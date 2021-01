একসাথে কোনো বন্ধুর বাসায় সবাই জড়ো হয়েছেন। সবাই মিলে একসাথে কোনো গেমিং টুর্নামেন্ট করতে গেলে সবার আগে যে নামটা মাথায় আসবে, তা হলো ‘ফিফা’। ফুটবলের সর্বোচ্চ সংস্থা নয়, বরং ইএ স্পোর্টসের ডেভেলপ করা ফুটবলের সবচেয়ে জনপ্রিয় ভিডিও গেমের কথাই বলা হচ্ছে। সেই ১৯৯৩ সালে যে পথচলা শুরু হয়েছে, ২৬ বছর পর এই ২০১৯ সালেও সগর্বে এগিয়ে চলেছে গেমটি।

ফিফা হচ্ছে মূলত আমেরিকান গেমিং কোম্পানি 'ইলেকট্রনিক আর্টস'-এর বিভাগ 'ইএ স্পোর্টস'-এর ডেভেলপ করা একটি ফুটবল গেম সিরিজ। আশির দশকের শেষ দিকে ‘সেন্সিবল সকার’, ‘কিক-অফ’, ‘ম্যাচ ডে’সহ বেশ কিছু ফুটবলভিত্তিক ভিডিও গেম দেখা গেলেও ফিফার মতো জনপ্রিয়তা আর কোনো গেমই অর্জন করতে পারেনি। ফিফার কাছাকাছি আসতে পেরেছে শুধু কোনামির ‘প্রো ইভল্যুশন সকার’ গেমটি। 'দ্য গার্ডিয়ান' পত্রিকা থেকে ফিফা গেমটিকে নিয়ে বলা হয়েছে,

‘... the slickest, most polished and by far the most popular football game around.’