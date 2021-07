রুবেল হোসেনের করা ইয়র্কারে স্ট্যাম্প ভাঙল জেমস অ্যান্ডারসনের। আর কমেন্ট্রি বক্স থেকে ভেসে এলো নাসির হুসাইনের কণ্ঠ:

পুরো বিশ্বকাপে হতশ্রী পারফরম্যান্সের পর গ্রুপপর্ব থেকে ছিটকে পড়ল তারা। শুরু হলো "গেল গেল" রব। এ ব্যর্থতা যেন কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছিলেন না তারা। ঠিক কতটা অপ্রত্যাশিত ছিল সেই ব্যর্থতা, বুঝে নেওয়া যায় স্টুয়ার্ট ব্রডের একটা কথা থেকেই,

“We would have to have an absolute stinker not to make the quarter-finals.”