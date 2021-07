শুরু হয়ে গেছে ইউরো ২০২০ আসর। এবারের ইউরো শিরোপা কার হাতে উঠবে, সেটা জানতে হলে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে ১১ জুলাই অব্দি। তবে শিরোপাজয়ের সম্ভাবনায় যেভাবে স্পেন, ফ্রান্স, জার্মানি কিংবা ইংল্যান্ডের নাম আলোচনায় উঠে আসছে, সেই তুলনায় ইতালি বা নেদারল্যান্ডসের মতো দলগুলো নিয়ে নেই তেমন মাতামাতি। তাদেরও রয়েছে ফুটবলবিশ্বকে চমকে দিয়ে ইউরোতে অভাবনীয় কিছু করে ফেলার ক্ষমতা। ইতালিই যেমন উড়ন্ত সূচনা করেছে এবারের ইউরোতে, দারুণ দৃষ্টিনন্দন ক্রীড়াশৈলীতে তুরষ্ককে হারিয়ে দিয়েছে ৩-০ ব্যবধানে। ইউরোর কালো ঘোড়া বৃত্তান্তের প্রথম পর্বে আজ আমরা কথা বলব এই ইতালি এবং তুরস্কের সম্ভাবনা নিয়েই।

বিগত সময়ে আন্তর্জাতিক ফুটবলে ইতালি যেন এক হতাশার নাম। সর্বশেষ বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ না পাওয়া চারবারের বিশ্বজয়ীদের শেষও বোধহয় দেখে ফেলেছিলেন অনেকে। কিন্তু রবার্তো মানচিনির অধীনে যেন ভোজবাজির মতোই পাল্টে গেছে এই দল। মানচিনি এই দলটিকে নিজের হাতে এমনভাবেই সাজিয়েছেন যে হারতেই যেন ভুলে গেছে আজ্জুরিরা। সর্বশেষ ২০১৮ উয়েফা ন্যাশনস লিগে পর্তুগালের সাথে হারার পর ইতালি ২৮টি ম্যাচ খেললেও এর মাঝে কোনো দলই হারাতে পারেনি চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ানদের। এই ইউরোতেও শুরুটা করেছে দারুণ।

বিগত ম্যাচগুলোতে ফলাফল

ইতালি তাদের সর্বশেষ খেলা ১০ ম্যাচে ৯টি জয়ের বিপরীতে মাত্র ১টি ম্যাচে ড্র করেছে; ড্র করা ম্যাচটি ছিল নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে। এই ১০ ম্যাচে ইতালি ২৬ গোল করার বিপরীতে হজম করেছে মাত্র ১ গোল!

খেলার ধরন

মানচিনির ফুটবল দর্শনের বেশ বড় একটা অংশই ৪-৩-৩ ফর্মেশনের উপর নির্ভরশীল। ইতালিকেও তিনি ৪-৩-৩ ফর্মেশনেই খেলান। মানচিনির অধীনে ইতালি সাধারণত পজেশনবেসড ফার্স্ট ট্রানজিশনাল ফুটবল খেলে থাকে। বিল্ডআপের ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করেন দুই ক্রিয়েটিভ মিডফিল্ডার মার্কো ভেরাত্তি এবং নিকোলা বারেল্লা। বিল্ডআপের সময় দুই ওয়াইড ফরোয়ার্ড প্রতিপক্ষ অর্ধের হাফ স্পেসে পজিশন নেন এবং দুই ফুলব্যাক হাইলাইনে উঠে প্রতিপক্ষ ডিফেন্সলাইনকে ওয়াইড করার চেষ্টা করতে থাকেন। এক্ষেত্রে ইতালির আক্রমণভাগের খেলোয়াড়েরা প্রতিপক্ষ বক্সের কাছে ওভারলোড তৈরি করে তাদের ডিফেন্সিভ স্ট্রাকচারকে ভাঙতে চেষ্টা করেন।

মিডফিল্ড থেকে বিল্ডআপের সময় ভেরাত্তি কিংবা জর্জিনহো বল নিজের কন্ট্রোলে নিয়ে টিমমেটদের সাথে কুইক পাসিং করতে থাকেন এবং ভালো ফরোয়ার্ড পাস দেওয়ার সুযোগ খুঁজতে থাকেন। এসময় অপর ক্রিয়েটিভ মিডফিল্ডার বারেল্লা ক্রমাগত নিজের পজিশন রোটেট করতে থাকে পাসিং অপশন বাড়ানোর জন্য। ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার রোলে থাকা লোকাতেল্লি তখন তাদের থেকে কিছুটা নিচে অবস্থান করেন এবং টিমমেট বলের দখল হারালে সাথে সাথে প্রতিপক্ষকে প্রেস করে বলের দখল ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন।

বলের দখল হারালে ইতালির খেলোয়াড়রা প্রতিপক্ষ খেলোয়ারদের সাথে ওয়ান-ভার্সাস-ওয়ান অবস্থান তৈরি করার চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে তাদের ডিফেন্সিভ ডুয়েল জেতার হার এবং বল রিকভারির হার বেশ ভালো হওয়ায় ওয়ান-ভার্সাস-ওয়ান ব্যাটলে প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়েরা ইতালির বিপক্ষে খুব একটা সুবিধা করে উঠতে পারে না।

শুরুর একাদশ

গোলবারের নিচে মানচিনির প্রথম পছন্দ জিয়ানলুইজি ডোনারুমা। সেন্টারব্যাক ডুয়ো হিসেবে দুই পরীক্ষিত সৈনিক চিয়েল্লিনি এবং বোনুচ্চি থাকছেন, সেটাও অনেকটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। তবে প্রতিপক্ষ দলে দ্রুতগতির ফরোয়ার্ড থাকলে এবং ডিফেন্সলাইন থেকে লং বল দিয়ে প্রতিপক্ষের টাইট ডিফেন্সলাইনকে বিপদে ফেলার ক্ষেত্রে বোনুচ্চির জায়গায় সুযোগ পেতে পারেন ইন্টার মিলানের হয়ে দুর্দান্ত মৌসুম কাটানো বাস্তোনি। ইতালির ফুটবল স্টাইলে দ্রুতগতিতে ওভারল্যাপ করতে পারা ফুলব্যাকের প্রয়োজন বলে দুই ফুলব্যাক হিসেবে মানচিনির প্রথম পছন্দ আলেসান্দ্রো ফ্লোরেঞ্জি এবং লিওনার্দো স্পিনাৎজোলা।

ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার হিসেবে সাসুউলোর হয়ে দুর্দান্ত সিজন কাটানো লোকাতেল্লির খেলার সম্ভাবনাই বেশি। তার উপরে দুই ক্রিয়েটিভ মিডফিল্ডার হিসেবে খেলতে পারেন মার্কো ভেরাত্তি এবং নিকোলা বারেল্লা। তবে প্রতিপক্ষ হাই প্রেসিং করে খেললে সেক্ষেত্রে খেলতে পারেন জর্জিনহো। তুরষ্কের বিপক্ষে ম্যাচেই যেমন ভেরাত্তির পরিবর্তে জর্জিনহো খেলেছেন, নিজের নামের প্রতি সুবিচারটাও করেছেন দারুণভাবে।

আক্রমণভাগে দুই ওয়াইড উইঙ্গার লরেঞ্জো ইনসিনিয়ে এবং ফেদেরিকা কিয়েসার মাঝে খেলবেন সিরো ইমোবিলে। তবে প্রতিপক্ষের টাইট ডিফেন্সকে ওয়াইড করে ডিফেন্সিভ অর্গানাইজেশন নষ্ট করার জন্য কিয়েসার পরিবর্তে আন্দ্রেয়া বেলোত্তি কিংবা ডমেনিকো বেরার্দিকে নামানোর সম্ভাবনাই বেশি। তুরষ্কের বিপক্ষে মানচিনি বেছে নিয়েছিলেন বেরার্দিকেই। বেরার্দি দারুণভাবে তার প্রতিদান দিয়েছেন। গ্যাজেট ডেলো স্পোর্টসের মতে,

"What a player he has become! He did not score but he was unstoppable."