ক্রিকেটার হিসেবে নামডাকওয়ালা কেউ ছিলেন না। ফ্রেড ট্রুম্যান, পিটার মে, ডেনিস কম্পটন, টেড ডেক্সটারদের সাথে তার নাম উচ্চারিত হয় না। সবাই তাকে তখন চিনতো না, এখনো ওভাবে চেনে না। আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারও মাত্র নয় টেস্টের। তবুও ক্রিকেটের ইতিহাসে আলাদা একটা জায়গা নিয়ে আছেন তিনি। রবার্ট অ্যাপেলইয়ার্ড; রবার্ট থেকে কাটছাঁট হয়ে এখন বব অ্যাপেলইয়ার্ড। হ্যাঁ, নামটা আমাদের অনেকের কাছেই অপরিচিত। আমাদের কাছে অপরিচিত হলেও ইয়র্কশায়ার কিংবা ইংল্যান্ডের ক্রিকেটের ইতিহাসে তিনি অদ্বিতীয় এক নাম। আজ তারই জীবনের এক অবিশ্বাস্য গল্প বলব।

বাবা জন অ্যাপেলইয়ার্ড ছিলেন রেলওয়েম্যান। মা আর ছোটবোন মার্গারেটকে নিয়ে তাদের সুখের সংসার। সেই সুখের সংসারে আগুন লাগলো তার বয়স যখন সাত। মা তাদের ছেড়ে চলে গেলেন, সংসারে সৎ মা এলেন। তার কোল আলো করে এলো আরো দুই কন্যাসন্তান, ওয়েন্ডি ও ব্রেন্ডি। চলছিল বেশ ভালোই। আবারও ঝড় এলো অ্যাপেলইয়ার্ড পরিবারে। তখন ১৩’তে পা দিয়েছেন বব। ছোটবোন মার্গারেটকে হারালেন ডিপথেরিয়ায়।

এখানেই শেষ নয়। বছরদুয়েক পর আবারও ট্র্যাজেডি, খেলেন জীবনের সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা। এক সকালে ঘরে ঢুকে বাবা, সৎ মা, আর দুই সৎ বোন ওয়েন্ডি-ব্রেন্ডির লাশ দেখতে পান। ঘরের সেই কক্ষটি ছিল গ্যাসে পরিপূর্ণ। ১৫ বছর বয়সী এক কিশোরের জন্য এই ধাক্কা হজম করা কি সম্ভব? মানসিক ট্রমায় চলে যাওয়ার কথা।

বব এখানেই জয় করলেন সব। সেই ধাক্কা সামলে শুধু টিকেই থাকেননি; শৈশবে সব হারানো সেই মানুষটাই যৌবনে আরো সব ধাক্কা সামলে, রাজত্ব করেছেন ক্রিকেট মাঠে ইয়র্কশায়ারের হয়ে।

ববের জন্ম ইংল্যান্ডের ব্র্যাডফোর্ডে ২৭ জুন ১৯২৪, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার ছয় বছর পর। ক্রিকেটে হাতেখড়ি ব্র্যাডফোর্ডের সেন্ট ম্যাথুজ স্কুলে। এর আগে সাত বছর বয়সেই জীবনের প্রথম ক্রিকেট ব্যাট হাতে পান বব। তখন তার বয়সী শিশুদের হাতে হাতে ব্যাট ছিল না। তাই ভারতে তৈরি সামনে হাতির ছবি লাগানো ব্যাটটা নিয়ে ছোট্ট বব বেশ খুশিই ছিলেন।

সময়টা ১৯৩৪। সেবারের সামারে ফিরতি অ্যাশেজ খেলতে অস্ট্রেলিয়া সফরে ইংল্যান্ড। হেডিংলির লিডসে চলছে অ্যাশেজের চতুর্থ টেস্ট। সেই টেস্ট দেখতে বব ও তার স্কুল টিমের বন্ধুরা তখন লিডসে। সাথে ছিলেন তাদের ক্রীড়া শিক্ষক। লিডসের ঘাসে বসে বব দেখলেন স্যার ডন ব্র্যাডম্যানের দাপট। দ্বিতীয় ইনিংসে স্যার ডন ও বিল পন্সফোর্ড গড়েন ৩৮৮ রানের বিশাল জুটি। পন্সফোর্ড ১৮১-তে থামলেও ব্র্যাডম্যানের ব্যাট থামছিল না। সর্বকালের সেরা এই ব্যাটসম্যান থামেন ৩০৪ রানে। ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে রইলেন বব। স্বচক্ষে দেখলেন স্যার ডনের দ্বিতীয় ট্রিপল সেঞ্চুরি। সেই লিডসেই আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের প্রথম ট্রিপল হাঁকিয়েছিলেন ব্র্যাডম্যান। অমন একটা ইনিংস দেখার পর বব কীভাবে বোলিং বেছে নিলেন, সেটা একটা প্রশ্ন হতেই পারে; যদিও শুরুর দিকে তিনি ব্যাটসম্যানই ছিলেন।

সেন্ট ম্যাথুজ ছেড়ে বছরখানেক পর ভর্তি হন উইবসি মডার্ন স্কুলে। সেখানের স্কুল টিমে আরো প্রতিযোগিতা। বাকি সবার বয়সই ১৪, কেবল তারই ১১। তবুও দলে জায়গা হয় তার; পজিশন - সাত নম্বর ব্যাটসম্যান। উইবসিতে বছরখানেক কাটিয়ে চলে যান প্রিস্টম্যান সেন্ট্রাল স্কুলে। সেখানে গিয়েই বোলিং নিয়ে আরো সিরিয়াস হন। ইয়র্কশায়ার স্কুল টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচেই বাজিমাৎ। শেফিল্ডের বিপক্ষে পাঁচ রানে নেন পাঁচ উইকেট। টুর্নামেন্টশেষে তার মোট উইকেট ২২টি।

ব্র্যাডফোর্ডের পার্ক অ্যাভিনিউ। যে মাঠ থেকে উঠে এসেছেন ইয়র্কশায়ার এবং ইংল্যান্ডের বহু ক্রিকেটার। লেন হাটন, বিল বোয়েস, হারবার্ট সাটক্লিফদের ক্রিকেটের শুরু ওখান থেকেই। গ্রীষ্মের ছুটিতে তাদের প্র্যাকটিস দেখতে যেতেন বব। স্কুল ক্রিকেটের অভিজ্ঞতা দিয়ে ডাক পেয়ে যান পার্ক অ্যাভিনিউর তৃতীয় দলে। সেখানে তার সাথে পরিচয় হয় তৎকালীন ইয়র্কশায়ার স্পিনার স্ট্যানলি ডগলাসের। ডগলাস তাকে শেখাতেন কীভাবে অফস্পিন করতে হয়। ক্রিকেটের পাশাপাশি ফুটবলও খেলা হতো পার্ক অ্যাভিনিউতে। সেখানেও অংশ নিতেন বব। জুনিয়র ফুটবলে তারই সতীর্থ ছিলেন ইংল্যান্ডের হয়ে খেলা উইলিয়াম এলিয়ট, লেন শ্যাকেলটনরা।

ক্রিকেটের সাথে রসায়নটা বেশ জমে উঠেছিল ববের। পার্ক অ্যাভিনিউর তৃতীয় দল থেকে উন্নীত হন দ্বিতীয় দলে। ডাক পান হেডিংলির একটা প্রশিক্ষণ ক্যাম্পেও। যেখানে সরাসরি তাদের কোচিং করিয়েছেন ইয়র্কশায়ার কিংবদন্তি জর্জ হার্স্ট। ক্রিকেটের সাথে ববের সেই দারুণ ছন্দে পতন হয়। বোন মার্গারেট মারা যান ডিপথেরিয়ায়।

এরপর মঞ্চের পেছনে বেজে ওঠে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা। ইংল্যান্ডের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি নেভিল চেম্বারলিন ঘোষণা দেন, বিশ্বযুদ্ধে এসেছে আবার। এই ঘোষণার ঠিক দু'দিন পর ববের জীবনে নেমে আসে অন্ধকার। অন্তরে বসে যায় সবচেয়ে ভয়ানক ক্ষতের দাগটা।

ববের বয়স তখন ১৫। স্কুল ছেড়ে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের দিকে ঝুঁকেছেন। কাজ করতেন ভবনের লিফট প্রস্তুতকারক এক প্রতিষ্ঠানে। প্রায়ই তার থাকা হতো দাদীর বাড়িতে। বিশ্বযুদ্ধ ঘোষণার দু'দিন পর কাজ সেরে দাদীর বাড়ি থেকে রওনা দেন নিজের ঘরের উদ্দেশ্যে। সেখানে গিয়ে দরজা খুলে দেখতে পান, পুরো পরিবার নিথর পড়ে আছে। পাশে রাখা গ্যাসের সিলিন্ডার। কথিত আছে, বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা এড়াতেই এমনটা করেছিলেন জন। কারণ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পুরোটাই দেখেছেন তিনি। অনেকে এটাকে কেবল একটা দুর্ঘটনা হিসেবেই দেখেন।

মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ববের ঠাই হয় তার সৎ মার বাড়িতে। শোক ভুলে কিংবা সাথে নিয়ে বেড়ে ওঠেন বব। ওদিকে পুরোদমে চলছে বিশ্বযুদ্ধ। সে যুদ্ধ কেড়ে নিল ববের ছয় বছর। টুকটাক ক্রিকেট খেলেছেন ব্র্যাডফোর্ডে, তবে সেটা বড় পর্যায়ে নিজেকে তুলে ধরার মতো পর্যাপ্ত ছিল না।মানসিকভাবে ভেঙে পড়ার অধ্যায়ে আরো ক'টা পৃষ্ঠা বাকি ছিল ববের। নরম্যান নামের এক পুলিশ অফিসারের ভক্ত হয়ে ওঠেছিলেন তিনি। যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় পাইলট হিসেবে উপকূলীয় অঞ্চলে চলে যান নরম্যান। ১৯৪১ সালের পহেলা মে বিমানের ইঞ্জিন বিকল হয়ে যায় তার, ভূপাতিত হয়ে সলিল সমাধি। বিনা মেঘে বজ্রপাত ববের ওপর, কারণ ববও তার মতো পাইলট হতে চেয়েছিলেন।

সেই চাওয়ামতো বিমান বাহিনীতে যোগ দেন শতখণ্ড হয়ে যাওয়া হৃদয় নিয়ে। শুরু করলেন প্রশিক্ষণ। ক্রিকেটের সাথে ততদিনে একটা দুরত্ব তৈরি হয়ে গেছে তার। সেই দুরত্ব ঘুচলো তারই এক সহকর্মীর কল্যাণে। ব্র্যাডফোর্ডের বোলিং ওল্ড লেইন ক্রিকেট ক্লাবে ববকে নিয়ে গেলেন সেই সহকর্মী। সেখানে ক্রিকেট শুরুর পর দারুণ বোলিংয়ে সেবার শীতে নজর কাড়েন ওল্ড লেইন ও ইয়র্কশায়রের তৎকালীন চেয়ারম্যান আর্নেস্ট হোল্ডসওর্থের। আর্নেস্ট তাকে নিয়ে যান ইয়র্কশায়ারের নেট বোলার হিসেবে। কোচ হিসেবেও পান আর্থার মাইকেল, বিল বোয়েসের মতো কাউন্টি কিংবদন্তিদের।

পাঠক, আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে, ববের এয়ারফোর্স ক্যারিয়ারের কী হলো? সেই কৌতুহল মিটবে এখনই। বিমান বাহিনীতে বব যোগ দেন ১৮ বছর বয়সে। তার দায়িত্ব ছিল তিনটা; পাইলট, নেভিগেটর, বোম্ব অ্যাইমার। সেই দায়িত্ব বেশ ভালোভাবেই পালন করেছিলেন তিনি। যুদ্ধের রেশ স্তিমিত হয়ে আসায় তাকে সরিয়ে দেয়া হয় সেখান থেকে। তবে যুদ্ধের পর নৌবাহিনীতে নিয়োগ পান স্পেশালিস্ট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে, যেহেতু কৈশোরলব্ধ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কিছু জ্ঞান ছিল। বিমান বাহিনী থেকে নৌবাহিনীতে যোগ দেয়ার মধ্যবর্তী সময়টাতে বব ক্রিকেট খেলেছেন ব্র্যাডফোর্ড লিগে। আর সপ্তাহের প্রতিটা ছুটির দিন কাটতো ব্যারি কনস্ট্যানটিন, লেস অ্যামিসদের নেটে বল করে। যেদিন তারা না থাকতেন, সেদিন ববের বল খেলতেন লেন হাটন।

ফিরে যাই ববের জাহাজী জীবনে। ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে জাহাজে করে অনেক জায়গাতেই গিয়েছেন বব। কিন্তু ক্রিকেট খেলেছেন কেবল তিন জায়গায় - ডার্টমাউথ, কলম্বো ও সাইপ্রাস। যতটুকুই খেলেছেন, পর্যাপ্ত সুযোগ পাননি। কারণ রয়েল ফোর্সগুলোতে একাদশ নির্ধারিত হতো র‍্যাংকের ওপর ভিত্তি করে, ক্রিকেটীয় সামর্থ্য দিয়ে নয়। ববের র‍্যাংক ছিল নিচের দিকে, কাজেই ম্যাচ পেতেন কালেভদ্রে। কালেভদ্রে পাওয়া সেই ম্যাচে আবার জুটতো না বোলিংয়ের সুযোগ। নিজের ঊর্ধ্বতন অফিসারদের ওপর তো আর কথা বলা যায় না! যতখানি সুযোগ পেতেন, তা নিয়েই খুশি ছিলেন বব। বাড়ি থেকে দূরে এসে ক্রিকেটের সাথে থাকতে পারছেন, সেটাই ঢের ছিল তার কাছে।

সেবার কলম্বো থেকে দেশে ফেরার আগে একটা ম্যাচ খেলেছিলেন বব। তখন ম্যাচশেষে প্রায়ই দর্শকরা গ্যালারি থেকে ছুটে যেতেন মাঠে ক্রিকেটারদের দিকে। তেমন ঘটনাই ঘটেছিল সেদিন কলম্বোতে। ছুটন্ত এক দর্শকের মাথা গিয়ে আঘাত করে ববের বুকে। এক্সরে করে দেখা যায় চিড় ধরেছে পাঁজরে। প্রায় মাসখানেক বিশ্রামে ছিলেন বব। একটু জানিয়ে রাখি, এই ঘটনার বছর ছয়েক পর তার ফুসফুসে টিউবারকুলার ইনফেকশন মারাত্নক আকার ধারণ করে। সেই ইনফেকশনই তাকে বছরখানেকের জন্য ছিটকে দিয়েছিল মাঠের বাইরে।

কেমন বোলার ছিলেন বব অ্যাপেলইয়ার্ড? রানআপ ছিল ১৬ গজের, মিডিয়াম পেসারসুলভ। কিন্তু বলের গ্রিপ ছিল একদম আলাদা। অফস্পিনাররা বল গ্রিপ করেন তর্জনী আর মধ্যমা দিয়ে; পেসার-মিডিয়াম পেসারদের গ্রিপ থাকে বরাবর বলের সিমে, সেই তর্জনী আর মধ্যমা। কিন্তু বব গ্রিপ করতেন মধ্যমা আর অনামিকা দিয়ে। তর্জনীতে ফোস্কা পড়ে যাওয়ায় তার এই গ্রিপবদল। প্রয়াত ব্রিটিশ সাংবাদিক ক্রিস্টোফার মার্টিনকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বব জানিয়েছিলেন গ্রিপ বদলের এই ঘটনা। গ্রিপ বদলে ফেলার সুফলও পেয়েছিলেন। জোরের ওপর করা স্টক বলগুলো অফস্টাম্পের বাইরে পিচ করে বিশাল টার্ন নিয়ে ভেতরে ঢুকতো। রানআপ থেকে শুরু করে বলের গ্রিপ, সবই আলাদা - যাকে কোনো ক্যাটাগরিতে ফেলা যায় না। সে কারণেই সময়ের সাথে সাথে ইয়র্কশায়ারের জন্য স্পেশাল হয়ে উঠেছিলেন বব।

মসৃণ রানআপ আর হাই আর্ম বোলিং অ্যাকশন। উচ্চতা ছয় ফুট এক ইঞ্চি, রিলিজ পয়েন্টও অনেক ওপরে। ইনসুইংটা সহজাত হওয়ায় নতুন বলে অধিনায়কও তাই ভরসা করতেন তাকে। ধীরে ধীরে বল পুরনো হতো, ভেলকি দেখাতে শুরু করতেন বব অ্যাপেলইয়ার্ড। বলের শাইন চলে যাওয়ার পর ইনসুইং, গতির তারতম্য, আলাদা একটা গ্রিপে রিলিজ হওয়া টার্নের মিশেলে বব হয়ে উঠতেন দূর্বোধ্য। ব্যাটসম্যানরা পড়ে যেতেন গোলকধাঁধায়। মিডিয়াম পেস আর স্পিনের এক সেতুবন্ধন হয়ে উঠেছিলেন বব অ্যাপেলইয়ার্ড।

কলম্বো থেকে দেশে ফিরে কিছুদিন ফেরি করে জিনিসপত্র বিক্রি করেছেন। সাথে চলেছে ব্র্যাডফোর্ড লিগের ক্রিকেট আর ইয়র্কশায়ারের নেটে বোলিং। এভাবে চলতে চলতে কাউন্টিতে ডাক এলো ববের। খেলার সুযোগ পেলেন ইয়র্কশায়ারের দ্বিতীয় একাদশে। বয়স তখন ২৬। বিশ্বযুদ্ধটা বাগড়া না দিলে হয়তো আরো আগেই এই ডাক শুনতে পেতেন।

প্রথম ম্যাচে ২৪ ওভার বল করে মাত্র ২৯ রান খরচায় নেন চার উইকেট। পরের ম্যাচে করলেন আরো দারুণ কিছু। স্ট্যাফোর্ডশায়ারের ব্যাটসম্যানরা সেদিন খাবি খেলেন, ববের মিডিয়াম পেসের ক্যামোফ্ল্যাজে থাকা জোরালো অফস্পিনে। প্রথম ইনিংসে ৪১ রানে পকেটে পুরলেন সাত উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংসে আরো ভয়ংকর তার বোলিং ফিগার; ২১ রানে আট উইকেট। ম্যাচশেষে বব হয়তো ভেবেছিলেন, প্রথম ইনিংসটা একটু খরুচেই ছিল!

প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেক হয় স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে এক প্রীতি ম্যাচে। ইয়ার্কশায়ারের দ্বিতীয় একাদশের হয়ে সেখানেও আপন মহিমায় উজ্জ্বল বব অ্যাপেলইয়ার্ড, ৪১ রানে পাঁচ উইকেট। ওভালে সারের বিপক্ষে খেলছিল ইয়র্কশায়ার। ইনিংসের প্রথম ওভারে বল করলেন বব; ইনিংস শেষ করেন ৪৭ রানে চার উইকেট নিয়ে। সেই চার উইকেটের একটা ছিল পিটার মে। প্রথম মৌসুমে খুব বেশি ম্যাচ জোটেনি ববের ভাগ্যে। ম্যাচ পেলেও বল হাতে পেতেন না খুব একটা। কারণ, ইয়র্কশায়ার অধিনায়ক নরম্যান ইয়ার্ডলি স্পিনারদেরই ভরসা করতেন বেশি। ওদিকে ববকে তখনো মিডিয়াম পেসার হিসেবেই গণ্য করা হয়। কারণ, জেনুইন স্পিন তখনো রপ্ত করেননি। আউটফিল্ড ফিল্ডিং করার সময় ড্রেসিংরুমে বসে বব একটা চিন্তাই করতেন, কীভাবে মিডিয়াম পেসের সঙ্গে স্পিনের সংযোগ ঘটানো যায়।

১৯৪৮ সাল থেকে ইংলিশ ক্রিকেটের সালতামামি হয় প্রতি বছরই। ‘প্লেফেয়ার ক্রিকেট অ্যানুয়াল’ এর ১৯৫০ সালের সংখ্যায় ববকে ডানহাতি মিডিয়াম পেসার হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। কিন্তু বব ছিলেন মিডিয়াম পেসারের থেকে কিঞ্চিৎ কম, অফস্পিনার থেকে বেশি কিছু। ইন্টারেস্টিংই বটে।

