয়ের বিক্রি বেড়ে গেলেও সেটা তালিকায় উঠে আসবে না।

নিউ ইয়র্ক টাইমস বেস্টসেলার তালিকাতে থাকে নানা বিভাগ, প্রতি বিভাগের ক্রমই পাওয়া যায়- ফিকশন, ননফিকশন, কাগজের বই বা ইবুক, পেপারব্যাক বা হার্ডকভার- প্রতি লিস্টে ১৫ থেকে ২০টা বইয়ের নাম থাকে।

এই তালিকার সমালোচক যেমন আছেন, প্রশংসাকারীরাও আছেন। এমনটা হতেই পারে যে, একটা বই যেটা কখনই বেস্টসেলার লিস্টে আসেনি, অথচ তালিকার সকল বইয়ের চেয়ে বিক্রি বেশি হয়েছে সেটির! এটা হতে পারে তখনই, যখন সেই বইটি ধীরে ধীরে বিক্রি হতে থাকে। টাইমসের তালিকায় থাকা বইগুলো কেবল ঐ সপ্তাহের বেশি বিক্রির হিসেব, এমন তো হতেই পারে ঐ বই কেবল ঐ সপ্তাহেই বেশি বিক্রি হয়েছে, কিন্তু এরপর বিক্রি বেশি না হওয়াতে ছিটকে পড়েছে তালিকা থেকে। ফলে যেটা দাঁড়ায়, তালিকার বাইরের একটি বই ধীর লয়ে বিক্রি হতে থাকলে, কয়েক মাসে তার বিক্রি যত হবে, সেটা এক সপ্তাহ ধরে বেস্টসেলার লিস্টে থাকা অপর বইটির বিক্রির চেয়ে ঢের বেশি! নিউ ইয়র্ক টাইমস অবশ্য স্বীকার করে যে, এই তালিকাটি 'প্রকৃত' বেস্টসেলার লিস্ট নয়, যাতে বইয়ের সর্বোচ্চ বিক্রি বোঝা যাবে।

Image Source: Ebook Friendly

১৯৭১ সালে উইলিয়াম পিটার ব্ল্যাটি তার বিখ্যাত 'দ্য এক্সরসিস্ট' বইটি প্রকাশ করেন, যার মুভিটি বের হয় তার দু বছর বাদেই- সেটি আরও বিখ্যাত হয়! এক কোটি কপি বিক্রি হয় সে বইয়ের, কিন্তু নিউ ইয়র্ক টাইমসের বেস্টসেলার তালিকায় তার স্থান হয়নি। বইটি বেশ বিতর্কিত ছিল, তাই ব্ল্যাটি মামলা ঠুকে দেন যে, এ কারণে টাইমস পত্রিকা তার বইয়ের নাম তালিকায় দিচ্ছে না, এত বিক্রি হওয়া সত্ত্বেও। কিন্তু তিনি মামলায় হেরে যান। নিউ ইয়র্ক টাইমসের বক্তব্য ছিল, "বেস্টসেলার লিস্ট বইয়ের সর্বোচ্চ বিক্রয় নির্দেশ করে না, বরং এটি সম্পাদকদের মতামত নির্ভর।" সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত অনেকগুলো মামলাতেই তারা জিতে যায় একই যুক্তি দিয়ে। এ তালিকা সারা দেশের সকল বইয়ের বিক্রি গোণে না, প্রসিদ্ধ জায়গাগুলোতে জরিপের ভিত্তিতে তারা বের করে নেয় কোনটা এখন জনপ্রিয়। তাই কেউ যদি ১০০০ কপি বই অর্ডার দেয় আর ভাবে এখন তো আমার বই তালিকায় চলে আসবে, তবে সে ভুল ভাবছে, পাইকারি অর্ডার হিসেবেই ধরবে না নিউ ইয়র্ক টাইমস। সপ্তাহে ৫০০০ কপি আলাদা আলাদাভাবে প্রসিদ্ধ জায়গাগুলোতে বিক্রি না হলে (আর অনলাইনের ক্ষেত্রে ৫০০০ পৃথক অর্ডার ভিন্ন ব্যক্তি থেকে) সে বইটির তালিকায় আসার যোগ্যতাই নেই ধরা হয়।

ব্যবসায় সঙ্ক্রান্ত বইয়ের জন্য আবার নিউ ইয়র্ক টাইমস নয়, বরং ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল বেস্টসেলার তালিকা বেশি জনপ্রিয়। তারা আবার আসলেই গুণে গুণে দেখে ক'টা বিক্রি হলো। দেশের ১৬ হাজার জায়গা থেকে বইয়ের মোট বিক্রির অন্তত শতকরা ৮৫ ভাগ হিসেব করে তারা রায় দেয় কোন বই কেমন চলছে। কিন্তু নিউ ইয়র্ক টাইমসের তালিকা দেখে মানুষ বই কিনলে, সে বইগুলোর কাটতি বেড়ে যায়- আর সে ফলাফল দেখতে পাওয়া যাবে ওয়াল স্ট্রিটের পাতায়। এ যেন ডিম আগে না মুরগি আগে বিতর্ক। আগেকার দিনে ইউএসএ টুডে ওয়াল স্ট্রিটের কায়দাই অনুসরণ করত, কিন্তু সম্প্রতি তারা পরিবর্তন করেছে তাদের নীতি, এখন তারা তাদের বেস্টসেলার তালিকা প্রণয়ন করে নিউ ইয়র্ক টাইমসের নীতির মতো করেই।

Image Source: Financial Times

এবার আসা যাক আরেক দানব অ্যামাজনের আঙিনায়। অ্যামাজনের আসলে আক্ষরিক অর্থে বেস্টসেলার তালিকা নেই। তারা আসলে তাদের বইয়ের কাটতিটা তুলে ধরে। যে পেজটিকে অ্যামাজন 'বেস্টসেলার পেজ' বলে, সেখানে লেখা থাকে, "বিক্রির উপর ভিত্তি করে 'আমাদের' জনপ্রিয় প্রোডাক্ট। প্রতি ঘণ্টায় আপডেট করা হয়।" অ্যামাজন সাইটের সবচেয়ে বেশি হওয়া ১০০টি প্রোডাক্ট তারা সে পেজে দিয়ে রাখে। এবং এখানে কোনও 'সম্পাদকীয় মতামত' নেই, নিখাদ বিক্রি ছাড়া আর কিছুই এ তালিকায় প্রভাব ফেলে না। একটা বই ঘণ্টায় ১০টি বিক্রি হলো, পরের ঘণ্টায় একটিও বিক্রি হলো না, এতে করে কিন্তু বইটি ছিটকে পড়বে না পরের ঘণ্টার বেস্টসেলার তালিকা থেকে! কেবল পিছিয়ে যাবে, মোটামুটি শেষ আট ঘণ্টার উপাত্ত থেকে বইয়ের অবস্থান বোঝা যায়। অ্যামাজন এভাবেই তার অ্যালগরিদম সাজিয়ে নিয়েছে। কেউ যদি দাবি করে সে অ্যামাজনের অ্যালগরিদমটি সত্যি সত্যি জানে, তবে সে হয় মিথ্যে বলছে, নয়তো সে আসলেই অ্যামাজনে ঐ বিভাগে চাকরি করে।

Image Source: Ebook Friendly

ডিজিটাল হোক, আর হার্ডকপি বই হোক, দেশি বিদেশি যেকোনো রকমের বেস্টসেলার লিস্টে জায়গা করে নিতে পারলে সেটি শেষমেশ বিক্রি হয়ে যায় প্রচুর। কিন্তু বিক্রি বাড়লো কি তালিকায় জায়গা পাবার জন্য, নাকি বেশি বিক্রির কারণে তালিকায় জায়গা হয়েছিল- সেটা একটা ভাবনার বিষয় বৈকি!